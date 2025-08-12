Нани, Фернандеш, Угарте и еще семь громких продаж «Спортинга»

Мало какие клубы Европы могут сравниться сопо части подготовки молодых талантов.

Среди самых известных выпускников академии — мировые звезды Криштиану Роналду и Рафаэл Леау. Однако «Спортинг» славится не только воспитанием, но и умением находить перспективных иностранных футболистов, которые мгновенно вписываются в игру команды и впоследствии уходят за солидные суммы, обеспечивая клубу финансовую устойчивость и спортивные успехи.

Свежий пример — шведский форвард Виктор Дьёкереш. Летом 2023 года он был приобретен у английского клуба «Ковентри Сити» за рекордные для «Спортинга» 20 миллионов фунтов.

В Лиссабоне Дьёкереш провел два ярких сезона, стал обладателем трех трофеев и собрал внушительную коллекцию индивидуальных наград, забивая голы с впечатляющей регулярностью.

Теперь нападающий возвращается в Англию, став игроком «Арсенала», который рассчитывает, что именно Дьёкереш станет недостающим элементом в борьбе за титул чемпиона Премьер-лиги.

Лондонцы заплатили за него 55 миллионов фунтов, плюс бонусы в размере 8,7 миллиона, что в общей сложности составило 63,7 миллиона — вторая крупнейшая продажа в истории «Спортинга».

А кто же еще вошел в десятку самых дорогих трансферов клуба?

10. Нани (£21 млн)

Куда: «Манчестер Юнайтед»

Дата трансфера: июль 2007 года

Говорят, молния дважды в одно место не бьет. И хотя Нани и не смог повторить успех и статистику Роналду, он стал игроком, на которого Фергюсон мог положиться в решающие моменты после ухода его соотечественника в «Реал».

Нани globallookpress.com

Со временем конкуренция и спад формы вынудили Нани сменить обстановку, но, возможно, недооцененность португальца в АПЛ связана с тем, что в то время понятие «ассист» еще не получило широкой популярности. По данным Opta, среди игроков «Манчестер Юнайтед», сыгравших более 5000 минут, Нани — лидер по частоте результативных пасов.

Игрок вернулся в «Спортинг» в 2018 году и реализовал победный пенальти в финале Кубка лиги 2019 года. В декабре 2024-го он завершил карьеру после выступлений за «Эштрела да Амадора».

9. Адриен Силва (£22 млн)

Куда: «Лестер»

Дата трансфера: август 2017 года

После сенсационного чемпионства в АПЛ «Лестер» стремился закрепить успех и усилить состав. Одним из приобретений стал полузащитник «Спортинга» Адриен Силва, но пробиться в стартовый состав «лис» ему не удалось.

Адриен Силва globallookpress.com

Неудача усугубилась комичной ситуацией: документы по трансферу поступили в ФИФА с опозданием всего на 14 секунд, и Силва оказался недоступен для игры до января 2018 года. Португалец возмутился бюрократической формальностью, но регламент есть регламент — его английская авантюра так и не состоялась.

Вскоре он ушел в аренду в «Монако», затем перебрался в «Сампдорию», а позже играл за «Аль-Вахду», «Риу Аве», а ныне защищает цвета «Дубай Юнайтед».

8. Ислам Слимани (£28 млн)

Куда: «Лестер»

Дата трансфера: август 2016 года

Адриен Силва был не первым игроком «Спортинга», оказавшимся в «Лестере». Годом ранее алжирский нападающий Ислам Слимани пополнил состав «лис», чтобы разделить атакующую нагрузку с Джейми Варди. Однако к темпу и физике английской Премьер-лиги он так и не привык.

Ислам Слимани globallookpress.com

За «Лестер» он сыграл 36 матчей, забив 8 голов, после чего отправился в футбольное путешествие, которое в 2022 году на короткое время вновь привело его в «Спортинг». Сейчас Слимани выступает за алжирский клуб «Белуиздад».

Несмотря на неоднозначную клубную карьеру, Слимани — легенда сборной Алжира. В октябре 2023 года он стал ее лучшим бомбардиром в истории, доведя свой счет до 46 голов в 102 матчах.

7. Нуну Мендеш (£34 млн)

Куда: «ПСЖ»

Дата трансфера: июль 2021 года

Воспитанник академии «Спортинга», Нуну Мендеш перешел в «ПСЖ» сначала на правах аренды на сезон 2021/22, имея за плечами 47 матчей за родной клуб. Уже в первом сезоне он провел 37 игр во всех турнирах и закрепился на позиции левого защитника, опередив Абду Диалло и Хуана Берната.

Нуну Мендеш globallookpress.com

С тех пор Мендеш завоевал целый ряд титулов, включая квадрупл в сезоне 2024/25, а в кампании 2022/23 был признан лучшим молодым игроком Лиги 1.

6. Жуан Мариу (£34 млн)

Куда: «Интер»

Дата трансфера: август 2016 года

Жуан Мариу сыграл ключевую роль в победах «Спортинга» в кубковых турнирах 2015 года и находился на пике формы, когда в августе 2016 года «Интер» решил подписать португальца, который только что стал чемпионом Европы.

Жуан Мариу и Хавьер Санетти globallookpress.com

Однако в Милане хавбек не оправдал ожиданий и вскоре вступил в конфликт с тренером Лучано Спаллетти из-за недостатка игрового времени. Последовали аренды в «Вест Хэм», «Локомотив», а затем кратковременное возвращение в «Спортинг», где он помог клубу вернуть чемпионский титул в Примейре.

Казалось бы, идеальное завершение карьеры в родном городе — но вскоре Мариу перебрался в стан заклятых соперников — «Бенфику», а теперь защищает цвета турецкого «Бешикташа».

5. Педро Порро (£39 млн)

Куда: «Тоттенхэм»

Дата трансфера: февраль 2023 года

Педро Порро не является воспитанником академии «Спортинга» — он подписал полноценный контракт с клубом лишь летом 2022 года, хотя двумя годами ранее уже играл за лиссабонцев на правах аренды из «Манчестер Сити».

За время, проведенное в Португалии, он существенно повысил свою рыночную стоимость. В 2023 году правый защитник вернулся в Англию, где сначала перешел в «Тоттенхэм» в аренду, а затем стал полноценным игроком лондонского клуба за £39 млн.

На «Уайт Харт Лейн» Порро быстро стал ключевым игроком «шпор» и в сезоне-2024/25 помог команде завоевать трофей Лиги Европы.

4. Матеус Нунес (£42.2 млн)

Куда: «Вулверхэмптон»

Дата трансфера: август 2022 года

Матеус Нунес присоединился к «Спортингу» в 20-летнем возрасте, ненадолго задержавшись в резервной команде, прежде чем пробиться в основной состав. Полузащитник сыграл важную роль в завоевании чемпионского титула в 2021 году, после чего перешел в «Вулверхэмптон» за рекордные для клуба £42,2 млн.

Матеус Нунес globallookpress.com

В Англии португалец провел лишь один полноценный сезон, после чего за £53 млн перебрался в «Манчестер Сити». Однако в новой команде Нунес не смог закрепиться в основе, чаще выходя на замену или играя на различных позициях, включая правого защитника. Пеп Гвардиола даже заявил, что футболист «недостаточно умен» для игры в полузащите «Сити».

3. Мануэль Угарте (£51 млн)

Куда: «ПСЖ»

Дата трансфера: июль 2023 года

Летом 2023 года «ПСЖ» приобрел уругвайского опорника Мануэля Угарте за £51 млн. В дебютном сезоне он провел 37 матчей и помог столичному клубу завоевать титул чемпиона Франции.

Однако уже через год он вновь сменил команду — на этот раз перебравшись в «Манчестер Юнайтед», где трансфер оценили в схожие £50.5 млн.

За «Юнайтед» Угарте сыграл 29 матчей в АПЛ и 10 — в Лиге Европы, но в финале, проигранном «Тоттенхэму», остался на скамейке запасных.

2. Виктор Дьёкереш (£63.7 млн)

Куда: «Арсенал»

Дата трансфера: июль 2025 года

Самая свежая фамилия в этом списке — все взгляды теперь прикованы к Дьёкерешу, от которого ждут мгновенного результата в борьбе «канониров» за трофеи в сезоне-2025/26.

Виктор Дьёкереш globallookpress.com

Шведский нападающий приезжает в Лондон после ошеломительного сезона в «Спортинге»: 54 гола в 52 матчах во всех турнирах, второй подряд титул чемпиона Португалии и «Золотая бутса». Теперь ему предстоит доказать, что он может быть тем самым недостающим звеном в атаке «Арсенала».

1. Бруну Фернандеш (£67.6 млн)

Куда: «Манчестер Юнайтед»

Дата трансфера: январь 2020 года

«Манчестер Юнайтед» остро нуждался в лидере, и в январе 2020 года снова обратился к «Спортингу», выложив £67.6 млн за Бруну Фернандеша. Путь был знакомый — такой же выбрал Криштиану Роналду, а позже и Нани — поэтому ожидания были максимальными.

Бруну Фернандеш globallookpress.com

Хотя клуб не всегда демонстрировал стабильный прогресс с момента его прихода, особенно провалив кампанию 2024/25, сам Фернандеш показывает выдающуюся статистику: 98 голов и 86 голевых передач почти в 300 матчах.

Сегодня он — капитан «Юнайтед» и основной мотор полузащиты команды. Трудно представить, где был бы клуб без него. Но с новыми атакующими приобретениями летом 2025 года он надеется вывести команду из кризиса к более светлому будущему.