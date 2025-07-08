Александр Елагин: Матч «ПСЖ» с «Реалом» — это по сути финал КЧМ-2025

Корреспондент LiveSport.ru Михаил Пукшанский пообщался с комментатором Окко Спорт Александром Елагиным о прошедших четвертьфинальных матчах КЧМ и предстоящих полуфиналах. Но начали с общих впечатлений на данный момент.

«В полуфинал вышли все, кто и должен был выйти»

— Мнения по поводу турнира в целом диаметрально противоположные. Ваше?

— Турнир надо еще раз хорошо продумать, поскольку ужасные погодные условия испортили первое впечатление. После тяжелейшего для европейцев сезона при только одном закрытом стадионе в Атланте... Это надо обдумывать. А так он, конечно, нужен. Единственный шанс проверить клубные команды с других континентов. Понять, что они собой представляют. Арабов, к примеру — «Аль-Хиляль» многое продемонстрировал. И там футбол хорошего уровня. Есть «Аль-Иттихад», есть «Аль-Ахли», который взял Кубок азиатских чемпионов. Это все команды приличные. Смотрю их, комментирую, вот было интересно сравнить.

— Не стоит все же как-то переформатировать турнир?

— Нужно в первую очередь продумать организацию. Может, не нужно 32 команды. Я прекрасно помню, как в 82-м на чемпионате мира в Испании сделали 24 сборные. Это был культурный шок после 16. Но сейчас 24 и здесь — предел. И на чемпионате мира до 48 дошло — это бред. Океании, чуть отвлекаясь от темы, отдают прямую путевку. Понятно, за Новую Зеландию играют ребята из чемпионата Австралии, из европейских лиг четвертого уровня, но что это! А тут я вам скажу, что старый формат КЧМ был хуже, когда европейцы и латиноамериканцы подключались с полуфинала.

— Американцы что-то успеют поменять в плане инфраструктуры к чемпионату мира?

— Обещают. Но не думаю. Мексиканские стадионы более футбольные и куда лучше приспособлены.

— Что комментировали и будете еще комментировать?

— Комментаторов много. Я работал на трех матчах с участием «Манчестер Сити», «Реала» и «Баварии». И в студии, понятно, как эксперт и главный обсуждатель. Но молодым теперь у нас дорога. Это правильно. Прекрасные девушки работают тоже, полностью погруженные.

— Лучший матч для вас на данный момент?

— В плане накала, конечно, «Ман Сити» — «Аль-Хиляль» (3:4). Потрясающая игра, плюс суперсенсация. И это же команда Жезуша, который сейчас возглавил «Аль-Наср», в некоторой степени по протекции Криша. И в этот год они станут чемпионами. «Аль-Иттихад» провалил, поскольку там был бардак. Бензема лихорадит, Нуну ушел в Англию. И если еще чуть о саудовской Про-Лиге, они вкладывают бабки, но требуют дисциплины. Четыре клуба, где хозяйство ведет государство. Но еще есть «Аль-Шабаб» частный, который Мичел возглавляет. Помните такого?

— А то, левый полузащитник «Реала» в 80-х.

— Да. И очень хороший тренер оказался. Вывел команду из второго дивизиона в первый без суперзвезд. И сейчас тоже наверху.

— Возвращаясь к нашим баранам...Четвертьфиналы оправдали ожидания?

— Да. Вышли все, кто и должен был выйти. Я сразу сказал, что «Аль-Хиляль» после «Сити» на ободах. И они не выдержали против рациональных, циничных бразильцев. Ну, и не было Досари, не было Митровича.

— Полуфиналы будут еще более смотрибельные, или силы игроков не беспредельны?

— «ПСЖ» с «Реалом» играют. Это по сути финал. Уже достаточно.

— Время начала матчей — ключевая проблема?

— Ну, конечно. Хотя и вечером духотища.

— Почему оба полуфинала и финал в Ист-Ретерфорде, что это вообще за город?

— Нью-Джерси, предместье Нью-Йорка. Они сделали это по примеру Англии, где на «Уэмбли» играются полуфиналы и финал Кубка. Это нормально, чтобы все были в равных условиях. И здесь пройдет финал чемпионата мира.

— Одна половина сетки на голову выше, чем вторая. Этого можно было избежать?

— Надо продумывать. Должно было участвовать максимум две команды от страны. Но от Бразилии вдруг четыре, посчитали Либертадорес с 21-го года. 16 команд, 4 группы — идеальный вариант.

— Турнир создан для противостояния школ, континентов. Вам будет интереснее в финале увидеть бразильцев с европейцами?

— Нет. Иногда смотрю Кубок Либертадорес. Не сравнить с Еврокубками. И сборные слабые. Даже Винисиус не годится в подметки Роналду и «зубастику». Я уже не говорю о тех, кого видел в 70-е — Пеле, Гарринча, Ривелино...

«Флуминенсе» (Бразилия) — «Челси» (Англия)

Ист-Ретерфорд. 8 июля. 22:00 мск

— Победа «Флуминенсе» над «Аль-Хилялем» (2:1) — несчастный случай?

— Еще раз повторю, нет. Мы видели, как рыдали Невеш и Канселу перед игрой по поводу Жоты. А это — ключевые игроки. И Канселу ошибся, из-за этого — мимо.

— Пенальти не надо было назначать в ворота бразильцев в конце первого тайма, хватали же Леонардо?

— Тут хрен поймешь. Касание было, но тень на плетень. Маккеле — своеобразный судья. Во втором тайме скорее на Кулибали нужно было назначать. Читал прессу, разговаривал с ребятами — скорее был.

— Тут не могу в очередной раз не спросить о VAR. Это не враг футбола?

— Однозначно из-за него теряется концентрация, все возлагается на телевизор. Уже гол забили, празднуют, обнимаются, потом все назад. Это все бесит ужасно. Наверное, нужен. Но это все требует колоссальной доработки. Судьи обленились с ним.

— Если грубо, Ренато Гаушо тактически переиграл Симоне Индзаги?

— А чего там переигрывать! Они играли в свою игру — резкие контратаки, жестко во всех единоборствах. Что и «Ботафого». Единственная бразильская команда, которая отличается, это «Фламенго». Ну, и ветераны блестяще играют.

— То есть, возраст только в плюс. От печки с «Челси»?

— Нужно играть четко, не ошибаться. Фабио, ну 44. Но мы помним Дзоффа, Яшина... Им возраст не мешал, а помогал. И это в те годы годы, когда не было такой фармакологии и такого восстановления. Сейчас если не пьет, не курит, по бабам не бегает, может элементарно отыграть.

— Джон Ариас играет все матчи 90 минут, но пока явно не оправдывает ожиданий в полной мере?

— У меня не было особых ожиданий. Но штрафные кладет «на ура», мы это знали. Об Эстеване много разговоров тоже было, которого «Челси» взял. Да, гол забил шикарный, попал, как ван Бастен. С острого угла в ближний, от перекладины. Это гениально было. Ну, какой он Месси, рядом не стоял! Провалится в Англии. Его в АПЛ с потрохами сожрут. Дай бог, чтобы я ошибался.

— Об англичанах. В целом даже лучше, чем в Лиге Конференций и с «Бетисом», в частности смотрятся, согласны?

— Безусловно. Великолепно играет Палмер, у него второе дыхание. Здорово выглядел осенью, потом был спад и сейчас вернулся. Палмерозависимость у «Челси», безусловно, есть. Один из лучших в Англии за 10 последних лет.

— Энцо Мареска — уже тренер с большой буквы?

— Очень толковый, хорошо руководит. И видит талантливых парней. Еще Фофана сейчас травмирован, не играет. Но взял Арадабийо из «Фулхэма». Находит. И видно, что игроки ему верят.

— Роберт Санчес виноват в пропущенном голе?

— Дело случая. Андрюша Тихонов, если помните, забивал в свое время такие голы на раз. Тогда и Нойера нужно пригвоздить, когда ему Жерсон забил, между ушей пролетело. Хотя под два метра.

— В сборной Испании Санчесу что-то светит, или там Унай Симон без вариантов?

— Де ла Фуэнте любит этого баска. Хотя мне он не очень нравится. Санчес допускает много ляпов. Но кто не допускает. А так Райя, конечно, лучший.

— Леви Коулл и Лиам Делап пропускают игру по карточкам. Серьезно?

— Зато Кайседо возвращается. Большая прибавка.

— Жуан Педро вышел с «Палмейрасом» вместо Делапа на 54-й минуте. Мареска уже думал о полуфинале, еще не выиграв четверть?

— Он только взял его из «Брайтона», должен смотреть игроков. Великолепная «десятка», пенальти будет бить. Стоит под «стольник». Это он его еще поздно выпустил.

— «Челси» будет владеть мячом примерно 65 на 35 процентов?

— Думаю, что да. Бразильцы будут стоять, отбиваться.

— Победят англичане, но с проблемами?

— Надеюсь, что да. Но там говорят опять гроза надвигается. «Челси» уже пережил пару раз эту историю. Но более молодую команду это всегда сбивает с толку.

«Пари Сен-Жермен» (Франция) — «Реал» (Испания)

Ист-Ретерфорд. 9 июля. 22:00 мск

— «ПСЖ» физически всех сильнее?

— Очень молодая, прекрасно подготовленная команда. Нет спора.

— Дезире Дуэ — «анфан террибль», или напротив спокойный парень?

— Спокойный. Все за счет мастерства. Не случайно Луис Энрике ему так доверяет. И даже при Дембеле находит место. Но это все же ни разу ни Мбаппе. Хотя с его уходом там очень здоровая обстановка. Ротация есть, но не столь серьезная. Парень с двойной фамилией (Заир-Эмери), Рамуш, который забивал много, сидят.

— Как «ПСЖ» пропустил такую контратаку, имея на уже на игрока больше?

— Это «Бавария». Поднял ногу, и задел Томаса Мюллера. Посмотрел, и отменил. А потом как раз «ПСЖ» в контратаке забил второй мяч. Хакими там все сделал. Лучший латераль на сегодня.

— Не сыграют Вильям Пачо и Лукас Эрнандес Какие варианты на место левого центрального защитника?

— Лукас Бералдо будет играть. В 21 тоже уже показывает высокий класс. С «Ботафого» играл в старте и ничего не испортил, хоть проиграли. Маркиньос поможет, благо оба бразильцы.

— Удаление Эрнандеса, по мне это желтая, не более того?

— Однозначно красная, железобетонная. Там удар локтем, какие могут быть вопросы! Не случайно задевает, а акцентировано бьет. Как бы незаметно, но судья был рядом, разобрался.

— Усман Дембеле будет в основе?

— По моей информации восстановился после этого повреждения в финале Лиги чемпионов. Выйдет сразу.

— Насколько серьезную роль для «Баварии» сыграла травма Джамала Мусиала, который до этого ни разу не выходил в старте? И там можно было избежать столкновения?

— С точки зрения морали, конечно, ударило по игрокам. За свою жизнь эти ребята видели многие травмы, но такую! С Хенриком Ларссоном разве что припоминаю подобное и с Джибрилем Сиссе.

— Мадрид. Гонсало Гарсия, или уже Килиан Мбаппе готов на 90 процентов?

— Я думаю, что Гонсало и Килиан на замену.

— Что там случилось после 90-й минуты с Дортмундом (3:2)?

— Хе. Такое бывает, они сами не ожидали. Потом вели 3:1, мгновенная контратака. И потом это Гирасси.

— И был момент у Марселя Забитцера сравнять на 97-й...

— Там грандиозный сейв Куртуа. Должен был пропустить, но под рукой поймал.

— Дин Хейсен мог не фолить?

— Были варианты. Он смотрел на Рюдигера, но тот не успевал. Кстати, он Хаузен, а не Хейсен. Так сам себя называет. И судья бразильский (Абатти), что работал на матче, удалял на этом турнире во всех трех встречах, которые проводил. И все три, на мой взгляд, абсолютно справедливые.

— Трента почему заменили при 1:0 так рано?

— Пока не вписывается, по большому счету. Понятно, это редкость, чтобы меняли защитника в такой ситуации, но в обороне он никакой. В «Ливерпуле» на него работали центральные защитники, или кто-то из полузащитников смещался, здесь пока такого нет. Его — это в первую очередь кроссы на 50-60 метров.

— Лучший игрок матча Фран Гарсия сказал, что появилась взаимозаменяемость на флангах. В чем она?

— Ему так видится. Он использовал на сегодняшний день свой шанс. Но это временно . Поправится Начо, и он будет играть. Как и Карвахаль справа. Фран — старательный парень. Но конкуренция сумасшедшая.

— Как нужно играть «Реалу», чтобы выдержать давление «ПСЖ»?

— В свою игру. Выбегать в контратаки, как они это умеют. Классные футболисты, где-то найдут свой шанс.

— За контроль мяча не поборются?

— Смотря какую тактику выберет Хаби Алонсо. Ясно, что он любит играть вторым номером. Но исполнители намного сильнее, чем в «Байере». Возможны варианты.

— Джуд Беллингем не показывает то, что мы от него ждали?

— Абсолютно нормально, на своем уровне играет. Но хроническая травма плеча дает себя знать. И этот чемпионат мира — испытание организма. После такого сложного сезона играет блестяще, даже так могу сказать. Игроки «ПСЖ», «Реала», «Челси» — это вообще герои, после стольких матчей.

— Предел Луки Модрича — 20-25 минут?

— А чего вы хотите? Плюс 40 и ему под 40. Но он всегда будет играть столько, сколько сможет. Уверен, эти решения принимает сам. Сухой, на своем багаже, дисциплинированный, режим держит, еще пару-тройку лет покажет себя в «Милане».

— Почему такое недоверие к Родриго?

— Нужно бегать. Что он показал в первой игре? Ничего. Поэтому был заменен на Диаса. Не отвечает требованиям Хаби Алонсо. Но это не приговор. Может быть, встрепенется. Этот чемпионат точно не показатель.

— Все же «ПСЖ» фаворит?

— 50 на 50. Две лучшие команды.