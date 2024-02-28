Интригующий бой Розенстрайка и Газиева, возвращение Умара Нурмагомедова. Анонс карда UFC Vegas 87

3 марта состоится турнир UFC Vegas 87. В главном событии вечера подерутся Шамиль Газиев и Жаирзиньо Розенстрайк

Бои предварительного карда

1. Людовит Клайн в легком весе подерется с Эйджеем Каннингхэмом

2. Кристиан Данкан в среднем дивизионе встретится с Клаудио Рибейро

3. Лоик Раджабов в легком дивизионе сразится с Абдул-Каримом Аль-Сельвади

4. Джавид Башарат в легчайшем весе проведет бой с Айманном Захаби

5. В среднем дивизионе подерутся Эрик Андрес и Джейми Пикетт

6. Рауль Росас в легчайшем весе встретится с Рики Турсиосом

UFC Vegas 87: Rozenstruik vs Gaziev — March 2 | Fight Promo

Бои основного карда

Основной кард турнира UFC Vegas 87 откроет поединок в легчайшем весе с участием Умара Нурмагомедова и Бекзата Альмахана. Россиянин занимает 13-ю строчку в рейтинге. В последний раз он дрался еще в феврале прошлого года.

Тогда Умар уже в первом раунде нокаутировал Раони Барселоса, но далее получил травму и снялся с боя против Кори Сэндхагена. Поиск нового соперника занял много времени, потому как весь ростер легчайшего дивизиона отказывался драться с Нурмагомедовым.

Умар в своей карьере не потерпел ни единого поражения, выиграв все предыдущие 16 поединков. Его соперник Бекзат Альмахан дебютант UFC. У казахстанца 17 побед и одно поражение в карьере.

Для Альмахана это будет самый громкий поединок, потому как ранее с бойцами такого уровня он еще не сталкивался. Нурмагомедов явный фаворит, но даже в случае проигрыша Бекзат ничего не потеряет.

Следующими в клетку выйдут Мэтт Шнелл и Стив Эрцег, 9-й и 12-й номера рейтинга наилегчайшего дивизиона. Американец ранее дрался с главными звездами этой категории, включая Брэндона Ройвала и Александре Пантожу.

Однако всем он проиграл досрочно. В предыдущем бою он уступил нокаутом уже в первом раунде Матеусу Николау. Эрцег в UFC еще не проигрывал. Ранее он одержал 2 победы единогласным решением судей, пройдя Давида Дворжака и Алессандро Косту.

Шнелл в последнее время чередует победы с поражениями, так что шансы на успех против такого соперника у Стива есть. Стилистически Эрцег представляет собой вязкого и неуступчивого борца.

С таким противником у Мэтта могут возникнуть большие проблемы, особенно если учесть его далеко не самую лучшую защиту от тейкдаунов. Ройвалу и Эллиоту Шнелл ранее уже проигрывал сабмишнами.

Мухаммад Мокаев globallookpress.com

Очередной поединок основного карда также пройдет в наилегчайшем дивизионе. На этот раз в октагоне встретятся Алекс Перез и Мухаммад Мокаев, седьмой и восьмой номера рейтинга.

Американец подошел к этому противостоянию на серии из двух поражений кряду. Он проиграл оба предыдущих боя удушающими приемами Александре Пантоже и Дейвисону Фигередо. Перез ранее удачно конкурировал только с середняками.

Так что его текущее место в рейтинге выглядит сомнительным. Да и стилистически он очень удобный оппонент для Мокаева. Соперник, испытывающий огромные проблемы в партере, легкая мишень для Мухаммада, являющегося базовым борцом.

В своем предыдущем поединке британец с трудом победил ветерана Тима Эллиотта удушающим приемом. Однако Мокаев еще ни разу не проигрывал в карьере. Он молодой, физически сильный и универсальный боец.

Петрино и Газиев могут продлить свои победные серии

Жаирзиньо Розенстрайк globallookpress.com

В со-главном событии вечера в рамках полутяжелого дивизиона встретятся Виктор Петрино и Тайсон Педро. Оба бойца подошли к очному противостоянию в хорошей форме. Тайсон Педро ранее нокаутировал в первом раунде Антона Туркаля.

У австралийца лишь одно поражение и 3 победы в предыдущих четырех боях. После четырехлетней паузы ему удалось перезагрузить свою карьеру. Ранее он проигрывал даже ветеранам. Однако сейчас выглядит серьезным соперником.

Тайсон представитель БЖЖ, но за последнее время он неплохо подтянул ударные навыки. 3 его последние победы в промоушене были достигнуты нокаутами уже в первом раунде. Однако соперник на этот раз очень серьезный.

Витор Петрино не знает поражений в своей карьере — выиграл все 10 предыдущих поединков в смешанных единоборствах. Причем в восьми из них он удосрочил своих соперников. В UFC Бразилец прошел Антона Туркаля, Марцина Прачнио и Модестаса Букаускуса, которому недавно уступил решением Тайсон Педро.

Петрино также является универсальным бойцом. У него высокий процент защиты от тейкдаунов и неплохой уровень атакующей борьбы. На фоне многих своих соперников Витор выделяется внушительной физической формой.

Удар у Петрино не менее тяжелый, чем у Педро. Бразилец способен решать исход противостояний в свою пользу лишь одним попаданием. Так что более опытного австралийца ожидает очень непростой поединок с восходящей звездой дивизиона.

В главном событии вечера в рамках тяжелого дивизиона подерутся 12-й номер рейтинга Жаирзиньо Розенстрайк и непобежденный Шамиль Газиев. Российский боец ярко ворвался в UFC, нокаутировав во втором раунде Мартина Будая, бывшего представителя топ-15.

Форма Газиева, действительно, впечатляет. Последние 4 поединка он выиграл досрочно. Да и проблем дагестанец не испытывал ни с кем из предыдущих соперников. Плюс ко всему, Шамиль очень опасен в первом раунде.

За свою карьеру он удосрочил 8 соперников в стартовом отрезке. Такие цифры в очередной раз подтверждают тот факт, что к противостоянию с оппонентом из топ-15 россиянин уже готов.

Розенстрайк в отличие от грядущего противника пребывает далеко не в лучшей форме. Жаирзиньо в предыдущем поединке уже в первом раунде уступил удушающим приемом Жаилтону Алмейде.

Побеждал за последние 4 года суринамец только парней вне рейтинга и ветеранов вроде Жуниора Дос Сантоса. Но прямым конкурентам за место в топ-10, включая Гана, Алмейду, Волкова и Блэйдса, он проиграл.

Единственное, чего не отнять у Розенстрайка, это его сильный удар. В ММА у суринамца 10 из 13-ти побед были достигнуты нокаутами. Поэтому недооценивать Жаирзиньо Газиеву не стоит.