Ройвал взял реванш у Морено, Ортега сенсационно финишировал Родригеса. Обзор карда UFC Mexico

25 февраля состоялся турнир UFC Mexico. В главном событии вечера встретились Брэндон Ройвал и Брэндон Морено

Результаты боев предварительного карда

1. Мухаммаджон Наимов в полулегком весе нокаутировал в первом раунде Эрика Силву

2. Виктор Альмирано в наилегчайшем дивизионе раздельным решением уступил Филипе Дос Сантосу

3. Луис Родригез в наилегчайшем весе выиграл сабмишном во втором раунде у Дениса Бондаря

4. Клаудио Пуэллес в легком весе раздельным решением уступил Фаресу Зиаму

5. Эдгар Чайрез в наилегчайшем дивизионе победил сабмишном в первом раунде Даниэля Ласерду

6. Хесус Агилар в наилегчайшем дивизионе раздельным решением одолел Матеуса Мендонку

7. Кристиан Куинонез в легчайшем весе проиграл сабмишном в третьем раунде Раони Барселосу

Лучшие моменты турнира UFC Мехико

Бои основного карда

Основной кард турнира в Мексике открывал поединок в легком весе с участием Мануэля Торреса и Криса Данкана. Встреча началась с активного наступления со стороны шотландца. Данкан пробил мощную двойку и неожиданно потряс соперника на старте.

Торрес явно не ожидал такой агрессии в начале, но он быстро пришел в себя и ответил Крису хай-киком. Однако размениваться с соперником в стойке после пропущенных ударов Мануэль не планировал. От мексиканца тут же последовал удачный тейкдаун.

Торрес сразу занял доминирующую позицию на земле, но Данкан не позволил с первой попытки задушить себя. Правда, шотландец без какой-либо борьбы отдал спину, после чего от мексиканца последовало наказание.

Торрес плотно прихватил шею оппонента, заставив того сдаться. Мексиканец одержал яркую победу в первом раунде на домашнем турнире и продолжил идти в UFC без поражений. А по окончании противостояния с Данканом он вызвал на поединок Пэдди Пимблетта.

В женском минимальном весе состоялся бой Язмин Ауреги и Сэм Хьюз. Американка с самого начала поединка согласилась на работу вторым номером. Она действовала исключительно на контратаках, но слишком часто промахивалась — соперница была гораздо точнее.

После перерыва Хьюз пошла вперед отыгрываться и даже подключила борьбу. Однако Ауреги показала эталонную защиту от тейкдаунов и продолжила разбивать Сэм в стойке. В финальном отрезке Хьюз сильно выдохлась.

Она вновь действовала вторым номером, выжидая своего шанса для контратаки. Тем временем, мексиканка поймала кураж. Ауреги доминировала над соперницей на всех этажах. Также ей удалось поиграть на публику.

Видя бессилие Хьюз, Язмин пробивала эффектные удары ногами с разворота и бэкфисты. Итог встречи получился закономерным. Ауреги одержала победу единогласным решением судей с одинаковым счетом 30-27 и закрыла предыдущее поражение.

Даниэль Зеллхубер globallookpress.com

В легком дивизионе прошел поединок между местным бойцом Дэниэлем Зеллхубером и Франсиско Прадо. Аргентинец сразу занял центр октагона и попытался застать соперника врасплох. Однако Даниэль не позволял противнику выйти на удобную для него дистанцию.

Прадо слишком часто выбрасывал удары по воздуху, а Зеллхубер ввиду солидного преимущества в росте и размахе рук постоянно доносил до цели свои мидл-кики и джебы. После перерыва Франсиско быстро сократил дистанцию.

Аргентинец пытался снести соперника серией хуков, но вместо нокдауна сам пропустил несколько ударов и был серьезно потрясен. К финальному отрезку лицо Франсиско было сильно разбито. В попытке отыграться за провальный второй раунд аргентинец снова пошел вперед.

Впрочем, Зеллхубер полностью контролировал поединок. Он грамотно передвигался и перебивал противника на средней и дальней дистанции. В некоторых эпизодах Дэниель и вовсе был близок к досрочному финишу, но Прадо продержался до конца боя. По такому поединку рефери единогласно отдали победу Зеллхуберу.

Ортега и Ройвал расстроили местную публику

Брэндон Морено и Брэндон Ройвал globallookpress.com

В со-главном событии вечера в полулегком весе встретились третий и четвертый номера рейтинга Яир Родригес и Брайан Ортега. Американец, не дравшийся полтора года, поначалу смотрелся слишком медлительным и неуверенным.

Более того, Ортега так и не решил свою главную проблему — защиту от ударов в стойке. За первый раунд Яир нанес более десятка точных попаданий в голову противника. Брайан пребывал в состоянии грогги и находился на грани досрочного поражения.

Пережив с трудом первый раунд, американец сразу же после перерыва бросился в ноги сопернику. Родригес при попытке тейкдауна едва не оформил гильотину, но оппонент сумел вырваться из захвата и перевел его на землю.

Ортега показал хороший контроль, а ближе к концу отрезка начал разбивать соперника. Этот раунд точно остался за Брайаном — 1:1. В третьем отрезке американец с первых секунд бросился в ноги оппоненту. Родригес вновь позволил ему легко перевести себя.

Ортега быстро занял позицию в боковом контроле, вышел на гильотину и задушил Родригеса. Мексиканец до последнего не сдавался, но в итоге уснул и потерпел второе досрочное поражение кряду.

Брайан, в свою очередь, оформил один из самых ярких камбэков в UFC за последние несколько месяцев и одержал важную победу. Родригес после такого исхода однозначно вне титульной гонки. А вот Ортега этим выступлением вправе рассчитывать, как минимум, на претендентский бой.

В главном событии вечера в рамках наилегчайшего дивизиона встретились первый и третий номера рейтинга Брэндон Морено и Брэндон Ройвал. Мексиканец намерено отдал инициативу более высокорослому сопернику и работал на контратаках на сближении.

Попытки тейкдаунов со стороны Морено на старте боя оказались неудачными. После перерыва ему удалось стянуть соперника вниз, но Ройвал легко поднялся на ноги и нанес по мексиканцу ряд неприятных попаданий в стойке. В следующем отрезке побороться решил уже американец.

Морено показал хорошую защиту от тейкдаунов, однако пропускал много джебов в стойке. Если до чемпионских отрезков поединок выглядел ровным, то вот далее Ройвал задал невероятный темп и постоянно зажимал оппонента у сетки. Мексиканец делал все, чтобы замедлить оппонента.

Он бил лоу-кики, вязал его в клинче и бросался в ноги. Впрочем, Ройвала это не останавливало. В финальном отрезке он устроил очередной навал. Сначала американец зарубился с противником в центре клетки и выиграл ряд разменов.

Ближе к концу встречи Ройвал снова зажал Морено у сетки. Он нанес ряд мощных попаданий, а затем оформил удачный тейкдаун, забрав концовку. Однако, несмотря на преимущество американца в 4-5 раундах, мнение судей разделилось.

Первый рефери отдал победу Морено, но двое других были на стороне его соперника. Таким образом, Ройвал выиграл поединок раздельным решением и застолбил за собой место главного претендента на титул.