ESPN разбирает ключевых кандидатов на усиление полузащиты «Манчестер Юнайтед» и объясняет, кто из них вписывается в систему Рубена Аморима.

Поиск «Манчестер Юнайтед» идеального партнера по центру поля для Бруну Фернандеша — давняя проблема, которая до сих пор так и не получила полноценного решения.

Мануэль Угарте не может закрепиться в составе, Кобби Мейну утратил доверие тренерского штаба, а подверженный травмам Каземиро в свои 33 года уже не выглядит долгосрочным вариантом. Потребность в еще одном футболисте в центре полузащиты команды Рубена Аморима сейчас актуальна как никогда.

Недавние высказывания Фернандеша о возможном трансфере в будущем дают понять, что «Юнайтед» вскоре может понадобиться закрывать сразу две позиции в середине поля. Неудивительно, что в последние месяцы клуб связывают с целым рядом игроков.

Источники сообщили журналисту ESPN Робу Доусону еще в ноябре, что в шорт-листе значатся как минимум семь полузащитников. Их профили заметно различаются: от классических распасовщиков и связующих игроков до разрушителей, «восьмерок» box-to-box и ориентированных на атаку креативных хавбеков.

Ниже мы оцениваем, насколько каждый из этих вариантов вписывается в, пожалуй, самую требовательную роль в схеме «Юнайтед» 3-4-2-1.

*Рыночная стоимость указана по данным Transfermarkt.

Адам Уортон

Возраст: 21 год

Клуб: «Кристал Пэлас»

Рыночная стоимость: £55 млн

Всего через 18 месяцев после дебюта Адам Уортон превратился в одного из самых техничных и надежных распасовщиков Премьер-лиги. Он постоянно предлагает себя под мяч и пользуется полным доверием партнеров — даже под давлением Адам редко теряет владение.

Адам Уортон globallookpress.com

Получив мяч, он блестяще выбирает варианты: может точно перевести игру на 35 метров, разрезать линии передачей под прессингом или выдать филигранный пас в темп набегающему партнеру.

Его левая нога — отдельный актив, но не менее важны видение поля и умение «сканировать» ситуацию вокруг. Именно это позволяет Уортону поддерживать высокий темп розыгрыша и действовать легко и естественно, без лишних касаний.

Он также доказал, что комфортно чувствует себя в интенсивном футболе. У Оливера Гласнера в «Кристал Пэлас» англичанин играет в энергичной, вертикальной системе, где требования к скорости принятия решений и оборонительным реакциям значительно выше.

Карта касаний Адама Уортона в сезоне 2025/26 espn.com

Уже в прошлом сезоне он выглядел убедительно, но в этом увеличил количество ключевых передач примерно на 10%, сохранив при этом точность и разнообразие пасов.

Важно и то, что его вклад в развитие атак не привязан к одной зоне поля: он одинаково надежен как при начале розыгрыша из глубины, так и при работе в финальной трети.

Хотя по своему профилю Уортон скорее стратег и креативный дирижер, а не универсальный «работяга», который выглядел бы естественным дополнением к Бруну Фернандешу, уровень его паса и созидательных качеств настолько высок, что он должен входить в число приоритетных вариантов для «Юнайтед».

По идее, он может стать идеальным элементом системы Аморима: хладнокровие и качество решений Уортона — именно то, вокруг чего большие клубы часто строят игру. Проблема лишь в том, что его контракт действует до 2029 года, а значит, за него могут потребовать около £100 млн.

Эллиот Андерсон

Возраст: 23 года

Клуб: «Ноттингем Форест»

Рыночная стоимость: £55 млн

После перехода из «Ньюкасла» в «Ноттингем Форест» за примерно £35 млн летом 2024 года Андерсон отлично проявил себя как универсальная «восьмёрка» box-to-box или более глубокий полузащитник в схеме с двойным опорником.

Эллиот Андерсон globallookpress.com

Независимо от тактических нюансов, Андерсон способен связывать игру, контролировать темп, отрабатывать в обороне, активно прессинговать соперников и при этом качественно и точно участвовать в построении атак в финальной трети, не снижая общего ритма.

У него достаточно креативности, чтобы создавать и комбинировать на чужой половине поля, и при этом хватает физики, чтобы выдерживать высокий темп и помогать в обороне.

В фазе владения Андерсон часто берет инициативу на себя, уходит из-под давления и продвигает мяч вперед — что подтверждается показателем более восьми прогрессивных передач за 90 минут при достойной точности около 75%.

Тепловая карта Эллиота Андерсона в сезоне 2025/26 espn.com

При этом он не выключается из эпизода после потери мяча: в среднем вступает в восемь оборонительных единоборств за матч и делает более четырех перехватов.

В системе Аморима с двумя центральными полузащитниками Андерсон мог бы прессинговать, покрывать большие объемы и при этом выполнять связующую роль между первой фазой атаки и линией нападения, не нарушая баланс всей схемы.

В этом смысле он, возможно, самый цельный и сбалансированный вариант для «Юнайтед», если клуб ищет игрока с максимально полным набором качеств.

Карлос Балеба

Возраст: 21 год

Клуб: «Брайтон»

Рыночная стоимость: £55 млн

Балеба уже доказал свою состоятельность в Премьер-лиге, и его потенциал настолько высок, что «Брайтон» рассчитывает выручить за него сумму свыше £100 млн.

Карлос Балеба globallookpress.com

По сути, это опорный полузащитник, чья игра строится не столько на грубой разрушительности, сколько на выдающемся тактическом интеллекте. Камерунец заранее считывает развитие эпизодов, грамотно закрывает зоны, внимательно отслеживает рывки соперников и надежно затыкает дыры в центре поля, не теряя позиционной дисциплины.

По профилю Балеба во многом выглядит прямой заменой Каземиро — пусть и без фирменного инстинкта бразильца на подключение в штрафную и угрозы удара со средней дистанции.

При работе с мячом ему еще есть куда расти: в среднем около 35 передач за 90 минут — показатель скромный, хотя и не критичный для полузащитника, ориентированного на отбор.

Карта оборонительных действий Балеба в сезоне 2025/26 espn.com

Эти цифры лишь подтверждают, что он предпочитает надежность продвижению и сложному построению атак. Зато в оборонительных действиях Балеба в текущем сезоне сделал шаг вперед: почти восемь единоборств в защите за матч — рост примерно на 15% по сравнению с прошлым годом.

Одним из недооцененных аспектов его игры является эффективность в верховых дуэлях. При росте всего около 178 см он выигрывает 58% борьбы в воздухе, что говорит о прекрасном тайминге, балансе и умении читать эпизод.

Если «Юнайтед» ищет стабилизирующего полузащитника с хорошим охватом пространства, способного играть в паре с более креативным партнером, Балеба выглядит вполне обоснованным вариантом.

Ангело Штиллер

Возраст: 24 года

Клуб: «Штутгарт»

Рыночная стоимость: £40 млн

Левоногий игрок сборной Германии — один из самых ярко выраженных глубинных плеймейкеров Бундеслиги. Штиллер постоянно вовлечен в розыгрыш мяча, выполняя в среднем около 67 передач за 90 минут, однако на первый план выходит не столько объем, сколько намерение и качество его паса.

Ангело Штиллер globallookpress.com

Он стабильно отдает по 10–11 прогрессивных передач за матч с точностью примерно 80%, задавая «Штутгарту» темп за счет выверенной циркуляции мяча и своевременных передач, разрезающих линии обороны.

Штиллер рано распознает давление, безупречно выбирает позицию и часто именно он делает тот самый «освобождающий» пас, когда первая фаза атаки заходит в тупик.

В то же время его статистику нужно рассматривать в контексте: Штиллер максимально эффективен рядом с динамичным полузащитником-разрушителем, который подчищает за спиной и позволяет ему сосредоточиться на созидании.

С Ангело в роли левого игрока в опорной паре «Юнайтед» получил бы контролируемое продвижение мяча и баланс, но вопросы вызывает его мобильность.

Карта касаний мяча Штиллера в сезоне 2025/26 espn.com

Штиллер вступает в сравнительно небольшое количество единоборств для игрока его позиции — всего 3,8 за 90 минут. Это говорит о том, что ему необходим мощный, всесторонний партнер, который возьмет на себя большую часть оборонительной работы. И как раз такого игрока, по мнению многих, «Манчестер Юнайтед» сейчас также не хватает.

Конор Галлахер

Возраст: 25 лет

Клуб: «Атлетико» Мадрид

Рыночная стоимость: £30 млн

Если «Манчестер Юнайтед» ограничится усилением центра поля всего одним игроком, Галлахер выглядит скорее вариантом из категории «хорошо бы иметь», чем безусловной необходимостью.

Конор Галлахер globallookpress.com

Да, у воспитанника «Челси» солидный опыт для 25 лет, плюс отличные атакующие качества и универсальность, но он не закрывает первоочередные потребности команды Аморима.

Для его оптимальной роли — свободной «восьмерки» или даже «десятки» — в стартовом составе нет очевидного места, несмотря на то что Аморим использует сразу двух игроков подобного профиля.

Теоретически Галлахер мог бы стать «бегущим» полузащитником рядом с Фернандешем, но это слегка нарушило бы баланс в обороне и одновременно ограничило бы его сильнейшие качества в финальной трети.

Карта ударов Галлахера за «Атлетико» espn.com

В текущем сезоне Галлахер провел лишь несколько матчей в стартовом составе «Атлетико» в Ла Лиге, что действительно может говорить о вероятном уходе, однако «Манчестер Юнайтед» в данном контексте не выглядит очевидным направлением для продолжения карьеры.

Андре и Жуан Гомес

Возраст: обоим по 24 года

Клуб: «Вулверхэмптон»

Рыночная стоимость: £25 млн (Андре); £35 млн (Гомес)

На первый взгляд может показаться странным, что два центральных полузащитника команды, застрявшей в нижней части таблицы Премьер-лиги, рассматриваются в качестве кандидатов для «Манчестер Юнайтед». Однако у бразильской пары есть ряд качеств, которые делают их весьма любопытными вариантами.

Андре globallookpress.com

Андре в первую очередь отвечает за сохранение структуры команды и действует ближе к центральным защитникам. Он постоянно предлагает себя под передачу, часто становясь первым адресатом мяча под давлением.

Его игра строится на выборе углов, видении поля и надежности, а не на взрывной динамике: он стремится притянуть на себя первичное давление соперника, прежде чем спокойно продолжить розыгрыш.

Андре практически не смещается по большим зонам и не навязывает силовую борьбу на больших пространствах — его ключевая функция заключается в стабилизации центра поля.

Жуан Гомес globallookpress.com

Жуан Гомес, напротив, добавляет энергии и размаха, вступая в единоборства заметно чаще (9,7 против 6,7 за 90 минут) и выше по позиции. Он активно борется за вторые мячи, агрессивно сокращает пространство и регулярно превращает отборы в продвижение вперед.

В отличие от Андре, Гомес комфортнее чувствует себя в растянутых, открытых матчах: его сильные стороны — ведение мяча и резкие ускорения. Обратная сторона — он в меньшей степени дирижер игры и не всегда способен стабильно задавать темп из глубины.

Если упростить: Андре снижает хаос, Гомес повышает интенсивность. Первый цементирует оборонительную структуру, второй разгоняет атаки и постоянно оказывает давление на соперника.

Для «Юнайтед» Андре мог бы стать глубинной опорой и точкой отсчета в розыгрыше, тогда как Гомес принес бы энергию и агрессию без мяча. В идеале же клубу был бы нужен игрок, который объединял бы качества обоих в одном профиле.

Алекс Скотт

Возраст: 22 года

Клуб: «Борнмут»

Рыночная стоимость: £30 млн

Скотт — один из самых перспективных молодых полузащитников Англии, но представить, что 22‑летний игрок придет на «Олд Траффорд» уже в январе и решит все проблемы команды, довольно сложно.

Алекс Скотт globallookpress.com

Тем не менее, интерес к нему понятен: техническая оснащенность, умение выходить из плотных эпизодов, легко обыгрывать соперников и играть с позитивным настроем делают его привлекательным вариантом.

По своему профилю Скотт — скорее полузащитник «получить и связать», чем плеймейкер, который доминирует через владение. Его статистика продвижения мяча — 1,95 прогрессивного прорыва и 0,92 успешной обводки за 90 минут — говорит о том, что он стремится двигать игру вперед в любых условиях.

Карта атакующих действий Алекса Скотта в сезоне 2025/26 espn.com

Но помимо техники, в его футболе есть и характер. Скотт немного уступает другим кандидатам по проценту выигранных оборонительных единоборств (55%), однако его работа без мяча явно прогрессирует, а отношение к делу не вызывает вопросов: он готов брать на себя ответственность, активно прессинговать и постоянно требовать мяч для следующего действия.

Оборонительная статистика Скотта выглядит скорее добротной, чем впечатляющей, а его пас — функциональным, а не доминирующим. Ведущие клубы наверняка будут бороться за него в будущем, однако слухи о громком переходе на «Олд Траффорд» уже в этом месяце выглядят преждевременными.

У Аморима сейчас есть более подходящие варианты. Партнер Скотта по «Борнмуту», звезда сборной США Тайлер Адамс, также фигурировал в списке интересов, но недавно получил травму связок колена.