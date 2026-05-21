За кем останется битва за выживание?

прогноз на матч казахстанской Премьер-лиги, ставка за 2.00

22 мая в 11-м туре казахстанской Премьер-лиги сыграют «Каспий» Актау и «Иртыш» Павлодар. Начало встречи — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз на матч Каспий Актау — Иртыш Павлодар с коэффициентом для ставки за 2.00.

«Каспий» Актау

Турнирное положение: «Каспий» Актау после 10-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет семь очков в активе и борется за выживание.

Команда занимает последнюю, 16-ю строчку, что в зоне вылета, уступая нынешнему сопернику лишь по дополнительным показателям, а также отставая от безопасного 14-го места на один балл.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках в 10-го тура национального первенства клуб на выездном поле потерпел поражение от «Улытау» (0:1).

Перед этим в предыдущем туре чемпионата Казахстана коллектив уже набрал три очка, когда снова-таки в чужих стенах одержал победу над «Елимаем» (1:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Каспий» Актау выиграл дважды при одной победе.

Это сулит хозяевам неплохие шансы на три очка, особенно если учесть примерно тот же класс соперника, а также фактор своего поля.

Ноа Ндомбази — лучший бомбардир команды в текущем сезоне КПЛ с двумя голами.

«Иртыш» Павлодар

Турнирное положение: «Иртыш» Павлодар после 10-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет семь баллов в активе и также борется за выживание в высшем дивизионе.

Команда занимает предпоследнюю, 15-ю строчку, что в зоне вылета, отставая от безопасного 14-го места на один балл, а также опережая по дополнительным показателям нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 10-го тура национального первенства клуб на своём поле сыграл вничью с «Елимаем» (2:2).

Перед этим в предыдущем туре чемпионата Казахстана коллектив уже остался без баллов, когда теперь в чужих стенах потерпел поражение от «Тобола» (0:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Иртыш» Павлодар шесть раз проиграл и ни разу не выиграл.

Такая форма сулит гостям плохие шансы даже на мировой исход, особенно на чужом поле, пусть даже у соперника примерно тот же класс.

Павел Седько и Мирас Турлыбек — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне КПЛ с двумя голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Каспия» забивала только одна команда

в трех последних матчах «Каспия» забивали меньше 1,5 голов

в шести из семи последних матчей «Иртыш» Павлодар проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Иртыш» Павлодар — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.35, выигрыш «Каспия» — в 2.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.00 и 1.75.

Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивал только один из соперников. Так было и в их двух последних домашних поединках.

Между тем, в двух последних выездных матчах гости не забивали и пропускали.

Ставка: хотя бы одна команда не забьёт за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в четырех последних матчах «Каспия».

Ставка: только одна команда забьёт за 2.35