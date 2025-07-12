Месси против «Порту», разгром на Метлайф-стэдиум и победа «Аль-Хиляля» над «Сити». Топ-7 матчей КЧМ-2025

Что делает матч по-настоящему великим? Индивидуальные перфомансы игроков? Уровень команд? Значимость матча? Или всё дело в драме и накале страстей? На этот вопрос нет четкого ответа. Например, ничья 4:4 между середняками АПЛ может оказаться куда увлекательнее, чем победа со счетом 2:0 в финале Лиги чемпионов.

Всё зависит от предпочтений. На Клубном чемпионате мира зрители получили всего понемногу. Были качественные матчи на групповом этапе без турнирной интриги. Были громкие сенсации. Были поединки с большим весом, но запомнившиеся совсем по другим причинам. И, пожалуй, именно это делает такой турнир действительно интересным.

7. «Челси» — «Бенфика» 4:1

Надеемся, вы не отвлекались. Матч между «Бенфикой» и «Челси» вряд ли можно назвать зрелищным. Более того, наблюдать за этим «зрелищем» было непросто.

«Челси» globallookpress.com

Зато он наглядно подчеркнул главную проблему турнира — погоду. Долгие паузы и переносы создали почти двухчасовой разрыв в расписании. Лондонцы выиграли со счетом 4:1, показав весьма качественный футбол.

После этого стало ясно, что они способны дойти до финала. Однако матч запомнится в первую очередь тем, что именно после него все начали всерьез следить за прогнозом погоды.

6. «Бавария» — «Бока Хуниорс» 2:1

Про болельщиков из Южной Америки уже много было сказано: они зажигали и создавали невероятную атмосферу. Чего не скажешь о латиноамериканских командах. Особенно это касается аргентинских клубов.

Гарри Кейн globallookpress.com

Но матч «Бавария» — «Бока» стал редким, но ясным примером того, как клуб из Аргентины может навязать борьбу европейскому гранду. Это была настоящая дуэль стилей: одни пытались играть в футбол, другие — просто мешали сопернику. Проще говоря, «Бока» пыталась выбить всё живое из мюнхенцев. И, черт побери, почти получилось: «Бавария» с трудом вырвала победу. «Бока» была близка к сенсации.

5. «Пари Сен-Жермен» — «Реал» Мадрид 4:0

Иногда разгром — это и есть лучший матч. У «Реала» не было ни единого шанса в противостоянии с действующим победителем Лиги чемпионов, и именно это сделало игру показательной: «ПСЖ» продемонстрировал тотальное доминирование.

Усман Дембеле globallookpress.com

Три мяча в первом тайме, затем — экономия сил во втором, даже несмотря на заявления Луиса Энрике о полной самоотдаче.

Фанатам «Мадрида» надо как можно скорее забыть этот день: это было почти идеальное выступление «ПСЖ».

4. «Боруссия» Дортмунд — «Мамелоди Сандаунс» 4:3

Какая же все-таки классная команда у «Мамелоди Сандаунс». «Бразильцы» из Южной Африки еще до старта турнира были названы одними из главных претендентов на статус открытия Клубного чемпионата мира. Быстрые, яркие, заряженные на атаку — за ними действительно было интересно наблюдать. И в матче против «Боруссии» они были близки к сенсации.

Джоб Беллингем globallookpress.com

Молниеносные контратаки, три потрясающих гола — и, если честно, они заслуживали победы. Но в игру неожиданно вмешался Джоб Беллингем: гол, результативная передача — и «Дортмунд» вырывает победу со счетом 4:3. Похоже, Беллингем-младший тоже способен делать разницу.

3. «Интер Майами» — «Порту» 2:1

В ногах Месси по-прежнему еще живет магия. Каждый раз, когда он подходит к мячу, чтобы пробить штрафной, стадион замирает в ожидании чуда. И в матче с «Порту» чудо случилось: Лионель закрутил мяч в «девятку» и вывел «Интер Майами» вперед.

Лионель Месси globallookpress.com

Эта победа стала первой в истории МЛС над европейским клубом в официальном турнире, и что немаловажно — она была абсолютно заслуженной. «Цапли» забили два прекрасных мяча, а затем героически отбивались до финального свистка. Этот успех также обеспечил им выход в 1/8 финала.

2. «Порту» — «Аль-Ахли» 4:4

Восемь великолепных голов в матче, который, как оказалось, ничего не решал.

Честно говоря, не так много людей смотрели встречу «Аль-Ахли» и «Порту». Главное событие происходило в это же время за тысячи километров южнее, где «Интер Майами» играл с «Палмейрас». Чтобы кто-то из дуэта «Порту»/«Аль-Ахли» вышел в плей-офф, одна из этих команд должна была проиграть. Но матч завершился вничью — 2:2.

«Порту» — «Аль-Ахли» globallookpress.com

Футболисты, конечно, об этом не знали, играя так, будто от результата зависит всё. «Порту» вышел вперед. «Аль-Ахли» ответил, перехватил инициативу и к концу матча вел 4:3. Казалось, всё решено. Но на 89-й минуте Пепе рванул вперед и мощным ударом сравнял счет. Никто из них в итоге не прошел дальше, но те, кто видел этот матч, наверняка еще долго будут его вспоминать.

1. «Аль-Хиляль» — «Манчестер Сити» 4:3

Этот матч вне конкуренции. Клубный чемпионат мира нуждался в настоящей сенсации, о которой бы вспоминали еще много лет. И она случилась. «Аль-Хиляль» — достойная команда, но ей далеко до уровня «Манчестер Сити», который уже почти десятилетие доминирует в АПЛ.

«Аль-Хиляль» перед матчем с «Манчсестер Сити» globallookpress.com

«Горожане» открыли счет уже на 9-й минуте, и казалось, всё идет по привычному сценарию.

Но «Аль-Хиляль» не сдался, показал роскошный атакующий футбол и при помощи «отказников» из «Барселоны» (Малком) и «Челси» (Кулибали) вырвал победу со счетом 4:3, забив решающий гол в дополнительное время. Пеп Гвардиола выглядел просто подавленным. Это было настоящее шоу.