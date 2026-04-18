The Athletic рассказывает о долгожданном возвращении «Ковентри Сити» в английскую Премьер-лигу.

Одни болельщики «Ковентри Сити» плакали, другие в порыве эмоций снимали с себя футболки, а третьи поднимали плакаты с надписью «Мы вернулись».

Гол центрального защитника Бобби Томаса, сравнявшего счет в гостевом матче против переживающего спад «Блэкберн Роверс», вывел «Ковентри» в Премьер-лигу. Это сповоцировало бурю ликования на гостевой трибуне, где собралось семь с половиной тысяч преданных фанатов команды.

Это по-настоящему серьезный футбольный клуб. Невероятная фанатская база, значение команды для города и то, чего добились эти игроки — всё это поражает. Мы пришли сюда 15 месяцев назад, когда клуб шел на 17-м месте. Марк Робинс проделал колоссальную работу, чтобы вернуть команду на прежний уровень. Но добиться прямого выхода в Премьер-лигу за три тура до конца сезона, будучи клубом без «парашютных выплат» (команды, не получающие компенсационных выплат после вылета из АПЛ — прим.)... Глядя на этих парней, на то, как они прислушивались к требованиям, как тренировались и выкладывались каждый божий день, я с трудом сдерживаю эмоции. Фрэнк Лэмпард Главный тренер «Ковентри Сити»

После долгих и мучительных 25 лет ожидания «Ковентри» возвращается в Премьер-лигу.

34-летнее пребывание клуба в высшем дивизионе английского футбола прервалось 5 мая 2001 года, и обратный путь команды из Уэст-Мидлендс оказался весьма непростым. В 2012 году они вылетели в Первую лигу (третий по силе дивизион Англии), а спустя еще пять лет достигли дна, опустившись во Вторую лигу.

Процесс возрождения «Ковентри» начался под уверенным руководством Марка Робинса. В 2017-м, через месяц после его назначения на пост главного тренера, команда завоевала Трофей Английской футбольной лиги (турнир для клубов третьего и четвертого дивизионов), обыграв «Оксфорд Юнайтед». Тот финал на «Уэмбли», на котором присутствовало около 43 тысяч болельщиков «Ковентри», стал поворотным моментом, сплотившим фанатов, даже несмотря на то, что в тот период клуб находился в глубоком кризисе.

Эта преданность была вознаграждена год спустя, когда «Ковентри» с первой же попытки вернулся в третий дивизион через матчи плей-офф.

«Словно все одновременно осознали: есть масса людей, которые любят этот клуб, и если бы наши дела не шли так паршиво всё это время, всё могло бы быть весьма неплохо. С тех пор этот энтузиазм только рос», — вспоминает Джоуи Кроун из подкаста The Nii Lamptey Show, рассказывая о финале Трофея АФЛ.

Вернувшись в Чемпионшип в прерванном из-за пандемии сезоне 2019/20, команда дважды доходила до плей-офф за выход в АПЛ, но оба раза терпела обиднейшие поражения. В первом случае, в 2023 году, они уступили в финале «Лутон Таун» в серии пенальти, а в прошлом сезоне их мечты разрушил драматичный гол от «Сандерленда» на 122-й минуте.

Годом ранее они едва не совершили невероятный камбэк в полуфинале Кубка Англии («Ковентри» выигрывал этот трофей в 1987 году) против «Манчестер Юнайтед». Тогда рефери отменил их гол на 120-й минуте после вмешательство VAR из-за микроскопического офсайда. Этот мяч мог сделать счет 4:3 в пользу «Ковентри» в матче, по ходу которого они безнадежно «горели» 0:3. В итоге команда уступила в серии пенальти.

И всё же, после всех этих тяжелых испытаний и обидных неудач, «Ковентри» наконец-то вернулся в высший дивизион Англии.

Сыграв в прошлую субботу дома вничью с неуступчивым «Шеффилд Уэнсдей», «Ковентри» окончательно оформил повышение в классе в пятницу вечером благодаря ничьей с «Блэкберн Роверс». Этот исторический момент разделили семь с половиной тысяч восторженных фанатов «Ковентри» на гостевой трибуне «Дарвен Энд».

«Этим парням удалось достичь чего-то поистине уникального, абсолютно особенного и невероятного.

Мы влюбились в этих футболистов, в их самоотдачу, в наших болельщиков и их поддержку. Лично для меня этот успех стоит в одном ряду с моими главными карьерными достижениями», — заявил Лэмпард в послематчевом интервью Sky Sports.

Однако в последнюю четверть века драмы у «Ковентри» хватало не только на футбольном поле, но и за его пределами.

В 2005 году, покинув «Хайфилд Роуд» — стадион в центре города, который был домом для клуба на протяжении 106 лет, — команда переехала на «Рико Арену», расположенную на окраине прямо у автомагистрали M6.

Но вместо новой светлой эры этот переезд обернулся затяжным кризисом.

В сезоне 2013/14 из-за споров об арендной плате «Ковентри» проводил домашние матчи на стадионе «Нортгемптон Таун» в 34 милях от родного города. В то же время фанаты регулярно устраивали акции протеста против бывших владельцев — лондонского хедж-фонда Sisu. Затем, с 2019 по 2021 год, клуб два сезона делил арену с «Бирмингем Сити» из-за конфликта между Sisu и регбийным клубом Wasps, которому принадлежала «Рико Арена».

В марте 2021 года «Ковентри» договорился о возвращении на свой стадион (ныне — «Ковентри Билдинг Сосайети Арена»), подписав 10-летнее соглашение с Wasps. Однако вскоре шестикратные чемпионы Премьер-лиги по регби перешли под внешнее управление. Затем стадион приобрел бизнесмен Майк Эшли, заключивший с футбольным клубом новый пятилетний контракт. Наконец, в августе прошлого года председатель совета директоров «Ковентри» Даг Кинг, ставший единоличным владельцем клуба в январе 2023-го, полностью выкупил арену у Fraser Group Эшли.

Кинг назвал это «определяющим днем» для клуба, и команда отпраздновала событие с размахом: всего через несколько часов после подтверждения сделки они на своем стадионе разгромили «Куинз Парк Рейнджерс» со счетом 7:1.

Другим смелым и важнейшим решением Кинга стала замена Марка Робинса, популярного тренера-старожила, на Фрэнка Лэмпарда в ноябре 2024 года.

До этого назначения Лэмпард оставался без работы на протяжении 18 месяцев. Он пришел в клуб с твердым намерением доказать свою состоятельность, особенно после болезненного периода работы в качестве исполняющего обязанности главного тренера «Челси».

До прихода в «Ковентри» тренерская карьера Лэмпарда складывалась неоднозначно: в ней были как заметные взлеты, так и откровенно тяжелые моменты.

В свой первый сезон в качестве тренера «Дерби Каунти» он дошел до финала плей-офф Чемпионшипа, где уступил «Астон Вилле». Имея за плечами всего 12 месяцев тренерского опыта, тем же летом Лэмпард получил работу мечты — пост главного тренера «Челси», клуба, цвета которого он столь блистательно защищал будучи игроком. Старт выдался успешным: несмотря на трансферный запрет, Лэмпард вывел команду в Лигу чемпионов и в финал Кубка Англии, где «синие» уступили «Арсеналу».

Однако второй сезон оказался гораздо сложнее, и в январе 2021 года, после 19 месяцев работы, он был уволен — к тому моменту «Челси» шел на девятом месте в таблице.

Год спустя его пригласил «Эвертон». Лэмпард завоевал любовь болельщиков, сохранив для клуба прописку в Премьер-лиге, что вылилось в радостный прорыв фанатов на поле после решающего матча. Тем не менее, развить первоначальный успех не удалось: в середине следующего сезона он был отправлен в отставку (команда находилась на 19-й строчке), после чего последовал тот самый болезненный двухмесячный отрезок в качестве временного наставника «Челси».

«Ковентри» дал Лэмпарду стабильность, которой ему так не хватало после работы в непростых условиях на «Стэмфорд Бридж» и «Гудисон Парк». Кроме того, это дало ему возможность трудиться вдали от пристального внимания прессы, присущего Премьер-лиге.

Он принял «Ковентри» — талантливую, но недобирающую очки команду, которая сезоном ранее играла в финале плей-офф, — когда клуб занимал 17-е место.

Лэмпард привел с собой проверенных ассистентов Джо Эдвардса и Криса Джонса, с которыми уже сотрудничал в предыдущих клубах. Для Эдвардса эта работа тоже была шансом доказать свою состоятельность после тяжелого периода во главе «Миллуолла», продлившегося чуть больше трех месяцев.

После своего первого матча у руля команды (домашней ничьей 2:2 с «Кардифф Сити») Лэмпард заявил журналистам: «Я здесь в качестве главного тренера, а не в статусе знаменитости».

Он быстро взялся за дело, начав возвращать игрокам уверенность в собственных силах.

Глядя на команду, я не видел у нее четкого игрового лица, и такое часто случается, когда пропадает уверенность. Я тоже терял работу, так что прекрасно понимаю, как это бывает. Моя задача заключалась в том, чтобы задать вопрос: В чем мы можем прибавить? Фрэнк Лэмпард Главный тренер «Ковентри Сити»

В тот первый сезон механизм Лэмпарда в «Ковентри» по-настоящему заработал на стыке годов: с середины января по март команда выиграла девять из десяти матчей. Оформив впечатляющее возрождение, «Ковентри» завершил сезон Чемпионшипа на пятом месте, а затем получил тот самый болезненный удар на последних минутах полуфинала плей-офф против «Сандерленда».

В клубе твердо решили использовать прошлогоднюю неудачу как дополнительную мотивацию на новую кампанию.

Сезон «Ковентри» начался со сбора в Португалии, который новичок команды Кейн Кеслер-Хейден назвал «одним из самых тяжелых в карьере». Однако нашлось время и для тимбилдинга: тренерский штаб и игроки провели турнир по гольфу в формате Кубка Райдера.

Этим летом обошлось без масштабной перестройки состава, хотя капитан команды Бен Шиф и отправился в «Рексем» за 6,5 млн фунтов.

Команду пополнили Кеслер-Хейден и защитник Люк Вулфенден, а голкипер Карл Рашуорт перешел на правах аренды из «Брайтона».

В целом костяк остался стабильным: многие футболисты пришли еще летом 2023 года, когда клуб выручил солидные деньги за продажу Виктора Дьёкереша и Густаво Хамера.

Одним из главных достижений Лэмпарда стало развитие того сплоченного коллектива, который достался ему в наследство. Под его руководством по-настоящему раскрылись такие игроки, как вингер Эфрон Мейсон-Кларк и форвард Брэндон Томас-Асанте — парни, пробивавшие себе путь с самых низов пирамиды Английской футбольной лиги. Мейсон-Кларк, например, начинал карьеру в «Барнете», а в юности даже успел поиграть в аренде за «Метрополитен Полис» (клуб лондонской полиции).

Футболисты «Ковентри» в восторженных тонах отзываются о влиянии Лэмпарда.

«Он именно тот наставник, который мне нужен. Мы много общаемся, плотно работаем на тренировках и разговариваем за пределами поля. Вы сами видите, как благодаря этому улучшилась моя игра», — признался полузащитник Джек Рудони.

Бывший вингер клубов Премьер-лиги Стивен Хант, ныне представляющий интересы Рашуорта, полностью с этим согласен: «Все игроки очень тепло отзываются о Фрэнке. Он спокойный лидер, который подает пример тем, что никогда не паникует, и у него менталитет победителя. Прямо со старта сезона они начали много забивать — это немного напоминает мою старую команду, "Рединг", 20 лет назад. Если соперник забивает, они не паникуют, а идут вперед и забивают в ответ еще несколько. Причем голы получаются на любой вкус, и забивает практически вся команда».

«Многие возмущались увольнением Робинса, но он просто не был тем человеком, который мог бы сделать этот финальный шаг. Этим человеком стал Лэмпард. Нынешняя команда — это машина, которая работает на правильном "вайбе". Игроки невероятно близки друг с другом, а Лэмпард сумел объединить всё это так, что механизм заработал как единое целое», — рассуждает подкастер Кроун.

В клубе также поработали над улучшением атмосферы в дни матчей. Ярким примером стало выступление местной инди-рок-группы The Enemy перед ноябрьской игрой с «Шеффилд Юнайтед». Они исполнили свой хит We’ll Live and Die in These Towns — песню о преданности родному городу, несмотря на все его недостатки. Это было невероятно трогательное предматчевое шоу, и в тот вечер «Ковентри» одержал победу со счетом 3:1.

Сам Лэмпард выстроил настолько теплые отношения с фанатами «Ковентри», что один из болельщиков даже пригласил его на свою свадьбу перед матчем с «Дерби» в Страстную пятницу.

Тем временем около 5000 болельщиков, которые приобрели пятилетние абонементы в 2023 году, смогут бесплатно посещать матчи Премьер-лиги в следующем сезоне — это была часть бонусной программы, призванной стимулировать ранние продажи билетов.

На пути к высшему дивизиону Лэмпард преимущественно использовал схему 4-2-3-1. Нападающий сборной США Хаджи Райт, чей трансфер за 7,7 млн фунтов стерлингов летом 2023 года стал рекордным для клуба, провел выдающийся сезон, наколотив 16 голов. Не менее ярко на правом фланге проявили себя Милан ван Эвейк и Тацухиро Сакамото.

Опорный полузащитник Мэтт Граймс, перешедший из «Суонси Сити» в январе 2025 года, стал неотъемлемой частью центральной оси, а голкипер Карл Рашуорт вошел в шорт-лист из четырех кандидатов на звание лучшего игрока сезона в Чемпионшипе. «Ковентри» наверняка попытается выкупить контракт Рашуорта, однако летом к арендованному вратарю будет приковано огромное внимание со стороны других клубов.

«Ковентри» начал этот сезон, буквально сметая соперников со своего пути: во втором туре они обыграли «Дерби» со счетом 5:3, а затем последовала та самая разгромная победа над «Куинз Парк Рейнджерс» (7:1).

Зимой у команды случился небольшой спад, но победа над «Мидлсбро», прямым конкурентом за повышение в классе, вернула их в нужное русло и положила начало серии из шести побед подряд.

В этом сезоне Лэмпард работал с небольшой обоймой игроков, но в январе состав пополнился четырьмя новичками, которые помогли «Ковентри» довести дело до конца. В частности, важнейшую роль опорника-разрушителя сыграл Франк Оньека. Его арендное соглашение с «Брентфордом» включало пункт об обязательном выкупе в случае выхода команды в Премьер-лигу, который теперь активирован.

В итоге путевка в высший дивизион была оформлена за три тура до финиша.

Теперь клубу предстоит всерьез заняться подготовкой к Премьер-лиге, ведь лишь единицы из нынешнего состава имеют опыт игры в элите английского футбола. Но пока фанаты «Ковентри» будут просто наслаждаться моментом.

«Я знаю, что всем клубам порой приходится проходить через дерьмо, но нам досталось особенно жестко. Наши болельщики заслужили право упиваться этим чувством до самого августа», — подытожил Кроун.