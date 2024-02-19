Топурия отобрал пояс у Волкановски, Уиттакер выиграл у Косты. Обзор карда UFC 298

18 февраля состоялся турнир UFC 298. В главном бою вечера встретились Александр Волкановски и Илия Топурия

Результаты боев предварительного карда

1. Андреа Ли в женском наилегчайшем весе уступила Миранде Мэверик единогласным решением

2. Вэл Вудберн уступил единогласным решением судей Обану Эллиоту в полусреднем дивизионе

3. Джош Куинлан в полусреднем весе проиграл нокаутом в третьем раунде Дэнни Барлоу

4. Миньян Чжан в полутяжелом весе нокаутировал в первом раунде Брендсону Рибейро

5. Ринья Накамура в легчайшем весе победил единогласным решением судей Карлоса Веру

6. Маркос Де Лима нокаутировал в первом раунде Джуниора Тафу в тяжелом дивизионе

7. Аманда Лемос в женском минимальном дивизионе выиграла единогласным решением судей у Маккензи Дерн

Лучшие моменты турнира UFC 298: Волкановски vs Топурия

Бои основного карда

Основной кард турнира UFC 298 открывал поединок в среднем весе с участием 15-го номера рейтинга Энтони Эрнандеса и Романа Копылова. Американец сразу же занял центр октагона и начал давить на соперника.

Роман очень грамотно встречал оппонента джебом. Энтони явно проигрывал россиянину в скорости, поэтому уже с середины первого раунда он стал подключать свою борьбу. Впрочем, стянуть соперника вниз до финального свистка ему так и не удалось.

Пассивная борьба в клинче у сетки американцу так ничего и не принесла — Копылов заблокировал все 3 попытки тейкдауна. После перерыва Эрнандес продолжил бороться. На этот раз у него все-таки получилось оформить удачный перевод.

Энтони довольно быстро забрал спину Романа и накинул на его шее гильотину. Копылов сумел выбраться из захвата, но это лишь ненадолго отсрочило его поражение. После второй гильотины Энтони заставил оппонента сдаться и одержал пятую победу кряду в среднем весе.

Мераб Двалишвили globallookpress.com

Следующими в октагон вышли второй и третий номера рейтинга легчайшего дивизиона Мераб Двалишвили и Генри Сехудо. Грузинский боец традиционно задал очень высокий темп с первых секунд встречи.

На каждую попытку Мераба подойти вплотную Генри отвечал жесткими попаданиями. В одном из эпизодов Сехудо поймал Двалишвили левым хуком и потряс его. Грузин тут же подключил свою борьбу, но его соперник удачно контратаковал и некоторое время контролировал Мераба на канвасе.

Первый отрезок получился очень конкурентным. Однако после перерыва Двалишвили удалось перехватить инициативу. Мераб не сбавлял своего напора и раз за разом доставлял неприятности Сехудо своими джебами.

Оставшихся 2 раунда прошли по одному и тому же сценарию. Двалишвили постоянно давил, чаще попадал и периодически стягивал Генри на землю. Судьи решили, что грузин сделал достаточно для победы. Все 3 рефери единогласно отдали бой Двалишвили.

В полусреднем дивизионе состоялся поединок восьмого и десятого номеров рейтинга Джеффа Нила и Иэна Гэрри. Ирландец довольно неожиданно уже с самого начала встречи отдал инициативу сопернику и согласился на работу вторым номером.

Джефф постоянно оказывал давление, пробивал джебы и периодически вязал Иэна в клинче у сетки. Во втором раунде Гэрри стал чаще бить ногами с дальней дистанции.

Однако большинство его ударов Нил блокировал.

Работать первым номером ирландец даже не думал. Он просто кружил по октагону, выбрасывая удары, вплоть до конца поединка. Несмотря на постоянное давление, по общему количеству попаданий ирландец оказался впереди противника.

Но серии пропущенных ударов в заключительном отрезке вызвали у судей вопросы о победителе встречи. Первый рефери отдал поединок Джеффу Нилу, что не без оснований. Двое других остались на стороне Гэрри.

Таким образом, раздельным решением судей ирландец одержал 14-ю победу в ММА и сохранил ноль в графе поражений. А по окончании противостояния с Джеффом Нилом Иэн бросил вызов бывшему претенденту на титул Колби Ковингтону.

Топурия и Уиттакер переиграли своих соперников

Пауло Коста globallookpress.com

В со-главном событии вечера в среднем весе встретились третий и шестой номера рейтинга Роберт Уиттакер и Пауло Коста. В отличие от других поединков основного карда в этом противостоянии не было никакой разведки.

Бойцы сразу начали сближаться друг с другом и вступать в размены. У Уиттакера было преимущество в скорости скорости и его джебы гораздо быстрее доходили до цели. Но особого урона попадания австралийца Косте так и не нанесли.

Роберт постепенно завладел инициативой, однако ошибка в конце раунда едва не привела его к досрочному поражению нокаутом. На последних секундах отрезка Коста зарядил удар ногой с разворота и попал точно в голову Уиттакеру.

Австралиец был серьезно потрясен, но для досрочного финиша Пауло просто не хватило времени. После перерыва Роберт побежал вперед отыгрываться за тот эпизод. Он все также быстро доносил свои удары, однако и сам регулярно пропускал.

Правда, попадания Косты казались более тяжелыми. К концу поединка все лицо Уиттакера покрылось гематомами, тогда как у Пауло было лишь пару царапин. Стоило ли в таком случае обращать внимание на большее количество попаданий со стороны Роберта — вопрос спорный.

Коста провел очень качественный поединок, но ему немного не хватило активности и давления. Именно поэтому все 3 судьи отдали бой Роберту Уиттакеру. Австралиец закрыл предыдущее поражение и сохранил третью строчку в рейтинге.

В главном событии вечера в полулегком весе встретились обладатель пояса Александр Волкановски и третий номер рейтинга Илия Топурия. В первом отрезке бойцы присматривались друг к другу.

Топурия постоянно оказывал давление на чемпиона, а тот, непонятно почему, сразу отдал инициативу сопернику и просто кружил вокруг него в ожидании своего шанса. Несмотря на территориальное преимущество, грузин слишком много промахивался.

Волкановски видел все удары своего соперника и своевременно уворачивался от них. На руках он явно проигрывал претенденту. Но вот за счет постоянных попаданий ногами по корпусу ему удалось доставить Топурии некоторые проблемы.

Давление грузина в первом раунде ни к чему не привело. Из-за большего количества попаданий Александр забрал отрезок в свой актив. После перерыва Илия стал попадать гораздо чаще.

Безынициативность Волкановски в итоге сыграла с ним злую шутку. Топурия загнал своего соперника в угол, двумя точными хуками с правой отправил его в нокдаун и далее без проблем добил Алекса на земле.

В итоге Волкановски потерпел второе поражение кряду нокаутом и лишился титула. Топурия — первый боец UFC, кому удалось победить австралийца в полулегком весе. Он прервал гегемонию Алекса в этой категории и стал новым чемпионом.