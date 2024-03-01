5 девушек, променявших карьеру в боксе и других боевых искусствах на ММА

Холм, Мохнаткина и другие после громких достижений в привычных для себя дисциплинах перешли в ММА

1. Ирина Алексеева

Ирина Алексеева является базовым самбистом. В этой дисциплине россиянка начала преуспевать еще в 2009 году. Тогда она впервые стала бронзовым призером чемпионата России.

Со временем девушке удалось проявить себя и на международной арене. Она попадала в призы на чемпионате Европы и чемпионате мира, брала бронзовую медаль на универсиаде в Казани в 2013 году.

Последнее крупное достижение Алексеевой в самбо — это победа на чемпионате России в 2018-м. А вот уже в следующем году она приняла решение попробовать себя в смешанных единоборствах.

Проведя 5 поединков в разных организациях, Алексееву заметил UFC. Россиянка дебютировала в сильнейшем промоушене планеты в апреле прошлого года и уже в первом раунде выиграла сабмишном в поединке наилегчайшего дивизиона у Стефани Эггер.

Второй поединок в UFC Ирина проиграла единогласным решением судей Мелиссе Диксон. Очередной бой россиянки в лучшей лиге мира по ММА должен пройти в 2024 году.

2. Холли Холм

Holly Holm vs Ronda Rousey Highlights (Holm Shocks The World) #ufc #rondarousey #hollyholm #mma

Холм до своего прихода в UFC сумела построить выдающуюся карьеру в боксе. Она была признана лучшим боксером среди женщин в 2005-2006 годах. Спустя пару лет, ей удалось стать абсолютной чемпионкой мира в полусреднем весе.

После поражения нокаутом в 2011-м от Энн Матис Холли Холм задумалась об уходе из бокса и решила попробовать себя в смешанных единоборствах. В дебютном бою по ММА в том же году она уже во втором раунде нокаутировала Кристину Домке.

До 2012-го Холм продолжала совмещать карьеру в смешанных единоборствах и боксе. После того как она взяла реванш на ринге у Матис, Холли полностью перешла в ММА. Набив в серию из семи побед кряду, девушку подписали в UFC в феврале 2015-го.

Выиграв 2 поединка у Рено и Пеннингтон, американка и вовсе получила статус претендента на титул в женском легчайшем весе. В победу Холм в бою с доминирующей чемпионкой Рондой Роузи никто не верил.

Однако 15 ноября 2015 года — исторический день для всего женского ММА. Холли нокаутировала Роузи во втором раунде и стала новой чемпионкой UFC женском легчайшем весе.

Правда, Холли потеряла пояс уже в следующем бою и далее начала чередовать победы с поражениями. Сейчас Холм 42 года, однако она до сих пор выступает в UFC и занимает место в топ-10 в своей категории.

3. Кайла Харрисон

Кайла Харрисон globallookpress.com

Харрисон считается одной из самых выдающихся дзюдоисток в 21-м веке. Она дважды становилась олимпийской чемпионкой. В 2012-м она оказалась сильнее всех на играх в Лондоне в категории до 78 кг.

А уже на следующей Олимпиаде в Бразилии в Рио в 2016-м она подтвердила статус сильнейшей дзюдоистки планеты. Также Кайла дважды брала бронзу и выигрывала золото на чемпионатах мира.

Ее карьера в смешанных единоборствах началась в 2018 году. Она подписала контракт с американским промоушеном PFL, где выдала удивительную серию из 15-ти побед кряду. За 4 года выступлений в этой лиге Харрисон не один раз становилась победительницей Гран-при среди женщин в легком весе.

Манера ведения поединков у Кайлы довольно простая и прагматичная — она просто переводит соперниц на канвас и контролирует их там вплоть до конца боя, если не получается провести гильотину.

Единственное поражение в ММА Кайла потерпела в финале Гран-при PFL 2022 года от Лариссы Пачеко. А совсем недавно Харрисон подписала контракт с UFC, где дебютирует на 300-м юбилейном турнире в апреле против Холли Холм в легчайшем весе.

4. Марина Мохнаткина

Марина Мохнаткина (справа) globallookpress.com

Мохнаткина, как и Алексеева, начала свой путь в боевых искусствах с самбо. В состав сборной России Марине удалось попасть уже в 16 лет. Спустя 3 года, она выиграла свой первый чемпионат мира.

Впоследствии Мохнаткина еще 6 раз подтверждала статус сильнейшей самбистки планеты и также дважды брала золото на чемпионатах Европы. Карьеру в ММА Марина начала в 2016-м.

Еще 3 года она продолжала совмещать смешанные единоборства и самбо до тех пор, пока не подписала контракт с Bellator. После двух боев в организации Скотта Кокера Мохнаткина перешла в другую американскую лигу, в PFL, где выступает до сих пор.

Последний свой бой Марина проиграла в финале Гран-при в женском легком весе в ноябре прошлого года Лариссе Пачеко единогласным решением судей. Сейчас Марине Мохнаткиной 35 лет, а всего в смешанных единоборствах у нее 11 побед и 4 поражения.

5. Валентина Шевченко

#NocheUFC Pelea Gratis: Grasso vs Shevchenko 1

Валентина Шевченко с детства занималась кикбоксингом. Она пришла в эту дисциплину в 13 лет, а уже через год стала чемпионкой Киргизии. Спустя еще один год, «Пуля» взяла золото на азиатских играх.

Параллельно с кикбоксингом и выступлениями в муай-тай Валентина с 2003 года дебютировала в ММА. Изначально кикбоксинг был в приоритете. «Пуля» сосредоточила все свое внимание на этой дисциплине, став восьмикратной чемпионкой планеты.

Окончательный переход в ММА состоялся в 2013-м, а уже через 2 года Валентину подписали в UFC. В лучшей лиге мира Шевченко щадить не собирались. Уже в первом бою ей дали опытную Сару Кауфман, бывшую претендентку на титул в легчайшем весе, которую она победила раздельным решением.

Далее Валентина проиграла по очкам Аманде Нуньес, но после двух ярких побед над Холли Холм и Джулианной Пеньей встретилась с «Львицей» в реванше уже за титул в сентябре 2017-го.

Стать чемпионкой ей не удалось — бразильянка вновь выиграла, на этот раз уже раздельным решением. Далее Шевченко спустилась в категорию до 57 кг, где в 2018-м стала чемпионкой и установила свою гегемонию, продолжавшуюся на протяжении пяти лет.

Проиграла Валентина в марте прошлого года Алексе Грассо удушающим приемом, а их реванш завершился вничью. Сейчас «Пуля» первый номер рейтинга в женском наилегчайшем весе UFC, но шанс вернуть титул обратно у нее точно будет.