Во вторник, 7 апреля, лиссабонский «Спортинг» примет лондонский «Арсенал» в рамках 1-го матча 1/4 финала Лиги Чемпионов. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

21:50 Матч пройдет на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне, вмещающем 50 466 зрителей.

21:40 Главным судьей матча будет Даниэль Зиберт из Германии.

Стартовые составы команд

«Спортинг»: Силва, Дьоманде, Араухо, Фреснеда, Инасиу, Симойнш, Морита, Гонсалвеш, Катамо, Тринкан, Суарес.

«Арсенал»: Райя, Уайт, Салиба, Магальяйнс, Калафьори, Субименди, Райс, Эдегор, Троссард, Мадуэке, Дьёкереш.

«Спортинг»

«Спортинг» занял седьмое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов и автоматически вышел в 1/8 финала турнира, где обыграл норвежский «Буде-Глимт» по сумме двух встреч со счетом 5:3 (0:3 в гостях и 5:0 дома). Предыдущий поединок «львы» провели удачно, одержав победу над «Санта-Кларой» (4:2) в чемпионате Португалии. До того команда обыграла «Алверку» (2:1) в чемпионате Португалии и «Буде-Глимт» (5:0) в Лиге чемпионов.

«Спортинг» в этом сезоне стал одним из главных открытий Лиги чемпионов, пробившись автоматически в 1/8 финала турнира. Там «львы» не без труда прошли сенсационный «Буде-Глимт» из Норвегии. Также лиссабонцы бьются за чемпионство у себя на родине, где отстают от «Порту» на пять очков, имея при этом игру в запасе.

«Арсенал»

«Арсенал» занял первое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов и автоматически вышел в 1/8 финала турнира, где обыграл немецкий «Байер» по сумме двух встреч со счетом 5:3 (1:1 в гостях и 2:0 дома). Предыдущий поединок «канониры» провели неудачно, потерпев поражение от «Саутгемптона» (0:1) в 1/4 финала Кубка Англии. До того команда проиграла «Манчестер Сити» (0:2) в финале Кубка лиги и обыграла «Буде-Глимт» (5:0) в Лиге чемпионов.

«Арсенал» уверенно и без проблем прошел общий этап, а на предыдущей стадии плей-офф вполне себе буднично прошел «Байер». «Канониры» претендовали на квадрупл в этом сезоне, но поражение в финале Кубка лиги и в четвертьфинале Кубка Англии оставили надежды только на дубль.

Личные встречи

За всю историю команды сыграли между собой 7 матчей. В 3 играх победил «Арсенал», 4 матча завершились вничью, «Спортинг» ни разу не обыгрывал «Арсенал» в пределах основного времени. Однако победа в послематчевой серии пенальти в 2023 году в Лондоне, вывела «Спортинг» в 1/4 финала Лиги Европы.

