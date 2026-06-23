В минувшие выходные на турнире UFC Vegas 119 Манель Кап в очередной раз порадовал фанатов ярким нокаутом. Его давний соперник Кедзи Хоригучи, выигравший в 2017 году в первом бою, был повержен в реванше

Один удар решил все

Главный бой UFC Vegas 119 обещал стать проверкой для обоих. Манель Кап и Кедзи Хоригучи встретились через 9 лет после первой схватки. Тогда японец задушил португальца в рамках лиги RIZIN. Теперь же на кону стоял титульный шанс в наилегчайшем весе UFC.

Хоригучи начал поединок очень уверенно. Он перебивал Капа на средней дистанции, бил ногами и несколько раз перевел его в партер. Второй раунд также остался за японцем — контроль сверху в партере и попытка треугольника пошли в зачет.

Манель выглядел растерянно, его защита от борьбы выглядела уязвимой, и по очкам он проигрывал. Но, как оказалось, Кап, уже имевший рекордные 6 нокаутов в дивизионе, просто ждал своего часа.

Манель Кап против Кедзи Хоригучи globallookpress.com

В начале третьего раунда он пошел в размен и нанес короткий правый хук. Японец рухнул на настил, а добивание поставило жирную точку. Бой был остановлен, а нокаут стал четвертым подряд для португальца. Такой триумф окончательно утвердил Капа, как самого яркого панчера в истории наилегчайшего веса UFC.

Никто прежде не отправлял топовых соперников в глубокий сон с такой регулярностью. Кедзи далеко не рядовой боец, а экс-чемпион Bellator и RIZIN. Он вернулся в UFC и за полгода разобрал Уланбекова с Альбази, ворвавшись в топ-5.

По проценту досрочных побед Манель обгоняет всех действующих «мухачей» лиги. И что важно, он делает это в поединках против бойцов из первой десятки рейтинга, а не середняков. Теперь никто больше не скажет, что его текущая серия лишь везение.

Сладкая месть

Манель Кап globallookpress.com

Для Капа победа в реванше не просто рядовой успех. В 2017-м он был молодым и необузданным, и тогда Хоригучи наказал его за самоуверенность. То поражение удушающим приемом еще в RIZIN надолго осталось в памяти португальца и стало для него большим уроком.

«Когда я был моложе, я был бесстрашным, время дает мудрость», — сказал Кап. Первый раунд реванша складывался тревожно: Хоригучи читал все его движения. Он встречал атаки встречными контрударами, переводил Манеля в борьбу и даже не давал замахнуться. Казалось, история повторится, и последует очередное поражение.

Но в третьем отрезке «Старбой» включил то самое хладнокровие. Камбэк стал не просто волей, а демонстрацией эволюции бойца. Кап перестал бездумно бросаться в размены, научился выжидать и ловить момент.

Он позволил сопернику выиграть два раунда, но сохранил свежесть для решающего удара. И когда Хоригучи потерял концентрацию, Манель нанес тот самый правый хук. «Я должен был притормозить, быть умнее. В тот раз я был слишком молод», — говорил Кап после боя.

Сам Хоригучи проявил самурайское достоинство: «Меня эффектно нокаутировали, Кап был силен. Я искренне сожалею, что все так вышло. Но я не брошу боевые искусства, я еще не отказался от мечты».

По сути, победитель получил право бросить вызов действующему чемпиону Джошуа Вану. И Кап не оставил ни малейшего повода усомниться в своей силе: он финишировал соперника. Теперь его главная цель — пояс, который уже почти в руках.

Шаг назад для Хоригучи, титульник для Капа

Кедзи Хоригучи globallookpress.com

Поражение отбросило Хоригучи на шаг назад, но его карьера не окончена. Ему 35 лет, он все еще обладает внушительными навыками, хорошей физической формой, высокой скоростью и невероятным опытом. Чтобы снова подобраться к титульнику, нужно одержать 2-3 победы.

Но в дивизионе, полном молодых бойцов, это будет непростой задачей. Логичный вариант для японца — поединок с бывшим чемпионом Брэндоном Морено. Мексиканец переживает спад, проиграв два последних боя.

Победитель этого противостояния может снова ворваться в топ-5. Но проигравший рискует опуститься в конец десятки, так что ставки высоки. Кедзи не из тех, кто сдается, однако время против него.

Что касается Капа, его путь предельно ясен. Он следующий претендент на титул и UFC вряд ли станет тянуть. Четыре нокаута подряд — это не просто серия, а рекордный отрезок в истории дивизиона.

«Всего, что я делаю в октагоне, достаточно, потому что я устраиваю зрелище. Ван — мой ребенок, и я не могу дождаться, когда заберу у него подгузник», — заявил португалец.

Однако Кап также добавил, что не собирается торопить события: «Мне нужно немного отдохнуть. Позаботиться о делах, расслабиться в кругу семьи».

Если UFC организует реванш Вана и Пантожи (бразилец потерял пояс из-за травмы), Манель будет готов немного подождать. Его менеджеры уже ведут переговоры о гарантии боя с победителем.

Если же Пантожа не восстановится, тогда Кап получит титульник осенью. В любом случае, «Старбой» теперь в центре внимания, и от него ждут очередного нокаута уже в битве за титул.