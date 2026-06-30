Турнир UFC Baku, проходивший в минувшие выходные, завершился так, как и рассчитывали фанаты. Местная звезда из Азербайджана Рафаэль Физиев не оставил шансов Мануэлю Торресу, оформив ярчайший нокаут и перезапустив свою карьеру

«Атаман» отправил мексиканского гостя за океан

Турнир UFC в Баку 27 июня 2026 года стал для Рафаэля Физиева последним шансом на сохранение места в элите легковесов. Четыре поражения в пяти боях, травмы, откат на 11 е место рейтинга — эксперты уже списали его со счетов.

Зато соперник «Атамана» Мануэль Торрес финишировал 16 из 17-ти оппонентов в ММА в первом раунде, выиграл 5 из шести боев в UFC и рвался в топ-10. Коэффициенты были почти равные — букмекеры не верили в Физиева. Новая система рейтингов, основанная на данных искусственного интеллекта, и вовсе не считала азербайджанца бойцом уровня топ-15.

Для столь яркого ударника, еще недавно претендовавшего на пояс, это был чуть ли не приговор. Физиев вышел в клетку очень заряженным, сосредоточенным и готовым биться до конца. Торрес, напротив, выглядел расслабленно и уверенно, зная, что победа откроет ему дорогу в элиту.

Мануэль Торрес и Рафаэль Физиев globallookpress.com

Начало поединка прошло под диктовку Физиева: лоу кики, два тейкдауна, грамотная работа в стойке на средней дистанции. Казалось, старая версия «Атамана» вернулась, но на последней секунде стартового отрезка Торрес попал джебом прямо в левый глаз и немного потряс соперника.

В перерыве у Физиева начало двоиться в глазах, он почти ничего не видел. «Закрывал глаз — видел, открывал — ничего», — рассказывал он позже. Ситуация казалось патовой, но Физиев решил рискнуть всем во втором раунде. Он понимал, что не выдержит все 25 минут с одним глазом, и пошел ва-банк.

Стартовые секунды второго раунда стали началом конца для мексиканца. Физиев с места пробил вертушку в голову Торреса. Удар пришелся в блок, но попадание получилось настолько мощным, что латиноамериканец тут же рухнул на настил.

Добивание у сетки заняло считанные мгновения и рефери остановил бой на отметке 0:15. В итоге первый нокаут с 2022 года, бонус в 100 тысяч долларов, первая победа над топовым соперником за долгое время.

Победил тот, кто больше хотел

Рафаэль Физиев и Мануэль Торрес globallookpress.com

Сразу после боя Физиев обрушился с критикой на новую рейтинговую систему рейтингов, которая вычеркнула его из топ-15: «Это полный бред. Все меня знают, я дважды дрался с чемпионом».

Слова звучали, как упрек в адрес матчмейкеров, которые предпочитают раскручивать молодых, а не возвращать в строй крепких топов. Но самым неожиданным стало признание, что его вдохновил Джастин Гейджи, которому он дважды уступил.

«Я больше не верил в себя, но успех Гейджи в бою с Топурией на турнире в Белом доме вернул мне веру», — сказал он. Реакция сообщества была двойственной. Одни восхищались характером Физиева, другие напоминали, что Торрес далеко не Гейджи, и победа над 14-м номером не возвращает в титульную гонку.

Дэн Хукер написал: «Ему нужна еще одна такая победа». Большинство сошлись на том, что Физиева рано списывать со счетов, но интрига вокруг его следующего боя только возрастает.

Торрес, кстати, не выглядел подавленным: «Я заблокировал ту вертушку, но она была слишком мощной. Я еще вернусь». Главный резонанс вызвали слова Физиева о будущем. «Атаман» неожиданно вызвал на бой за пояс BMF Чарльза Оливейру.

Это прозвучало дерзко и нагло, ведь бразилец в топ-3, а Рафаэль только выбрался из ямы поражений.

Физиев еще точно пошумит

Рафаэль Физиев globallookpress.com

Заявление о бое с Оливейрой красивая, но нереалистичная цель. Чарльз действующий обладатель пояса BMF и элита дивизиона, а Физиев 11-й номер с двумя победами в пяти боях. UFC не станет так рисковать.

Поражение Оливейры разрушит планы, а победа бразильца не даст медийного эффекта. Матчмейкеры видят в Физиеве гейткипера для проверки проспектов, а не претендента.

Реальные варианты: реванш с Гамротом или бой с Хукером. Но еще вероятнее встреча с молодыми проспектами вроде Салкиллда или Нолана. Очередная уверенная победа точно поднимет «Атамана» в рейтинге, и тогда можно будет говорить о возвращении в элиту.

Пока же Физиев остается стражем топ-10, что вполне объективно. Что касается Торреса, то ему уже предлагают встретиться с Бенеилом Дариушем. Бой, который однажды уже сорвался из-за травмы американца, теперь идеален для обоих.

Победитель останется в топ-15, а проигравший покинет список лучших легковесов. Торресу 31 год, его агрессивный стиль гарантирует зрелище, так что UFC явно даст ему второй шанс.

Возможен и ответный поединок против «Атамана» в ближайшем будущем. Сам Физиев не строит иллюзий: «Я далеко от статуса чемпиона и не люблю говорить о чудесах».

Его вызов Оливейре, скорее, просто попытка привлечь внимание. Победа в Баку стала яркой точкой в затянувшемся кризисе. Рафаэль доказал, что даже с одним глазом способен нокаутировать опасного соперника.

Сможет ли он повторить успех вопрос открытый. Пока ясно одно: черная полоса закончилась, но впереди полоса неопределенности. Физиеву предстоит доказывать, что его место не у входа в топ-10, а в гуще событий. И если он справится, его вызов Оливейре перестанет быть фантазией.