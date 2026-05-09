прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.55

10 мая в 36-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ноттингем Форест» и «Ньюкасл». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Ноттингем Форест — Ньюкасл с коэффициентом для ставки за 2.55.

«Ноттингем Форест»

Турнирное положение: «Лесники» еще не обеспечили себе спокойную жизнь. Команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

При этом «Ноттингем Форест» на 6 очков оторвался от опасной зоны. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Лесники» были разбиты «Астон Виллой» (0:4).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда нанесла поражение «Челси» (3:1). А вот первый поединок с «вилланами» завершился успехом (1:0).

В пяти своих последних матчах «Ноттингем Форест» разжился 4 победами. В этих поединках команда забила 13 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Лесники» нынче не столь стабильны в плане игры и результатов. К тому же команда не смогла выйти в финал Лиги Европы.

Причем «Ноттингем Форест» традиционно неудачно противостоит «Ньюкаслу». В последних пяти очных поединках команда уступила 4 раза при одной ничьей.

«Ньюкасл»

Турнирное положение: «Сороки» проводят откровенно блеклый сезон. Команда пребывает на 13 месте турнирной таблицы.

Причем «Ньюкасл» на 6 очков отстает от топ-7. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Сороки» переиграли «Брайтон» (3:1).

До того команда уступила «Арсеналу» (0:1). А вот чуть ранее она была бита ершистым «Борнмутом» (1:2).

При этом «Ньюкасл» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Сороки» нынче выглядят не столь выгодно. Команда до последней победы уступила 5 раз подряд.

При этом «Ньюкасл» в трех последних очных встречах одолел «Ноттингем Форест». А вот не проигрывает «лесникам» команда уже два с половиной года.

Команда крайне слабо выступает вне родных стен. На чужих полях она набрала всего 16 зачетных баллов в 17 матчах.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Ньюкасл» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.63.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

Прогноз: «Сороки» намерены скрасить столь неудачный сезон, к тому же оппонент немало сил потратил в полуфинале Лиги Европы.

2.55 Победа «Ньюкасла» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.55 на матч «Ноттингем Форест» — «Ньюкасл» позволит вывести на карту выигрыш 1550₽, общая выплата — 2550₽

Ставка: Победа «Ньюкасла» за 2.55.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первой половине встречи соперники разойдутся миром.

2.30 Ничья в 1 тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Ноттингем Форест» — «Ньюкасл» позволит вывести на карту выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.30

Пять причин, почему ставка зайдет