22 мая в 36-м туре плей-офф чемпионата Кипра по футболу сыграют «Арис» Лимасол и АЕК Ларнака. Начало игры — в 17:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Арис Лимасол — АЕК Ларнака с коэффициентом для ставки за 2.34.

«Арис» Лимасол

Турнирное положение: «Арис» Лимасол уже не поднимется выше пятой позиции.  Команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Арис» Лимасол на один пункт отстает от пятого места.  А вот забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Арис» Лимасол уступил «Аполлону» (2:3).

До того команда была бита «Пафосом» (0:2).  А вот поединок с АПОЭЛом завершился натужным успехом (1:0).

В пяти своих последних матчах «Арис» Лимасол победил один раз.  В этих поединках команда забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 10.

Состояние команды: «Арис» Лимасол нынче просел в плане результатов.  Команда уступила два раза кряду.

Причем «Арис» Лимасол традиционно сложно противостоит АЕКу Ларнака.  В последних пяти очных поединках команда победила и уступила по 2 раза.

АЕК Ларнака

Турнирное положение: АЕК Ларнака сражается за вторую строчку.  Команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

Причем АЕК Ларнака на один пункт отстает от искомой второй позиции.  При этом команда в среднем забивает реже 2 голов за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  АЕК Ларнака не смог одолеть «Пафос» (2:2).

До того команда расписала мировую с «Омонией» (1:1).  А вот чуть ранее она нанесла поражение «Аполлону» (1:0).

При этом АЕК Ларнака в 5 своих последних поединках разжился 2 победами.  Команда отличилась 6 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: АЕК Ларнака нынче выглядит не столь ярко.  Команда не побеждает дважды кряду.

При этом АЕК Ларнака имеет довольно надежные тылы.  Пропускает команда в среднем реже одного мяча за матч.

Команда достаточно продуктивно выступает на полях соперников.  Да и месяц назад команда уверенно переиграла «Арис» Лимасол.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров АЕК Ларнака в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.34.  Ничья оценена в 3.28, а победа оппонента — в скромные 2.93.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.88 и 1.87.

Прогноз: АЕК Ларнака намерен побороться за второе место, и не должен испытать проблем в матче с немотивированным оппонентом.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Арис» Лимасол уступил в 2 своих последних матчах
  • АЕК Ларнака не проигрывает 3 матча кряду
  • «Арис» Лимасол в двух своих последних матчах пропустил 5 мячей
  • АЕК Ларнака в среднем пропускает реже гола за матч
  • Обе команды в среднем забивают меньше 2 мячей за матч