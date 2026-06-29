27 июня состоялся турнир UFC Baku. В главном событии вечера в легком весе встретились Рафаэль Физиев и Мануэль Торрес

Результаты боев предварительного карда

1. Тахир Абдуллаев в полусреднем весе победил нокаутом в третьем раунде Джефферсона Насименту

2. Бекзат Алмахан в легчайшем весе проиграл единогласным решением Джину Мацумото

3. Даниил Донченко в полусреднем весе победил нокаутом во втором раунде Теодора Берггрена

4. Каан Офли в полулегком весе победил сабмишеном в первом раунде Хавьера Рейеса

5. Нурсултон Рузибоев в среднем весе победил сабмишеном в первом раунде Андрея Пуляева

6. Абдулрахман Яхьяев в полутяжелом весе победил нокаутом в первом раунде Джулиуса Уолкера

7. Фарман Хасанов в полусреднем весе победил единогласным решением Эрика Нолана.

UFC Баку: Шара Буллет — Слова после боя

Бои основного карда

Открывал основной кард турнира в Баку поединок в среднем весе с участием Абуса Магомедова против Михала Олексейчука. С первых секунд поляк пошел вперед и даже перебивал соперника на руках. Магомедов терпеливо ждал своего шанса и дождался — встречный удар локтем на ближней дистанции отправил Олексейчука в нокдаун.

Россиянин мгновенно вышел гильотину и зафиксировал ее так, что поляк был вынужден сразу постучать. Финиш на третьей минуте первого раунда получился жестким и бескомпромиссным. После боя Абус не стал скромничать и прямо в октагоне вызвал Исраэля Адесанью.

Бывший чемпион дивизиона сейчас переживает черную полосу, и для Магомедова такой бой стал бы билетом в элиту. Вопрос лишь в том, готов ли сам Абус к уровню «Иззи» после серии побед над середняками.

Очередной бой также состоялся в категории до 84 кг. Икрам Алискеров когда-то входил в топ-15 среднего веса, но выпал оттуда после поражения от Роберта Уиттакера. Его соперник, бразилец Брунно Феррейра по прозвищу «Халк», тоже еще недавно занимал место в рейтинге, однако проиграл три из последних пяти поединков и покинул список лучших.

Бой двух около топовых средневесов обещал быть конкурентным. Но россиянин уже с первых секунд взял под контроль центр октагона и активно пошел вперед. Он прессинговал, переводил соперника в партер и методично наращивал преимущество в каждом раунде.

Все три пятиминутки прошли под диктовку Икрама. Он доминировал в стойке, был лучше в партере, забирал спину и искал удушающий прием, но финишировать бразильца так и не смог.

Судьи отдали ему бой единогласным решением со счетом 30–27. Пятая победа в UFC — солидный результат, правда для возвращения в рейтинг нужен более яркий перформанс. Пока же Икрам остается крепким, но предсказуемым бойцом.

Асу Алмабаев globallookpress.com

Далее в октагон в рамках наилегчайшего веса вышли Асу Алмабаев и Чарльз Джонсон. Накануне встречи парни занимали девятую и 14-ю строчки в рейтинге. В поединке присутствовала определенная интрига, однако уже в первом раунде представитель Казахстана разрушил все ожидания.

Он был быстрее, резче и жестче — лоу-кики, джебы и переводы в партер следовали один за другим. Джонсон не знал, что делать, и уже в первом раунде Асу потряс его левым хуком. Во втором отрезке Алмабаев просто держал соперника в партере, не давая тому ни секунды передышки.

В третьей пятиминутке доминация Асу в борьбе продолжилась. Джонсон попытался выскользнуть из бэк-маунта, но Алмабаев поймал его ногу и провел редчайший болевой прием — растяжку Сулоева.

Это всего четвертый подобный финиш в истории UFC! После столь яркой победы представитель Казахстана сразу вызвал на поединок действующего чемпиона Джошуа Вана.

Очередной бой состоялся с участием местного спортсмена. Назим Садыхов выступал перед родной публикой, и от него ждали яркой победы в легком весе. Но бразилец Матеус Камило сдаваться просто так не собирался.

С первых секунд соперники обменивались ударами на средней дистанции. А уже на второй минуте Камило поймал азербайджанца встречной правой, после чего Садыхов рухнул на канвас, уйдя в пассивную оборону.

Бразилец тут же бросился добивать потрясенного соперника, и судья вмешался через пару секунд, остановив бой. Садыхов посчитал данную остановку преждевременной, но у рефери было свое мнение. Для местного фаворита такое поражение стало болезненным ударом по репутации.

Камило же записал в актив досрочную победу над опытным соперником и теперь может рассчитывать на более громкие имена. Вопросы к уровню защиты Садыхова остались открытыми — вновь дала о себе знать слабость при встречных атаках.

«Атаман» и Шара Буллет покинули октагон с победами

Шара Буллет globallookpress.com

В со-главном событии вечера в рамках среднего веса встретились Шарабутдин Магомедов и Мишель Перейра. Россиянин накануне противостояния считался большим фаворитом, однако начало встречи выдалось для него очень неудачным.

Мишель снова обнажил былые проблемы дагестанца. Уже в первом раунде бразилец отправил Шару Буллета в нокдаун правым прямым и принялся добивать его. Россиянин выживал до гонга под градом ударов, но выглядел растерянно и даже дергал соперника за волосы, лежа на спине в партере.

Пауза явно пошла дагестанцу на пользу. После минутной передышки Шарабутдин перестроился, начав прагматично работать с дальней дистанции, забрав второй и третий раунды.

Судьи единогласно отдали победу Магомедову (29–28). Для Шары Буллета это шестая виктория в UFC, но против любого соперника из топ-15 его слабости в борьбе и защите от ударов будут беспощадно эксплуатироваться.

Главный бой вечера собрал максимум интриги. Рафаэль Физиев, некогда шедший на серии из шести побед, после травм и поражений откатился на 11-е место в рейтинге легкого веса. Его соперник Мануэль Торрес, напротив, был на хорошем ходу с четырьмя триумфами в пяти предыдущих встречах.

Отступать «Атаману» было некуда. Уже с первых секунд Рафаэль забрал инициативу, обрушив на соперника весь свой арсенал. В концовке раунда Физиев пропустил пару неприятных атак, после чего парни ушли на перерыв.

Понимая, что затягивать бой надолго не стоит, Рафаэль выбросил вертушку в голову в начале второго раунда. Удар пришелся в блок, но попадание оказалось настолько мощным, что Торрес рухнул на канвас.

Мануэль поднялся на ноги, но азербайджанец завершил начатое многоударной серией, вернув соперника в горизонтальное положение. Рефери больше ничего не оставалось, кроме как остановить встречу. Физиев прервал череду неудач и заявил о желании подраться за пояс BMF против Чарльза Оливейры.