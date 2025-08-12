Нани, Фернандеш, Угарте и еще семь громких продаж «Спортинга»

1-й таймЗенит — РубинОнлайн
    Бруну Фернандеш
    Бруну Фернандеш
    Squawka составила список из десяти крупнейших трансферов в истории «Спортинга».
    Мало какие клубы Европы могут сравниться со «Спортингом» по части подготовки молодых талантов.

    Среди самых известных выпускников академии — мировые звезды Криштиану Роналду и Рафаэл Леау. Однако «Спортинг» славится не только воспитанием, но и умением находить перспективных иностранных футболистов, которые мгновенно вписываются в игру команды и впоследствии уходят за солидные суммы, обеспечивая клубу финансовую устойчивость и спортивные успехи.

    Свежий пример — шведский форвард Виктор Дьёкереш. Летом 2023 года он был приобретен у английского клуба «Ковентри Сити» за рекордные для «Спортинга» 20 миллионов фунтов.

    В Лиссабоне Дьёкереш провел два ярких сезона, стал обладателем трех трофеев и собрал внушительную коллекцию индивидуальных наград, забивая голы с впечатляющей регулярностью.

  • Дьёкереш в Лондоне: «Арсенал» нашел своего суперфорварда
  • «Канониры» получили в распоряжение одного из самых результативных нападающих Европы
  • 27/07/2025

    • Теперь нападающий возвращается в Англию, став игроком «Арсенала», который рассчитывает, что именно Дьёкереш станет недостающим элементом в борьбе за титул чемпиона Премьер-лиги.

    Лондонцы заплатили за него 55 миллионов фунтов, плюс бонусы в размере 8,7 миллиона, что в общей сложности составило 63,7 миллиона — вторая крупнейшая продажа в истории «Спортинга».

    А кто же еще вошел в десятку самых дорогих трансферов клуба?

    10. Нани (£21 млн)

    Куда: «Манчестер Юнайтед»
    Дата трансфера: июль 2007 года

    Говорят, молния дважды в одно место не бьет. И хотя Нани и не смог повторить успех и статистику Роналду, он стал игроком, на которого Фергюсон мог положиться в решающие моменты после ухода его соотечественника в «Реал».

    Нани
    Со временем конкуренция и спад формы вынудили Нани сменить обстановку, но, возможно, недооцененность португальца в АПЛ связана с тем, что в то время понятие «ассист» еще не получило широкой популярности. По данным Opta, среди игроков «Манчестер Юнайтед», сыгравших более 5000 минут, Нани — лидер по частоте результативных пасов.

    Игрок вернулся в «Спортинг» в 2018 году и реализовал победный пенальти в финале Кубка лиги 2019 года. В декабре 2024-го он завершил карьеру после выступлений за «Эштрела да Амадора».

    9. Адриен Силва (£22 млн)

    Куда: «Лестер»
    Дата трансфера: август 2017 года

    После сенсационного чемпионства в АПЛ «Лестер» стремился закрепить успех и усилить состав. Одним из приобретений стал полузащитник «Спортинга» Адриен Силва, но пробиться в стартовый состав «лис» ему не удалось.

    Адриен Силва
    Неудача усугубилась комичной ситуацией: документы по трансферу поступили в ФИФА с опозданием всего на 14 секунд, и Силва оказался недоступен для игры до января 2018 года. Португалец возмутился бюрократической формальностью, но регламент есть регламент — его английская авантюра так и не состоялась.

  • Исак в «Ливерпуль», Неймар в «Барселону» и еще девять драматичных трансферных саг в истории футбола
  • Форвард «Ньюкасла» оказался в эпицентре одного из самых затяжных и громких летних противостояний
  • Вчера

    • Вскоре он ушел в аренду в «Монако», затем перебрался в «Сампдорию», а позже играл за «Аль-Вахду», «Риу Аве», а ныне защищает цвета «Дубай Юнайтед».

    8. Ислам Слимани (£28 млн)

    Куда: «Лестер»
    Дата трансфера: август 2016 года

    Адриен Силва был не первым игроком «Спортинга», оказавшимся в «Лестере». Годом ранее алжирский нападающий Ислам Слимани пополнил состав «лис», чтобы разделить атакующую нагрузку с Джейми Варди. Однако к темпу и физике английской Премьер-лиги он так и не привык.

    Ислам Слимани
    За «Лестер» он сыграл 36 матчей, забив 8 голов, после чего отправился в футбольное путешествие, которое в 2022 году на короткое время вновь привело его в «Спортинг». Сейчас Слимани выступает за алжирский клуб «Белуиздад».

    Несмотря на неоднозначную клубную карьеру, Слимани — легенда сборной Алжира. В октябре 2023 года он стал ее лучшим бомбардиром в истории, доведя свой счет до 46 голов в 102 матчах.

    7. Нуну Мендеш (£34 млн)

    Куда: «ПСЖ»
    Дата трансфера: июль 2021 года

    Воспитанник академии «Спортинга», Нуну Мендеш перешел в «ПСЖ» сначала на правах аренды на сезон 2021/22, имея за плечами 47 матчей за родной клуб. Уже в первом сезоне он провел 37 игр во всех турнирах и закрепился на позиции левого защитника, опередив Абду Диалло и Хуана Берната.

    Нуну Мендеш
    С тех пор Мендеш завоевал целый ряд титулов, включая квадрупл в сезоне 2024/25, а в кампании 2022/23 был признан лучшим молодым игроком Лиги 1.

    6. Жуан Мариу (£34 млн)

    Куда: «Интер»
    Дата трансфера: август 2016 года

    Жуан Мариу сыграл ключевую роль в победах «Спортинга» в кубковых турнирах 2015 года и находился на пике формы, когда в августе 2016 года «Интер» решил подписать португальца, который только что стал чемпионом Европы.

    Жуан Мариу и Хавьер Санетти
    Однако в Милане хавбек не оправдал ожиданий и вскоре вступил в конфликт с тренером Лучано Спаллетти из-за недостатка игрового времени. Последовали аренды в «Вест Хэм», «Локомотив», а затем кратковременное возвращение в «Спортинг», где он помог клубу вернуть чемпионский титул в Примейре.

    Казалось бы, идеальное завершение карьеры в родном городе — но вскоре Мариу перебрался в стан заклятых соперников — «Бенфику», а теперь защищает цвета турецкого «Бешикташа».

    5. Педро Порро (£39 млн)

    Куда: «Тоттенхэм»
    Дата трансфера: февраль 2023 года

    Педро Порро не является воспитанником академии «Спортинга» — он подписал полноценный контракт с клубом лишь летом 2022 года, хотя двумя годами ранее уже играл за лиссабонцев на правах аренды из «Манчестер Сити».

  • Имиджевые права Дибалы, медосмотр Виллиана и другие трансферные провалы «Тоттенхэма»
  • Фанаты «шпор» до сих пор вспоминают сделки, которые срывались в последний момент
  • 29/07/2025

    • За время, проведенное в Португалии, он существенно повысил свою рыночную стоимость. В 2023 году правый защитник вернулся в Англию, где сначала перешел в «Тоттенхэм» в аренду, а затем стал полноценным игроком лондонского клуба за £39 млн.

    На «Уайт Харт Лейн» Порро быстро стал ключевым игроком «шпор» и в сезоне-2024/25 помог команде завоевать трофей Лиги Европы.

    4. Матеус Нунес (£42.2 млн)

    Куда: «Вулверхэмптон»
    Дата трансфера: август 2022 года

    Матеус Нунес присоединился к «Спортингу» в 20-летнем возрасте, ненадолго задержавшись в резервной команде, прежде чем пробиться в основной состав. Полузащитник сыграл важную роль в завоевании чемпионского титула в 2021 году, после чего перешел в «Вулверхэмптон» за рекордные для клуба £42,2 млн.

    Матеус Нунес
    В Англии португалец провел лишь один полноценный сезон, после чего за £53 млн перебрался в «Манчестер Сити». Однако в новой команде Нунес не смог закрепиться в основе, чаще выходя на замену или играя на различных позициях, включая правого защитника. Пеп Гвардиола даже заявил, что футболист «недостаточно умен» для игры в полузащите «Сити».

    3. Мануэль Угарте (£51 млн)

    Куда: «ПСЖ»
    Дата трансфера: июль 2023 года

    Летом 2023 года «ПСЖ» приобрел уругвайского опорника Мануэля Угарте за £51 млн. В дебютном сезоне он провел 37 матчей и помог столичному клубу завоевать титул чемпиона Франции.

  • Залатать дыру в полузащите, отдать в аренду Хёйлунна и еще четыре шага для перезагрузки «МЮ»
  • «Красным дьяволам» не обойтись без кадровой встряски
  • 23/07/2025

    • Однако уже через год он вновь сменил команду — на этот раз перебравшись в «Манчестер Юнайтед», где трансфер оценили в схожие £50.5 млн.

    За «Юнайтед» Угарте сыграл 29 матчей в АПЛ и 10 — в Лиге Европы, но в финале, проигранном «Тоттенхэму», остался на скамейке запасных.

    2. Виктор Дьёкереш (£63.7 млн)

    Куда: «Арсенал»
    Дата трансфера: июль 2025 года

    Самая свежая фамилия в этом списке — все взгляды теперь прикованы к Дьёкерешу, от которого ждут мгновенного результата в борьбе «канониров» за трофеи в сезоне-2025/26.

    Виктор Дьёкереш
    Шведский нападающий приезжает в Лондон после ошеломительного сезона в «Спортинге»: 54 гола в 52 матчах во всех турнирах, второй подряд титул чемпиона Португалии и «Золотая бутса». Теперь ему предстоит доказать, что он может быть тем самым недостающим звеном в атаке «Арсенала».

    1. Бруну Фернандеш (£67.6 млн)

    Куда: «Манчестер Юнайтед»
    Дата трансфера: январь 2020 года

    «Манчестер Юнайтед» остро нуждался в лидере, и в январе 2020 года снова обратился к «Спортингу», выложив £67.6 млн за Бруну Фернандеша. Путь был знакомый — такой же выбрал Криштиану Роналду, а позже и Нани — поэтому ожидания были максимальными.

    Бруну Фернандеш
    Хотя клуб не всегда демонстрировал стабильный прогресс с момента его прихода, особенно провалив кампанию 2024/25, сам Фернандеш показывает выдающуюся статистику: 98 голов и 86 голевых передач почти в 300 матчах.

  • «Мы были ленивыми». Шесть игроков, которых стоит подписать «МЮ» после критики Фернандеша
  • Капитан «красных дьяволов» призвал руководство к активным действиям на рынке
  • 05/08/2025

    • Сегодня он — капитан «Юнайтед» и основной мотор полузащиты команды. Трудно представить, где был бы клуб без него. Но с новыми атакующими приобретениями летом 2025 года он надеется вывести команду из кризиса к более светлому будущему.

