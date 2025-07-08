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    Александр Елагин: Матч «ПСЖ» с «Реалом» — это по сути финал КЧМ-2025

    Известный телекомментатор — о предстоящих полуфиналах Клубного чемпионата мира

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    Александр Елагин
    Корреспондент LiveSport.ru Михаил Пукшанский пообщался с комментатором Окко Спорт Александром Елагиным о прошедших четвертьфинальных матчах КЧМ и предстоящих полуфиналах. Но начали с общих впечатлений на данный момент.

    «В полуфинал вышли все, кто и должен был выйти»

    — Мнения по поводу турнира в целом диаметрально противоположные. Ваше?

    — Турнир надо еще раз хорошо продумать, поскольку ужасные погодные условия испортили первое впечатление. После тяжелейшего для европейцев сезона при только одном закрытом стадионе в Атланте... Это надо обдумывать. А так он, конечно, нужен. Единственный шанс проверить клубные команды с других континентов. Понять, что они собой представляют. Арабов, к примеру — «Аль-Хиляль» многое продемонстрировал. И там футбол хорошего уровня. Есть «Аль-Иттихад», есть «Аль-Ахли», который взял Кубок азиатских чемпионов. Это все команды приличные. Смотрю их, комментирую, вот было интересно сравнить.

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  • 02/07/2025

    • — Не стоит все же как-то переформатировать турнир?

    — Нужно в первую очередь продумать организацию. Может, не нужно 32 команды. Я прекрасно помню, как в 82-м на чемпионате мира в Испании сделали 24 сборные. Это был культурный шок после 16. Но сейчас 24 и здесь — предел. И на чемпионате мира до 48 дошло — это бред. Океании, чуть отвлекаясь от темы, отдают прямую путевку. Понятно, за Новую Зеландию играют ребята из чемпионата Австралии, из европейских лиг четвертого уровня, но что это! А тут я вам скажу, что старый формат КЧМ был хуже, когда европейцы и латиноамериканцы подключались с полуфинала.

    — Американцы что-то успеют поменять в плане инфраструктуры к чемпионату мира?

    — Обещают. Но не думаю. Мексиканские стадионы более футбольные и куда лучше приспособлены.

    — Что комментировали и будете еще комментировать?

    — Комментаторов много. Я работал на трех матчах с участием «Манчестер Сити», «Реала» и «Баварии». И в студии, понятно, как эксперт и главный обсуждатель. Но молодым теперь у нас дорога. Это правильно. Прекрасные девушки работают тоже, полностью погруженные.

    — Лучший матч для вас на данный момент?

    — В плане накала, конечно, «Ман Сити» — «Аль-Хиляль» (3:4). Потрясающая игра, плюс суперсенсация. И это же команда Жезуша, который сейчас возглавил «Аль-Наср», в некоторой степени по протекции Криша. И в этот год они станут чемпионами. «Аль-Иттихад» провалил, поскольку там был бардак. Бензема лихорадит, Нуну ушел в Англию. И если еще чуть о саудовской Про-Лиге, они вкладывают бабки, но требуют дисциплины. Четыре клуба, где хозяйство ведет государство. Но еще есть «Аль-Шабаб» частный, который Мичел возглавляет. Помните такого?

    «Ман Сити» — «Аль-Хиляль»

    — А то, левый полузащитник «Реала» в 80-х.

    — Да. И очень хороший тренер оказался. Вывел команду из второго дивизиона в первый без суперзвезд. И сейчас тоже наверху.

    — Возвращаясь к нашим баранам...Четвертьфиналы оправдали ожидания?

    — Да. Вышли все, кто и должен был выйти. Я сразу сказал, что «Аль-Хиляль» после «Сити» на ободах. И они не выдержали против рациональных, циничных бразильцев. Ну, и не было Досари, не было Митровича.

    — Полуфиналы будут еще более смотрибельные, или силы игроков не беспредельны?

    — «ПСЖ» с «Реалом» играют. Это по сути финал. Уже достаточно.

    — Время начала матчей — ключевая проблема?

    — Ну, конечно. Хотя и вечером духотища.

    — Почему оба полуфинала и финал в Ист-Ретерфорде, что это вообще за город?

    — Нью-Джерси, предместье Нью-Йорка. Они сделали это по примеру Англии, где на «Уэмбли» играются полуфиналы и финал Кубка. Это нормально, чтобы все были в равных условиях. И здесь пройдет финал чемпионата мира.

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    • — Одна половина сетки на голову выше, чем вторая. Этого можно было избежать?

    — Надо продумывать. Должно было участвовать максимум две команды от страны. Но от Бразилии вдруг четыре, посчитали Либертадорес с 21-го года. 16 команд, 4 группы — идеальный вариант.

    — Турнир создан для противостояния школ, континентов. Вам будет интереснее в финале увидеть бразильцев с европейцами?

    — Нет. Иногда смотрю Кубок Либертадорес. Не сравнить с Еврокубками. И сборные слабые. Даже Винисиус не годится в подметки Роналду и «зубастику». Я уже не говорю о тех, кого видел в 70-е — Пеле, Гарринча, Ривелино...

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    «Флуминенсе» (Бразилия) — «Челси» (Англия)

    Ист-Ретерфорд. 8 июля. 22:00 мск

    — Победа «Флуминенсе» над «Аль-Хилялем» (2:1) — несчастный случай?

    — Еще раз повторю, нет. Мы видели, как рыдали Невеш и Канселу перед игрой по поводу Жоты. А это — ключевые игроки. И Канселу ошибся, из-за этого — мимо.

    — Пенальти не надо было назначать в ворота бразильцев в конце первого тайма, хватали же Леонардо?

    — Тут хрен поймешь. Касание было, но тень на плетень. Маккеле — своеобразный судья. Во втором тайме скорее на Кулибали нужно было назначать. Читал прессу, разговаривал с ребятами — скорее был.

    — Тут не могу в очередной раз не спросить о VAR. Это не враг футбола?

    — Однозначно из-за него теряется концентрация, все возлагается на телевизор. Уже гол забили, празднуют, обнимаются, потом все назад. Это все бесит ужасно. Наверное, нужен. Но это все требует колоссальной доработки. Судьи обленились с ним.

    «Флуминенсе» — «Аль-Хиляль»

    — Если грубо, Ренато Гаушо тактически переиграл Симоне Индзаги?

    — А чего там переигрывать! Они играли в свою игру — резкие контратаки, жестко во всех единоборствах. Что и «Ботафого». Единственная бразильская команда, которая отличается, это «Фламенго». Ну, и ветераны блестяще играют.

    — То есть, возраст только в плюс. От печки с «Челси»?

    — Нужно играть четко, не ошибаться. Фабио, ну 44. Но мы помним Дзоффа, Яшина... Им возраст не мешал, а помогал. И это в те годы годы, когда не было такой фармакологии и такого восстановления. Сейчас если не пьет, не курит, по бабам не бегает, может элементарно отыграть.

    — Джон Ариас играет все матчи 90 минут, но пока явно не оправдывает ожиданий в полной мере?

    — У меня не было особых ожиданий. Но штрафные кладет «на ура», мы это знали. Об Эстеване много разговоров тоже было, которого «Челси» взял. Да, гол забил шикарный, попал, как ван Бастен. С острого угла в ближний, от перекладины. Это гениально было. Ну, какой он Месси, рядом не стоял! Провалится в Англии. Его в АПЛ с потрохами сожрут. Дай бог, чтобы я ошибался.

    — Об англичанах. В целом даже лучше, чем в Лиге Конференций и с «Бетисом», в частности смотрятся, согласны?

    — Безусловно. Великолепно играет Палмер, у него второе дыхание. Здорово выглядел осенью, потом был спад и сейчас вернулся. Палмерозависимость у «Челси», безусловно, есть. Один из лучших в Англии за 10 последних лет.

    — Энцо Мареска — уже тренер с большой буквы?

    — Очень толковый, хорошо руководит. И видит талантливых парней. Еще Фофана сейчас травмирован, не играет. Но взял Арадабийо из «Фулхэма». Находит. И видно, что игроки ему верят.

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    • — Роберт Санчес виноват в пропущенном голе?

    — Дело случая. Андрюша Тихонов, если помните, забивал в свое время такие голы на раз. Тогда и Нойера нужно пригвоздить, когда ему Жерсон забил, между ушей пролетело. Хотя под два метра.

    — В сборной Испании Санчесу что-то светит, или там Унай Симон без вариантов?

    — Де ла Фуэнте любит этого баска. Хотя мне он не очень нравится. Санчес допускает много ляпов. Но кто не допускает. А так Райя, конечно, лучший.

    — Леви Коулл и Лиам Делап пропускают игру по карточкам. Серьезно?

    — Зато Кайседо возвращается. Большая прибавка.

    — Жуан Педро вышел с «Палмейрасом» вместо Делапа на 54-й минуте. Мареска уже думал о полуфинале, еще не выиграв четверть?

    — Он только взял его из «Брайтона», должен смотреть игроков. Великолепная «десятка», пенальти будет бить. Стоит под «стольник». Это он его еще поздно выпустил.

    «Челси» — «Палмейрас»

    — «Челси» будет владеть мячом примерно 65 на 35 процентов?

    — Думаю, что да. Бразильцы будут стоять, отбиваться.

    — Победят англичане, но с проблемами?

    — Надеюсь, что да. Но там говорят опять гроза надвигается. «Челси» уже пережил пару раз эту историю. Но более молодую команду это всегда сбивает с толку.

    «Пари Сен-Жермен» (Франция) — «Реал» (Испания)

    Ист-Ретерфорд. 9 июля. 22:00 мск

    — «ПСЖ» физически всех сильнее?

    — Очень молодая, прекрасно подготовленная команда. Нет спора.

    — Дезире Дуэ — «анфан террибль», или напротив спокойный парень?

    — Спокойный. Все за счет мастерства. Не случайно Луис Энрике ему так доверяет. И даже при Дембеле находит место. Но это все же ни разу ни Мбаппе. Хотя с его уходом там очень здоровая обстановка. Ротация есть, но не столь серьезная. Парень с двойной фамилией (Заир-Эмери), Рамуш, который забивал много, сидят.

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    • — Как «ПСЖ» пропустил такую контратаку, имея на уже на игрока больше?

    — Это «Бавария». Поднял ногу, и задел Томаса Мюллера. Посмотрел, и отменил. А потом как раз «ПСЖ» в контратаке забил второй мяч. Хакими там все сделал. Лучший латераль на сегодня.

    — Не сыграют Вильям Пачо и Лукас Эрнандес Какие варианты на место левого центрального защитника?

    — Лукас Бералдо будет играть. В 21 тоже уже показывает высокий класс. С «Ботафого» играл в старте и ничего не испортил, хоть проиграли. Маркиньос поможет, благо оба бразильцы.

    — Удаление Эрнандеса, по мне это желтая, не более того?

    — Однозначно красная, железобетонная. Там удар локтем, какие могут быть вопросы! Не случайно задевает, а акцентировано бьет. Как бы незаметно, но судья был рядом, разобрался.

    — Усман Дембеле будет в основе?

    — По моей информации восстановился после этого повреждения в финале Лиги чемпионов. Выйдет сразу.

    — Насколько серьезную роль для «Баварии» сыграла травма Джамала Мусиала, который до этого ни разу не выходил в старте? И там можно было избежать столкновения?

    — С точки зрения морали, конечно, ударило по игрокам. За свою жизнь эти ребята видели многие травмы, но такую! С Хенриком Ларссоном разве что припоминаю подобное и с Джибрилем Сиссе.

    «ПСЖ» — «Бавария»

    — Мадрид. Гонсало Гарсия, или уже Килиан Мбаппе готов на 90 процентов?

    — Я думаю, что Гонсало и Килиан на замену.

    — Что там случилось после 90-й минуты с Дортмундом (3:2)?

    — Хе. Такое бывает, они сами не ожидали. Потом вели 3:1, мгновенная контратака. И потом это Гирасси.

    — И был момент у Марселя Забитцера сравнять на 97-й...

    — Там грандиозный сейв Куртуа. Должен был пропустить, но под рукой поймал.

    — Дин Хейсен мог не фолить?

    — Были варианты. Он смотрел на Рюдигера, но тот не успевал. Кстати, он Хаузен, а не Хейсен. Так сам себя называет. И судья бразильский (Абатти), что работал на матче, удалял на этом турнире во всех трех встречах, которые проводил. И все три, на мой взгляд, абсолютно справедливые.

    — Трента почему заменили при 1:0 так рано?

    — Пока не вписывается, по большому счету. Понятно, это редкость, чтобы меняли защитника в такой ситуации, но в обороне он никакой. В «Ливерпуле» на него работали центральные защитники, или кто-то из полузащитников смещался, здесь пока такого нет. Его — это в первую очередь кроссы на 50-60 метров.

    «Реал» — «Боруссия»

    — Лучший игрок матча Фран Гарсия сказал, что появилась взаимозаменяемость на флангах. В чем она?

    — Ему так видится. Он использовал на сегодняшний день свой шанс. Но это временно . Поправится Начо, и он будет играть. Как и Карвахаль справа. Фран — старательный парень. Но конкуренция сумасшедшая.

    — Как нужно играть «Реалу», чтобы выдержать давление «ПСЖ»?

    — В свою игру. Выбегать в контратаки, как они это умеют. Классные футболисты, где-то найдут свой шанс.

    — За контроль мяча не поборются?

    — Смотря какую тактику выберет Хаби Алонсо. Ясно, что он любит играть вторым номером. Но исполнители намного сильнее, чем в «Байере». Возможны варианты.

    — Джуд Беллингем не показывает то, что мы от него ждали?

    — Абсолютно нормально, на своем уровне играет. Но хроническая травма плеча дает себя знать. И этот чемпионат мира — испытание организма. После такого сложного сезона играет блестяще, даже так могу сказать. Игроки «ПСЖ», «Реала», «Челси» — это вообще герои, после стольких матчей.

    — Предел Луки Модрича — 20-25 минут?

    — А чего вы хотите? Плюс 40 и ему под 40. Но он всегда будет играть столько, сколько сможет. Уверен, эти решения принимает сам. Сухой, на своем багаже, дисциплинированный, режим держит, еще пару-тройку лет покажет себя в «Милане».

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    • — Почему такое недоверие к Родриго?

    — Нужно бегать. Что он показал в первой игре? Ничего. Поэтому был заменен на Диаса. Не отвечает требованиям Хаби Алонсо. Но это не приговор. Может быть, встрепенется. Этот чемпионат точно не показатель.

    — Все же «ПСЖ» фаворит?

    — 50 на 50. Две лучшие команды.

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