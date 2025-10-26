«Ливерпуль» считал, что разгром «Айнтрахта» в Лиге чемпионов — это разворот сезона. «Брентфорд» быстро развеял мечты чемпиона. Хозяева разорвали «Ливерпуль» на стандартах, на длинных передачах и на агрессии, выиграли по всем футбольным признакам и оформили команде Арне Слотв четвёртое подряд поражение в Премьер-Лиге — такого с «Ливерпулем» не случалось с февраля 2021 года.

Результат матча Брентфорд Брентфорд 3:2 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Данго Уаттара 5' 2:0 Кевин Шаде 45' 2:1 Милош Керкез 45+5' 3:1 Игор Тиаго 60' пен. 3:2 Мохамед Салах 89' Брентфорд: Кивин Келлехер, Микаель Кайоде, Нэйтан Коллинз, Сепп ван ден Берг, Кристоффер Аер ( Рико Генри 90' ), Егор Ярмолюк ( Витали Янельт 29' ), Джордан Хендерсон, Данго Уаттара ( Фрэнк Аниика 90' ), Миккель Дамсгор ( Матиас Йенсен 79' ), Кевин Шаде ( Кин Льюис-Поттер 79' ), Игор Тиаго Ливерпуль: Георгий Мамардашвили, Милош Керкез ( Эндрю Робертсон 61' ), Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Конор Брэдли ( Алексис Мак Аллистер 61' ), Флориан Вирц ( Джо Гомес 83' ), Мохамед Салах, Кёртис Джонс ( Рио Нгумоха 70' ), Доминик Собослаи, Уго Экитике, Коди Матес Гакпо ( Федерико Кьеза 62' ) Жёлтые карточки: Кевин Шаде 77', Кин Льюис-Поттер 90+4', Игор Тиаго 90+10' — Милош Керкез 33', Мохамед Салах 57'

Статистика матча 8 Удары в створ 5 7 Удары мимо 6 34 Владение мячом 66 5 Угловые удары 4 2 Офсайды 0 7 Фолы 10

Если бы нужно было написать пособие о том, как забить этому «Ливерпулю», оно выглядело бы примерно как первый гол «Брентфорда». Пятая минута, вбрасывание из-за боковой линии. Не штрафной, не многоходовка, не гениальный розыгрыш в центре. Просто мощный (и выверенный) бросок Майкла Кайоде в толпу. У «Брентфорда» вообще стоит выделить ауты как оружие массового поражения. Кайоде не швыряет мяч «на авось», он катапультирует его низом, почти как резаный навес с фланга. Кристофер Айер выигрывает первую дуэль, скидка — Данго Уаттара разрывает штрафную «Ливерпуля» и вколачивает с лёта, 1:0.

«Ливерпуль» снова проваливает стандарт. Снова не выигрывает первое единоборство. Снова проигрывает мяч, который влетел во вратарскую. Это происходит с командой Слота почти каждую неделю, и соперники уже отлично знают, куда давить.

И это был только первый сигнал. Второй прозвучал в концовке тайма. Миккель Дамсгор на 45-й минуте нашёл разрезающий пас вразрез, Кевин Шаде убежал в ту самую зону за спиной защитников, где «Ливерпуль» постоянно страдает в этом сезоне. Ибраиима Конате вроде стартовал, потом бросил эпизод, и Шаде спокойно уложил мяч мимо Мамардашвили — 2:0.

До перерыва «Ливерпулю» удался, по сути, только одном эпизод, уже в добавленное к первому тайму время (а добавили не три, как показал табло, а больше, что дико бесило трибуны и тренерский штаб хозяев). Конор Брэдли прострелил низом с правого фланга, и Милош Керкез замкнул на дальней штанге. Это 2:1, мизерная надежда для гостей, но по игре это не ничего не изменило.

Важно подчеркнуть: до этого момента «Брентфорд» не просто вёл 2:0, он вёл абсолютно заслуженно. Его напор, прямолинейность и интенсивность — всего этого «Ливерпуль» не выдерживал. У Слота на флангах снова зияли дыры при потерях, снова центр поля не успевал страховать, снова команда выглядела второй в каждом единоборстве. Даже этот намекающий на камбек гол Керкеза не стал продуктом системного давления «Ливерпуля». Скорее, он стал исключением, почти случаем. Это важная деталь вечера: моменты гостей выглядели случайными всплесками, моменты хозяев — логикой матча.

«Ливерпуль» боролся, но не оставил повода для самообмана

Если первый тайм был про уязвимость «Ливерпуля» без мяча, то второй — про отсутствие у него внятной реакции с мячом. Начнём с эпизода, который бесил Вирджила ван Дейка дольше остальных. В районе часа игры Уаттара обыгрался на фланге, прокинул и полетел в штрафную. Ван Дейк пытался поставить ногу, сбил соперника буквально на линии. Сначала арбитр второго тайма (первый судья получил травму ещё до перерыва) дал штрафной. Потом получил сигнал от ВАР. Потом долго объяснял, что «контакт начался на линии». И в итоге указал на точку. Игор Тиаго уверенно реализовал пенальти — 3:1. Стадион превратился очаг злорадства, а у Слота было тотальное непонимание происходящего.

По-хорошему, это должно было всё закончить. Но концовка всё-таки получилась нервной. Причём не из-за того, что «Ливерпуль» прижал «Брентфорд». А из-за того, что «Брентфорд» сам на секунду выключился. За минуту до конца основного времени Мохаммед Салах внезапно напомнил, почему он до сих пор главный источник надежды на «Энфилде». В практически первой по-настоящему яркой атаке второй половины он обработал подачу с правого края, убрал под левую и взорвал перекладину мощным ударом — 3:2.

Дальше шли длинные последние минуты, плюс снова безумное добавленное время, плюс навесы… Но вот, в чём суть: да, «Брентфорд» нервничал в концовке, но только из-за счёта. Не из-за игры. По игре он был лучше. И был лучше весь матч.

«Ливерпуль» Слота: проблемы становятся тенденциями

«Ливерпуль» снова пропустил первым. На самом деле — пропускает первым постоянно. Снова пропустил рано. Снова не справился со стандартом. Снова оставил пространство за спинами фулбеков, и соперник туда улетел. Снова рассыпался в штрафной при простой борьбе. Снова был медленнее в подборе. Снова выглядел нервным и ломким, когда нужно терпеть.

В прошлом сезоне эта команда проходила матч за матчем в режиме взрослой, экономной, уверенной чемпионской машины. Сейчас она похожа на группу хороших футболистов, которые пытаются по ходу игры нащупать решение прямо на поле — без ощущения, что им это решение уже дали заранее.

Слот после финального свистка сказал, что это, возможно, худшее выступление при нём в Премьер-Лиге. Это звучит жёстко — но не кажется далёким от правды. Да, формально никакой катастрофы нет: турнирная таблица всё ещё плотная, сезон только начинается, впереди куча туров, «Арсенал» можно догнать. Но если смотреть не на цифры, а на динамику — это сигнал тревоги. Чемпион, который проигрывает четыре матча подряд в лиге, причём без намёка на прогресс от поражения к поражению, — это команда, которая теряет себя.