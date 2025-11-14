ESPN рассказывает, как Каземиро сумел возродить карьеру в Англии и снова стать лидером команды.

Карьеру Каземиро в «Манчестер Юнайтед» уже не раз считали обреченной с момента его перехода в клуб в 2022 году. После провального матча против «Кристал Пэлас» в мае 2024-го, завершившегося разгромом 0:4, эксперт и бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер заявил, что время бразильца истекло. Он посоветовал Каземиро доиграть сезон, а затем отправляться либо в МЛС, либо в Саудовскую Аравию.

«Я всегда помню поговорку: "Уйди из футбола, пока футбол не ушел от тебя", — сказал Каррагер в резкой оценке. — Футбол уже ушел от него. На таком уровне ему пора признать, что момент пришел, и двигаться дальше».

Тремя неделями позже Каземиро оказался в запасе на финал Кубка Англии против «Манчестер Сити». Но перед самым стартовым свистком он сообщил Эрику тен Хагу, что не чувствует себя готовым на 100% и не хочет быть в заявке. После неожиданной победы 2:1 он лишь мельком появился на послематчевых празднованиях и вскоре улетел отдыхать с семьей.

Тем удивительнее было, что Каземиро остался в клубе по итогам летнего трансферного окна 2024 года. Но вскоре его ждало новое испытание. В третьем туре сезона-2024/25, когда «Юнайтед» уступал «Ливерпулю» 0:2 на «Олд Траффорд», тен Хаг заменил Каземиро в перерыве, выпустив дебютанта Премьер-лиги Тоби Колльера. После этого Каземиро вышел в стартовом составе лишь в двух матчах чемпионата, прежде чем тен Хаг был отправлен в отставку.

Рубен Аморим, сменивший Эрика тен Хага на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед», поначалу тоже не был уверен в ценности Каземиро. Во время длительного отсутствия бразильца в составе в декабре и январе португальский специалист открыто сомневался, способен ли тот выдерживать требования английской Премьер-лиги.

Мы понимаем, что у нынешнего Каземиро другие качества. Он умен, отлично читает игру, понимает, куда пойдет мяч. Но мы играем в лиге, где сумасшедшая интенсивность. Поэтому, как мне кажется, команде нужны футболисты, способные работать на сверхвысоких скоростях, а иногда у нас этого нет. Мы все знаем качества Каземиро и все, что он выиграл, мне тут нечего добавить. Это просто вопрос выбора состава. Рубен Аморим Главный тренер «Манчестер Юнайтед»

Прошло почти 11 месяцев с тех пор, как Каземиро, казалось, был списан Аморимом. Но теперь он не только вернулся в основу «Юнайтед», но и стал примером для всей команды — доказательством того, чего можно достичь благодаря правильной мотивации и преданности делу.

Когда Кобби Мейну и Джошуа Зиркзе остаются без игрового времени и связываются с возможным уходом, для Рубена Аморима важно показать пример футболиста, сумевшего вернуться с края пропасти.

«Я показал им, что Каземиро не был в стартовом составе. Он был позади других, но он боролся, — говорил Аморим в начале месяца. — Он выиграл свое место, и если ты выигрываешь место, ты будешь играть. Думаю, это помогло им понять, что я стараюсь быть честным и что они являются частью очень особенного проекта, который для нас невероятно важен».

Каземиро стал ключевой фигурой в возрождении «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне. Из 20 пропущенных командой Аморима мячей во всех турнирах 33-летний полузащитник находился вне поля в 15 случаях. Дважды за последние три матча — против «Брайтона» (победа 4:2) и «Тоттенхэма» (2:2) — «Юнайтед» сохранял ворота на замке до момента его замены, после чего соперники забивали дважды.

При том что Мейну выпал из обоймы, а Мануэль Угарте испытывает трудности с темпом Премьер-лиги, выходя со скамейки, Амориму приходится тщательно контролировать нагрузку на ноги Каземиро.

После победы над «Брайтоном» Рубен Аморим отметил ценность Каземиро.

Он дает огромный опыт, он пример для всех. Он невероятно важен для нас. Он проделывает колоссальный объем работы: прессингует высоко, возвращается назад — и он все это делает. Я очень доволен им, и остальным ребятам стоит брать пример с Каземиро. Мы понимаем, что футбол меняется очень быстро. Все, что вам нужно — работать для меня, если вы лучший или если я считаю, что вы лучший для конкретного матча. Если вы делаете все правильно, вы будете играть. В начале он был позади всех наших полузащитников, даже Тоби Колльера. Но он боролся, работал и теперь снова в сборной. Рубен Аморим Главный тренер «Манчестер Юнайтед»

Возвращение Каземиро в сборную Бразилии, которая в субботу сыграет с Сенегалом на «Эмирейтс» в Лондоне, во многом связано с назначением его бывшего наставника по «Реалу» Карло Анчелотти главным тренером.

Отношения Каземиро и Аморима остаются профессиональными, но не слишком теплыми, тогда как с Анчелотти у бразильца особая связь. Итальянец даже плакал, когда узнал о переходе бразильца в «Манчестер Юнайтед» за £60 млн в августе 2022 года.

Вместе они трижды выигрывали Лигу чемпионов, и когда Анчелотти в мае объявил свой первый состав сборной Бразилии, Каземиро сразу вернулся в команду, несмотря на то что не играл за страну почти 20 месяцев.

На мой взгляд, он великий игрок. Мне повезло работать с ним в «Реале», и я считаю, что сборной нужен такой футболист — с харизмой, личностью, талантом. В Бразилии всегда было много таланта. Но в современном футболе к нему нужно добавлять характер, самоотдачу, готовность работать на команду. У Каземиро все это есть. Карло Анчелотти Главный тренер сборной Бразилии

Почти наверняка Каземиро окажется в составе сборной Бразилии на чемпионате мира следующим летом, но его дальнейшее будущее остается туманным.

Контракт бразильца с «Манчестер Юнайтед» истекает в июне. Еще недавно казалось очевидным, что он покинет «Олд Траффорд» в статусе свободного агента, однако его нынешняя форма настолько впечатляюща, что клуб оставил для него открытую дверь — при условии значительного снижения зарплаты.

Каземиро входит в число самых высокооплачиваемых футболистов команды, а «Манчестер Юнайтед» стремится сокращать фонд зарплатную ведомость после ухода таких звезд, как Давид де Хеа, Рафаэль Варан и Маркус Рашфорд.

«Мы не знаем, что произойдет дальше, — сказал Аморим, комментируя ситуацию с контрактом Каземиро. — Мое желание — продолжать рассчитывать на него. Я не знаю, как все сложится. Давайте сосредоточимся на этом сезоне. Я действительно очень доволен Каземиро, он невероятно важен для нас».

Каземиро обосновался в Манчестере, и хотя никаких вариантов не исключают, люди из его окружения считают маловероятным, что он останется. Если он все же уйдет, его приоритетом будут предложения из Европы. Затем — варианты в МЛС или Саудовской Аравии.

Возвращение в Бразилию станет крайней мерой. Его будущее в «Юнайтед» во многом зависит от того, решит ли клуб покупать одного или двух полузащитников следующим летом и останутся ли Мейну и/или Угарте.

Как бы ни сложилось, Каземиро, которому в феврале исполнится 34, хочет продолжать играть.

Я снова начал выходить на поле и показывать хороший футбол. Нужно продолжать, сохранять концентрацию и работать. Мы должны поддерживать темп, держать фокус. Мы на хорошем ходу, но Премьер-лига очень сложна — каждый матч тут как битва. Каземиро полузащитник «Манчестер Юнайтед»

Для Рубена Аморима Каземиро стал игроком, на которого можно положиться в самых тяжелых ситуациях. Его влияние выросло настолько, что все чаще звучит вопрос: насколько команда способна функционировать без него на поле?

Еще недавно казалось, что карьера Каземиро на топ-уровне фактически закончена. Теперь же именно он помогает «Манчестер Юнайтед» оставаться на плаву.