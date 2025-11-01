The Athletic рассказывает, кто и как превратился в опору нового «Манчестер Юнайтед».

Серия тонких, почти незаметных изменений, внесенных Рубеном Аморимом, привела к тому, что «Манчестер Юнайтед» впервые за долгое время одержал три подряд победы в Премьер-лиге.

Корректировки, сделанные португальцем, сделали игру команды быстрее и прямолинейнее по сравнению с прошлым сезоном, а новички добавили ей энергии.

«Юнайтед» всё еще в процессе перестройки, но теперь наконец появились убедительные признаки прогресса.

В начале сезона Аморим активно экспериментировал со стартовым составом, лавируя между травмами, физическим состоянием игроков и тактическими задачами. Португалец, похоже, предпочел тактику «подбор состава под соперника», а не четко зафиксированную основу.

Тем не менее, есть футболисты, которых Аморим, судя по всему, стремится удерживать на поле при любой возможности. Они обладают качествами, особенно важными для идей и принципов, которые он старается внедрять каждую неделю.

Ниже — семь игроков, которые, вероятно, будут ключевыми для «Юнайтед» до конца сезона.

Сенне Ламменс

Голкипер Сенне Ламменс стремительно ворвался в центр внимания на «Олд Траффорд» и сразу почувствовал себя как дома.

«Манчестер Юнайтед» оформил переход 23-летнего бельгийца в последний день летнего трансферного окна, незадолго до того, как Андре Онана отправился в аренду в турецкий «Трабзонспор».

Ламменсу пришлось немного подождать, прежде чем он дебютировал в составе «красных дьяволов», но когда он наконец вышел на поле, сразу внес спокойствие в ситуацию с вратарской позицией, которая грозила выйти из-под контроля.

Молодой бельгиец уверенно отражает удары и добавляет обороне чувство надежности, столь необходимое команде, всё еще находящейся в поиске баланса.

Ламменс агрессивно играет на выходах и грамотно сокращает дистанцию при выходах один на один, превращая потенциальные голевые моменты соперника в сложные ситуации для реализации. Он хорошо взаимодействует с защитниками, постоянно держит их в тонусе, а его умение начинать атаки точными передачами стало ценным плюсом для команды.

Ламменс начал свою карьеру в «Манчестер Юнайтед», хорошо делая самые простые вещи, и болельщики на «Олд Траффорд» сразу оценили это, аплодируя даже за надежный прием верховых мячей или уверенный вынос после углового.

Если всё продолжится в том же духе, Ламменс может стать постоянным игроком основного состава до конца сезона.

Маттейс де Лигт

С момента дебюта за основную команду «Аякса» в сезоне 2016/17 Маттейс де Лигт начинал каждый новый сезон под руководством нового тренера.

«Честно говоря, это даже забавно — за всю карьеру у меня никогда не было тренера дольше, чем на полтора сезона.

Я надеюсь, что теперь всё будет иначе, что у меня наконец появится наставник, с которым можно расти вместе», — смеялся нидерландец в интервью Sky Sports, когда еще работал под руководством Эрика тен Хага.

Путь де Лигта получился извилистым, но сейчас он, похоже, твердо занял место в центре обороны «Юнайтед», комфортно чувствуя себя как в середине тройки, так и справа. При своей массивной комплекции он обманчиво быстр, а его дисциплина и чувство момента при рывках из линии обороны делают его ключевой частью защитной структуры.

В матче против «Брайтона» именно де Лигт получил задание опекать Дэнни Уэлбека, следуя за ним даже тогда, когда форвард опускался глубоко на свою половину.

Де Лигт довольно прагматичен, он редко рискует с передачами между линиями, предпочитая спокойно разыгрывать мяч и поддерживать ритм. Часто именно он получает мяч от вратаря и делает короткий пас «от стенки» партнеру на фланге.

26-летний защитник надежно закрепился в составе, несмотря на серьёзную конкуренцию. Лени Йоро — лучший защитник команды, когда речь идет о перекрытии больших зон, но Аморим уже дважды оставлял его в запасе в матче против соперников, которые эффективно используют стандарты.

«Когда у нас есть Гарри Магуайр, мы можем лучше защищать штрафную и позволить себе играть чуть ниже», — объяснил Аморим после победы над «Брайтоном». Англичанин остается полезным вариантом — и в обороне, и при стандартах, — но тренер может менять его, если хочет, чтобы линия защиты поднималась выше.

Де Лигт — идеальное промежуточное решение для Аморима. Достаточно агрессивен, чтобы нивелировать риски в широких зонах, и при этом силен в воздухе, что помогает команде уверенно чувствовать себя при стандартах.

Амад

«Очень важно, чтобы на позиции, где сегодня играл Гарна (Алехандро Гарначо — прим.), в роли правого "десятого", был левша. Это полностью меняет стиль игры.

Когда у тебя есть фланговые игроки, которые мыслят атакой, а не обороной, это меняет всю динамику команды», — сказал Аморим после победы над «Атлетиком» в Лиге Европы в прошлом сезоне.

Перевод Амада Диалло на позицию правого латераля — попытка Аморима решить сразу две задачи. 23-летний ивуариец обладает инстинктом атакующего игрока и отличным дриблингом, что помогает «Юнайтед» избавиться от беззубого контроля мяча на флангах.

К тому же, его умелое использование левой ноги дает тренеру еще одну опцию, способную смещаться в центр и действовать в плотных пространствах у чужой штрафной.

Взаимодействие Амада с Брайаном Мбёмо — одно из самых любопытных наблюдений этого сезона. Оба — левоногие и техничные, оба чаще работают в роли правой «десятки», и постепенно начинают чувствовать темп и движения друг друга. В матче против «Сандерленда» (2:0) Мбёмо заметно чаще смещался в центр, когда мяч оказывался у Амада, освобождая тому пространство для прохода внутрь, чтобы либо самому пробить, либо найти пасом партнера.

Даже если у этой связки появятся тактические шероховатости, их сгладит главное взаимопонимание.

«Юнайтед» наверняка ощутит отсутствие Амада и Мбёмо, когда в декабре они уедут на Кубок африканских наций. Ну а пока очень приятно наблюдать, как двое талантливых футболистов просто наслаждаются игрой.

Бруну Фернандеш

Что еще можно сказать о Бруну Фернандеше, чего не говорили раньше? Капитан команды не идеально вписывается в схему 3-4-3, которую использует Аморим, но представить «Юнайтед» без него всё равно трудно.

Многочисленные летние трансферы заставили 31-летнего португальца действовать в более глубоких, «бокс-ту-бокс» ролях, где приходится выполнять значительно больший объем беговой работы, чем в прошлые сезоны.

Старт сезона 2025/26 для Фернандеша вышел неровным: он не реализовал сразу два пенальти, что является абсолютно редчайшим случаем. Но при этом важно отметить: команда начала побеждать, даже на фоне спада в игре португальца.

Фернандеш остается сердцем этого «Юнайтед», но теперь ему больше не нужно быть одновременно и мозгом, и мускулами, и двигателем команды.

Каземиро

«Он пример для всех. В начале сезона он был позади всех полузащитников, даже Тоби Колльера. Но он боролся, работал — и теперь снова в сборной.

Он невероятно важен для нас. Сегодня он много бегал, высоко прессинговал, возвращался в оборону, и всё это выполнял блестяще. Я очень им доволен, и остальным стоит на него равняться», — сказал Аморим о Каземиро после победы над «Брайтоном».

Задача Каземиро — не только страховать центр поля от контратак, но и запускать собственные. Его длинные, точные передачи — важный элемент в тактических схемах Аморима. Добавьте сюда мощь на стандартах — как у своих, так и у чужих ворот — и станет ясно, почему 33-летний бразилец снова закрепился в стартовом составе.

Еще в мае Аморим отмечал, что Каземиро не просто прибавил, но и что тренер сам научился лучше использовать его на позиции опорного полузащитника. Недавние корректировки, включая переход на расстановку 5-4-1 при игре без мяча, помогли еще сильнее стабилизировать игру бразильца. Теперь он больше не остается «на острове», вынужденный в одиночку сдерживать самых быстрых и техничных хавбеков Премьер-лиги. Рядом с ним теперь есть подстраховка — Фернандеш, который понемногу улучшает игру без мяча, и как минимум один из атакующих полузащитников, опускающийся глубже.

Проблема позиции опорника преследует «Юнайтед» уже больше десяти лет. Летом 2026-го клубу, вероятно, вновь придется вернуться к этому вопросу, поскольку контракт Каземиро истекает в конце сезона, хотя в нем прописана опция продления еще на год.

Он, возможно, уже не способен тащить команду на таком же уровне, как в сезоне 2022/23, но всё еще остается лучшим разрушителем «Манчестер Юнайтед».

Брайан Мбёмо

«Он — настоящая рабочая машина. Он великолепен в переходах из обороны в атаку», — так охарактеризовал Рубен Аморим Мбёмо после его дубля в матче с «Брайтоном».

Решение 26-летнего Мбёмо стать игроком «Манчестер Юнайтед», а не «Ньюкасла», может стать одним из тех моментов, что незаметно меняют ход сезона.

Камерунец мощно начал кампанию 2025/26: уже забил пять мячей и отдал одну результативную передачу. В финальной трети поля он демонстрирует хладнокровие и зрелость в принятии решений и тонкое чувство мяча.

За последнее десятилетие в клуб приходило немало игроков, так и не оправдавших свою внушительную трансферную стоимость. Но Мбёмо, который может обойтись «Юнайтед» максимум в 71 миллион фунтов, похоже, собирается прервать эту тенденцию.

Матеус Кунья

Болельщики «Манчестер Юнайтед» хотят видеть не просто результат, а зрелищный футбол. Матеус Кунья понимает это как никто другой.

Бразилец словно создан для того, чтобы стать любимцем трибун: его стиль — смесь напора и артистизма. Бруну Фернандеш говорит, что Кунья играет с «правильной долей самоуверенности», требуя мяч даже в сложных ситуациях, где другие предпочли бы спрятаться.

Аморим отмечает, что совершенно не беспокоится за Кунью, когда тот владеет мячом, и стремится развить у него чувство тайминга при игре без мяча.

Если 26-летний бразилец сохранит высокий уровень работоспособности в обороне, показанный в последние недели, и избавится от привычки слишком рано бросаться в отбор, то вполне может вытеснить Мэйсона Маунта с позиции одного из ключевых игроков в атаке.

В связке с Мбёмо он помогает преобразить атаку «Юнайтед» — сделать ее точнее, агрессивнее и решительнее, чем раньше.