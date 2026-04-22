GOAL рассказывает, почему «Лестер» не смог удержаться даже в Чемпионшипе. Следующий сезон «лисы» начнут в третьем по силе английском дивизионе.

2 мая 2026 года должно было стать в Лестере днем гордости и масштабных празднований, временем искренних и теплых слов в адрес Джейми Варди, Рияда Мареза, Н'Голо Канте и каждого игрока чемпионского состава.

Однако приближающееся десятилетие самого невероятного триумфа в истории английской Премьер-лиги станет еще и жестоким напоминанием о том, насколько низко пал «Лестер» с тех пор.

После матча с «Халл Сити» (2:2) на «Кинг Пауэр» команда, чьи шансы на титул когда-то оценивались как 5000 к 1 и которая потрясла весь спортивный мир, теперь вылетела даже из Чемпионшипа. «Лестер» опустился в третий по силе дивизион английского футбола всего во второй раз за свою 142-летнюю историю.

Теперь в повестке клуба на следующий сезон — выезды к «Бромли», «Бертон Альбион» и «Мэнсфилд Таун».

Как они докатились до такого? Да, с момента написания величайшей истории успеха футбольного андердога 10 лет назад «лисы» пережили немало взлетов и падений. Но когда в прошлом году они вылетели в Чемпионшип, все полагали, что они вернутся в элиту с первой попытки.

Вместо этого клуб пережил второе подряд понижение в классе. И клуб, подаривший нам то, что Свен-Ёран Эрикссон назвал «мечтой для каждого, кто любит футбол», теперь погряз в, казалось бы, бесконечном кошмаре финансовых проблем и фанатского гнева.

Финансовые проблемы

Вылет «Лестера» из Премьер-лиги по итогам сезона 2022/23 стал настоящим шоком. И дело не только в том, что всего семью годами ранее они сенсационно стали чемпионами. Прошло всего два года с тех пор, как команда завоевала Кубок Англии под руководством Брендана Роджерса, под руководством которого «лисы» дважды занимали пятое место в АПЛ.

Брендан Роджерс globallookpress.com

Однако Роджерс еще тогда предупреждал, что клуб потерял твердую финансовую почву. Тайские владельцы «Лестера» из King Power International Group были вынуждены серьезно урезать бюджет из-за разрушительных экономических последствий, которые пандемия нанесла их бизнесу в сфере беспошлинной торговли (duty free).

Разумеется, я хочу усиливать состав, развивать этот состав. Я говорил об этом еще в середине прошлого года, но сейчас возникли финансовые трудности. Я глубоко уважаю клуб, поэтому не собираюсь вступать с ними в конфронтацию. Это прискорбная ситуация. Нам предстоит проделать определенную работу, и если мы с ней справимся, то, надеюсь, сможем повлиять на комплектование состава. Если мы хотим бороться за высокие места, у нас должна быть возможность усиливаться. В противном случае планку ожиданий придется опустить. Брендан Роджерс Бывший главный тренер «Лестера»

И все же, даже несмотря на то, что Роджерс так и не дождался усиления, никто и представить не мог, что «Лестер» покинет АПЛ.

В плену иллюзий

По именам состав «Лестера» трудно было назвать слабым. В атаке по-прежнему играл Джейми Варди, которого поддерживали Харви Барнс и Джеймс Мэддисон, а в центре поля у Роджерса были Юри Тилеманс и Кирнан Дьюсбери-Холл.

Джейми Варди globallookpress.com

Однако репутация Роджерса как сильного тренера в сочетании с общим представлением о качестве этой команды, похоже, породила внутри клуба опасное самоуспокоение — ошибочную уверенность в том, что «Лестер» слишком хорош, чтобы вылететь.

После удручающего поражения от «Саутгемптона» в начале марта 2023-го, из-за которого «Лестер» опустился в таблице на 15-е место, Мэддисон публично не согласился с оценкой местного журналиста Роба Таннера, написавшего, что команда всерьез рискует вылететь.

«Ерунда. Смотрите матч внимательнее и анализируйте игру как следует, а не пишите такие заголовки, прекрасно понимая, что это только добавляет болельщикам негатива. Если будем играть в том же духе, у нас всё будет абсолютно нормально. Мы создали массу шикарных моментов и в любой другой день уверенно бы победили», — заявил Мэддисон.

К несчастью для Мэддисона, его уверенность оказалась беспочвенной. До конца того сезона «Лестер» выиграл всего два матча. Команда с седьмой по величине зарплатной ведомостью в Премьер-лиге вылетела в Чемпионшип, завершив кампанию на 18-м месте с 34 очками.

Ложный рассвет

Причин для вылета «Лестера» было несколько, но совершенно очевидно, что руководство, не поддержав Роджерса на трансферном рынке, еще и слишком затянуло с его увольнением. В результате у исполняющего обязанности главного тренера Дина Смита оставалось всего восемь матчей, чтобы попытаться спасти сезон.

Тем не менее, решение не утверждать Смита на посту на постоянной основе и рискнуть, сделав ставку на Энцо Мареску, оказалось блестящим ходом.

Энцо Мареска globallookpress.com

До этого единственный опыт работы итальянца в качестве главного тренера (в «Парме») продлился всего 14 матчей. Однако ему удалось доказать, почему его считали столь ценным винтиком в тренерском механизме Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити». Мареска с первой же попытки вернул «Лестер» в Премьер-лигу, да еще и в статусе победителя Чемпионшипа.

К сожалению, после этого триумфа Мареска сразу же ушел в «Челси». И хотя далеко не все болельщики сильно расстроились его уходу, эта потеря создала для владельцев серьезную проблему, которую они лишь усугубили парой катастрофических кадровых назначений.

Бывший наставник «Ноттингем Форест» Стив Купер успел одержать всего две победы в чемпионате, прежде чем был отправлен в отставку в ноябре 2024 года. А под руководством легенды «Манчестер Юнайтед» Руда ван Нистелроя команда выдала историческую антирекордную серию из девяти домашних матчей подряд без забитых мячей и потеряла шансы на спасение за пять туров до конца сезона.

Штраф за нарушение финансовых правил

Если триумфальное возвращение «Лестера» в Премьер-лигу опиралось на самый большой бюджет в истории Чемпионшипа, то еще до начала текущей кампании стало очевидно, что финансы превратились в главную головную боль клуба.

Показательно, что формально расставание клуба с ван Нистелроем было оформлено только 27 июня. Таким образом «Лестер» пытался перенести расходы на его увольнение в отчетность следующего финансового года и хоть немного смягчить давление, связанное с соблюдением Правил рентабельности и устойчивости (PSR).

Руд ван Нистелрой globallookpress.com

Однако к тому моменту непоправимый ущерб уже был нанесен. 5 февраля этого года «Лестер» был лишен шести очков за нарушение правил PSR по итогам чемпионского сезона-2023/24 в Чемпионшипе. Это спровоцировало новую, еще более мощную волну критики в адрес председателя совета директоров Айяватта Шривадданапрабхи и спортивного директора Джона Радкина.

«Лестер», тем не менее, выразил «разочарование» решением лиги и назвал наказание «несоразмерным», но 8 апреля их апелляция была отклонена. Это стало сокрушительным ударом по надеждам команды на спасение.

Даже без этого штрафа за два тура до финиша «Лестер» все равно находился бы в зоне вылета, пусть еще и не был бы обречен математически. Впрочем, мало кто поверил бы в то, что команде в любом случае удастся избежать понижения в классе. Усилиями Шривадданапрабхи и Радкина клуб оказался обременен дорогостоящими, но не оправдывающими ожиданий игроками.

«Сезон-катастрофа»

В июле прошлого года Марти Сифуэнтес стал уже шестым тренером «Лестера» за три сезона. Одной из его главных задач было наладить разрушенные отношения между игроками и болельщиками клуба.

«То, что после вылета остаются негативные эмоции — это нормально. Было бы странно, будь это иначе. Но я хочу начать с чистого листа. Мне бы хотелось, чтобы об игроках судили по тому, что они делают сейчас и как выступают сегодня. Надеюсь, мы сможем показать, что все они вовлечены в процесс и преданы клубу», — говорил Сифуэнтес.

Марти Сифуэнтес globallookpress.com

Однако Сифуэнтес так и не сумел оживить команду, в составе которой оставалось несколько футболистов с зарплатами уровня Премьер-лиги, и уже в январе, когда «Лестер» шел 14-м, каталонца отправили в отставку. С тех пор результаты стали только хуже: «лисы» выиграли лишь два из последних 20 матчей, а атмосфера вокруг клуба, что вполне ожидаемо, окончательно стала токсичной.

Как следствие, домашние игры перестали быть для «Лестера» хоть каким-то преимуществом, поскольку болельщики приходили в ярость из-за откровенного нежелания игроков выкладываться на поле.

«Я не могу понять, почему они не отдают игре больше сил. За эти годы у "Лестера" бывали откровенно жуткие команды и по-настоящему слабые игроки. Я и сам был частью таких составов, поэтому не ищу себе оправданий. Но скажу одно: даже когда мы были откровенно плохи, на поле выходили парни, которые надевали эту футболку и отдавали ради нее всё.

И именно это сильнее всего бросается в глаза в случае с нынешней командой: здесь ведь есть действительно талантливые игроки. С таким подбором игроков команда показывает результаты катастрофически ниже своих возможностей. И этот сезон был бы катастрофой даже без снятия шести очков», — заявил бывший нападающий «Лестера» Мэтт Пайпер в интервью BBC Sport.

От волшебной сказки к горькому уроку

Была надежда, что приход бывшего защитника «Лестера» Гари Роуэтта в качестве полноценного преемника Сифуэнтеса поможет встряхнуть терпящую бедствие команду, однако 52-летний специалист казался совершенно сломленным.

«Десять матчей, которые я провел здесь, ощущаются как все сорок», — признался Роуэтт на прошлой неделе.

«Лестер» globallookpress.com

И это было сказано еще до того, как «Лестер» уступил в гостях «Портсмуту» — в матче, который, по собственному признанию тренера, они были просто обязаны выигрывать, чтобы сохранить хоть какие-то шансы на выживание.

Почти неизбежно после поражения на «Фраттон Парк» развернулись безобразные сцены: полузащитник Харри Уинкс вступил в изобилующую нецензурной бранью перепалку с разъяренными фанатами «Лестера», в то время как на трибунах вновь звучали призывы «уволить совет директоров», а от Шривадданапрабхи и Радкина требовали уйти в отставку.

К тому моменту спасение «Лестера» выглядело бы даже более невероятным чудом, чем чемпионство 2016 года. Осознавать это одновременно поразительно и грустно. Когда-то история «лис» была похожа на сказку; теперь же это суровое предостережение и шокирующий пример того, как категорически нельзя управлять футбольным клубом.