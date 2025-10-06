The Athletic объясняет, почему перестройка Слота дала сбой и как чемпиону Англии выбраться из кризиса, не потеряв себя.

Для Арне Слота это неизведанная территория. Впервые за тренерскую карьеру он потерпел три поражения подряд — и теперь вынужден разбираться с целым ворохом проблем, навалившихся на «Ливерпуль».

После того как в субботу драматичный гол Эстевана в концовке матча на «Стэмфорд Бридж» принес команде еще один болезненный удар, пауза на матчи сборных, похоже, пришлась как нельзя кстати для действующих чемпионов Премьер-лиги. Прерывать им все равно нечего — от былого импульса не осталось и следа.

Ближайшие две недели дадут Слоту возможность перевести дух и обдумать, как вытащить «Ливерпуль» из ямы, в которую команда сама себя загнала. В первый месяц сезона результаты еще прикрывали блеклую игру, но за одну тяжелую неделю эта «подушка безопасности» исчезла, и все уязвимости стали очевидны.

Ослабленный состав «Челси» был вполне по силам после того, как Коди Гакпо сравнял счет, ответив на ранний гол Мойсеса Кайседо. Но команда Слота, явно сбившаяся с ритма, не сумела этим воспользоваться. В атаке она транжирила моменты, а в обороне — разваливалась.

Вирджил ван Дейк и Коди Гакпо globallookpress.com

Этим летом Слот хотел, чтобы «Ливерпуль» эволюционировал. Чтобы команда больше контролировала мяч и умела вскрывать низкие оборонительные блоки соперников. Именно поэтому значительная часть трансферных вложений — около £450 млн (606 млн долларов) — пошла на усиление атаки. В том числе были подписаны Александер Исак и Флориан Вирц.

Но вместе с масштабными переменами команда утратила то, что сделало прошлогоднюю гонку за титул легкой прогулкой. Исчезли контроль, баланс, надежность, уверенность. «Ливерпуль» стал слишком удобной мишенью — показательна статистика: в 11 матчах этого сезона соперники забивали ему по два мяча уже шесть раз. Год назад такого не случалось до конца октября — ни один оппонент не сумел пробить оборону «красных» более одного раза.

Определенные трудности на старте были ожидаемы: после летней перестройки новичкам нужно время, чтобы адаптироваться, а команде — наладить взаимодействие на поле. Сейчас «Ливерпуль» переживает именно тот переходный период, которого многие ожидали сразу после назначения Слота, 16 месяцев назад сменившего Юргена Клоппа.

Но задача голландца во втором сезоне осложняется тем, что ключевые исполнители далеки от оптимальной формы. Мохаммед Салах, вернувшийся на «Стэмфорд Бридж», упустил несколько моментов и выглядел лишь бледной тенью того игрока, который осенью прошлого года терроризировал защитников АПЛ. Ибраима Конате, Алексис Макаллистер и Коди Гакпо также испытывают серьезные трудности.

В прошлом сезоне, когда все были здоровы, основной состав «Ливерпуля» угадывался почти безошибочно: девять–десять фамилий можно было назвать заранее. Сейчас же ситуация выглядит запутанной и нестабильной.

На правом фланге обороны продолжается постоянная ротация — заменить Трента Александера-Арнольда оказалось куда сложнее, чем предполагалось. Слева Милош Керкез пока явно «сырой» и все еще находится в процессе становления. А Эндрю Робертсон, вышедший на замену и упустивший соперника на дальней штанге при решающем голе, покинул «Стэмфорд Бридж», прихрамывая после жесткого столкновения в концовке матча.

Мало Гюсто и Райан Гравенберх globallookpress.com

Во втором тайме «Ливерпуль» большую часть времени играл с двумя полузащитниками из чемпионского состава… в линии обороны. Доминик Собослаи занял позицию правого защитника, а Райан Гравенберх действовал рядом с Вирджилом ван Дейком в центре. Можно только догадываться, что думал в этот момент Джо Гомес, четыре матча подряд остающийся в запасе и не выходящий на поле в Премьер-лиге.

Слот пошел на смелые перестановки: выпустил Флориана Вирца вместо Конора Брэдли, а затем заменил почувствовавшего дискомфорт в бедре Ибраиму Конате на Кертиса Джонса.

Но куда более загадочным выглядело решение не использовать Федерико Кьезу — одного из немногих атакующих игроков, который сейчас демонстрирует уверенность и азарт. Даже в те минуты, когда «Ливерпуль» владел инициативой, его игра не выглядела убедительной. Матч получился слишком открытым и хаотичным.

Арне Слот globallookpress.com

Команде отчаянно не хватает динамики Луиса Диаса в атакующей линии. С точки зрения бизнеса сделка с «Баварией» на 65,5 миллиона фунтов выглядела логичной — тем более что 28-летний колумбиец сам хотел уйти после того, как его не устроили условия нового контракта, предложенного «Ливерпулем».

Но без Диаса Коди Гакпо так и не сделал следующий шаг вперед. Постоянная ротация между Юго Экитике и Александром Исаком лишь добавила нестабильности в центре нападения. Показательный эпизод — промах Исака в первом тайме матча с «Челси»: он по-прежнему пытается вернуть свою убийственную реализацию после лета, проведенного в забастовках, чтобы добиться рекордного трансфера.

Нельзя объективно оценить «Ливерпуль» этого сезона, не учитывая трагическую утрату Диогу Жоты в июле. Масштаб эмоционального удара от этой трагедии невозможно измерить. С момента тех глубоко трогательных сцен в Престоне прошло меньше трех месяцев — тогда, сквозь слезы, само возвращение команды на поле казалось подвигом.

«Мы знали, что этот сезон будет непростым, — признался капитан Вирджил ван Дейк. — Причина не только в том, что происходит на поле, но и в том, что случилось за его пределами».

И Ван Дейк был абсолютно прав, напомнив критикам об этом. Харизматичный голландский защитник остается ключевой фигурой и должен помочь Арне Слоту поднять моральный дух в раздевалке. Он призвал к единству и здравому взгляду на ситуацию: ведь «Ливерпуль» отстает от лидера Премьер-лиги всего на одно очко. Это никак не кризис.

Вирджил ван Дейк globallookpress.com

«Мы должны пройти через это вместе, — добавил Ван Дейк. — Не только мы, игроки, но и тренерский штаб, и болельщики, которые праздновали вместе с нами чемпионство — и об этом нельзя забывать.

Прошлая неделя была тяжелой, но мы можем все изменить. Все зависит от нас: нужно обрести стабильность. Сейчас вокруг много шума, и с ним тоже приходится справляться. Все зависит от того, сможем ли мы продолжать работать, добиваться результата, держаться вместе и вернуть уверенность.

В прошлом сезоне все было позитивно, все были счастливы. А теперь у нас случился спад — если его так можно назвать — и как никогда важно, чтобы все поддержали нас и были рядом. Сейчас все разъедутся по сборным, но когда мы вернемся, нас ждет очень важный матч против "Манчестер Юнайтед". Я уже с нетерпением его жду».