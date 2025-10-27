The Athletic разбирает, как тренерские ошибки, неудачные трансферы и потеря концентрации превратили «Ливерпуль» из образца стабильности в команду без лица.

На этот раз оправданий быть не может.

В поражениях от «Кристал Пэлас» и «Челси» «Ливерпуль» еще мог ссылаться на драму последних минут, когда команда пропускала решающие голы уже в компенсированное время. В какой-то степени это было справедливо: команда уже столько раз сама забивала под занавес матчей, что им будто бы «задолжали» пару неудач.

В игре с «Манчестер Юнайтед» Арне Слот — или, если точнее, сам главный тренер — мог говорить о расточительности в завершении атак, о трех попаданиях в каркас ворот и о том, что его команда уверенно превзошла соперника по всем атакующим показателям, кроме самого важного — забитых мячей.

Но когда в выездной встрече с «Брентфордом» игроки «Ливерпуля» раз за разом выбивали мяч в аут без особого давления, уступив 2:3 на стадионе «Брентфорд Коммьюнити», казалось, что объяснений больше не осталось.

То же самое можно сказать и про элементарные ошибки в обороне, и про угловой на сотой минуте, когда команда не смогла даже перебросить мяч через первого защитника, несмотря на то, что в штрафной стояли все полевые игроки. А главное — про отсутствие нужного настроя и желания бороться, особенно в блеклом 20-минутном отрезке после перерыва, когда действующие чемпионы не нанесли ни одного удара по воротам, а «Брентфорд» полностью захватил инициативу.

И все же, к сожалению, Слот снова нашел оправдания.

Да, он не был столь прямолинеен, как раньше — когда критиковал «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед» за низкий блок и длинные передачи, или когда жаловался, что соперники специально меняют состав перед матчами с «Ливерпулем» (даже администратор соцсетей «Брентфорда» не удержался от ироничного комментария после финального свистка). Но подтекст остался тем же.

Арне Слот globallookpress.com

На послематчевой пресс-конференции в западном Лондоне Слот старался подчеркнуть, что он не ищет оправданий, но при этом перечислил целый ряд причин, почему «Ливерпуль» выглядит именно так, как выглядит.

Вопрос лишь в том, заслуживают ли эти причины хоть какого-то доверия?

«Не знаю, сочтут ли это оправданием, но из последних шести матчей пять мы провели на выезде — и это, конечно, не помогает, когда команда находится в такой форме, как сейчас», — сказал Арне Слот.

Да, факт неоспоримый: действительно, пять из шести последних матчей «Ливерпуля» прошли на чужом поле. Но для команды с лучшей выездной статистикой сезона‑2024/25 — разве это оправдание?

Из этих пяти встреч подопечные Арне Слота проиграли четыре — «Кристал Пэлас», «Галатасараю», «Челси» и «Брентфорду». В прошлом сезоне, напомним, «Ливерпуль» побеждал и на поле «Брентфорда», и на «Селхерст Парк», а поражение от «Челси» потеряло всякое значение — тогда чемпионский титул уже был оформлен за неделю до этого.

Да, соперники непростые. Но когда во всех пяти ведущих лигах Европы лишь одна команда проигрывает чаще — «Санкт-Паули» из Германии с пятью поражениями подряд, — то проблема, очевидно, не в календаре и не в выездах.

«Вы, конечно, надеетесь, что, выиграв посреди недели, даже если потом всего два дня на восстановление, вы сможете показать лучший результат».

Так началась пресс-конференция Слота — и стало ясно, что короткий промежуток между матчами с «Айнтрахтом» и «Брентфордом» не дает ему покоя. В этом он напомнил своего предшественника Юргена Клоппа, который регулярно критиковал телекомпании за плотный график.

«Брентфорд» — «Ливерпуль» globallookpress.com

Да, перелет из Франкфурта в Лондон и всего два дня на подготовку — не идеальные условия. Тем более когда речь идет о соперниках с совершенно разными стилями, что требует отдельной тактической подготовки.

Но при глубине состава, которой располагает «Ливерпуль», это не может служить оправданием — ни для элементарных ошибок, ни для потери концентрации, ни для того, что команда выглядела уставшей уже к середине второго тайма.

Это не должно звучать как оправдание, но если я скажу, что пенальти был слишком мягким — надеюсь, вы не будете утверждать, что это не так, или что я ищу отговорки. Потому что это действительно был очень мягкий пенальти. Арне Слот Главный тренер «Ливерпуля»

Слово «мягкий» действительно подходит для описания эпизода, когда арбитр Тим Робинсон назначил 11-метровый за контакт Вирджила ван Дейка с ногой Данго Уаттары. Сначала судья указал на штрафной удар, но после вмешательства VAR решение было изменено — система определила, что фол произошел «на линии», что, по правилам, означает пенальти. Робинсон даже объяснил это зрителям на стадионе.

«Брентфорд» — «Ливерпуль» globallookpress.com

Эпизод оказался спорным: точно определить место нарушения было сложно. Но, возможно, куда важнее для Арне Слота — сам факт, что его капитан столь неосторожно махнул ногой. Для голландца это уже не первый тревожный момент за последние недели — его форма заметно просела.

— «Перед их вторым голом был момент, когда Коди (Гакпо) вошел в штрафную с мячом, и соперник даже не сыграл в мяч. Думаю, если показать оба эпизода… всем судьям в мире, они скажут: либо ставить в обоих случаях, либо ни в одном. Но если выбирать, то я бы точно дал пенальти на Коди», — отметил Арне Слот.

Да, и этот эпизод выглядел бы «мягким», но когда Нейтан Коллинз выставил ногу прямо перед Гакпо, оснований для назначения пенальти было достаточно. Другое дело, что чрезмерно театральное падение голландца, вероятно, сыграло против него.

Наши результаты, конечно, тоже связаны с тем, что летом команда сильно изменилась. Думаю, никого не должно удивлять, что это может сказаться вот так. Но я не ожидал, что это все приведет к четырем поражениям подряд. Когда проводишь перестройку, путь всегда получается неровным. Арне Слот Главный тренер «Ливерпуля»

Слишком много перестановок в составе? Версия кажется логичной — но стоит помнить, что это был осознанный выбор клуба.

Продажа опытных игроков вроде Луиса Диаса, Дарвина Нуньеса, Джарелла Куансы и Куивина Келлехера имела свои основания — хорошие предложения, желание самих футболистов сменить обстановку. Но, по сути, ни один из них не должен был уходить. Особенно остро это ощущается с потерей Диаса — именно его скорости, прямолинейности и умения обострять не хватает нынешнему «Ливерпулю».

Главная же проблема в том, что почти все новички не оправдали ожиданий. Разве что Юго Экитике можно выделить как положительное исключение.

Характерный эпизод: Милош Керкез в панике пятится в собственной штрафной, затем с размаху выбивает мяч поперек ворот и отправляет его в аут на противоположной стороне поля. Вечер в западном Лондоне стал очередным доказательством того, что он пока не готов к уровню «Ливерпуля».

Не лучший вечер выдался и у Флориана Вирца. Он продемонстрировал привычные изящные приемы, технику и видение поля, но немец слишком часто теряет мяч под давлением и не находит взаимопонимания с партнерами в финальной трети.

Команды выстраивают определенный стиль игры против нас — и это, надо признать, очень грамотная стратегия. Мы пока не нашли на нее ответа. И, конечно, когда ты снова пропускаешь уже на пятой минуте, это тоже не помогает. Арне Слот Главный тренер «Ливерпуля»

Тактика «Брентфорда» была предельно понятной: физическое давление, длинные передачи, рывки, навесы, ауты, стандарты — и готовность бить по воротам с любой дистанции. Именно благодаря последнему пункту Георгий Мамардашвили несколько раз спас «Ливерпуль» эффектными сейвами.

Особенно раздражающим для гостей стало оружие Майкла Кайоде — его длинные ауты, которые, по сути, превращались в навесы в штрафную. Слот после матча признался, что команда отдельно отрабатывала их на тренировке в пятницу и обсуждала в субботу, но на деле справиться с этим так и не смогла.

«Брентфорд» — «Ливерпуль» globallookpress.com

Более того, сами игроки «Ливерпуля» раз за разом помогали сопернику, без всякой необходимости выбивая мяч в аут в собственной трети поля. Уже на второй минуте Мамардашвили, пытаясь сыграть безопасно, выбил мяч прямо за боковую. Иронично, что в компенсированное время, на 95-й минуте, он повторил то же самое.

А первый гол «Брентфорда» начался с еще одного неудачного эпизода: Конор Брэдли не сумел обработать передачу Мамардашвили, выпустил мяч за пределы поля — и вскоре хозяева открыли счет.

Слот, возможно, и готовил команду к тому, как именно обороняться против дальних вбрасываний, но альтернативного способа выхода из обороны «Ливерпуль» так и не предложил.

После матча он, впрочем, отметил не только стандарты и ауты, но и похвалил «Брентфорд» за их комплексную игру. При этом, помимо всех своих объяснений и оправданий, Слот все же раскритиковал подопечных за то, что они не справились даже с элементарными вещами — а ведь именно в таких мелочах и проявляется уровень команды.

Игроки «Ливерпуля» явно не сделали выводов после поражения от «Манчестер Юнайтед»: вновь проигрывали подборы, уступали в единоборствах и выглядели пассивно в центре поля. И если это не проблема концентрации, значит, речь идет уже о недостатке класса или готовности принять вызов.

А именно это и вызывает сейчас наибольшую тревогу.

Проблема «Ливерпуля» выглядит не столько тактической, сколько структурной: почти половина стартового состава в субботнем матче — это игроки, которых сегодня можно назвать слабыми звеньями. И чем дольше продолжается эта серия поражений, тем очевиднее становится, что оправданий больше не осталось.