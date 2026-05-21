22 мая в 36-м туре плей-офф чемпионата Кипра по футболу сыграют «Арис» Лимасол и АЕК Ларнака. Начало игры — в 17:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Арис Лимасол — АЕК Ларнака с коэффициентом для ставки за 2.34.
«Арис» Лимасол
Турнирное положение: «Арис» Лимасол уже не поднимется выше пятой позиции. Команда находится на 6 месте турнирной таблицы.
При этом «Арис» Лимасол на один пункт отстает от пятого места. А вот забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Арис» Лимасол уступил «Аполлону» (2:3).
До того команда была бита «Пафосом» (0:2). А вот поединок с АПОЭЛом завершился натужным успехом (1:0).
В пяти своих последних матчах «Арис» Лимасол победил один раз. В этих поединках команда забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 10.
Состояние команды: «Арис» Лимасол нынче просел в плане результатов. Команда уступила два раза кряду.
Причем «Арис» Лимасол традиционно сложно противостоит АЕКу Ларнака. В последних пяти очных поединках команда победила и уступила по 2 раза.
АЕК Ларнака
Турнирное положение: АЕК Ларнака сражается за вторую строчку. Команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы.
Причем АЕК Ларнака на один пункт отстает от искомой второй позиции. При этом команда в среднем забивает реже 2 голов за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. АЕК Ларнака не смог одолеть «Пафос» (2:2).
До того команда расписала мировую с «Омонией» (1:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Аполлону» (1:0).
При этом АЕК Ларнака в 5 своих последних поединках разжился 2 победами. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: АЕК Ларнака нынче выглядит не столь ярко. Команда не побеждает дважды кряду.
При этом АЕК Ларнака имеет довольно надежные тылы. Пропускает команда в среднем реже одного мяча за матч.
Команда достаточно продуктивно выступает на полях соперников. Да и месяц назад команда уверенно переиграла «Арис» Лимасол.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров АЕК Ларнака в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.34. Ничья оценена в 3.28, а победа оппонента — в скромные 2.93.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.88 и 1.87.
Прогноз: АЕК Ларнака намерен побороться за второе место, и не должен испытать проблем в матче с немотивированным оппонентом.
Ставка: Победа АЕКа Ларнака за 2.34.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.09
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Арис» Лимасол уступил в 2 своих последних матчах
- АЕК Ларнака не проигрывает 3 матча кряду
- «Арис» Лимасол в двух своих последних матчах пропустил 5 мячей
- АЕК Ларнака в среднем пропускает реже гола за матч
- Обе команды в среднем забивают меньше 2 мячей за матч