В ночь с 11 на 12 июля в Лас-Вегасе на арене T-Mobile состоится масштабный турнир UFC 329. В главном событии вечера фанатов ждет долгожданное возвращение Конора Макгрегора в реванше против Макса Холлоуэя

Бои предварительного карда

1. Роберт Уиттакер в полутяжелом весе подерется с Никитой Крыловым

2. Гейбл Стивенсон в тяжелом дивизионе проведет бой с Элишей Эллисоном

3. Коди Гарбрандт в легчайшем весе сразится с Эдрианом Янезом

4. Каи Камака в полулегком дивизионе встретится с Люком Райли

5. Трейси Кортез в женском наилегчайшем весе подерется с Ванг Конг

6. Дамиан Пинас в среднем весе проведет бой с Сесаром Алмейдой

7. Фарид Башарат в легчайшем дивизионе сразится с Джоном Гарзой

8. Райан Гандра в среднем весе подерется с Захари Рисом

9. Коди Дарден в наилегчайшем весе встретится с Алессандро Костой.

UFC 329 Обратный отсчет — МакГрегор vs Холлоуэй 2

Бои основного карда

Откроет основной кард поединок в легком весе с участием ветерана Бобби Грина и Терренса Маккинни. «Кинг» подходит к этой встрече на серии из трех побед подряд. В последних боях 39-летний Бобби одолел по очкам Лэнса Гибсона-младшего, а также нокаутировал Дэниэля Зеллхубера и задушил Джереми Стивенса.

Грин набрал отличный ход и переживает вторую молодость, демонстрируя выверенный техничный бокс. В свою очередь, Терренс Маккинни остается одним из самых непредсказуемых и опасных бойцов дивизиона.

В марте этого года он брутально нокаутировал Кайла Нельсона всего за 24 секунды первого раунда. Уникальный факт заключается в том, что Терренс в рамках UFC еще ни разу в карьере не заходил в третий раунд.

В последних пяти поединках у Маккинни три победы и два поражения, причем все бои завершились в первой пятиминутке. Стилистически нас ожидает яркое противостояние опыта, дистанционного бокса Грина и безудержной стартовой агрессии Маккинни, у которого шансов на триумф ввиду более молодого возраста, пожалуй, побольше.

Бобби Грин globallookpress.com

Следом в октагон выйдут представители наилегчайшего дивизиона: четвертый номер рейтинга Брэндон Ройвал и шестой номер Лонэ Кавана. Бывший претендент на титул Ройвал переживает не лучшие времена.

Американский боец идет на серии из двух поражений подряд, уступив Джошуа Вану по очкам и Манелю Капу нокаутом. Ройвал славится своим хаотичным стилем и нестандартной техникой, но часто сам усложняет себе задачу.

На дистанции последних семи поединков Брэндон одержал четыре победы при трех неудачах. Его соперник Лонэ Кавана представляет новое поколение бойцов. Британец моложе, быстрее и обладает отличной функциональной подготовкой.

Единственное поражение в карьере он закрыл в феврале, одолев по очкам бывшего чемпиона Брэндона Морено. В последних пяти поединках у Каваны четыре победы, и бой с Ройвалом — отличный шанс проявить себя и ворваться в топ-5.

Марио Баутиста против Винисиуса Оливейры globallookpress.com

Далее болельщиков ждет интригующее противостояние в легчайшем весе между Кори Сэндхагеном и Марио Баутистой. Парни занимают четвертую и седьмую строчки в рейтинге.

Сэндхаген стремится закрыть поражение по очкам от Мераба Двалишвили в титульном бою. На дистанции последних пяти встреч у «Песочного Человека» три победы и две осечки.

Кори феноменально чувствует дистанцию, отлично работает из обеих стоек и привык к затяжным поединкам. Однако его соперник находится в шикарной форме. Ранее Марио вел впечатляющую серию из восьми побед подряд, которую прервал лишь Умар Нурмагомедов.

После той осечки Баутиста моментально реабилитировался, заставив сдаться Винисиуса Оливейру в феврале этого года (победа сабмишеном). Марио мотивирован взять реванш у Кори за поражение семилетней давности и ворваться в титульную гонку. Так что легкой прогулки у Сэндхагена точно не будет.

Пимблетт и Макгрегор устроят шоу

Джастин Гейджи и Пэдди Пимблетт globallookpress.com

В со-главном событии вечера столкнутся пятый и шестой номера легкого веса Бенуа Сен-Дени и Пэдди Пимблетт. Француз по прозвищу «Бог войны» набрал невероятный ход.

После поражений от Порье и Мойкано Бенуа выдал серию из четырех досрочных побед подряд. В своих последних боях Сен-Дени финишировал Маурисио Руффи, Бенеила Дариуша и Дэна Хукера.

Француз постоянно прессингует, невероятно силен физически и одинаково опасен как в стойке, так и на земле. Пэдди Пимблетт подходит к поединку после болезненного поражения в январе в бою за временный пояс с Джастином Гейджи.

Та неудача прервала винстрик британца из семи побед в UFC. Пэдди проявил характер, выстояв все 25 минут с Гейджи, но теперь ему необходимо перезагрузить карьеру. Ранее Пимблетт заставил сдаться Бобби Грина и уверенно переиграл Майкла Чендлера.

Победа в данном поединке вернет британца в топ-5 и фактически гарантирует претендентский статус. Сен-Дени же в случае успеха сможет рассчитывать на бой с кем-то из первой тройки. В чем можно быть уверенным, так это в том, что фанатов ждет бескомпромиссная рубка, где каждый будет искать досрочный финиш.

Конор Макгрегор globallookpress.com

В главном событии UFC 329 фанатов ждет исторический реванш в полусреднем весе между Конором Макгрегором и Максом Холлоуэем. Ирландец возвращается в октагон после пятилетнего простоя. В своем предыдущем бою в июле 2021 года Макгрегор травмировал ногу в трилогии с Дастином Порье.

На дистанции последних пяти поединков у бывшего чемпиона в двух весах лишь две победы при трех поражениях. Конор заявляет, что настроен максимально серьезно и готов доминировать с первых секунд. Однако Макс Холлоуэй все эти годы оставался активным и выступал на высшем уровне.

Гаваец удерживает рекорд по проведенному времени в октагоне UFC и славится своим феноменальным кардио. В последних пяти боях Холлоуэй нокаутировал Джастина Гейджи и «Корейского зомби», а также побеждал Дастина Порье единогласным решением.

Лишь Илии Топурии и Чарльзу Оливейре удалось остановить гавайца в титульных поединках. Первая встреча Конора и Макса состоялась еще в 2013 году, и тогда победу решением забрал ирландец.

Спустя 13 лет, Холлоуэй жаждет взять убедительный реванш у главной звезды ММА. Грядущий бой станет настоящей проверкой для Макгрегора после такого простоя. Вопросов к форме ирландца слишком много, и ответы на них узнаем только в октагоне.