Топурия прервал гегемонию Волкановски. После очередного разгрома Алексу пора уходить из ММА

Бой Топурии и Волкановски за титул чемпиона в полулегком весе возглавил турнир UFC 298. Илия нокаутировал Алекса во втором раунде и стал новым обладателем пояса

Конкурентного боя не вышло

Противостояние Алекса Волкановски и Илии Топурии на UFC 298 было самым интригующим в полулегком весе за последние несколько лет. Австралиец ранее зачистил весь дивизион.

К этому бою он предстал в качестве доминирующего чемпиона с пятью защитами титула кряду. Глядя на предыдущие уверенные выступления Волкановски в категории до 66 кг, мало кто решался поставить в этой встрече против чемпиона.

Однако и соперник попался очень непростой. Топурия — непобежденный боец. Он легко прошел всех предыдущих оппонентов в UFC и вышел на титульный поединок с Алексом с 14-ю победами в профессиональной карьере.

Топурия предсказывал, что этот бой станет для него одним из самых легких. Оправдывать свои слова Илия начал уже с самых первых секунд поединка. Грузин постоянно давил на Волкановски, заставляя противника отходить назад.

Илия Топурия globallookpress.com

Алекс выглядел так, будто он действовал на пределе возможностей. И все же за первый раунд австралийцу надо отдать должное. Поначалу он предсказывал практически все действия соперника и легко уходил с линии атаки.

Волкановски отвечал хлесткими хай-киками и мидл-киками, но все они приходились в блок Топурии. На руках попаданий от чемпиона было не так много. Однако по общему количеству ударов за первый раунд он перебил молодого претендента.

Тем не менее, Илия даже не думал отступать назад. Он продолжил свое давление и во втором раунде. Претендент очень грамотно передвигался и выжидал момент для одного решающего удара.

С течением времени ему все же удалось поймать Волкановски на ошибке. Ближе к концу второго раунда Алекс опустил левую руку и подставил плечо. От Илии мгновенно последовали 2 жестких хука с правой в голову, которые отправили австралийца на настил.

Потрясенный Волкановски был уже не в состоянии активно защищаться. Топурия без каких-либо проблем финишировал оппонента и стал новым чемпионом UFC в полулегком дивизионе.

Топурия идет по стопам Макгрегора

UFC 298: Главные моменты пресс-конференции

История восхождения Илии Топурии чем-то напоминает триумф Конора Макгрегора в полулегком весе в 2015-м. Между ними, действительно, слишком много параллелей. Они оба подходили к титульному противостоянию в UFC на серии из 14-ти побед в ММА.

Образ поведения Топурии в медиа очень похож на то, как вел себя Конор. Тогда в 2015-м ирландец выхватил пояс из рук Жозе Альдо прямо во время пресс-конференции.

Тоже самое накануне повторил и грузинский боец. На пресс-конференции к UFC 298 в тот момент, когда Волкановски отвернулся, Илия подошел к нему и забрал у него пояс. Еще одна общая черта Топурии с Макгрегором — это их умение предсказывать свои поединки.

Конор утверждал, что нокаутирует Альдо уже в первом раунде и он сделал это. На один из самых громких финишей в истории ММА ирландцу потребовалось всего лишь 13 секунд.

Топурия также заявлял, что финиширует Волкановски в первом раунде, но немного не угадал. Илии для его триумфа потребовалось чуть больше времени. Впрочем, чемпионом грузин стал абсолютно по делу.

Он отправил в жесткий нокаут доминирующего чемпиона, который удерживал пояс на протяжении четырех лет. Столь яркая победа открыла Топурии дорогу ко многим громким поединкам.

Однако нового чемпиона сейчас интересует только один бой. Сразу же после победы над Волкановски Топурия бросил вызов Конору Макгрегору. Впрочем, с этим боем точно придется повременить.

Потенциальные соперники Илии в полулегком весе на текущий год это Макс Холлоуэй, Мовсар Евлоев и победитель противостояния между Яиром Родригесом и Брайаном Ортегой. В случае еще 1-2 ярких побед также есть вариант подраться за титул в легком весе с Исламом Махачевым.

Волкановски пора на пенсию

Александр Волкановски (слева) globallookpress.com

Падение Александра получилось столь стремительным, как и его восхождение. Буквально за год австралиец потерпел 3 поражения в четырех поединках. Еще год назад Волкановски возглавлял рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий.

В феврале 2023-го он дал конкурентный бой в легком дивизионе Исламу Махачеву, но потерпел поражение единогласным решением судей, впервые проиграв в промоушене. Летом он закрыл ту неудачу, финишировав в полулегком дивизионе Яира Родригеса.

Впрочем, уже тогда насчет формы Волкановски появились сомнения. Пройти мексиканца ему удалось за счет доминирования в партере. Но вот в стойке Яир выглядел предпочтительнее.

Все опасения подтвердились в октябре, когда Волкановски на коротком уведомлении согласился выйти в клетку вместо травмированного Чарльза Оливейры на бой с Исламом Махачевым.

Алекс удачно защитился от тейкдауна и навязывал дагестанцу борьбу в клинче у сетки. Однако, к удивлению многих, Ислам переиграл австралийца в стойке. Точный хай-кик отправил Волкановски в нокаут уже в первом раунде.

После такого поражения логично было бы взять некоторую паузу на восстановление. Но чрезмерное желание Волкановски оставаться активным вновь сыграло с ним злую шутку. Алексу просто не хватило времени на подготовку к противостоянию с Топурией.

Плюс ко всему, геймплан Волкановски на титульный поединок на UFC 298 оказался провальным. Непонятно зачем он отдал инициативу Топурии и действовал вторым номером с самых первых секунд.

Череда поспешных решений привела Алекса к тому, что он сильно сдал во всех смыслах. Волкановски потерял титул чемпиона, потерпел ряд поражений и покинул первую пятерку рейтинга Р4Р.

2 поражения кряду нокаутом говорят о том, что время австралийца уже прошло. В 35-летнем возрасте он уже вряд ли сумеет вернуть себе титул и конкурировать с более молодыми оппонентами.

В нынешней ситуации Волкановски стоить задуматься о завершении карьеры, чтобы не усугубить свою статистику и репутацию и не превратиться в Тони Фергюсона, идущего на серии из семи поражений.