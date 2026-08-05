Предстоящие дни принесут любителям единоборств россыпь ярких и долгожданных противостояний. Поклонников ждут разборки на крупном ивенте PFL в Шарлотте и интригующие поединки ярких проспектов на UFC Fight Night в Лас-Вегасе

Испытание для Гольцова против непобежденного проспекта

В рамках турнира PFL в Шарлотте 8 августа российский гигант Денис Гольцов встретится с Хасаном Межиевым в тяжелом весе. Экс-чемпион ACB и победитель Гран-при PFL 2024 года возвращается в октагон после годичного простоя.

В своем предыдущем поединке Денис уступил Кори Андерсону нокаутом, прервав успешную серию из четырех побед кряду. Всего в активе 36-летнего россиянина 39 выигрышей при девяти поражениях.

Межиев подходит к самому серьезному испытанию в карьере без единого поражения. Представитель Латвии выиграл все 15 профессиональных боев, причем 14 из них завершил досрочно (в основном сабмишенами). В последнем поединке Хасан заставил сдаться Энрике да Сильву.

Однако уровень предыдущей оппозиции латвийца значительно уступает опыту его текущего соперника. Гольцов обладает колоссальным превосходством в антропометрии, лучше в боксе и кикбоксинге.

Межиев наверняка попытается затащить соперника на настил в стартовом раунде, но защититься от атак Гольцова на средней дистанции будет очень сложно.

Молдавский дебютирует в полутяжах

Валентин Молдавский globallookpress.com

Еще одно интригующее сражение полутяжеловесов в Шарлотте состоится с участием Валентина Молдавского. Бывший временный чемпион Bellator сразится с опасным бразильским нокаутером Бруно Каппеллозой.

Молдавский подходит к ивенту после трех побед в четырех поединках. В предыдущих встречах ученик Федора Емельяненко одолел единогласным решением судей Сергея Билостенного и Стива Моури, нокаутировал Делию и по очкам проиграл Васселлу.

Валентин славится цепким клинчем и отличным кардио, умея навязывать соперникам свой темп. Каппеллоза перед этим поединком прервал неудачную полосу, нокаутировав Родриго Дуарте. До этого бразильский экс-чемпион PFL уступил сабмишеном Вадиму Немкову.

Бруно обладает сокрушительной ударной мощью и закончил 15 из 16 своих победных боев нокаутами, поэтому зрителей ждет классическая разборка прагматичного борца и взрывного нокаутера.

Кто станет следующим претендентом на пояс PFL?

Брайан Баттл (слева) globallookpress.com

В главном событии турнира PFL в среднем весе сойдутся Брайан Баттл и Далтон Роста. Парни выяснят, кто станет следующим претендентом на пояс.

Баттл долгое время с успехом выступал в UFC, где выиграл семь из восьми поединков, однако покинул промоушен из-за систематических провалов с весогонкой. Победитель TUF 29 дебютировал в PFL с поражения сабмишеном от экс-чемпиона Джонни Эблина уже в первом раунде.

Роста подходит к очередному вызову после неудачного отрезка в карьере. Накануне этой встречи Далтон потерпел два досрочных поражения от Импы Касанганая и Фабиана Эдвардса.

В его активе побед при трех поражениях в карьере, и ему жизненно необходимо перевернуть неудачную полосу.

Последний шанс для Нургожая

Дияр Нургожай (слева) globallookpress.com

В карде турнира UFC в Лас-Вегасе 9 августа Дияр Нургожай в полутяжелом весе встретится с Бруно Лопесом. Представитель Казахстана пришел в промоушен после эффектного нокаута на Contender Series, имея в общей сложности 11 побед при двух поражениях.

Старт в UFC получился непростым: Нургожай проиграл сабмишенами Брендсону Рибейро и Урану Сатыбалдиеву, но в недавнем поединке смог реабилитироваться, забрав победу решением судей в бою с Рафаэлем Тобиасом.

Лопес также пытается удержаться в ростере UFC. За последние шесть поединков у него три победы и три поражения. Накануне этой встречи «Бразильский ковбой» потерпел два досрочных поражения нокаутом от Дастина Джейкоби и Навахо Стирлинга.

Оба бойца предпочитают работать первым номером, так что нас ждет яркий и бескомпромиссный поединок.

Асплунд проверит на прочность Пата

Стивен Асплунд globallookpress.com

В предварительном карде ивента в Лас-Вегасе пройдет дуэль тяжеловесов Стивена Асплунда и Гильерме Пата. Оба бойца являются вчерашними дебютантами лиги, рассчитывающими закрепиться в ростере.

Асплунд по прозвищу «Бетон» из последних семи поединков в ММА выиграл пять, из них четыре досрочно. В последнем бою Стивен уступил по очкам Витору Петрино, но до этого нокаутировал Шона Шарафа и Энтони Гуарасцио.

Асплунд превосходит оппонента в скорости, антропометрии и комбинационной работе в стойке. Гильерме «Конг» Пат имеет в активе шесть побед при одном поражении за карьеру.

В своем дебюте в UFC бразилец уступил по очкам Томасу Петерсену, показав проблемы в защите от тейкдаунов и борьбе. Пат предпочитает идти в открытый обмен ударами, однако более разносторонний и агрессивный Асплунд выглядит фаворитом этой встречи.

Гамрот и Салкиллд оспорят путевку в титульную гонку

Чарльз Оливейра и Матеуш Гамрот globallookpress.com

Главным событием турнира UFC Fight Night 284 в Лас-Вегасе станет разборка легковесов Матеуша Гамрота и Куиллана Салкиллда. Многоопытный поляк занимает восьмую строчку в официальном рейтинге дивизиона, а молодой австралийский проспект заскочил на 12-е место.

За последние семь поединков Гамрот одержал пять побед при двух поражениях. Ранее «Gamer» одолел Людовита Клайна, Рафаэля Дос Аньоса и Армана Царукяна, а в текущем году успел задушить Эстевана Рибовича. Поляк славится элитной борьбой, безупречной выносливостью и высоким бойцовским интеллектом.

Салкиллд также находится в феноменальной форме, одержав 11 побед при одном поражении за карьеру. В UFC австралиец выиграл все пять боев, причем четыре из них досрочно.

В последних поединках Куиллан брутально нокаутировал в первом раунде Бенеила Дариуша и Насрата Хакпараста, а также задушил Джейми Малларки. Австралиец голоден до побед и обладает сокрушительной ударной мощью. Гамроту будет непросто конкурировать в стойке с таким соперником. Его единственный шанс — это борьба.