«Ланс» наконец-то снял старое проклятие. После трёх проигранных финалов — в 1948, 1975 и 1998 годах — «кроваво-золотые» впервые в истории выиграли Кубок Франции, обыграв «Ниццу» на «Стад де Франс». Для клуба, которому в этом году исполнилось 120 лет, трудно было придумать более красивую концовку сезона. Второе место в Лиге 1, прямая путёвка в Лигу чемпионов и долгожданный трофей, которого в Лансе ждали десятилетиями. Эта победа стала ещё и подтверждением масштаба работы Пьера Сажа. Тренер пришёл в «Ланс» перед сезоном из «Лиона» и за один год собрал команду, которая выдержала борьбу с «ПСЖ» в чемпионате и закончила сезон с титулом.

Результат матча Ланс Ланс 3:1 Ницца Ницца 1:0 Флорьян Товен 25' 2:0 Одсонн Эдуард 42' 2:1 Джибриль Кулибали 45+3' 3:1 Абдалла Сима 78' Ланс: Робин Риссер, Киллиан Антонио, Маланг Сарр, Матьё Юдоль, Мамаду Сангаре, Адриен Томассон, Флорьян Товен ( Флорьян Сотока 77' ), Аллан Сент-Максимен ( Уэсли Саид 64' ), Одсонн Эдуард ( Абдалла Сима 65' ), Ismaelo Ganiou, Сауд Абдул Хамид Ницца: Максим Дюпе, Мельвен Бар ( Том Луше 79' ), Жонатан Клосс, Kojo Peprah Oppong, Данте ( Kevin Carlos 79' ), Антуан Менди, Хишем Будауи, Элье Ваи, Софьян Диоп ( Али Абди 67' ), Мохамед-Али Чо ( Морган Сансон 67' ), Джибриль Кулибали ( Kail Boudache 67' ) Жёлтые карточки: Сауд Абдул Хамид 36', Матьё Юдоль 90+3' — Kojo Peprah Oppong 86', Морган Сансон 90+2'

Статистика матча 3 Удары в створ 5 8 Удары мимо 8 42 Владение мячом 58 9 Угловые удары 7 2 Офсайды 0 14 Фолы 12

«Ницца» начала смело, а Товен наказал за первую потерю концентрации

По статусу фаворитом был «Ланс», но первые минуты не выглядели так, будто «Ницца» приехала просто переждать финал. Команда Клода Пюэля, несмотря на тяжёлый сезон и предстоящие стыковые матчи за сохранение места в Лиге 1, начала игру с характером. «Ланс» нервничал: после недопонимания Робина Риссера и Маланга Сарра Эли Ваи мог открывать счёт, но не попал в пустой угол. Затем Риссеру пришлось спасать после удара Софьяна Диопа и мощного удара головой Данте.

Фанаты «Ниццы» на финале Кубка Франции afp.com

У «Ланса» тоже хватало подходов. Аллан Сен-Максимен закручивал рядом с девяткой, Мамаду Сангаре пробивал издали, а Одсон Эдуар отлично вывел Сен-Максимена один на один — тот обошёл Максима Дюпе, но удар по пустым воротам успел накрыть Кожо Оппонг. Финал быстро перестал быть осторожным, а каждая ошибка могла сразу стать голевой.

Первым за такую ошибку наказал Товен. На 25-й минуте Матьё Удоль отдал с фланга к линии штрафной, Ишам Будауи не почувствовал рывок за спиной, а Товен выскочил из-за защитника и пробил левой в дальний угол. Момент как будто характеризовал все лучшие качества «Ланса» в этом сезоне. Резкое движение в штрафной и высочайшее качество на мяче от игрока, который вернулся во Францию не доигрывать, а снова решать в больших матчах.

Гол Товена afp.com

После этого «Ланс» и не думал успокаиваться, он не задавил «Ниццу» тотально, но начал лучше накрывать контратаки и зарабатывать стандарты. На 42-й минуте после одного из них Товен подал с угла поля, а Эдуар выиграл воздух и головой отправил мяч в ворота. Казалось, финал слишком быстро уплыл от «Ниццы».

Игроки «Ланса» празднуют гол afp.com

Гол 17-летнего Кулибали вернул интригу, а «Лансу» пришлось терпеть

Но «Ницца», несвойственно для себя в этом сезоне, не развалилась. Уже в добавленное к первому тайму время Джибриль Кулибали, которому всего 17 лет, замкнул подачу Жонатана Клосса с углового и вернул команду в игру. Для молодого полузащитника это была всего лишь третья игра в стартовом составе, но именно Кулибали дал «Ницце» шанс уйти на перерыв с верой в чудо.

Кулибали празднует гол afp.com

С начала второго тайма финал на какое-то время стал для «Ланса» испытанием на зрелость. «Ницца» добавила давления, Ваи снова заставил Риссера работать, а на 61-й минуте Антуан Менди пробил головой в перекладину — это была развилка, на которой матч мог свернуть в сторону юга Франции. «Ланс» уже не выглядел таким уверенным, как после второго гола, а «Ницца» — совсем не командой, которой через несколько дней предстоит борьба за выживание.

«Ланс» — «Ницца» afp.com

При этом команда Сажа всё-таки выдержала. В обороне хватало нервов, но были и важные спасения, особенно ярко против Ваи играл Ганиу, вообще не оставляя нападающему пространства. Робин Риссер не стал главным героем вечера, но в ключевые отрезки не дал «Ницце» сравнять счёт, а дальше «Ланс» показал, что умеет не только страдать в защите, но и ювелирно бить в ответ.

На 78-й минуте после ошибки Данте мяч ушёл в свободную зону перед штрафной, Абдалла Сима выиграл борьбу, опередил Менди и в падении протолкнул мяч мимо Дюпе. Далеко не самый изящный гол вечера, но, возможно, самый важный для эмоционального комфорта «Ланса». После 3:1 тревога ушла, а последние минуты команда лишь предвкушала празднование трофея.

Абдалла Сима afp.com

Историческая ночь Товена и тяжёлое утро для «Ниццы»

Почти никто не возвращается в Европу из более слабых лиг так, как это сделал Флориан Товен. Гол, результативная передача, статус лучшего игрока финала и первый клубный трофей в карьере. После матча Товен говорил, что хотел войти в историю клуба и привезти Кубок домой — так и получилось. «Ланс» и без того провёл красивый сезон, так ещё и добавил к выходу в Лигу чемпионов долгожданный трофей.

Флориан Товен afp.com

Для «Ниццы» всё гораздо сложнее. Команда провела финал достойно, создала больше, чем можно было от неё ожидать, но снова осталась ни с чем. Данте после матча говорил не столько о поражении, сколько о необходимости оставить клуб в Лиге 1. Для 42-летнего капитана это был, вероятно, последний финал в карьере, и он не скрывал, насколько болезненно будет завершать карьеру вылетом. Уже через несколько дней «Ниццу» ждут стыки с «Сент-Этьеном» — эмоционально переключиться будет непросто.

Данте afp.com

Победа «Ланса» повлияла и на еврокубковый расклад. Поскольку команда Сажа уже квалифицировалась в Лигу чемпионов через второе место в Лиге 1, кубковая путёвка в Лигу Европы перешла «Ренну», а «Монако» получил шанс сыграть в квалификации Лиги конференций.

Игроки «Ланса» празднуют победу afp.com

А главный образ вечера всё равно останется таким: «Стад де Франс», окрашенный в «кроваво-золотые» цвета, десятки тысяч болельщиков, слёзы после финального свистка и эйфория на трибунах. У «Ланса» уже были чемпионство 1998 года, Кубок лиги 1999-го и Кубок Интертото 2005-го. Теперь есть и первый Кубок Франции, по-настоящему исторический для небольшого шахтёрского города на севере страны.