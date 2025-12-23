GOAL анализирует, как отсутствие Фернандеша обнажает слабость состава «Манчестер Юнайтед» и ставит под угрозу место в топ‑5.

«Манчестер Юнайтед» при Рубене Амориме стал играть в футбол куда лучше — с этим трудно спорить. Команда заметно быстрее двигает мяч и делает это с осмысленным намерением, чего явно не хватало при неуклюжем предшественнике португальца Эрике тен Хаге, чьи сомнительные управленческие решения отбросили клуб на годы назад.

Болельщики снова получают настоящее зрелище за свои деньги и время, а значит, Аморим выполнил минимальные требования спустя 13 месяцев работы на «Олд Траффорд».

В октябре совладелец клуба сэр Джим Рэтклифф публично пресек разговоры о возможной отставке Аморима, заявив, что готов дать бывшему тренеру «Спортинга» три года, чтобы доказать, что он «большой тренер» для «Манчестер Юнайтед».

С учетом заметных признаков прогресса это было правильное решение. Однако, как и всегда в клубе такого масштаба, судьбу наставника в конечном счете определяют результаты — а с ними к экватору сезона все по-прежнему не так хорошо.

В воскресенье «красные дьяволы» выдали еще один обнадеживающий матч против «Астон Виллы», но все равно потерпели уже пятое поражение в Премьер-лиге в этом сезоне, не справившись с блестящей игрой Моргана Роджерса.

В итоге команда Аморима после 17 туров отстает от лидирующего «Арсенала» на 13 очков и на три — от идущего пятым «Ливерпуля». Именно пятое место, вероятнее всего, вновь станет последней путевкой в Лигу чемпионов из Англии благодаря высокому коэффициенту АПЛ в рейтинге УЕФА.

Две победы в восьми последних матчах — слишком слабый показатель, чтобы всерьез рассчитывать на возвращение в элиту европейского футбола.

Частично это проблема психологии, но главная причина — острый дефицит настоящего качества в составе, что особенно бросается в глаза на фоне отъезда Брайана Мбёмо, Амада Диалло и Нуссаира Мазрауи на Кубок африканских наций.

Аморим не может похвастаться глубиной состава, поэтому борьба за место в Лиге чемпионов изначально выглядела крайне сложной задачей. Но теперь ему и вовсе требуется чудо — после того как в матче с «Астон Виллой» травму получил вечный капитан клуба Бруну Фернандеш.

Не стоит сомневаться: потеря Фернандеша, главной константы «Юнайтед» с точки зрения уровня игры и надежности, — это катастрофический удар, способный полностью пустить сезон под откос и поставить Рэтклиффа под колоссальное давление с требованием свернуть проект Аморима на два года раньше запланированного срока.

«Это надолго»

В своем привычном стиле Фернандеш дирижировал большинством лучших атак «Юнайтед» в первом тайме матча с «Астон Виллой»: именно он создал один стопроцентный момент и выдал 89% точных передач.

Однако незадолго до перерыва 31-летний полузащитник почувствовал дискомфорт в задней поверхности бедра — и болельщики гостей затаили дыхание.

Фернандеш доиграл тайм до финального свистка, но на вторую половину встречи уже не вышел — вместо него на поле появился Лисандро Мартинес. Сам португалец, заметно хромая и испытывая боль, направился к скамейке запасных.

Позже Диогу Дало в интервью Sky Sports признался: «Это огромная потеря. Мы не знаем, насколько все серьезно, но если он был вынужден покинуть поле…»

Эта реакция шока и тревоги лишь подчеркивает, насколько надежным игроком Фернандеш был с момента перехода в «Юнайтед» из «Спортинга» в январе 2020 года. За шесть лет в клубе он пропустил из-за травм всего три матча: один — из-за гриппа в марте 2022-го и еще два — по причине проблем с коленом на финише сезона-2023/24.

Нынешнее повреждение вполне может стать самым серьезным ударом по физической форме Фернандеша за все время его выступлений за «Манчестер Юнайтед». На это намекнул и Рубен Аморим, общаясь с журналистами после игры.

Это действительно странно. Похоже на повреждение мягких тканей. Думаю, он пропустит несколько матчей, но пока не могу сказать точно. Посмотрим. Мне кажется, это надолго. Он всегда в идеальной форме, так что, возможно, восстановится быстрее обычного. Рубен Аморим главный тренер «Манчестер Юнайтед»

Зависимость от Бруну

Значимость Фернандеша для «Манчестер Юнайтед» невозможно переоценить. В текущем розыгрыше Премьер-лиги он уже набрал 12 результативных действий — лучший показатель в команде, на пять больше, чем у идущего вторым Брайана Мбёмо. И это при том, что Аморим нередко опускает его в опорную зону в своей схеме 3‑4‑3.

Поражение от «Астон Виллы» стало всего лишь пятым матчем чемпионата, в котором «Юнайтед» забивал, но Фернандеш при этом не отметился ни голом, ни ассистом.

Он — главный созидатель и одновременно одна из основных угроз у чужих ворот, яростный боец, который умеет брать игру на себя, требует максимальной самоотдачи от партнеров и выкладывается до последнего ради команды.

Аморим уже подтвердил, что Фернандеш точно пропустит матч против «Ньюкасла» в Боксинг‑дей, а по сообщениям британских СМИ, восстановление может занять не менее месяца. Пережить столь долгий период без своего лидера «красные дьяволы» попросту не в состоянии.

В лазарете уже находятся ключевые центральные защитники Маттейс де Лигт и Гарри Магуайр, а также Кобби Мейну. И если сборные Кот-д’Ивуара, Камеруна или Марокко не вылетят с Кубка африканских наций уже на групповом этапе, Мбёмо, Амад и Мазрауи вернутся в расположение клуба не раньше выезда к «Бернли» 7 января.

Растущий список травмированных сыграл на руку воспитанникам академии Шею Лейси и Джеку Флетчеру — оба получили дебют в Премьер‑лиге в матче с «Астон Виллой».

Однако Амориму приходится выжимать из состава максимум возможного, и отсутствие Фернандеша — самая болезненная потеря на данный момент. В команде просто нет игрока, способного полноценно заменить его в столь критический момент сезона.

Мрачная картина

Есть и небольшой плюс: к матчу против «Ньюкасла» в строй вернется Каземиро, который пропускал игру с «Астон Виллой» из‑за перебора желтых карточек.

Легенда «Реала» на протяжении своего пребывания на «Олд Траффорд» нередко подвергался жесткой критике, однако в этом сезоне стал заметно дисциплинированнее в игре без мяча, регулярно отбирая его высоко и запуская быстрые переходы из обороны в атаку.

Каземиро обладает великолепным первым пасом, традиционно опасен при стандартных положениях благодаря игре в воздухе и отлично читает эпизоды, выполняя огромный объем «черновой» работы — выигрывая единоборства и прерывая передачи.

Но в 33 года он уже не так подвижен, как Фернандеш, и не способен покрывать такие же объемы. Требовать от него полного замещения роли Бруну — заведомо нереалистично. Отсюда возникает ключевой вопрос: кто станет идеальным партнером Каземиро в отсутствие Фернандеша?

Лисандро Мартинес выглядел вполне надежно, выйдя в полузащиту во втором тайме на «Вилла Парк», но по своему амплуа он защитник и не обладает достаточной креативностью, чтобы на постоянной основе играть в центре поля. Флетчер же — сын бывшего любимца болельщиков «Юнайтед» Даррена Флетчера — в свои 18 лет пока слишком неопытен.

Кобби Мейну, в свою очередь, пропустил матч с «Виллой» из-за проблемы с икроножной мышцей, восстановление от которой, по словам Аморима, может занять «несколько недель». Английский полузащитник обладает отличной техникой и, возможно, способен продвигать игру «Юнайтед» вперед более эффективно, чем склонный к риску Фернандеш.

Но даже будь Мейну полностью здоров, гарантии игрового времени нет — по каким-то причинам Аморим не считает его оптимальным элементом своей тактической модели.

Безобразный Угарте

И вот мы подходим к тому, что Мануэль Угарте остается для «Манчестер Юнайтед» последним вариантом , что само по себе наглядно демонстрирует всю мрачность ситуации. В отсутствие Каземиро и Мейну Аморим был вынужден выпустить уругвайца в стартовом составе на матч с «Астон Виллой», но тот безнадежно провалил свой шанс.

Полузащитник проиграл половину единоборств, семь раз терял мяч и за весь матч не совершил ни одного выноса. За 77 минут на поле он выполнил всего 27 передач, а одна из них — откровенно провальная — стала вирусной в соцсетях: мяч бесхитростно улетел за лицевую линию, превратившись в удар от ворот.

«Манчестер Юнайтед» не выигрывал ни одного из последних девяти матчей Премьер-лиги, в которых Угарте выходил в старте. Это антирекорд клуба, который превосходит лишь печально известная серия чемпиона мира Клеберсона в период с января 2004-го по май 2005 года — и это вовсе не совпадение.

Бывший игрок «Спортинга» и «ПСЖ» старается и много работает, но его стиль игры выглядит тяжелым, неэстетичным и малоэффективным, а позиционное чувство у него практически отсутствует.

Переход в Премьер‑лигу оказался для Угарте слишком резким скачком — и это признает даже Аморим, который работал с ним в Португалии.

Я знаю, что сейчас Угарте испытывает трудности, и моя задача — помочь ему снова почувствовать себя футболистом, таким, каким он был в «Спортинге». Но это другой мир. Ему нужно адаптироваться и прибавлять, особенно на тренировках. Рубен Аморим главный тренер «Манчестер Юнайтед»

С тех пор никакого прогресса не видно, и проблемы «Манчестер Юнайтед» будут только усугубляться, если он продолжит выходить в основе. В краткосрочной перспективе Амориму стоит довериться Лисандро Мартинесу — хладнокровному, прогрессивному пасующему игроку, который куда разумнее распоряжается своей агрессией, чем Угарте.

Невиша не подпишут?

«Манчестер Юнайтед» отчаянно нуждается в усилении центра поля, если команда рассчитывает удержаться в борьбе за место в топ-5, пока Фернандеш находится в лазарете.

Полузащита уже давно остается очевидным слабым звеном состава, и в последние месяцы с переходом на «Олд Траффорд» связывали целый ряд профильных игроков — от Эллиота Андерсона из «Ноттингем Форест» до Карло Балебы из «Брайтона», по которому, как сообщалось, клуб делал конкретные запросы еще летом.

Кроме того, «красные дьяволы», по данным британских СМИ, находятся в состоянии повышенной готовности после новостей о том, что Рубен Невиш намерен вернуться в Премьер-лигу, отклонив предложение о новом контракте от «Аль-Хиляля».

Бывший лидер «Вулверхэмптона» и многолетний партнер Фернандеша по сборной Португалии — именно тот дирижер середины поля, которого «Юнайтед» так остро не хватает. К тому же в свои 28 лет он по-прежнему находится в расцвете сил.

The Times утверждает, что Невиш может быть доступен на зимнем трансферном рынке за относительно скромную сумму — около 20 миллионов фунтов (27 млн долларов). Такое предложение выглядит слишком привлекательным, чтобы от него отказываться, однако Аморим занимает жесткую позицию в вопросе январских покупок.

Мы не можем подойти к январю и начать делать все в спешке, допускать ошибки, а потом снова говорить: «Ну вот, опять все не так». Я не собираюсь приходить к Джейсону (Уилкоксу) и Омару (Берраде) и говорить: «Нам нужно много игроков». У нас есть план. Если придется пострадать — клуб должен быть на первом месте. Конечно, сейчас нам нужны очки, но мы обязаны находить решения и продолжать следовать нашему курсу. Уже сейчас чувствуется, что нам будет тяжело, но посмотрим, что из этого выйдет. Рубен Аморим главный тренер «Манчестер Юнайтед»

Решающая серия впереди

При всех очевидных плюсах работы Аморима на «Олд Траффорд» создается ощущение, что разговоры о «временных трудностях» он повторяет уже слишком часто.

Статистика выглядит удручающе: 19 поражений, 11 ничьих и всего 14 побед в 44 матчах Премьер-лиги — красноречивое подтверждение того, что пресловутый «план» пока не работает.

Причем проблемы проявлялись даже при оптимальном составе. «Манчестер Юнайтед» сохранил всего один «сухой» матч за весь сезон и за последние шесть недель упустил очки, ведя в счете против «Ноттингем Форест», «Тоттенхэма», «Вест Хэма» и «Борнмута».

Сенне Ламменс добавил спокойствия на последнем рубеже, но у команды по-прежнему слишком уязвимое нутро, которое не позволяет снова бороться с элитой. Без Фернандеша эта слабость станет еще заметнее.

Капитан «Юнайтед» не только отвечает за креатив и остроту в атаке — он задает тон и в игре без мяча. В сезоне-2025/26 он уже совершил 96 подборов в Премьер-лиге — больше лишь у Андерсона. Теперь, когда некому тушить «пожары», существует риск полного развала игры команды Аморима, особенно в моментах потери мяча. «Ньюкасл» наверняка почувствует запах крови.

Еще одно поражение может поставить Аморима на грань перед серией матчей, в которых нельзя терять очки. 30 декабря «красные дьяволы» сыграют с «Вулверхэмптоном», после чего за восемь дней им предстоят выезды к «Лидсу» и «Бернли».

На бумаге календарь выглядит благоприятным, и было бы неожиданно оступиться против «Вулвз», учитывая разгром аутсайдера Премьер-лиги 4:1 на «Молинью» всего две недели назад.

Однако «Лидс» набирает ход и будет рад возможности устроить сенсацию в Пеннинском дерби, а «Бернли» на «Терф Мур» традиционно никому не дарит легкой жизни. Амориму уже сейчас необходимо искать «решения» на трансферном рынке — иначе к моменту возвращения Фернандеша может оказаться, что спасать своего соотечественника будет уже поздно.