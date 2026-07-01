Алекс Перейра и другие именитые бойцы UFC внезапно начали публично оказывать давление на одного из самых авторитетных рефери ММА последнего десятилетия. По мнению «Поатана», Херба Дина и вовсе нужно отстранить из-за постоянных ошибок. Но так ли это? Или же все слова лишь способ найти ответственного за свои неудачи?

Как Алекс Перейра объявил охоту на рефери

Алекс Перейра проиграл Сирилу Гану на турнире в Белом доме техническим нокаутом и сорвал джекпот обид. Бразилец не признал поражение и обрушился с критикой на рефери Херба Дина.

По его версии, француз наносил запрещенные удары по затылку, а Дин стоял и смотрел. Мечта о тройном чемпионстве рассыпалась в прах и виноват оказался судья. Перейра назвал Дина «трусом» и «не мужчиной», потребовал отстранить его от работы и даже пригрозил юридическими последствиями.

Он выложил 15-минутное видео, десятки постов и сотни сторис с разбором каждого эпизода. Бывший чемпион UFC не просто критикует именитого рефери, он ведет полноценную информационную кампанию против него.

Главное оружие Перейры его аудитория. Почти 7 миллионов подписчиков в соцсетях получают ежедневный контент. Алекс поддерживает любые высказывания против Дина, он создал петицию за его увольнение и призвал фанатов поддержать травлю. Это уже не эмоциональный выплеск, а системная атака.

Дин попытался парировать удар. Он записал видео, где на манекене показал разрешенную зону ударов — всего 2,5 см от оси позвоночника. Но Перейра лишь усмехнулся: «Он все делает наоборот». Примирения не вышло. Конфликт лишь усугубился и вышел на всеобщее обозрение.

Три скандала Дина за три недели

Сирил Ган и Алекс Перейра globallookpress.com

Первый инцидент — бой Гана и Перейры. Дин не остановил поединок, когда бразилец пропустил несколько локтей в затылок. Перейра утверждает, что предупреждал рефери о «грязной» истории Гана. Но Дин объяснил так: удары были в разрешенную зону, а сами правила трактуются иначе, чем в боксе. Однако объяснения не успокоили взбешенного экс-чемпиона.

Вторая неделя — бой Винисиуса Оливейры против Андре Фили. Снова удары по затылку, снова претензии к Дину. Андре Фили показал рассечение и потребовал пересмотра. Дин предложил просмотреть повтор с членами атлетической комиссии. Ситуация накалилась, но обошлось пока что без скандала.

Третий эпизод — турнир в Баку в минувшие выходные. Шара Буллет хватал Мишеля Перейру за волосы и несколько раз нарушал правила. Дин делал замечания, даже останавливал бой, но так и не снял балл с россиянина. Мишель проиграл решением, и тут же Алекс Перейра выложил пост: «Херб Дин — трус».

Три скандала за три недели — это слишком. Дин формально мог быть прав в каждом случае, но совокупность выглядит удручающе. Когда один судья оказывается в центре каждого спорного момента, авторитет начинает падать.

«Они такие же люди»: кто заступился, а кто добил?

Херб Дин globallookpress.com

На сторону Перейры встали Джин Силва, Ренато Мойкано и Хорхе Масвидаль. Последний и вовсе сказал: «Это худший судья в игре, он ломает карьеры без ответственности». Том Аспиналл тоже не сдержался, иронично заявив, что в ММА больше нет правил, а есть «просто рекомендации».

Но нашелся и голос разума. Алекс Волкановски призвал не травить судей: «Они такие же люди, давайте будем спрашивать, но без ненависти». Джамал Хилл, который сам имел претензии к Дину в бою с Перейрой, сказал прямо: «Ты обязан защищать себя в любой момент. Я никого не обвинял».

Впрочем, сам Перейра не всегда был таким принципиальным. В бою с Анкалаевым он добивал соперника по затылку, и судил тот поединок именно Херб Дин. Тогда бразилец не называл рефери трусом. В первом бою с Прохазкой он также наносил запрещенные удары.

Выходит, Перейра вспоминает о правилах только когда проигрывает. Это не борьба за чистоту спорта, а попытка обелить себя. Но его медийный вес настолько велик, что кампания уже принесла плоды. Дина обсуждают все, от фанатов до президента UFC.

Анатомия судейской ошибки

Кайл Нельсон и рефери Дэн Мираглиотта globallookpress.com

Разберемся с правилом ударов по затылку. По регламенту UFC, запрещена зона шириной всего 5 см — по 2,5 см от центральной оси позвоночника. В реальном бою, когда спортсмен постоянно двигает головой, отличить легальный удар от фола почти невозможно. Рефери принимает решение за доли секунды.

Дин в своем видео четко показал разрешенные зоны. Большинство ударов Гана пришлись именно туда — по бокам головы, а не в затылок. Но Перейра упрямо говорит, что это были запрещенные локти. Можно ли было остановить бой после пары сомнительных попаданий, когда бразилец уже был в нокдауне?

Если бы Дин вмешался, его бы обвинили в ранней остановке и лишении Гана заслуженной победы. Он оказался между молотом и наковальней. И выбрал продолжение, которое привело к нокауту. Но разве можно винить рефери за то, что боец не смог защититься?

Перейра в ответ на видео Дина заявил, что тот просто не хочет не брать на себя вину. Однако бразилец так и не показал ни одного объективного кадра, где видно явное нарушение.

Его главный аргумент — это гематомы на затылке, но в ММА синяки и повреждения появляются от любых ударов. Так что анатомия ошибки тут скорее психологическая, чем судейская.

Что ждет Херба Дина и судейство в UFC?

Джамал Хилл против Алекса Перейры globallookpress.com

Турнир в Баку показал, что проблема не в одном Дине. В тот же вечер разразился скандал с участием рефери Рича Митчелла. Он остановил бой Назима Садыхова против Матеуса Камильо уже на 91-й секунде, когда азербайджанец пропустил мощный прямой, а потом был добит оппонентом на канвасе. Команда Садыхова пришла в ярость.

Легендарный тренер Рэй Лонго в прямом эфире жестко раскритиковал всех судей в целом. Он требовал некой последовательности, но позже извинился за свои слова. Однако осадок остался: за один вечер два разных рефери вызвали гнев проигравших. Дина осудили за мягкость, Митчелла за жесткость.

Двойной удар говорит о системном кризисе. Бойцы все чаще перекладывают ответственность за поражения на судей. Проиграл нокаутом? Значит рефери рано остановил бой. Проиграл решением? Рефери не наказал соперника за фол. Судьи оказываются крайними при любом раскладе.

Что дальше? Возможно, UFC придется вводить систему видеопросмотра для спорных фолов. Иначе авторитет судей рухнет окончательно. Но главное, сама культура поражения в ММА меняется. Когда звезды уровня Перейры превращают медиа в оружие против рефери, страдает весь спорт. Охота на Херба Дина лишь первый звонок. Следующим может стать любой.