Дмитрий Парфенов: Игроки ПСЖ ловят кайф от каждой игры, от каждого касания мяча

Корреспондент LiveSport.ru Михаил Пукшанский обсудил матчи полуфинала КЧМ и предстоящий в воскресенье финал с Дмитрием Парфеновым, который имеет большой опыт участия и побед в кубковых турнирах и как футболист, и как наставник. Кроме того, в эксклюзивном интервью с бывшим футболистом одесского «Черноморца», «Спартака» и многих других клубов поразмышляли о будущем мадридского «Реала», против которого он играл когда-то в Лиге чемпионов.

«В матче с ПСЖ Алонсо полагался на чудо»

— Очередное избиение в исполнении «ПСЖ» (4:0) — это уже входит в норму?

— Команда на победных дрожжах катит. Разогналась, и все сметает. Футболисты остаются на пике формы, поскольку Луис Энрике дал им хорошенько отдохнуть перед турниром — восстановить силы и эмоциональный запал. Ясно, что игроки просто ловят кайф от каждой игры, от каждого касания мяча. И вообще не прощают, выработался инстинкт убийцы.

— «Реал» все же не младенец, или там кризис всерьез и надолго?

— Ну, дайте новому тренеру разобраться! Понятно, сходу затеял структурные перемены. Но сейчас нужно найти баланс между имеющимися игроками и его тактическими взглядами. В Леверкузене схема с тремя защитниками давала результат. Он нашел ее для себя, она ему по душе. Вчера не играл Трент, поэтому в последний момент решил, видимо, перейти на четырех. Но особенностей Мадрида, взглядов руководства, болельщиков, традиций он тоже должен придерживаться. Ему надо четко определиться к старту сезона. Дошли же до этого полуфинала, значит не все так плохо. Но некем было перекрыть края «ПСЖ», ширину нивелировать. Благодаря этому, французы получили свободу, чем в полной мере и воспользовались.

— Но неприлично, согласитесь, когда Брадли Баркола просто издевается над защитниками такого клуба, как над детьми?

— Ну, и детские ошибки двух центральных защитников, которые повлекли два быстрых гола, сыграли ключевую роль. Игра была сделана. Да, неприятно, но еще раз скажу, что Париж выглядит свежо, нестандартно, такое вот броуновское движение. Трудно найти противоядие.

— Как оцените игру Хвичи, который в третий раз подряд не отметился результативными действиями?

— Точно нет никаких переживаний по этому поводу. Где-то миллиметров не хватало, где-то штанги, перекладины соперников выручали. Парень в своей струе, все время играет. По сути, единственный незаменимый в атакующем треугольнике. В том и уровень этой команды, что когда не залетает у одного, залетает у других. Такой баланс в высококлассной команде и должен быть. Не можешь каждую игру забивать и отдавать.

— Вы видите лидера в новом «Реале»?

— По этому матчу — нет. Всю игру провели в обороне. Вальверде на правый край отправили, не от хорошей жизни. Играл бы в центре полузащиты, может и подсобрал бы команду. И очевидная ошибка была — играть в три нападающих. Алонсо решил рискнуть, не стрельнуло. Начинаешь игру, как всегда говорю, у тебя 50 на 50. Априори. Понятно, силы команд всегда разные. И здесь не сработало. Получилось бы, сказали бы — вот гений!

— Похудевший из-за отравления на 6 килограммов Килиан Мбаппе впервые на турнире выходит в старте и проводит все 90 минут. Чего от него можно было ждать?

— На реваншистских настроениях, понятно, хотели сыграть. Но по большому счету хорошего ждать было нечего, что и вышло на деле. Алонсо на чудо в какой-то степени полагался, поскольку такие игроки всегда могут что-то придумать из ничего. Потом уже смысл Килиана был менять, когда надо через любые игры набирать форму? Пусть выбегается, как говорится. Дембеле здесь тоже ни разу в старте не выходил. Но вышел впервые после травмы и сыграл одну из первых ролей. Когда даже две недели не тренируешься, но тебе доверяют, знаешь, что Иваныч (Олег Романцев — прим. ред.) тебя поставит, от этого крылья за спиной вырастают.

«Реал» — ПСЖ globallookpress.com

— Вы сами играли против «Реала», которым руководили Гус Хиддинк и Висенте дель Боске. По составу те команды были сильнее нынешней?

— Да, три раза играл. Последнюю встречу, в 2000-м, пропустил из-за перебора карточек. Уровень мастерства тех футболистов все же выше, если через время назад оглянуться. Ну, в 98-м против нас играли Роберто Карлос, Йерро, Рауль, Редондо, Миятович, Зеедорф...Они перед этим взяли Лигу чемпионов, когда Миятович забил «Ювентусу» (1:0). Но мы в Москве обыграли их 2:1. «Горели» 0:1, но потом Илья Цымбаларь и Егор Титов сумасшедшие мячи забили. Такие матчи, конечно, не забываются. Воспоминания от «Реала» такие — сам играл и давал играть другим. Вопрос только, выдержишь ли сам колоссальное психологическое давление. Вот под меня попадали Карлос и Савио. Или я под них.

— Возвращаясь к дню вчерашнему. Выпускать при 0:3 многоопытных Луку Модрича, Лукаса Васкеса, Дани Карвахаля, Эдера Милитао — это не плевок им в душу?

— Модрича в последнем матча уж точно мог выпустить с начала игры, а потом менять под аплодисменты. По такой игре «Реала» точно бы ничего не испортил. Или вообще не выпускать, если совсем не может уже 50-60 минут сыграть по такой жаре. А Карвахалю надо было выходить, тут ничего страшного не вижу. Любое игровое время после такой травмы, по себе знаю, сейчас на пользу. То же самое — Милитао. Не думаю, что у них что-то в голове происходит по этому поводу. Потом мы не знаем, возможно была изначальная договоренность со всеми четырьмя, что при любом раскладе выходите во втором тайме. Как потом по ходу ее менять? По своему тренерскому опыту даже не скажу, как бы сам поступил. Понятно, игрокам такого уровня, легендам клуба, неприятно выходить при 0:3, когда тебя полощут. У меня лучшие, лидеры всегда играли с первых минут.

— Хаби Алонсо тот тренер, который способен вернуть Мадриду трофеи?

— Думаю, ребята его требования уже понимают, начинают притираться к ним. Он свой, его уважают, есть за плечами чемпионство с «Байером», Кубок Германии. Возможно, нужен более опытный тренер. Но помним, как Зидан зашел молодым тренером, и выиграл в Мадриде все. На протяжении нескольких лет завоевали массу трофеев. А потом нигде не появился и по сути закончил тренерскую карьеру. Всякое бывает. Единственное пока такое исключение из правил «Реала». Трудно его сравнивать с Алонсо. Мне, скажем, не понравились слова Хаби, что все должны отрабатывать назад. Это все равно, что тренер на пресс-конференции благодарит команду за самоотдачу. Это само собой разумеющееся.

— Боссы «Реала» могли пойти на то, чтобы расценивать этот турнир, как экспериментальный?

— Ну, за такие деньги нет. Тем не менее, все равно — этап подготовки к сезону. Смазан прошлый, наверное, стремились как-то сгладить в глазах болельщиков, совета директоров.

— Давно не видел, чтобы судья ничего не добавил, это правильно?

— Конечно. В духе футбола. Уже 0:4. Сами проигрывающую будут бегать за арбитром, чтобы быстрее дал финальный свисток. Уже хотят провалиться сквозь землю, чтобы только все это быстрее закончилось.

«"Челси" будет надеяться на дисциплину и организацию»

— Перед первым полуфиналом «Челси» — «Флуминенсе» (2:0) цена на билеты с сотен долларов упали до 14. Все это как-то не увязывается с представлениями о серьезном турнире?

— Здесь не только об этом матче, в целом такая картинка. Посещаемость полностью провалена. Для Америки футбол — отдельный вид спорта, который никогда не станет родным. В любом другом месте наличие таких команд и таких звезд позволяло бы собирать полные стадионы постоянно.

— Два смачных гола Жоао Педро — это из серии не было бы счастья да несчастье помогло?

— Ну, так сложилось, здорово попал оба раза. Не знаю, что сделал бы Делап, играй он, как во всех предыдущих матчах. Но вышло — лучше не придумаешь. В финале Мареска однозначно будет Педро ставить, иначе футбол не простит. Тем более, что он выжал практически максимум. У «Челси» -то и моментов-то особо не было. Играли в контроль, при 2:0 уже раскрепостились, стали где-то феерить, особенно Палмер. Уже понимали, что не отпустят. А бразильцы с 60-65-й минуты просто встали. На ободах играли, возраст берет свое.

«Челси» — «Флуминенсе» globallookpress.com

— Но не выбей мяч с «ленточки» Марк Кукурелья при 1:0, могла перевернуться игра?

— Могла. Еще был чистый пенальти в ворота «Челси» за игру рукой. Передача летит 30 метров, никаких рикошетов перед тобой, когда подкидываешь и обыгрываешь накоротке. Тут он десять раз мог ее спрятать. Помешал развитию атаки? Помешал. Сейчас так судится. Понятно, в наше время такие не ставились, и желтые такие не давались, и красные. Но время изменилось. Хотя вспоминаю выезды на юг, такой 11-метровый тебе могли поставить еще в тоннеле. А так, если все по-честному, пока голову не отрежут, ничего не давали.

— По мне так лучшим у англичан был Мойсес Кайседо, которого почему-то никто не отметил. Проблема, если травма окажется серьезной?

— Для этого «Челси», конечно, потеря будет. Реально центр поля держит, подчищает, крепкий, боец до мозга костей. Огромный объем выполняет, и всегда находится в той зоне, где вторые мячи, подборы. Чувствует позицию.

— Что могут противопоставить в финале лондонцы парижскому «муравейнику»?

— Организованному хаосу, так мы обычно о таких командах говорим. Здесь только дисциплина и организация. Раскрываться «Челси» точно не будет. Смерти подобно дать «ПСЖ» использовать свободное пространство на высочайших скоростях с потрясающим исполнительским мастерством. Игра максимально будет проходить чуть ниже центральной части поля на половине англичан. Их шанс понятен — контратаки и стандарты.

— Счет?

— Как я уже сказал, при выходе на поле — всегда 50 на 50. Дальше зависит от каждого футболиста и везения определенного. Для «Челси» они с каждой минутой будут падать. Думаю, парижане продолжат выигрывать каждый финал, но не с такими счетами. 2:0.

— Сами когда вновь за работу?

— Тренер всегда на чемоданах. Ездил разговаривать с руководителями одного из клубов РПЛ. Понятно, хочется работать дома и в высшей лиге. Никому не желаю быстрых отставок, но в России долго никто не ждет. А так есть варианты и в ближнем зарубежье, и в дальнем тоже. Но с русским паспортом устроиться на работу в Евросоюзе сегодня практически нереально.