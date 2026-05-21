22 мая в 10-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Парвоз» и «Эсхата». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Парвоз — Эсхата с коэффициентом для ставки за 2.50.
«Парвоз»
Турнирное положение: «Парвоз» обречен на борьбу за выживание. Команда находится на 10 месте турнирной таблицы.
При этом «Парвоз» на 3 очка опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем гол за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Парвоз» не уступил «Вахшу» (1:1).
До того команда нанесла поражение «Худжанду» (2:0). Да и поединок с «Хосилотом» завершился успехом (1:0).
В пяти своих последних матчах «Парвоз» победил 2 раза. В этих поединках команда забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 5.
Состояние команды: «Парвоз» нынче поднаторел в плане результатов. Команда не проигрывает 3 матча кряду.
Причем «Парвоз» в двух последних домашних матчах пропустил всего один раз. А вот пропустила команда 11 мячей в 8 поединках чемпионата.
«Эсхата»
Турнирное положение: «Эсхата» выдала скромный старт. Команда пребывает на 8 месте турнирной таблицы.
Причем «Эсхата» набрал 11 очков в 8 матчах. При этом команда в среднем забивает один мяч за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Эсхата» не уступил «Истиклолу» (0:0).
До того команда расписала паритет с «Регар-ТадАЗом» (2:2). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Сардору» (4:3).
При этом «Эсхата» в 5 своих последних поединках одержала 2 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Эсхата» нынче выглядит довольно выгодно. Команда не уступила в 4 своих последних матчах.
При этом «Эсхата» имеет заметные проблемы с надежностью тылов. Пропускает команда в среднем два мяча за матч.
Команда относительно продуктивно выступает на полях соперников. В пяти выездных поединках текущего чемпионата «Эсхата» добыла 7 очков.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Эсхата» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.
Прогноз: «Эсхата» прибавила в плане результатов, тогда как «Парвозу» не хватает пресловутой монолитности.
Ставка: Победа «Эсхаты» за 2.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится ничейным исходом.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.30
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Парвоз» дома в среднем забивает гол за матч
- «Эсхата» не проигрывает 4 матча кряду
- «Парвоз» победил всего в одном домашнем матче из пяти
- «Эсхата» довольно продуктивно выступает вне родных стен
- «Эсхата» в среднем пропускает 2 гола за матч