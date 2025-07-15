Разбитые, но не сломленные: чему «ПСЖ» научился после финала с «Челси»

Поворотным моментом длястал, вероятно, вечер 22 января. В поединке сна «Парк де Пренс» парижане уступали 0:2 во втором тайме, но сумели совершить феерический камбэк и выиграть 4:2.

Если бы не тот перелом, они вылетели бы с турнира. Вместо этого началась победная серия: 17 побед в следующих 19 матчах, а Луис Энрике превратил команду в почти безупречный механизм. Итог — золотой хет-трик во Франции и первая в истории победа в Лиге Чемпионов.

Луис Энрике не раз отмечал характер команды и способность отвечать на удары судьбы. И нет сомнений, что он надеялся увидеть нечто подобное в финале, когда дубль Коула Палмера уже к 30-й минуте вывел «Челси» вперед с разницей в два мяча.

«Челси» globallookpress.com

Но... на этот раз возвращения не случилось. И теперь главный вопрос, над которым будет ломать голову штаб «ПСЖ»: что можно было бы сделать иначе?

Как обычно, нет единственного ответа. Можно разложить все на отдельные эпизоды — мяч идеально лег под удар Мало Гюсто после блокировки, Нуну Мендеш легко уступил в борьбе, Дезире Дуэ не стал бить сам, а Витинья клюнул на финт Палмера. Все это — кирпичики, сложившиеся в разгромный счет 0:3 к перерыву. И да, все это — объективные причины.

Однако более вдумчивое прочтение матча подсказывает: «ПСЖ» не столько не отреагировал, сколько не смог этого сделать — «Челси» просто не оставил шансов. Команда Энцо Марески с первых минут выдала редкое сочетание бешеного темпа и тактической выучки.

Достаточно посмотреть на то, как Рис Джеймс помог нейтрализовать ранее почти неудержимую связку Нуну Мендеша и Хвичи Кварацхелии на правом фланге. Любой игрок «ПСЖ», получавший мяч (за исключением центральных защитников, не представлявших большой угрозы), тут же оказывался под двойным прессингом. Подобный ритм не выдержишь все 90 минут, но «Челси» и не потребовалось.

Фрагмент матча «ПСЖ» — «Челси» globallookpress.com

После финального свистка Мареска отметил: «Мы держали этот темп столько, сколько могли — может, минут 35. Но этого хватило, потому что к тому моменту счет был уже 2:0 в нашу пользу».

Финал в воскресенье, похоже, ошеломил «ПСЖ» — и, возможно, самого Луиса Энрике. Обычно это его команда действует с таким напором, а не наоборот. К тому же подобная стратегия крайне рискованна: стоит один раз ошибиться при попытке перехвата — и вы уже лицом к лицу с Дезире Дуэ, Усманом Дембеле или Ашрафом Хакими на полном ходу. Но у «Челси» хватило и атлетизма, и организованности, чтобы справиться. У большинства соперников «ПСЖ» таких ресурсов нет.

С этой точки зрения Луису Энрике не стоит сильно переживать. Его команда уступила сопернику, который просто идеально подошёл под их стиль — и при других обстоятельствах все могло сложиться иначе. Но в то же время это именно тот тип поражений, который порождает сомнения.

А вдруг Витинья и компания не так уж хороши под давлением, как казалось? А вдруг прежний Дембеле — тот самый, который в свои неудачные дни даже близко не претендует на «Золотой мяч» и больше напоминает блуждающего по «Камп Ноу» призрака — никуда не делся? Может, в некоторых матчах не так уж плохо иметь в составе центрфорварда, способного играть спиной к воротам?

Усман Дембеле globallookpress.com

И, возможно, сам Луис Энрике — при всем своем опыте — мог бы быстрее прочитать, что именно «Челси» делает с его командой в первые полчаса, и найти ответы.

Это лето обещает быть любопытным для «Пари Сен-Жермен». В составе полно молодежи и таланта, так что от трансферного рынка многого требовать не приходится. Один из ключевых вопросов — будущее Джанлуиджи Доннаруммы. У голкипера остался всего год по контракту, и клубу предстоит выбрать: либо продлевать, либо прощаться. Хотя продление — дело непростое.

По сообщениям из Италии, агент футболиста Энцо Райола, присутствовавший на финале, требует повышения зарплаты до 15 миллионов евро «чистыми» в год (примерно $35 млн валовой суммы), тогда как «ПСЖ» предлагает 10 миллионов с учетом бонусов.

Отсутствие Вильяна Пачо (из-за дисквалификации) стало ощутимой потерей в обороне. Маркиньос стареет, а Лукас Бералдо пока не прогрессирует. Возможно, в центр защиты действительно стоит кого-то добавить.

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Но в остальном у команды нет явных слабых мест по персоналиям — значит, нынешнему составу придется расти и развиваться дальше, чтобы вернуться еще сильнее. И Луис Энрике в этом процессе сыграет ключевую роль.