21 июня состоялся турнир UFC Vegas 119. В главном событии вечера в наилегчайшем весе сошлись Манель Кап и Кедзи Хоригучи

Удачный дебют «Локдога»

Винисиус Оливейра перешел в полулегкий вес из легчайшего и сразу обозначил свои намерения. Соперником стал ветеран Андре Фили, который надеялся сдержать напор молодого соперника.

Но бразилец уже с первого раунда принялся теснить возрастного визави к сетке, нанося удары с самых неудобных позиций. Его размашистый стиль не оставлял американцу ни секунды передышки. Фили попытался перехватить инициативу, отвечая точными джебами, но бразилец упорно лез вперед.

В середине первого раунда Андре донес до цели ряд попаданий, заставив Оливейру ненадолго отойти назад. Однако «Локдог» не снизил темп — он продолжал прессинговать, чередуя удары в голову и корпус.

Винисиус Оливейра globallookpress.com

Второй раунд превратился в бенефис Оливейры. Он усилил давление, не обращая внимания на ответные атаки соперника, и принялся методично расстреливать корпус Фили. Бразилец чувствовал, что соперник уже на пределе, и лишь наращивал обороты.

К концу второй пятиминутки Оливейра зажал Фили у сетки и обрушил на него град ударов — рубящие локти, хуки и снова удары в корпус. Рефери внимательно следил за ситуацией, но американец уже не мог отвечать. После очередной серии Андре рухнул на канвас, и бой был остановлен, победа Винисиуса техническим нокаутом во втором раунде.

Муртазали Магомедов остался непобежденным

Муртузали Магомедов globallookpress.com

Полулегковес из Кыргызстана Муртазали Магомедов вышел в клетку с безупречным рекордом 10-0 и явным желанием удивить публику. Его соперник, американец армянского происхождения Мелсик Багдасарян, славился яркой ударной техникой, но после года простоя выглядел в октагоне неуверенно.

Первые секунды боя прошли в размене ударами. Багдасарян даже отметился хай-киком, но Магомедов не дрогнул. Вместо того чтобы ввязываться в рубку, непобежденный дебютант вспомнил о борцовских корнях.

Он нырнул под руку, перевел соперника в партер и мгновенно вышел за спину. Багдасарян попытался защититься, но Магомедов уже контролировал его корпус, и тут случилось нечто удивительное.

Он отпустил шею, схватил руку и голову соперника, а затем резко откинулся назад, закрывая редчайший болевой прием твистер (или шотландский твист). Багдасарян не успел среагировать, как оказался в неудобном положении, и спустя долю секунды, он постучал. Рефери остановил бой на отметке 1:17 первого раунда.

Этот сабмишн стал всего лишь четвертым твистером в истории UFC и первым с 2018 года. Ранее его проводили только «Корейский Зомби», Брайс Митчелл и Дэймон Блэкшир. Магомедов вошел в элитный клуб, теперь его имя будут вспоминать еще долго.

Стирлинг усмирил пыл молдавского «Халка»

Навахо Стирлинг (слева) globallookpress.com

Со-главный бой вечера обещал быть конкурентным — многоопытный Ион Куцелаба встретился с проспектом полутяжелого веса Навахо Стирлингом. Молдавский «Халк», имеющий за плечами 21 бой в UFC, сделал ставку на борьбу.

Первый раунд прошел в клинче у сетки: Куцелаба вязал соперника, несколько раз переводил на настил, но так и не смог его задушить. А вот в стойке Стирлинг выглядел значительно острее, нанося удары с дальней дистанции и явно перебивая оппонента по статистике — 16 значимых попаданий против шести у молдаванина.

Несмотря на это, раунд нельзя было назвать однозначным из-за активности Куцелабы. Во второй пятиминутке Ион снова полез в борьбу и перевел Стирлинга на канвас, пытаясь выйти на кимуру.

Однако новозеландец выстоял и поднялся на ноги. Молдаванин, потративший много сил на тейкдауны, заметно устал и стал пропускать удары все чаще. Внезапно Стирлинг прижал Куцелабу к сетке, начав забивать его локтями и хуками.

И тут произошло самое странное — Ион буквально перестал сопротивляться. Рефери вмешался и остановил бой, зафиксировав технический нокаут во втором раунде. Для Стирлинга это пятая победа подряд в UFC, и теперь он нацелен на попадание в топ-15 полутяжелого веса.

Кап отомстил Хоригучи

Манель Кап globallookpress.com

Главный бой вечера — реванш Манеля Капа и Кедзи Хоригучи в наилегчайшем весе, чья первая встреча в 2017 году завершилась поражением португальца удушающим в третьем раунде в рамках лиги RIZIN.

С тех пор карьеры обоих разошлись в разные стороны, но судьба свела их вновь уже в рамках UFC. Кап стал одним из самых опасных нокаутеров наилегчайшего веса, заняв место в топ-3. А Хоригучи вернулся в UFC и быстро поднялся в рейтинге, деклассировав двух оппонентов из топ-15.

Интрига была колоссальной, однако первые два раунда прошли под диктовку японца. Хоригучи демонстрировал потрясающую скорость, нанося удары ногами в корпус со средней дистанции и умело контратакуя на каждый выпад Капа.

Он также несколько раз переводил соперника в партер и методично набирал очки. В конце второго раунда Кедзи даже потряс Манеля правым хуком. Казалось, японец уверенно ведет по судейским запискам и повторяет сценарий первой встречи.

Но в третьем раунде Кап самоуверенно пошел в размен, понимая, что терять нечего. Португалец нащупал нужную дистанцию и вогнал правый прямой в голову соперника. Хоригучи пошатнулся, словно на льду, упав на канвас, после чего последовало добивание. Рефери Херб Дин остановил бой на отметке 2:42 третьего раунда.

Этот нокаут стал для Манеля четвертым подряд и окончательно утвердил его, как самого мощного панчера в истории наилегчайшего веса — теперь у него рекордное количество финишей в дивизионе. Победа над таким техничным бойцом, как Хоригучи, открывает Капу прямой путь к титульному бою.

Результаты остальных боев

UFC Вегас 119: Манель Кейпе — Слова после боя

1. Андре Лима в наилегчайшем весе проиграл единогласным решением Кевину Борхасу

2. Кристиан Родригес в полулегком весе победил сабмишеном в первом раунде Хайдера Эмила

3. Беатриз Мескита в женском легчайшем весе победила сабмишеном в первом раунде Мелиссу Маллинс

4. Митч Рапосо в наилегчайшем весе победил раздельным решением Аллана Насименту

5. Майкл Асвелл в полулегком весе проиграл единогласным решением Боланосу Гастону

6. Фарид Башарат в легчайшем весе победил единогласным решением Итана Юинга

7. Леон Шахбазян в полусреднем весе проиграл нокаутом в первом раунде Левану Чохели.