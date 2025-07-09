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    Блестящий Жоао Педро: «Челси» разобрал «Флуминенсе» по частям и отправился в финал КЧМ

    Команда Марески во втором финале за два месяца

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    Жоао Педро
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    Жоао Педро
    На раскалённом газоне «Метлайф Стэдиум» «Челси» показал, что команда, ещё недавно казавшаяся беспорядочным сборищем разрозненных звёзд, может стать структурой — стройной, логичной, даже холодной. А Жоао Педро доказал, что готов стать новым лицом этой команды.
    Футбол. Клубный ЧМ. Полуфинал
    Флуминенсе — Челси 0:2
    Голы: 0:1 Жоао Педро (18'), 0:2 Жоао Педро (56') Предупреждения: Нонато (59'), Йеферсон Сотельдо (72'), Роберт Санчес (73')

    Полуфинал главного турнира лета, по версии ФИФА, проходил вообще не в футбольных условиях. 35 градусов в тени (хотя тень появлялась на поле лишь изредка), высокая влажность, матч — днём по местному времени, стадион наполовину пустой. Всё для удобства телезрителя в Европе — и сомнительная забота о здоровье футболистов. Но «Челси» адаптировался. Адаптировался и доминировал.

    Уже в первые 10 минут стало ясно, что «Флуминенсе» не справится. Возрастная, вязкая команда из Рио отступила в блок, стараясь экономить силы. Но в условиях, когда «Челси» постоянно перегружал фланги и активно включал третьего игрока в позиционные атаки, это была позиция обречённого.

    Жоао Педро против своего прошлого

    18-я минута. Левый фланг. Педро Нето простреливает, защита «Флу», казалось, отбивается. Мяч оказывается у Жоао Педро — 20 метров до ворот, чуть сместился под правую ногу — и выстрел. Ни остановки, ни замаха, всё — в одном хлёстком движении. Мяч почти без вращения влетает в дальний нижний угол. 1:0.

    Жоао Педро
    globallookpress.com

    Не было ни радости, ни эмоций. Жоао Педро не празднует — он вырос в «Флуминенсе», он уехал из Рио мальчиком, а теперь возвращается мужчиной и уничтожает без сожаления.

    Фрагментами «Флуминенсе» пытался проснуться. На 26-й минуте Гермaн Кано пробил мимо Роберта Санчеса — и был в сантиметрах от гола, если бы не подстраховка Кукурельи. Через 10 минут судья указывает на точку за игру рукой Чалобы — и тут же отменяет после ВАР: рука была прижата.

    Рука Чалобы
    gettyimages.com

    «Челси» мог закрывать матч уже тогда. Нкунку, Педру Нету, даже Гюсто имели моменты — и не реализовали. За это, порой, в футболе платят. Но не в этот раз.

    Педро снимает вопросы

    На 56-й минуте наступил тот момент, когда даже жара стала союзником. «Флуминенсе» вынужден был открываться, а «Челси» — бежать. Мяч прошёл через всю лондонскую структуру: Нету отобрал, Палмер протащил, Фернандес отдал в коридор — и вот Жоао Педро снова на левом фланге.

    Он сместился в центр и плотно вонзил мяч в сетку с отскоком от перекладины — по-бразильски красиво, по-английски точно. 2:0. И снова — ни жеста, ни улыбки. Только взгляд в сторону. Жоао знал, что разбил сердца болельщиков бывшей команды, но покорил — лондонских.

    Жоао Педро
    globallookpress.com

    Моментов было ещё больше. Нкунку бил дважды. Джексон выходил на убойную позицию и бил мимо ближнего угла. Появились Мадуэке, Рис Джеймс, Андрей Сантос. Но результат уже висел в воздухе, как предгрозовая тишина. Фланги закрыты, центральная зона выжжена. «Флуминенсе» не создавал больше ничего.

    В концовке — почти 10 минут добавленного времени. Но на поле был уже проходной двор: через него «Челси» шёл в финал, не сбавляя шага, без суеты, без лишних эмоций.

    Флуминенсе — Челси
    globallookpress.com

    Лицо полуфинала — и, возможно, нового «Челси»

    Жоао Педро сыграл всего второй матч за клуб, но уже стал символом новой эпохи. Он одновременно хаос и порядок, инстинкт и расчёт. Он сделал то, что не мог Джексон, и то, чего давно не делал Хаверц.

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    А «Челси» снова в финале. В воскресенье — или «Реал», или ПСЖ. И тот, и другой — настоящий, большой европейский вызов. Но теперь, с таким нападающим и с такой структурой — «Челси» не просто готов. Он снова выглядит опасным.

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