Станислав Черчесов: «Челси» сумел вырвать сердце ПСЖ в лице Витиньи, Руиса и Невеша

В эксклюзивном интервью корреспонденту LiveSport.ru Михаилу Пукшанскому заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер России Станислав Черчесов порассуждал об одном из самых удивительных состязаний в истории футбола. Но для начала специалист, пять раз приводивший к трофеям зарубежные клубы, досконально разобрал вчерашний финал.

«Французы прокатились по всем, а на финал их не хватило»

— «ПСЖ» с «Челси» (0:3) считался куда более явным фаворитом, чем перед полуфиналом с «Реалом». По вашим ощущениям тоже?

— Не собираюсь оценивать букмекерские расклады, могу сравнивать с тренерской колокольни. «Челси» на протяжении сезона менялся — становился более молодым, дерзким, быстрым. Вот клубный чемпионат мира и стал для них пиком. Когда анализируешь «Реал» с его перепадами, новым тренером, изменениями, то дойди он до конца, было бы даже странно. Поэтому финал с двумя быстрыми и техничными командами мне изначально представлялся не таким легким для французов.

— Англичане сразу дали понять, что не согласны на роль второго номера. Могла быть ставка на быстрый гол?

— Смотрели с сыном. Сразу сказал — сегодня будет непросто. Но все же они не настолько наглые, чтобы выходя с «ПСЖ» всерьез ставить задачу быстренько забить. Была ставка на высокий прессинг, чтобы не дать сопернику быстро разворачивать атаки и в кратчайшее время доставлять мячи на Дембеле, Дуэ. И самое главное в моем понимании, что сделал «Челси», это вырвал сердце «ПСЖ» в лице Витиньи, Руиса и Невеша. Им не дали сыграть в своей манере.

— Но еще при 0:0 был эпизод, который мог направить игру в другое русло. Как объяснить, что всегда бьющий Десире Дуэ решил отдавать, находясь в убойной позиции?

— Трудно сказать, что он хотел. Может быть, угол посчитал слишком острым, или не увидел, что Кукурелья уже перекрывает передачу на Хвичу. Наверное, думал, покатит, а партнер уже в пустые забьет, как у них часто бывает. А Кварацхелия, похоже, не ждал передачу, поэтому расположился на одной линии с защитником, чтобы добить, если что. Чуть задержись Квара, возьми микропаузу Дуэ, все могло сложиться иначе. Но футбол, как известно, не знает сослагательного наклонения.

— Не могло быть у «ПСЖ» излишней самоуверенности после всех этих убойных побед и безоговорочных успехов с четырьмя английскими клубами в Лиге чемпионов?

— Не должно быть. Они же играют не с теми командами, а с другой. Тем более, как можно быть в чем-то уверенным, если соперник тоже не случайно попал в финал. Они же что-то анализируют. Другое дело, что пройти весь финальный чемпионат на одном дыхании, будь то клубы или сборные, практически невозможно. Единственный случай на моей памяти — испанцы на последнем первенстве Европы. А так на большом турнире у любой команды всегда случается игра, где она не похожа на себя. У «Челси» спад пришелся на «Фламенго» в группе (1:3), а у «ПСЖ» здесь. Проигрывать тоже надо вовремя. Для англичан тот матч ничего со знаком минус не решил Французы же прокатились по всем, а на финал их не хватило.

— Почему и близко не увидели привычной размашистой игры парижан?

— Ну, они же не одни на поле. У соперника тоже есть быстрые игроки, свои козыри. Против скорости, как говорил Николай Петрович (Старостин), сложно найти противоядие. Поэтому и выскакивают такие результаты, как в финале Лиги чемпионов, когда у «ПСЖ» все игроки быстрее футболистов «Интера». Здесь же, если не о быстроте мышления, а о скорости передвижения по полю, англичане ни в чем не уступает. Хорошо подготовились к игре, никаких секретов для них не было, поскольку французы играют в один и тот же футбол с практически неизменным составом. Ну и если оценивать ситуация со стороны парижан, еще раз скажу, что не физическим даже, а морально психологическим спадам на таких турнирах подвержен каждый. Ты вроде бы тот, да не тот — куда-то пропала искра божья. И уже с «Баварией» мы видели нечто подобное. «ПСЖ» не выглядел явным доминантом. Хотя счет 2:0 вроде бы крепкий, все было не так просто.

— Не в первый раз команды с лучшей обороной вдруг так «сыпятся» за один матч и даже за один тайм. Есть тому какое-то рациональное объяснение?

— Это из той серии, когда боксер пропускает удар, и пока не прозвучал гонг на перерыв, находится в прострации. Хотя мы сейчас говорим о футболистах, которые все выиграли. Но любой из них тоже человек, и психология имеет решающее значение. А во время игры даже если тренер что-то видит, по себе знаю, очень трудно достучаться до игроков, чтобы они какие-то вещи на ходу поменяли. Вот представьте, три дня готовимся к одной-двум ситуациям, а тут сразу даже не С, а D вариант. Футболистам на поле тоже очень трудно в момент перестроиться, когда пошел форс-мажор. Нужна пауза, чтобы игроки чуть отдохнули и ты подсказал, подвигал фишки, спокойно объяснил.

«ПСЖ» — «Челси» globallookpress.com

— Что должен сказать в раздевалке Луис Энрике, который утратил опыт таких ситуаций?

— Качественный вопрос. Да, момент непростой. Когда ты и твои футболисты постоянно выигрываете, не привыкли к 0:3 — крик, ор, ничего не дадут. Тот случай, когда нужно найти правильные слова. Вот в перерыве, видимо, что-то услышали, раз шесть не пропустили. И во втором тайме все же команда была другой.

— Но изменить такой результат никакие слова не в состоянии?

— Мы знаем, что «ПСЖ» способен менять характер матчей. Но здесь с первых минут было видно, что им чего-то не хватает. Поэтому лично мне все было понятно.

«Парижане были в шоке от счета и у них сдали нервы»

— Что случилось в этом матче с великолепно проведшим сезон Мендешем?

— Ну, в 23 он тоже не машина, чтобы работать без сбоев. Никто из нас не смотрел все игры «Пари Сен-Жермен» в этом сезоне. И, наверное, где-нибудь в Лилле или в Лансе он тоже какую-нибудь ошибку допустил, которую те не использовали из-за более низкого класса. А может и использовали, когда ты уже вел 5:1, и это никто не вспоминает. Здесь смотрит весь мир, но тоже не надо сгущать краски. В случае с первым голом была отличная, неожиданная передача от вратаря (видимо, такая задача перед Санчесом тоже ставится), когда голова у Мендеша и закружилась. Соперники такого уровня заставили ошибаться — это факт. Пусть парень выспится, придет в себя, а потом уже разберете, что случилось. Футболист явно умный, и сам поймет, что не доделал.

— Игра, согласитесь, совсем прошла мимо Хвичи?

— Что там говорить, оно так и есть. Кварацхелия провел великолепный сезон. Сам был на финале Лиги чемпионов, увидел его во воочию во всей красе — отрабатывал вперед, назад. Согласитесь в этой команде в той игре трудно было выделяться, а он стал одним из лучших. И гол забил, и во многих других ситуациях проявил себя наилучшим образом. А здесь... Футбол — коллективный вид спорта. Это эффект больничной палаты. Когда ты навещаешь друга, который гриппом болеет, и рядом восемь человек, то выходишь тоже больной. И Хвича же не сам по себе. Если вся команда в определенном состоянии, он тоже будет подвержен болезни. Вместе обедают, на теориях присутствуют, тренируются — работают в одном ритме. Чего-то всем не хватило, Кваре тоже.

— Энцо Мареска задействовал по ходу сезона 27 игроков. Такая обойма и выручила на финише?

— Иногда жизнь тебя заставляет использовать такое количество. Но, во-первых, качество футболистов должно быть соответствующее, чтобы не случалось провалов. Во-вторых, раз появляются новые игроки, их все равно нужно проверять, чтобы убедиться, кто на какой позиции как себя чувствует. Необходимо найти оптимальную. Мареска конструировал команду, пытаясь избежать сквозняка, что неприемлемо для больших клубов. Как видим, получается. Поэтому сейчас вновь пришедшим было не так сложно вписаться.

— Коул Палмер — сугубо индивидуальная история, или все же в командном контексте?

— Ну, вы сами посмотрите. Взять финал Лиги Конференций с «Бетисом». В первом тайме Палмера не было видно по какой-то причине, а во втором он появился, резко добавил и — абсолютно другая команда. «Челси» преобразился, и получите 4:1 вместо 0:1! Это фигура, которая влияет на качество игры, на команду и, как следствие, на результат. Поскольку если он в хорошем состоянии готов к игре, это залог успеха. Любая команда зависима в первую очередь от таких игроков. Так было и у меня везде, и вообще во все времена. Поэтому и появляются такие термины, как «палмерозависимость». А есть еще «дзюбозависимость», «ямалезависимость» и так далее. В каждой команде должен быть игрок, способный тянуть все.

— Несколько вратарских вопросов. Оба удара Палмера не берущиеся даже для Джанлуиджи Доннаруммы?

— Мы опять приходим к тому, что должна быть божья искра. Вот бывает, что все идет и ты заранее «читаешь», а с такими ударами только так. Это как пенальти, где не среагируешь, а просто заранее идешь в угол и отбиваешь. Если бы Доннарумма на интуитивном уровне считал, что мяч пойдет именно туда, концентрировался в том направлении, был бы шанс. Причем он такие брал.

«Челси» — «ПСЖ» globallookpress.com

— Роберт Санчес и впрямь, считаете, совершил чудо после удара Дуэ в начале матча?

— Ваш брат-комментатор любит немножко «накидать», что у страха глаза велики. Хотя, должен сказать, удар не самый приятный. Но чего-то сверхъестественного он не совершил. Противоход придумал сам, чем себе жизнь и усложнил. Но не сдался и сыграл до конца. Сам создал проблему — сам решил.

— И оффтопом, Матвей Сафонов никак не мог получить игровое время на этом турнире?

— Мне трудно сказать. Пусть чемпионат мира, но турнир все же выставочный. Были счета 4:0, 3:0 к перерыву, которые вроде бы позволяли выпустить его на поле. С другой стороны, мы же не в хоккей или гандбол играем, где вратарей можно менять по десять раз. Видимо, изначально решили, что Доннарумма играет все. На этот вопрос только сам Матвей может ответить, был у него разговор с тренером, или нет. Дождемся. Наверное, что-то станет ясно. Хотя очень хотел посмотреть, как на этом уровне он себя проявит.

— Из-за чего могла произойти потасовка после матча, отголоски какого-то игрового эпизода?

— Парижане были просто в шоке от такого счета. Одно другое цепляет, капля за каплей — и стакан полный. Не хочу строить догадки тем более это не столь важно. Но смотрелось глазами миллиардов зрителей не самым приятным образом, когда еще и один, и второй тренер участвуют. Однако, все мы люди, и нервы иногда сдают. Никого не осуждаю. Возможно, сам вел бы себя еще хуже.

«Челси» — «ПСЖ» globallookpress.com

— Несколько шутливый вопрос. Раньше не принято было даже шампанское заранее покупать, а сейчас аж чемпионские футболки готовят. Не боятся сглазить?

— Ну, не выиграли бы, и не показали. И никто бы не узнал, что «Челси» их подготовил. Игроки даже могли этого не в курсе. Администратор сам съездил, набил, напечатал, никому не сказал, кроме клубного бухгалтера условно. А бывает, это даже добавляет внутренней уверенности. У меня был такой момент в «Легии», когда для чемпионства требовалась победа в последнем домашнем матче. Естественно, за неделю президент меня спросил, можно ли ему все готовить для чествования, ведь за одну секунду после игры не сделаешь. Говорю, вижу, как команда готовится. Никаких сомнений — заказывайте. Точно? Точно! Вот так все мероприятия включая открытый автобус были организованы заранее. Выиграли 4:0. Возможно, и здесь чутье тренеру подсказало — можно и нужно! Почему бы и не понаглеть порой...

«Бразильские команды стали играть более прагматично»

— От частного — к общему. Главное резюме турнира для вас?

— Много обоснованной критики с точки зрения организации. Но здесь была первостепенная задача, как мне кажется, протестировать все к чемпионату мира. Там умные люди сидят и все это проанализируют. Хорошо, что прошел такой турнир, что жизнь подкинула какие-то вещи и есть возможность многое скорректировать. В частности, ситуации с грозами и молниями, когда по по два часа ждали. Поэтому не стал бы сейчас кидать камни в огород ФИФА. Хотя трудно после тяжелейшего сезона провести еще семь матчей в таких условиях. И в финале все соки выжать. Хорошо, что тренеры знали, когда дать отдых футболистам. Надо думать. Но большущий плюс, что в межсезонье мы смотрели большой футбол. И любой тренер мог что-то для себя подсмотреть.

— Отсюда — вопрос. Какие-то новые для клубного футбола тенденции обнаружили?

— Обнаружил. Бразильские команды стали более европейскими что ли. Самба де Жанейро уходит, и на смену ей куда более прагматичный футбол. Хорошо это, или плохо, не могу сказать. Но почувствовал именно так. Задайте этот вопрос моим коллегам, интересно, что они ответят.

— Разношерстный состав участников позволил разглядеть принципиально разные школы, подходы к игре?

— Нюансы были. Но команды во всем мире стали более реалистичными, унифицированными. И отдельно надо отметить арабский футбол. Если раньше туда ехали, как говорится за пенсией, то сейчас приходят игроки в самом соку. И что еще важно... Взять «Аль-Хиляль», где в основном составе играло только три или четыре местных. Но посмотрите, в запасе все свои! Понимаете, к чему я? Потому что, если мы проведем параллели с Россией, у нас зачастую совсем не так. Что на поле иностранцы, что на лавке тоже.

— Грубо говоря, качество соответствовало уровню Лиги чемпионов или финальным турнирам сборных?

— Нет у меня цифр пробега, скоростных каких-то показателей, технико-тактических данных. Когда работаешь в участвующих командах, ФИФА, УЕФА все это тебе присылают. Визуально, поймал себя на мысли, что игра немного медленнее, чем в Лиге чемпионов. Но на то были объективные причины. Во-первых, сезон на большинстве континентов не просто закончился, а уже закатился. Во-вторых, погодные условия, жара.

— Самый качественный матч с обеих сторон?

— «ПСЖ» — «Бавария» (2:0). Понятно, повидали еще день открытых дверей под названием «МанСити» — «Аль-Хиляль» (3:4). Но это больше для болельщиков. А в глазах тренера качественнее, конечно, та встреча.

— Кто больше других позволял себе экспериментировать на этом КЧМ и кто, напротив, играл исключительно на результат?

— Честно говоря, не увидел никого, кто бы принес результат в жертву каким-то другим задачам. Все ставили его во главу угла, как и на всяком серьезном да еще таком денежном турнире. Для «Баварии», «Сити», скажем, которые в этом сезоне остались без титулов, нужно было рвать и метать, дабы как-то утолить жажду побед. «ПСЖ» вообще собирался выиграть все шесть турниров сезона.

— «Реал», разумеется, тоже рвался. Чего по большому счету ждете от Хаби Алонсо?

— Ничего плохого точно о нем не скажу. Напротив. Мы вышли с «Ференцварошем» в 1/8 Еврокубков, где тот 47 лет не был. Смотрим с руководством и футболистами жеребьевку в раздевалке, нам попадается Леверкузен. И как-то все обрадовались, поскольку другие по сетке казались сильнее. А я говорю — это самая серьезная команда из тех, которая могла нам достаться. Никто мне тогда не поверил. А потом они чемпионами стали, Кубок выиграли, в финал попали. Мы же с ними столкнулись еще тогда, когда Алонсо этот путь восхождения только начинал. И с ним тогда пообщался, и со спортивным директором клуба Рольфесом, с которым мы в Бундеслиге в одно время играли. И мне было понятно, в каком направлении они движутся. Быстрая команда — два матча по 0:2 им проиграли. И сейчас, чтобы поставить свой футбол, Хаби нужно время. А кто его не понял, тех надо менять. Другое дело, мы знаем, что в больших клубах ждать никто не будет. Что им удастся, покажет время.

Гонсало Гарсия globallookpress.com

— Открытие среди игроков?

— Гонсало Гарсия из «Реала». Но не знаю, будут на него ставить в дальнейшем, или нет.

— Ваши лауреаты. Лучший вратарь?

— Я бы назвал марокканца Буну. Большие турниры он всегда играет хорошо. И здесь часто выручал в важных моментах «Аль-Хиляль», благодаря чему во многом так далеко и прошли.

— Защитник?

— Хакими, для которого этот турнир стал органичным завершением великолепного сезона.

— Полузащитник, как и лучший игрок турнира после финала без вариантов?

— Риторический вопрос. Все поняли, кто.

— Нападающий?

— Жоао Педро. Парень просто ворвался в этот турнир и забил три за два неполных, но главных матча.

— Тренер турнира?

— Как всегда, победитель.

— Как вам судейство на этом турнире? Минимальное касание руки — пенальти, а с человека срывают футболку — будто так и надо!

— Так боялся этого вопроса, аж за голову схватился. Я в большом футболе, юношеский не берем, с 15 лет. 47, получается, как игрок и тренер. И вдруг ты перестаешь что-то понимать. Потом начинаешь спрашивать вокруг. Думаешь, может я один такой. Оказывается, никто не понимает. Раз меня спрашиваете, значит и вы тоже. Судьи перестали быть судьями. Они выходят, и лишь обозначают присутствие. Все время ждут, что им из кабинки что-то подскажут. Мне трудно это понять и принять. Быть может, я представитель старой школы. Но когда не просто срывают футболку, а тут видел, как в испанском чемпионате ее просто разорвали. А свисток молчит. Ну, знаете ли...

— Юрген Клопп раскритиковал чемпионат, назвав его худшим изобретением в футболе за всю историю. Не слишком резкая оценка даже для него?

— Ну, он это сказал недели две назад, еще до плей-офф, по-моему. А что имел в виду угрозу травм и трудный старт в новом сезоне, это только время рассудит. ФИФА — мощнейшая организация. Дадим все взвесить и оставим им этот вопрос на откуп. Сведут дебет с кредитом, получат бумаги на стол, и не будут делать хорошую мину при плохой игре. Возможно, и согласятся с мнением Клоппа, который это высказал не в форме претензии, а скорее в информативном плане.

— Что нужно менять с точки зрения подбора участников?

— Возможно, надо уменьшать число команд в два или даже в три раза. Что касается качественного состава, то «Барселона» и «Ливерпуль», возможно, обрадовались, что их не было.