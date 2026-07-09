ESPN рассказывает всё, что нужно знать о предстоящих матчах 1/4 финала чемпионата мира.

И их осталось восемь. Спустя ровно четыре недели после старта чемпионата мира по футболу 2026 года и 95 сыгранных матчей в четверг стартуют четвертьфиналы. Каждую из оставшихся команд отделяют всего три победы от титула чемпионов мира.

За прошедший месяц за бортом турнира остались 40 сборных, включая страны-хозяйки — Канаду, Мексику и США, а также таких признанных грандов, как Бразилия и Германия.

Теперь только действующие чемпионы мира Аргентина, а также Бельгия, Англия, Франция, Марокко, Норвегия, Испания и Швейцария продолжают мечтать о победе в финале, который пройдет в Нью-Джерси 19 июля.

Но как мы пришли к этому моменту? Кто из игроков проявил себя ярче всех? И какие эпизоды мы не забудем никогда?

Сэм Марсден из ESPN вводит вас в курс дела, отвечая на все эти вопросы; Сэм Тайг разбирает, за счет чего решится исход каждого из четырех четвертьфиналов; наши авторы, работающие на турнире, делятся своими прогнозами.

Франция — Марокко

Четверг, 23:00 мск | Фоксборо, Массачусетс

Франция

Как попали сюда: путь Франции к этой стадии оказался относительно безоблачным. Они выиграли все пять матчей, забив 14 голов и буквально сокрушая соперников благодаря атакующей мощи Килиана Мбаппе, Усмана Дембеле и Майкла Олисе. Сенегал (3:1), Ирак (3:0) и Норвегия (4:1) были уверенно обыграны на групповом этапе, после чего в 1/16 финала была разгромлена Швеция (3:0). Парагвай в 1/8 финала чуть лучше сдерживал французов, предложив им силовой футбол, но пенальти во втором тайме в исполнении Мбаппе гарантировал триумфаторам ЧМ-2018 проход в восьмерку сильнейших.

Главная звезда на данный момент: Мбаппе (7 голов, 2 ассиста) идет на шаг впереди Дембеле (4 гола, 2 ассиста) и Олисе (5 ассистов). Статистика Мбаппе на чемпионатах мира просто поражает: у него 19 голов в 19 матчах — показатель, который превосходит только Лионель Месси. Килиан снова тащит Les Bleus к их третьему титулу чемпионов мира.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Лучший момент турнира: учитывая то, с какой легкостью французы продвигались по сетке, какого-то одного судьбоносного спасения в критический момент у них не было. Зато Франция подарила нам несколько эпизодов чистой футбольной эстетики. Голы Мбаппе в матче со Швецией продемонстрировали не только его инстинкт убийцы, но и потрясающее взаимопонимание между ним, Олисе и Дембеле.

Марокко

Как попали сюда: впечатлив всех в стартовом матче с Бразилией (1:1), сборная Марокко затем без проблем разобралась с Шотландией (1:0) и Гаити (4:2). Команда уверенно вышла из группы, обеспечив себе интригующее противостояние с Нидерландами. К 90-й минуте матча с нидерландцами марокканцы были в шаге от вылета, но гол Иссы Диопа в компенсированное время перевел игру в овертайм. Подопечные Мохамеда Уаби прошли дальше благодаря валидольной победе в серии пенальти (3:2), а затем куда более убедительно переиграли одних из хозяев турнира — канадцев (3:0). Этот успех вывел их на реванш со сборной Франции, которая остановила Марокко в полуфинале четыре года назад.

Сборная Марокко globallookpress.com

Главная звезда на данный момент: Исмаэль Сайбари отлично проявил себя на групповом этапе, забив три гола, а у Браима Диаса и Аззедина Унаи были свои яркие моменты, но настоящим лидером этой команды является капитан Ашраф Хакими. Правый защитник «Пари Сен-Жермен» полностью выжигал свой фланг как в обороне, так и в атаке, записав на свой счет гол и две результативные передачи.

Лучший момент турнира: победа над хозяевами чемпионата, канадцами, в столь спокойном стиле выглядела мощно, но именно матч против Нидерландов подарил нам максимум драмы. В этой игре можно выделить даже два главных момента: спасительный гол Диопа на последних минутах и победный удар Сайбари в серии пенальти.

Где решится исход матча?

Франция на данный момент выглядит безоговорочно лучшей командой на этом турнире. Они фантастически сильны практически в каждом компоненте, и противостояние с ними кажется невероятно сложной задачей. Если у какой-то команды не из числа топ-фаворитов и есть та самая дерзость и характер «никогда не сдавайся», чтобы свергнуть королей, то это как раз Марокко. Но ключевой вопрос заключается в том, осталось ли у североафриканской сборной достаточно сил в баке для такого подвига.

Сборная Франции globallookpress.com

Чемпионаты мира могут казаться бесконечно долгими для команд-сенсаций, зашедших так далеко, ведь им обычно не хватает глубины состава для борьбы с усталостью. «Атласские львы» уже отбегали один матч до серии пенальти, а у их звездного нападающего Сайбари (который прямо по ходу турнира перешел в «Баварию») возникли проблемы с задней поверхностью бедра. Чтобы сдержать яростное трио Мбаппе, Олисе и Дембеле, Марокко нужно быть готовым на все 100%. Но после четырех изнурительных недель турнира — можно ли быть в этом уверенными?

Прогнозы экспертов

Лиззи Бечерано: Франция 3:1 Марокко. Трудно не считать Францию безоговорочным фаворитом после того, как они провели этот турнир. Марокко — сильная команда, но Мбаппе и Дембеле могут оказаться еще сильнее.

Джефф Карлайл: Франция 2:0 Марокко. Марокканцы талантливы и за последние несколько лет прошли большой путь, но у Франции слишком много вариантов в атаке благодаря Мбаппе и Олисе, чтобы их можно было остановить.

Билл Коннелли: Франция 2:0 Марокко. Марокко умеет адаптироваться и временами может «припарковать автобус», как это сделал Парагвай. Однако из-за того, что они будут действительно пытаться играть на победу, они в итоге оставят свободные зоны, которыми Франция обязательно воспользуется.

Роб Доусон: Франция 1:0 Марокко. Марокканцы устроят Франции серьезную проверку, но у них нет той оборонительной стабильности, которая была в Катаре, а атакующие игроки Франции окажутся не по зубам.

Бет Линдоп: Франция 2:1 Марокко. Марокко — главная темная лошадка этого турнира, как и в Катаре четыре года назад. Но я думаю, что высочайшее качество атаки Франции позволит им вырвать победу.

Гэб Маркотти: Франция 2:0 Марокко. Если бы это было Марокко образца 2022 года, построенное на железобетонной обороне и контратаках, можно было бы представить сценарий, в котором они запрутся в защите и забьют на переходе (примерно так пытался сделать Парагвай, с той лишь разницей, что у Марокко НАМНОГО больше классных игроков). Но нынешняя сборная Марокко создана для того, чтобы играть в футбол и обыгрывать соперников, а когда они пытаются защищаться — у их ворот возникают моменты (вспомните матч с Канадой). И если пойдет открытая игра, превосходство Франции станет очевиденым.

Джеймс Олли: Франция 2:1 Марокко. Победа над Парагваем далась с трудом, но Франция все равно остается лучшей командой на этом ЧМ на данный момент. Марокко не выглядит способным на такую же удушающую оборону, как Парагвай, и хотя они умеют забивать, логичная ставка — проход Франции за счет превосходства в классе.

Марк Огден: Франция 1:1 Марокко (победа Марокко по пенальти). В 1/8 финала Парагвай показал, что Францию можно сдерживать и выбивать из колеи решительной игрой в защите. Марокко способно на это, и при этом они могут больно уколоть Францию на другом конце поля. К тому же, у них горит внутри желание отомстить за поражение в полуфинале 2022 года, так что я поставлю на Марокко в этом валидольном матче.

Испания — Бельгия

Пятница, 22:00 мск | Инглвуд, Калифорния)

Испания

Как попали сюда: испанцы пока не включили максимальные обороты, но при этом ощущения, что действующие чемпионы Европы находятся в опасности, тоже не возникало. Несмотря на неожиданную нулевую ничью с Кабо-Верде на старте, Испания легко вышли из группы благодаря победам над Саудовской Аравией (4:0) и Уругваем (1:0), после чего в 1/16 финала уверенно переиграла Австрию (3:0). В 1/8 финала против Португалии пришлось попотеть, но испанцы всегда выглядели ближе к успеху, и точный удар Микеля Мерино на 90-й минуте принес им победу (1:0) и путевку в четвертьфинал. Такое неспешное продвижение по турниру позволило набрать игровой ритм футболистам, чья форма вызывала вопросы (например, Родри и Ламину Ямалю). А лучшая оборона чемпионата избавила команду от лишней драмы — подопечные Луиса де ла Фуэнте до сих пор не пропустили ни одного мяча на этом турнир.

Главная звезда на данный момент: пока Испания ждет, когда Ламин Ямаль, приехавший на турнир с травмой задней поверхности бедра, наберет оптимальные кондиции, на авансцену вышел Микель Ойарсабаль. Нападающий «Реал Сосьедада» оформил по дублю в победных матчах против Саудовской Аравии и Австрии, хотя и упустил отличный шанс продолжить свою голевую серию в игре с Португалией.

Микель Оярсабаль globallookpress.com

Лучший момент турнира: у полузащитника «Арсенала» Микеля Мерино есть талант спасать Испанию в самый нужный момент. Он забил победный гол в ворота Германии в четвертьфинале прошлого Евро, и снова сделал это, выйдя со скамейки запасных в матче с Португалией. Его гол перед самым овертаймом стал главным событием в кампании Испании на данный момент.

Бельгия

Как попали сюда: бельгийцы с трудом вкатывались в групповой этап и были на грани вылета в матче с Сенегалом, но они все еще живы и даже разгромили в Сиэтле одних из хозяев турнира — сборную США (4:1). Ничьи с Египтом (1:1) и Ираном (0:0) привели к тому, что для выхода в плей-офф им кровь из носу нужна была победа над Новой Зеландией (5:1).

Оказавшись в 1/16 финала, Бельгия горела Сенегалу со счетом 0:2 за пять минут до конца основного времени. Поздние голы Ромелу Лукаку и Юри Тилеманса каким-то чудом перевели игру в овертайм, где Тилеманс вырвал победу, реализовав пенальти на 125-й минуте. Затем они умело использовали шумиху вокруг отмененной дисквалификации Фоларина Балогуна и уверенно выбили США.

Сборная Бельгии globallookpress.com

Главная звезда на данный момент: у Бельгии на разных этапах выстреливали разные игроки, но вингер Леандро Троссард был самым стабильным. На его счету два гола и две передачи, а также 17 созданных голевых моментов — лучший показатель на турнире.

Лучший момент турнира: победа над хозяевами чемпионата на фоне разговоров по «делу Балогуна» — отличный сюжет, но победа над Сенегалом вышла куда более драматичной. Тот факт, что она выглядела едва ли заслуженной (поскольку «Львы Теранги» смотрелись лучше), только добавил безумия, когда сначала Лукаку, а затем Тилеманс забили два мяча в течение трех безумных минут в самом конце второго тайма.

Где решится исход матча?

Первые четыре матча Бельгия выглядела тяжелой и инертной, но в игре 1/8 финала против США в них будто загорелся огонь. Впервые на турнире они полностью доминировали над соперником, выиграли центр поля и собрали все лавры. Но переиграть Малика Тилльмана и Тайлера Адамса — это одно; а вот справиться с Родри и Педри — совсем другое дело.

Ламин Ямаль globallookpress.com

Испания пока никого не поразила яркими фейерверками на этом чемпионате, но они лучшие, когда нужно контролировать темп игры, и они до сих пор не пропустили ни одного гола. Чтобы победить их, нужно сбить их с ритма и заставить нервничать. Хватит ли у Бельгии ресурсов, чтобы дестабилизировать столь хладнокровного и собранного соперника?

Прогнозы экспертов

Лиззи Бечерано: Испания 1:0 Бельгия. Эта пара гораздо ближе, чем может показаться. Бельгия отлично смотрелась против США, в то время как Испания мучилась до последней минуты с Португалией. Будет вязкий матч, но Испания возьмет верх за счет индивидуального мастерства.

Джефф Карлайл: Испания 2:0 Бельгия. При всей убедительности победы Бельгии над США, я думаю, что здесь их путь заканчивается. Оборона La Roja на этом ЧМ играет безупречно, а атаки как раз хватает для результата.

Билл Коннелли: Испания 2:0 Бельгия. Как сказал главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник после того, как Испания разгромила его команду: «Я не помню ни одной их невынужденной ошибки». Тот факт, что Бельгия мастерски наказывала США за их промахи в прошлом раунде, здесь вряд ли сработает.

Роб Доусон: Испания 3:0 Бельгия. Бельгия не так уж хороша, а Испания только прибавляет по ходу турнира.

Бет Линдоп: Испания 3:1 Бельгия. Бельгийцы нащупали свой ритм в последних двух матчах, но я не думаю, что они смогут одолеть Испанию, у которой игроки превосходят их в классе практически на каждой позиции.

Гэб Маркотти: Испания 2:0 Бельгия. Мне нравится красивый сценарий с апсетом: где Тибо Куртуа творит чудеса в воротах, Шарль Де Кетеларе кошмарит Пау Кубарси, а Ромелу Лукаку снова выходит со скамейки и забивает. Но давайте будем честны — Бельгия не впечатляет. Действующие чемпионы Европы — очевидные фавориты. И помните, что Ямаль еще толком не проявил себя.

Джеймс Олли: Испания 2:0 Бельгия. Сборная США была ужасна в матче против Бельгии, поэтому счет 4:1 нужно оценивать в правильном контексте. Это далеко не великое поколение Бельгии, и поскольку я изначально ставил на победу Испании во всем турнире, я поддержу их и здесь. Они могут играть в эконом-режиме, но способны включить и другую передачу.

Марк Огден: Бельгия 1:0 Испания. На игру Испании скучно смотреть. Простите, но их осторожному футболу с минимизацией рисков не место на таком потрясающем чемпионате мира. Игра будет равной, но Бельгия сильнее, чем показывала на групповом этапе, и они действительно могут доставить Испании проблемы.

Норвегия — Англия

Воскресенье, 00:00 мск | Майами-Гарденс, Флорида

Норвегия

Как попали сюда: Норвегия разгромила Ирак (4:1), вырвала победу в триллере против Сенегала (3:2), а затем дала отдохнуть некоторым из своих лидеров в матче с Францией (1:4), когда место в плей-офф уже было гарантировано. Это решение полностью себя оправдало: в 1/16 финала Норвегия обыграла Кот-д'Ивуар (2:1) благодаря победному голу Эрлинга Холанна на 86-й минуте, выйдя в 1/8 на Бразилию. То, что произошло дальше, главный тренер Столе Сольбаккен назвал «величайшим днем в истории норвежского футбола» — победа над пятикратными чемпионами мира бразильцами (2:1) благодаря позднему дублю Холанна и исторический, первый выход в четвертьфинал ЧМ.

Главная звезда на данный момент: Холанн забивал в каждом из четырех матчей, в которых принимал участие: дважды Ираку, дважды Сенегалу, победный гол Кот-д'Ивуару и роскошный, решивший исход встречи дубль Бразилии. Семь голов на дебютном чемпионате мира за сборную, которая не относится к числу традиционных топ-грандов — это выдающийся результат даже по запредельным меркам нападающего «Манчестер Сити».

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Лучший момент турнира: поздняя победа над ивуарийцами была прекрасна, но пока ничто не может затмить дубль Холанна в ворота Бразилии. Замкнув навес головой на 79-й минуте, Холанн затем вколотил второй мяч мощным ударом на 90-й, обеспечив то, что он сам метко назвал «одним из самых безумных дней в истории Норвегии».

Англия

Как попали сюда: Англия резво стартовала с победы над Хорватией (4:2), но затем этот импульс угас после вязкой нулевой ничьей с Ганой. С тех пор всё шло далеко не так гладко, как ожидалось. После блеклой победы над Панамой (2:0) англичане вышли в 1/16 финала на ДР Конго, где их кампания едва не обернулась позором, когда они пропустили первыми в начале матча. Поздний голевой залп Харри Кейна, оформившего дубль, вырвал победу и спас команду от провала.

Затем последовало тяжелейшее испытание против хозяев турнира, сборной Мексики. В Мехико англичанам пришлось преодолевать яростное давление трибун «Ацтеки», страх перед высокогорьем, красную карточку Джарелла Куансы и финальный штурм соперника. Англия победила со счетом 3:2 благодаря дублю Джуда Беллингема и гола Кейна с пенальти.

Главная звезда на данный момент: Беллингем забил Хорватии и принес победу над Панамой (гол + пас), но его перформанс против Мексики стал одним из лучших для игроков сборной Англии за последние годы. Его дубль заложил основу для великолепной победы и поднял Джуда (на текущий момент) чуть выше Кейна, который также проводит отличный турнир с шестью голами и одной передачей.

Джуд Беллингем globallookpress.com

Лучший момент турнира: с точки зрения чистого эмоционального выплеска, именно поздний победный гол Кейна в ворота ДР Конго подарил болельщикам невероятный кайф — из-за тайминга, исполнения и важности момента. Это увенчало его 15-минутный голевой бенефис, который надолго запомнят фанаты «Трех львов».

Где решится исход матча?

Главная сила Англии на этом чемпионате мира — атака: в пяти матчах они забили 11 голов, а Кейн и Беллингем включили турборежим. Однако оборона выглядит куда менее убедительно: защитная линия выдает слабые перформансы, а на позиции правого защитника постоянно идет ротация. То же самое можно сказать и о Норвегии, которая забила 12 раз, но при этом пропустила девять мячей — больше всех среди команд, оставшихся на турнире. Все указывает на настоящее противостояние «коса на камень» (или «пламя против пламени»).

Гарри Кейн и Джуд Беллингем globallookpress.com

Центральные защитники сборной Англии Марк Гехи и Джон Стоунз играют вместе с Холанном в «Манчестер Сити», так что у них может быть определенное инсайдерское понимание того, как его остановить. В то же время норвежец забил всего один гол в пяти матчах против Эзри Консы («Астон Вилла») и лишь один мяч в восьми играх против Дэна Бёрна («Ньюкасл»). Поможет ли это удержать гигантского форварда или хотя бы снизить его эффективность до такой степени, чтобы Кейн и Беллингем смогли его перезабивать?

Прогнозы экспертов

Лиззи Бечерано: Норвегия 3:2 Англия. Англия вырвала победу в матче с Мексикой, но после финального свистка игроки выглядели абсолютно истощенными, в то время как Норвегия подходит к игре более свежей.

Джефф Карлайл: Норвегия 2:1 Англия. Обе команды отдали много сил в своих матчах 1/8 финала, но кажется, что Англия полностью опустошила свой бак против Мексики, что должно позволить Холанну и компании взять верх.

Билл Коннелли: Англия 3:2 Норвегия. Оборона Норвегии — это, скорее всего, их ахиллесова пята, но давайте просто заранее запишем, что Холанн все равно забьет гол-другой.

Роб Доусон: Англия 2:1 Норвегия. У Норвегии есть Холанн, но в защите они не блещут. Кейн уже наверняка облизывается в предвкушении.

Бет Линдоп: Англия 3:1 Норвегия. Норвегия стала главной доброй сказкой этого лета, и я ставлю на то, что Холанн снова отличится, но Англия будет окрылена после той знаковой победы над Мексикой.

Гэб Маркотти: Англия 2:1 Норвегия. Честно говоря, игра может качнуться в любую сторону. Но я делаю этот прогноз, исходя из веры в то, что Норвегии не позволят сыграть так же, как против Бразилии, а у Англии просто больше игроков, способных решить эпизод в одиночку.

Джеймс Олли: Англия 3:1 Норвегия. Тухель заставляет Англию поверить в себя. Перформанс против Мексики был совершенно на другом уровне по сравнению со всем, что они показывали на этом ЧМ ранее. Они защищались как единое целое и атаковали с беспощадной эффективностью. Их командная уверенность должна взлететь до небес. Тем не менее, Холанн будет искать свои шансы в борьбе с центрбеками Англии и вполне может перевернуть игру с ног на голову. Но Тухель придумал план, как пройти Мексику. Он сможет сделать то же самое и в предстоящем матче.

Марк Огден: Англия 3:2 Норвегия. Норвегия — это больше, чем просто команда одного Холанна. Это крепкий, опасный коллектив, который будет биться с Англией до самого конца. Но у Англии повыше общий класс команды, и если у Норвегии есть Холанн, то у Англии — Кейн.

Аргентина — Швейцария

Воскресенье, 04:00 мск | Канзас-Сити

Аргентина

Как попали сюда: вдохновляемая Лионелем Месси, Аргентина ураганом прошлась по группе, победив Алжир (3:0), Австрию (2:0) и Иорданию (3:1), но в матчах на вылет столкнулась с огромными трудностями. Им потребовалось дополнительное время, чтобы сломить сопротивление Кабо-Верде: дебютанты чемпионата мира дважды отыгрывались по ходу встречи и едва не сотворили один из главных апсетов в истории против действующих чемпионов, но Аргентина все же вырвала победу. Ситуация выглядела еще более отчаянной в матче с Египтом, когда за 10 минут до конца игры «альбиселесте» горели 0:2. Два гола за четыре минуты в исполнении Кристиана Ромеро и Месси восстановили паритет, подготовив почву для невероятного победного гола Энцо Фернандеса на 93-й минуте — и снова победа 3:2.

Сборная Аргентины globallookpress.com

Главная звезда на данный момент: даже в свои 39 лет Месси остается на голову выше всех партнеров по команде. Рекордсмен чемпионатов мира по забитым мячам записал на свой счет 8 из 13 голов сборной на этом турнире (лучший показатель на ЧМ), отдал одну передачу и стал главным мотором камбэка в игре с Египтом. Звезда «Интер Майами» все еще в полном порядке.

Лионель Месси globallookpress.com

Лучший момент турнира: матч с Кабо-Верде получился безумным, но там Аргентина хотя бы не уступала в счете. Против Египта же они были не просто зажаты в угол — они уже стояли на выход. Точный удар головой Фернандеса, выведший команду в четвертьфинал, спровоцировал в Атланте дикое празднование, наполненное чистой радостью и, прежде всего, колоссальным облегчением.

Швейцария

Как сюда попали: Швейцария пробилась в восьмерку сильнейших без лишнего шума. Ничья с Катаром (1:1) на старте была далека от идеала, но крупная победа над Боснией и Герцеговиной (4:1) заложила фундамент для выхода из группы B с первого места, который они оформили, обыграв хозяев турнира — канадцев (2:0). В 1/16 финала был буднично побежден Алжир (2:0), после чего последовал вязкий безголевой поединок с Колумбией в 1/8, дошедший до серии пенальти. После промахов Давинсона Санчеса и Кучо Эрнандеса Рубен Варгас хладнокровно реализовал свой удар, выведя швейцарцев в их первый четвертьфинал с домашнего ЧМ-1954.

Главная звезда на данный момент: голкипер Грегор Кобель выдавал топ-перформансы в самые ключевые моменты турнира. Он был надежен против Канады, а затем стал главным героем матча с Колумбией, совершив три сейва в игре и потащив сложнейший удар от Эрнандеса в серии пенальти.

Сборная Швейцарии globallookpress.com

Лучший момент турнира: участие Варгаса в 1/8 финала было под большим вопросом из-за проблем со здоровьем, но он все же смог выйти на замену в овертайме против Колумбии, а затем хладнокровно забил решающий одиннадцатиметровый, подарив стране путевку на свидание с чемпионами мира.

Где решится исход матча?

Эта сборная Аргентины держится на одном человеке — Месси. Практически каждая атака строится через него, и он играет настолько гениально (девять результативных действий в 39 лет — это чистое безумие), что все тактические огрехи «альбиселесте» (хаос в обороне, вопросы к структуре полузащиты и почти полное отсутствие остроты на флангах) остаются затушеванными.

Есть только один способ остановить действующих чемпионов: выключить из игры Месси. Команды, способные на это, должны быть невероятно сильны в центре поля на протяжении всех 90 минут, чтобы либо подавить его физически, либо полностью лишить пространства для маневра. Швейцария сильна как раз в этой зоне: у них есть высококлассные и опытные Гранит Джака и Ремо Фройлер, а центральные защитники Мануэль Аканджи и Нико Эльведи проводят отличный турнир. Смогут ли они выдержать эту главную проверку? Если да, то Швейцария вполне способна найти свой путь к победе.

Прогнозы экспертов

Лиззи Бечерано: Аргентина 2:1 Швейцария. Аргентина раз за разом доказывает, что победа не обязательно должна быть красивой. Они умеют отыгрываться и благодаря щепотке магии Месси обыгрывать сильных соперников.

Джефф Карлайл: Аргентина 3:2 Швейцария. Аргентину безумно штормит в обороне, они пропускают пачками, но им всегда удается подняться над обстоятельствами и забить ровно столько, сколько нужно для победы.

Билл Коннелли: Швейцария 2:1 Аргентина. За пять матчей (включая овертайм против Колумбии) Швейцария пропустила всего три мяча. Если Аргентине снова придется спасать игру на последних минутах, в этот раз им может сойтись гораздо тяжелее.

Роб Доусон: Аргентина 2:2 Швейцария (победа Аргентины по пенальти). Аргентинцы с одинаковым удовольствием как забивают, так и привозят в свои ворота, так что эта встреча может стать самым ярким зрелищем раунда. В итоге хладнокровие Аргентины в серии пенальти принесет им успех.

Бет Линдоп: Аргентина 2:1 Швейцария. Аргентина не ищет легких путей на этом турнире, и я жду еще одного тяжелого матча, но, думаю, фактор Месси снова решит исход встречи.

Гэб Маркотти: Аргентина 2:0 Швейцария. Я рискну предположить, что после того, что мы видели против Египта и Кабо-Верде, главный тренер аргентинцев Лионель Скалони найдет способ встряхнуть команду и переключить передачу. Нельзя постоянно выезжать на одном только Месси и надеяться, что это будет прокатывать вечно.

Джеймс Олли: Аргентина 1:0 Швейцария. Ну и как можно ставить против Месси? То, что он продолжает вытворять на этом турнире, едва поддается описанию. Швейцарцы могут сильно потрепать нервы, но после такого драматичного камбэка с Египтом Аргентина будет чувствовать себя неуязвимой — пусть даже им и потребовалась вечность, чтобы наконец раскачаться.

Марк Огден: Аргентина 2:1 Швейцария. Швейцария — крепкий кубковый боец, они попьют крови у Аргентины. Но фактора Месси должно хватить, чтобы пройти команду Мурата Якина. Особенно если полузащитник Жоан Манзамби так и не успеет восстановиться от травмы колена, из-за которой он пропустил игру с Колумбией.