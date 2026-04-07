дерзкая ставка за 5.00 на матч Лиги чемпионов

7 апреля в 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Спортинг» и «Арсенал». Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Спортинг — Арсенал с коэффициентом для ставки за 5.00.

«Спортинг»

Турнирное положение: «Львы» нынешний сезон проводят не столь продуктивно. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы чемпионата Португалии.

При этом «Спортинг» на 5 очков отстает от «Порту». А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Львы» переиграли «Санта-Клару» (4:2).

До того команда сумела одолеть «Алверку» (4:1). Да и поединок с «Буде-Глимтом» завершился ярким успехом (5:0).

В пяти своих последних матчах «Спортинг» добыл 3 победы. В этих поединках команда забила 15 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Состояние команды: «Львы» ныне находятся в приличных кондициях. Команда победила 3 раза подряд.

Причем «Спортинг» традиционно неудачно противостоит «канонирам». В пяти очных поединках команда уступила 2 раза при трех паритетах.

«Арсенал»

Турнирное положение: «Канониры» нынешний сезон проводят шикарно. Команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы АПЛ.

Причем «Арсенал» на 9 очков опережает ближайшего преследователя. При этом команда в среднем забивает 2 мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Канониры» уступили «Саутгемптону» (1:2).

До того команда Микеля Артеты была бита «Манчестер Сити» (0:2). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Байеру» (2:0).

При этом «Арсенал» в пяти последних матчах победил 2 раза. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Канониры» умудрились провалиться в Кубке английской лиги и Кубке Англии. Команда уступила в 2 своих последних матчах.

При этом «Арсенал» имеет весьма надежные тылы. Да и лидер атак Виктор Дьекереш находится в прекрасной форме.

В этом поединке «канониры» явно будут действовать агрессивно. Команда Артеты твердо намерена реабилитироваться за последние неудачи.

Ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Арсенал» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.71. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 4.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.90 и 1.90.

Прогноз: «Канониры» ныне угодили в кризис, чем вполне способен воспользоваться «Спортинг».

Ставка: Победа «Спортинга» в 1 тайме за 5.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке оппоненты на двоих забьют больше четырех мячей.

Ставка: ТБ 4.5 за 6.00

Пять причин, почему ставка зайдет

«Канониры» уступили в 2 последних поединках

У англичан имеются кадровые пробоины в виде травм Эберечи Эзе и Микеля Мерино

«Арсенал» в двух своих последних матчах забил всего один мяч

«Спортинг» в 3 последних матчах настрелял 13 мячей в ворота соперников

«Львы» победили в 3 своих последних поединках

