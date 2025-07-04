Символическая сборная недели КЧМ: Саудовская лига заявляет о себе, а «ПСЖ» побеждает в полсилы

Ну вот мы и дождались настоящей сенсации на клубном чемпионате мира.обыграл. Звучит громко. Звучит круто. Нам это было нужно (если вы, конечно, не болельщик «Сити»). Но так ли это важно на самом деле? Возможно, «горожане» и не слишком расстроены: пара недель отдыха и приличный денежный бонус — не самый плохой исход. Кто знает?

Тем не менее, контент у нас есть, и это Инфантиновское футбольное шоу с каждым туром все больше похоже на серьезный турнир. Без скандалов тоже не обошлось. Один из братьев Беллингемов собирает желтые карточки нелепее другого. Лаутаро Мартинес, похоже, не в восторге от большинства партнеров. А Томас Мюллер, как оказалось, просто терпеть не может «Манчестер Юнайтед» — к турниру это отношения не имеет, но в обсуждения влезло.

1. Саудовская лига — это серьезно?

Ну, кто бы мог подумать? Ладно, появление команды из Саудовской Про-лиги в восьмерке сильнейших — не самый очевидный пункт в чьей-либо предтурнирной «сетке предсказаний», но предпосылки были. «Аль-Хиляль» подошел к делу грамотно: не стал срочно искать очередную звезду после ухода Неймара, пригласил по-настоящему сильного тренера — Симоне Индзаги, и вышел на матч с «Манчестер Сити» с четким, выверенным планом. Кажется, это называется «тренерская работа».

А ведь чего больше всего боится Хосеп Гвардиола? Правильно — контратак. И вот вам идеальный шторм: 3-4-3 с акцентом на быстрые выпады. Да, потребовалось дополнительное время, но «Аль-Хиляль» сыграл идеально. Значит ли это, что Саудовская лига — лучшая в мире? Конечно, нет. Но эта победа — очень весомый аргумент в пользу ее серьезности.

2. Не любишь «Интер» — можешь уходить

Лаутаро Мартинес после поражения от «Флуминенсе» не стал выбирать выражения:

— «Хочу сказать одно: надо хотеть быть здесь. Мы сражаемся за серьезные цели. Те, кто хочет бороться — остаются, кто нет — двери открыты. Я увидел вещи, которые мне не понравились. Я хочу побеждать. Мы — важная команда, которую вывели на вершину, и должны продолжать в том же духе», — заявил капитан «Интера» после игры.

Лаутаро Мартинес в матче против «Флуминенсе» globallookpress.com

С одной стороны — эмоции лидера, чемпиона мира, человека, который отдает себя без остатка. С другой — тревожный звонок для самого «Интера», который в последние недели явно буксует. Похоже, настроение внутри раздевалки оставляет желать лучшего. Добро пожаловать в поезд негатива.

3. Малком. Помните такого?

Вспомнили Малкома? Того, на кого «Барселона» потратила часть денег от продажи Неймара, а он оказался полным провалом на «Камп Ноу»? Так вот, теперь он отправил «Ман Сити» домой с клубного ЧМ. Главным героем сенсации стал парень, которого когда-то проглотила и выплюнула футбольная элита.

Нет, Саудовская Про-лига — это не романтичный закоулок, где играют ради любви к футболу. Но видеть, как игрок, которого все списали, берет реванш у системы — приятно. Особенно когда это приносит такую громкую победу.

4. Килиан Мбаппе — сдулся?

Время теорий заговора. Ну, понятно, это неправда. Вполне возможно, что через год Мбаппе наколотит полсотни голов, «Реал» возьмет требл, а сам Килиан заберет «Золотой мяч» после победы на ЧМ-2026.

Но — его первые минуты в системе Алонсо были… скажем мягко, неубедительными. Он не двигался. Не открывался в штрафной. Делал неверные рывки, отказывался от прессинга и большую часть 30 минут на поле провел в раздражении на партнеров. На этом фоне 21-летний Гонсало Гарсия, обошедшийся клубу в ноль евро, выглядел куда живее. Выводы делайте сами.

5. Часы, часы и еще раз часы

Да, погода — это проблема. И удивительно, что никто заранее не подумал: «А может, не стоит играть днем в середине удушающего американского лета?» Спойлер: здесь очень, очень жарко.

Матч «Бенфики» — «Челси» прерывали на несколько часов globallookpress.com

Итог — постоянные задержки из-за жары, ливней, молний, сильного ветра. Но самая курьезная история — матч «Челси» и «Бенфики», который длился почти пять часов. Или, если угодно, один финал «Ролан Гарроса». 4:1 в овертайме, а ощущение — как после марафона. FIFA, может, пора что-то пересмотреть?

6. А что, можно и не напрягаться?

Есть старая байка: когда Гари Невилл тренировал «Валенсию», его команда проигрывала «Барселоне» Луиса Энрике 0:4 уже к перерыву в Кубке Испании. Невилл подумал, что Энрике сбавит обороты. Не сбавил. Итог — 0:7.

Прошло время, и, кажется, тренер все же поумерил аппетиты. На этой неделе, в матче против «Интер Майами», Луис Энрике, похоже, сам сказал своим: хватит. «ПСЖ» повел 4:0 к перерыву — миссия выполнена. Второй тайм превратился в легкую прогулку и неспешную перекатку мяча. Последний представитель MLS выбыл из турнира, а парижане спокойно доиграли. Без нервов. Красиво.

7. Битва братьев Беллингемов отменяется

Вот уж где карточка по глупости. Джоуб Беллингем подошел к матчу 1/8 финала против «Монтеррея» уже с желтой карточкой. Еще одно предупреждение — и он бы пропустил следующий раунд против мадридского «Реала» и, главное, против своего старшего брата Джуда.

Джоуб Беллингем globallookpress.com

И, конечно же, Джоуб выдал один из самых нелепых подкатов, которые вы когда-либо видели. Без колебаний снес вингера «Монтеррея», получил заслуженное предупреждение и… все. Минус семейное дерби, минус топовый контент для соцсетей. Ну и, само собой, подорвал шансы своей команды на сенсацию.

8. Баланс сил?

Что мы имеем на стадии четвертьфиналов: пять европейских клубов, две бразильские команды и один представитель Саудовской Аравии. Пока что бразильцы трижды переигрывали европейцев, а «Аль-Хиляль» вообще выкинул «Манчестер Сити» из турнира. Это и есть тот самый пресловутый баланс, которого все ждали?

Вопрос спорный. Все зависит от точки зрения. Наверное, в идеале хотелось бы увидеть в числе лучших, скажем, «Ривер Плейт» или «Боку Хуниорс». Но не стоит привередничать — на данном этапе это вполне достойный набор команд и хорошее распределение сил.

9. «Ботафого» и увольнение века

Что делает клуб, когда обыгрывает «ПСЖ», выходит в 1/8 финала клубного ЧМ, подкрепляет все это победой в Кубке Либертадорес и продает игрока в АПЛ с огромной прибылью? Правильно — увольняет главного тренера.

Одно из самых странных решений последнего времени: «Ботафого» отправил в отставку Ренату Пайву после поражения от «Палмейраса». По сообщениям бразильских СМИ, руководство осталось недовольно оборонительной тактикой в проигранном матче. Серьезно? Это звучит дико, особенно если учитывать, какую работу проделал Пайва. При всех раскладах он был, мягко говоря, настоящим чудотворцем для этого клуба.

10. Томас Мюллер: идеальное прощание?

Томас Мюллер покидает «Баварию». Об этом уже известно всем. Его уход — грустная футбольная история. Один из последних настоящих игроков одного клуба. Таких, как он, больше не делают. Видеть Мюллера в другой форме — просто не то. Но прощание может получиться выдающимся.

Томас Мюллер globallookpress.com

Хорошая новость для фанатов АПЛ — это точно не будет «Манчестер Юнайтед». Мюллер сам подтвердил, что туда он не пойдёт:

— «Я не подхожу им, а они не подходят мне. Им будет не весело, и мне тоже — так что это не вариант».

Больно. И честно.

11. Кто теперь фаворит?

Вот мы и подошли к финальной восьмерке. Все главные претенденты — за исключением «Манчестер Сити» — на месте. Изменилась ли расстановка сил по сравнению с тем, что мы думали три недели назад?

Прогнозы и ставки на футбол

Может ли кто-то с полной уверенностью просчитать все переменные — жару, травмы, сетку — и сказать, что победит кто-то кроме ПСЖ или «Реала»? Сложно. Но теперь именно эти прогнозы начнут проходить настоящую проверку.