20 марта в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов по футболу сыграют «Спортинг» и «Арсенал». Начало игры — в 22:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Спортинг — Арсенал с коэффициентом для ставки за 1.85.

«Спортинг»

Турнирное положение: «Спортинг» занял седьмое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов и автоматически вышел в 1/8 финала турнира, где обыграл норвежский «Буде-Глимт» по сумме двух встреч со счетом 5:3 (0:3 в гостях и 5:0 дома).

Последние матчи: предыдущий поединок «львы» провели удачно, одержав победу над «Санта-Кларой» (4:2) в чемпионате Португалии.

До того команда обыграла «Алверку» (2:1) в чемпионате Португалии и «Буде-Глимт» (5:0) в Лиге чемпионов.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: «Спортинг» в этом сезоне стал одним из главных открытий Лиги чемпионов, пробившись автоматически в 1/8 финала турнира. Там «львы» не без труда прошли сенсационный «Буде-Глимт» из Норвегии.

Также лиссабонцы бьются за чемпионство у себя на родине, где отстают от «Порту» на пять очков, имея при этом игру в запасе.

«Арсенал»

Турнирное положение: «Арсенал» занял первое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов и автоматически вышел в 1/8 финала турнира, где обыграл немецкий «Байер» по сумме двух встреч со счетом 5:3 (1:1 в гостях и 2:0 дома).

Последние матчи: предыдущий поединок «канониры» провели неудачно, потерпев поражение от «Саутгемптона» (0:1) в 1/4 финала Кубка Англии.

До того команда проиграла «Манчестер Сити» (0:2) в финале Кубка лиги и обыграла «Буде-Глимт» (5:0) в Лиге чемпионов

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Арсенал» уверенно и без проблем прошел общий этап, а на предыдущей стадии плей-офф вполне себе буднично прошел «Байер».

«Канониры» претендовали на квадрупл в этом сезоне, но поражение в финале Кубка лиги и в четвертьфинале Кубка Англии оставили надежды только на дубль.

Статистика для ставок

«Арсенал» проиграл два последних матча

«Спортинг» выиграл три предыдущих матча

«Спортинг» ни разу не обыгрывал «Арсенал» в пределах основного времени

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу «канониров» ставки принимаются с коэффициентом 1.74. Ничья оценена в 3.90, а победа «Спортинга» котируется в 4.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 1.88 и 1.86.

Прогноз: обе команды умеют и любят играть результативно, что выльется в обоюдные голы.

1.85 Обе забьют

Ставка: Обе забьют за 1.85.

Прогноз: альтернативный прогноз, что в этом поединке «Арсенал» будет разозленным из-за последних неудач и уверенно одержит победу в гостях?

2.85 «Арсенал» победит с форой -1,5

Ставка: «Арсенал» победит с форой -1,5 за 2.85