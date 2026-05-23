«Ланс» наконец-то снял старое проклятие. После трёх проигранных финалов — в 1948, 1975 и 1998 годах — «кроваво-золотые» впервые в истории выиграли Кубок Франции, обыграв «Ниццу» на «Стад де Франс». Для клуба, которому в этом году исполнилось 120 лет, трудно было придумать более красивую концовку сезона. Второе место в Лиге 1, прямая путёвка в Лигу чемпионов и долгожданный трофей, которого в Лансе ждали десятилетиями. Эта победа стала ещё и подтверждением масштаба работы Пьера Сажа. Тренер пришёл в «Ланс» перед сезоном из «Лиона» и за один год собрал команду, которая выдержала борьбу с «ПСЖ» в чемпионате и закончила сезон с титулом.

Результат матча

ЛансЛансЛанс3:1НиццаНиццаНицца
1:0 Флорьян Товен 25' 2:0 Одсонн Эдуард 42' 2:1 Джибриль Кулибали 45+3' 3:1 Абдалла Сима 78'
Ланс:  Робин Риссер,  Киллиан Антонио,  Маланг Сарр,  Матьё Юдоль,  Мамаду Сангаре,  Адриен Томассон,  Флорьян Товен (Флорьян Сотока 77'),  Аллан Сент-Максимен (Уэсли Саид 64'),  Одсонн Эдуард (Абдалла Сима 65'),  Ismaelo Ganiou,  Сауд Абдул Хамид
Ницца:  Максим Дюпе,  Мельвен Бар (Том Луше 79'),  Жонатан Клосс,  Kojo Peprah Oppong,  Данте (Kevin Carlos 79'),  Антуан Менди,  Хишем Будауи,  Элье Ваи,  Софьян Диоп (Али Абди 67'),  Мохамед-Али Чо (Морган Сансон 67'),  Джибриль Кулибали (Kail Boudache 67')
Жёлтые карточки:  Сауд Абдул Хамид 36',  Матьё Юдоль 90+3'  —  Kojo Peprah Oppong 86',  Морган Сансон 90+2'

«Ницца» начала смело, а Товен наказал за первую потерю концентрации

По статусу фаворитом был «Ланс», но первые минуты не выглядели так, будто «Ницца» приехала просто переждать финал.  Команда Клода Пюэля, несмотря на тяжёлый сезон и предстоящие стыковые матчи за сохранение места в Лиге 1, начала игру с характером.  «Ланс» нервничал: после недопонимания Робина Риссера и Маланга Сарра Эли Ваи мог открывать счёт, но не попал в пустой угол.  Затем Риссеру пришлось спасать после удара Софьяна Диопа и мощного удара головой Данте.

Фанаты «Ниццы» на финале Кубка Франции afp.com

У «Ланса» тоже хватало подходов.  Аллан Сен-Максимен закручивал рядом с девяткой, Мамаду Сангаре пробивал издали, а Одсон Эдуар отлично вывел Сен-Максимена один на один — тот обошёл Максима Дюпе, но удар по пустым воротам успел накрыть Кожо Оппонг.  Финал быстро перестал быть осторожным, а каждая ошибка могла сразу стать голевой.

Первым за такую ошибку наказал Товен.  На 25-й минуте Матьё Удоль отдал с фланга к линии штрафной, Ишам Будауи не почувствовал рывок за спиной, а Товен выскочил из-за защитника и пробил левой в дальний угол.  Момент как будто характеризовал все лучшие качества «Ланса» в этом сезоне.  Резкое движение в штрафной и высочайшее качество на мяче от игрока, который вернулся во Францию не доигрывать, а снова решать в больших матчах.

Гол Товена afp.com

После этого «Ланс» и не думал успокаиваться, он не задавил «Ниццу» тотально, но начал лучше накрывать контратаки и зарабатывать стандарты.  На 42-й минуте после одного из них Товен подал с угла поля, а Эдуар выиграл воздух и головой отправил мяч в ворота.  Казалось, финал слишком быстро уплыл от «Ниццы».

Игроки «Ланса» празднуют гол afp.com

Гол 17-летнего Кулибали вернул интригу, а «Лансу» пришлось терпеть

Но «Ницца», несвойственно для себя в этом сезоне, не развалилась.  Уже в добавленное к первому тайму время Джибриль Кулибали, которому всего 17 лет, замкнул подачу Жонатана Клосса с углового и вернул команду в игру.  Для молодого полузащитника это была всего лишь третья игра в стартовом составе, но именно Кулибали дал «Ницце» шанс уйти на перерыв с верой в чудо.

Кулибали празднует гол afp.com

С начала второго тайма финал на какое-то время стал для «Ланса» испытанием на зрелость.  «Ницца» добавила давления, Ваи снова заставил Риссера работать, а на 61-й минуте Антуан Менди пробил головой в перекладину — это была развилка, на которой матч мог свернуть в сторону юга Франции.  «Ланс» уже не выглядел таким уверенным, как после второго гола, а «Ницца» — совсем не командой, которой через несколько дней предстоит борьба за выживание.

«Ланс» — «Ницца» afp.com

При этом команда Сажа всё-таки выдержала.  В обороне хватало нервов, но были и важные спасения, особенно ярко против Ваи играл Ганиу, вообще не оставляя нападающему пространства.  Робин Риссер не стал главным героем вечера, но в ключевые отрезки не дал «Ницце» сравнять счёт, а дальше «Ланс» показал, что умеет не только страдать в защите, но и ювелирно бить в ответ.

На 78-й минуте после ошибки Данте мяч ушёл в свободную зону перед штрафной, Абдалла Сима выиграл борьбу, опередил Менди и в падении протолкнул мяч мимо Дюпе.  Далеко не самый изящный гол вечера, но, возможно, самый важный для эмоционального комфорта «Ланса».  После 3:1 тревога ушла, а последние минуты команда лишь предвкушала празднование трофея.

Абдалла Сима afp.com

Историческая ночь Товена и тяжёлое утро для «Ниццы»

Почти никто не возвращается в Европу из более слабых лиг так, как это сделал Флориан Товен.  Гол, результативная передача, статус лучшего игрока финала и первый клубный трофей в карьере.  После матча Товен говорил, что хотел войти в историю клуба и привезти Кубок домой — так и получилось.  «Ланс» и без того провёл красивый сезон, так ещё и добавил к выходу в Лигу чемпионов долгожданный трофей.

Флориан Товен afp.com

Для «Ниццы» всё гораздо сложнее.  Команда провела финал достойно, создала больше, чем можно было от неё ожидать, но снова осталась ни с чем.  Данте после матча говорил не столько о поражении, сколько о необходимости оставить клуб в Лиге 1.  Для 42-летнего капитана это был, вероятно, последний финал в карьере, и он не скрывал, насколько болезненно будет завершать карьеру вылетом.  Уже через несколько дней «Ниццу» ждут стыки с «Сент-Этьеном» — эмоционально переключиться будет непросто.

Данте afp.com

Победа «Ланса» повлияла и на еврокубковый расклад.  Поскольку команда Сажа уже квалифицировалась в Лигу чемпионов через второе место в Лиге 1, кубковая путёвка в Лигу Европы перешла «Ренну», а «Монако» получил шанс сыграть в квалификации Лиги конференций.

Игроки «Ланса» празднуют победу afp.com

А главный образ вечера всё равно останется таким: «Стад де Франс», окрашенный в «кроваво-золотые» цвета, десятки тысяч болельщиков, слёзы после финального свистка и эйфория на трибунах.  У «Ланса» уже были чемпионство 1998 года, Кубок лиги 1999-го и Кубок Интертото 2005-го.  Теперь есть и первый Кубок Франции, по-настоящему исторический для небольшого шахтёрского города на севере страны.