The Athletic разбирает, как серия управленческих ошибок превратила десятилетие надежд «Тоттенхэма» в период упущенных возможностей и падения.

Помните, где вы были ровно 10 лет назад? Потому что тогда «Тоттенхэм» находился на вершине мира.

Вернитесь мыслями, если это не слишком болезненно, к 28 февраля 2016 года. Команда Маурисио Почеттино принимала «Суонси» на стадионе «Уайт Харт Лейн». Лондонцы пропустили первыми, но не сдались. Подпитываемые верой трибун, они продолжали давить — и в итоге добились своего.

Насер Шадли сравнял счет, а за 13 минут до конца Дэнни Роуз забил победный мяч. Радость была такой бурной, что Почеттино едва удержался от того, чтобы прыгнуть в толпу болельщиков.

А сразу после финального свистка пришла новость: «Арсенал» проиграл «Манчестер Юнайтед» — 2:3. Еще один взрыв эмоций. «Тоттенхэм» опережал команду Арсена Венгера на три очка и отставал от лидирующего «Лестера» всего на два.

До конца чемпионата оставалось 11 туров. Исполняющий обязанности тренера «Суонси» Алан Кертис признался после матча: увидев «шпор» так близко, он никогда еще не был так уверен, что они способны выиграть Премьер-лигу.

Впервые в сезоне «Тоттенхэм» стал главным фаворитом у букмекеров.

Дэнни Роуз и Гарри Кейн празднуют победу над «Суонси» в феврале 2016 года. globallookpress.com

И уже во вторник их позиции только укрепились: «Лестер» дома сыграл вничью 2:2 с «Вест Бромвичем». Перед «шпорами» открывалась прямая дорога к титулу.

На следующий вечер, 2 марта, «шпоры» отправились на «Аптон Парк», зная, что победа над «Вест Хэмом» позволит им обойти «Лестер» по разнице мячей за десять туров до финиша. Но команда Славена Билича вышла заряженной до предела, а «шпоры» оказались не готовы к такому напору. «Вест Хэм» выиграл 1:0, и «Тоттенхэм» упустил свой шанс.

В ту субботу «Тоттенхэм» упустил еще одну возможность, сыграв 2:2 с «Арсеналом» на оглушительно шумном «Уайт Харт Лейн». Несколько минут после того, как Гарри Кейн вывел хозяев вперед, казалось, что «Тоттенхэм» находится в самом центре футбольной вселенной. Но Алексис Санчес восстановил равновесие, и после этого «шпоры» больше ни разу не сумели опередить «Лестер».

Тот сезон «Тоттенхэм» завершил без трофеев. Год спустя команда была еще сильнее, невероятные 86 очков, но и этого не хватило: чемпионство ушло к «Челси». В сезоне-2018/19 лондонцы стартовали еще мощнее, набрав 45 очков к середине чемпионата, однако затем снова сбавили ход.

С тех пор история «Тоттенхэма» — это история постепенного упадка. Яркие моменты, конечно, были — Амстердам, Бильбао, короткий, но запоминающийся период при Антонио Конте — однако общий вектор очевиден.

Клуб, который всего десять лет назад ставили в пример другим как образец прогрессивного мышления и умения добиваться многого с ограниченными ресурсами, теперь выглядит полной противоположностью самому себе.

Спустя десятилетие после борьбы за титул «Тоттенхэм» второй сезон подряд проводит в нижней части таблицы АПЛ. Угроза вылета, немыслимая для целого поколения болельщиков, стала вполне реальной.

Болельщик «Тоттенхэма» globallookpress.com

Один из букмекеров, который десять лет назад давал на чемпионство «шпор» коэффициент 7 к 2, теперь оценивает их шансы на вылет в 9 к 2.

Как все дошло до такого? Сколько ошибок было совершено по пути, сколько возможностей упущено или проигнорировано — и какие уроки можно извлечь из этого печального падения вниз по турнирной таблице?

Не обновили состав Почеттино

Главный стратегический провал заключался не только в том, что клуб не купил для Маурисио Почеттино новых игроков, но и в том, что не расстался с теми, кто уже был в команде.

Маурисио Почеттино globallookpress.com

Почеттино собрал сильный коллектив при ограниченном бюджете, но жизненный цикл любой команды конечен. Люди устают друг от друга. Единственный способ сохранить голод и энергию первых лет при Почеттино — вовремя обновлять состав, расставаясь с футболистами.

Кайл Уокер был продан в «Манчестер Сити» в 2017 году, но это скорее исключение, чем правило. Для председателя клуба Дэниела Леви дело было в статусе: он не хотел, чтобы «Тоттенхэм» выглядел как «продающий» клуб.

Дэнни Роуз был близок к переходу в «Челси» в том же году, но сделка сорвалась. Деле Алли так и не получил свой большой трансфер, даже когда внутри клуба начали сомневаться, не утратил ли он прежнюю остроту.

Тоби Алдервейрелд резко выпал из обоймы, но его тоже не продали. Кристиан Эриксен ушел в «Интер» за сравнительно небольшую сумму — всего за полгода до окончания контракта.

Расставаться с такими игроками было бы болезненно, но это была необходимая боль. Сотрудники клуба сравнивали ситуацию с необходимостью менять воду в бассейне. Но команда оставалась вместе дольше, чем следовало, и проект постепенно начал выдыхаться.

Отсутствие трансферов в сезоне-2018/19

Логичным следствием того, что клуб почти никого не продавал, стало отсутствие пространства и средств для покупки новых игроков. А с учетом расходов на строительство нового стадиона о финансовом изобилии говорить не приходилось.

Лукас Моура globallookpress.com

В январе 2018 года был приобретен Лукас Моура из «ПСЖ» — блестящий трансфер, учитывая, что именно его хет-трик вывел команду в финал Лиги чемпионов. Но затем до лета 2019-го не пришел ни один новичок, а к тому моменту клуб уже сильно изменился.

Это не значит, что «Тоттенхэм» вовсе не пытался кого-то подписать. Летом 2018 года они нацелились на Джека Грилиша, понимая, что финансовые трудности «Астон Виллы» вынуждают клуб продавать игроков. Но Леви решил действовать осторожно, начав переговоры с предложения в 3 миллиона фунтов (около 4 млн долларов по текущему курсу) плюс молодой полузащитник Джош Онома.

Постепенно «шпоры» повышали предложение, но момент был упущен. У «Астон Виллы» сменились владельцы, и новые хозяева дали понять, что Грилиш никуда не уйдет. Трансферное окно «Тоттенхэм» закрыл без приобретений.

Проблема заключалась не только в сезоне-2018/19, когда у команды был опытный, но уже уставший состав. Этот 18-месячный провал в селекционной работе преследовал клуб еще долгие годы. «Шпоры» все это время догоняли упущенное.

Если бы в конце 2010‑х клуб продолжал точечно покупать молодых игроков, то к середине 2020‑х у него было бы больше футболистов пикового возраста — того, чего «Тоттенхэму» так не хватало.

Замена Почеттино на Моуринью

К ноябрю 2019 года стало ясно: эпоха Маурисио Почеттино подошла к концу.

Поражение в финале Лиги чемпионов от «Ливерпуля» в Мадриде тяжело ударило по всем — особенно с учетом того, что команда отправлялась в столицу Испании почти с религиозной уверенностью в победе.

Новый сезон начался, а Почеттино уже не находил в себе энергии, чтобы снова зажечь команду. Летом клуб все‑таки подписал нескольких игроков, но процесс разложения уже шел.

Жозе Моуринью globallookpress.com

Во время ноябрьской паузы на матчи сборных Дэниел Леви решил заменить самого успешного тренера в истории клуба на Жозе Моуринью.

На базовом уровне решение выглядело логичным. Моуринью — «проверенный победитель». «Тоттенхэму» нужно было сделать последний шаг к трофеям. Но при этом игнорировалось, что результаты команд Моуринью к тому моменту уже шли на спад.

Эпоха Почеттино строилась на футбольной философии и управленческом стиле, полностью противоположных подходу Моуринью.

Прежде всего, это назначение отражало убеждение, что главное для «Тоттенхэма», особенно после переезда на новый стадион, — выглядеть в глазах мира большим клубом. Именно эта логика стала доминировать в годы после Почеттино. И в итоге клуб заплатил за нее собственной идентичностью.

Передача селекционной политики Паратичи

Летом 2021 года «Тоттенхэм» снова искал себя. Вернуть Почеттино было невозможно, и Леви обратился к Фабио Паратичи, который долгие годы руководил футбольными операциями в «Ювентусе».

Фабио Паратичи globallookpress.com

Перед клубом оказался человек, способный привнести «стандарты Ювентуса». Леви наделил Паратичи большей властью, чем когда-либо давал любому футбольному функционеру. И даже после того, как Паратичи был вынужден уйти в отставку в 2023 году из-за дисквалификации от футбольной деятельности, Леви сохранил его в роли доверенного консультанта.

Обширные связи Паратичи действительно помогли провернуть несколько удачных сделок. Например, Кристиан Ромеро перешел из «Аталанты», а Деян Кулушевски — из «Ювентуса». Но промахов было не меньше, и в итоге «шпоры» получили состав, переполненный нестабильными и ненадежными игроками.

Сосредоточив столь большую власть в руках одного человека на долгое время, «Тоттенхэм» начал отставать от более прогрессивных и системно выстроенных конкурентов.

Ставка только на атакующих игроков, «проверенных Премьер-лигой»

Сложно утверждать, что трансфер Танги Ндомбеле за 55 миллионов фунтов в 2019 году оказался удачной сделкой. Но это был смелый шаг — подписание 22-летнего игрока, ярко проявившего себя в сильном чемпионате и привлекавшего внимание всей Европы. И, по сути, это был последний раз, когда «Тоттенхэм» решался на нечто столь же рискованное, и столь же потенциально выгодное.

Танги Ндомбеле globallookpress.com

С тех пор, когда «шпоры» тратили крупные суммы на атакующих игроков, они неизменно покупали их внутри АПЛ. Но можно ли сказать, что клуб получал реальную отдачу?

Ришарлисон перешел из «Эвертона» за первоначальные 50 миллионов фунтов — и за почти четыре года забил 23 мяча в чемпионате. Бреннан Джонсон обошелся в 47,5 млн из «Ноттингем Форест», забил 18 голов за два с половиной сезона, после чего был продан с убытком в «Кристал Пэлас».

Доминик Соланке стоил 55 млн из «Борнмута» — и за почти два года забил 11 мячей в лиге. Мохаммед Кудус также обошелся в 55 млн из «Вест Хэма», но при этом оформил лишь два гола в 19 матчах чемпионата.

Доминик Соланке globallookpress.com

Ни одного из этих игроков нельзя назвать откровенным провалом, но и выдающимися они не стали. Клубы, активно работавшие на европейском рынке и искавшие игроков с потенциалом суперзвезд, в итоге выиграли больше. Подход «Тоттенхэма», который должен был минимизировать риски, привел и к минимальной отдаче.

Отсутствие плана по замене Сона и Кейна

Невозможно рассказать историю последних десяти лет, не упомянув, что большую часть этого времени у «Тоттенхэма» было два игрока мирового уровня — Гарри Кейн и Сон Хын Мин.

Гарри Кейн и Сон Хын Мин globallookpress.com

Именно они во многом обеспечили успех команды при Маурисио Почеттино. Причем Кейна клуб воспитал в собственной академии, а Сона приобрел всего за 20 миллионов фунтов у «Байера» в 2015 году. Но эпоха Кейна и Сона не могла длиться вечно. Кейн ушел в «Баварию» в 2023 году, а Сон перебрался в «Лос-Анджелес» из MLS в 2025‑м.

Чтобы заменить их напрямую, потребовались бы сотни миллионов. Но никогда не было ощущения, что у клуба есть план по подготовке следующего поколения звезд или по опережению конкурентов в поиске будущих лидеров.

Опасение заключается в том, что Кейн и Сон были последними звеньями длинной цепочки, уходящей к Гарету Бейлу и Луке Модричу, и что продолжить эту линию больше некому.

Постоянная смена игрового стиля

Отсутствие четкой игровой идентичности после ухода Почеттино стало болезненно очевидным.

«Тоттенхэм» метался от одной идеи к другой, но ни разу не проявил достаточной последовательности, чтобы довести хоть одну концепцию до конца. Когда Дэниел Леви в 2021 году знаменитым образом описал «ДНК Тоттенхэма» как «свободный, атакующий и зрелищный футбол», казалось, что он говорит прежде всего о наследии Почеттино.

Нуну Эшпириту Санту globallookpress.com

Однако уже в следующем месяце Леви и Фабио Паратичи назначили главным тренером Нуну Эшпириту Санту — и это многое говорит о том, насколько размытым было стратегическое мышление клуба в последние годы.

Когда на смену Нуну пришел Антонио Конте, показалось, что «шпоры» наконец получили тренера мирового уровня, о котором давно мечтали. Но итальянец так и не получил игроков того уровня, которые были необходимы для реальной борьбы за чемпионство.

После его ухода клуб снова резко сменил курс, сделав ставку на более открытый, доминирующий футбол Энджа Постекоглу.

После прихода Постекоглу Леви с гордостью заявил: «Мы вернули себе настоящий "Тоттенхэм"». Но спустя два года он вновь изменил направление, сделав выбор в пользу гипероптимизированной эффективности стандартных положений под руководством Томаса Франка. Ни одна стратегия не могла быть реализована до конца, потому что стратегия менялась каждый раз вместе с тренером.

Ограничение заработной платы

Давно известно, насколько тесно результаты в чемпионате связаны с уровнем зарплат в футболе. И одна из ключевых историй последних лет — неспособность «Тоттенхэма» идти в ногу с конкурентами по этому показателю.

«Тоттенхэм» globallookpress.com

В начале десятилетия клуб тратил на зарплаты примерно столько же, сколько «Арсенал». Но, согласно свежему отчету UEFA European Club Finance and Investment Landscape, в прошлом сезоне «канониры» потратили на зарплаты на 95 миллионов евро (112 млн долларов; около 83 млн фунтов по текущему курсу) больше, чем «Тоттенхэм».

«Челси» потратил на 121 млн евро больше, «Ливерпуль» — на 191 млн и так далее. По уровню зарплат настоящие соперники «шпор» сегодня — не бывшая «большая шестерка», а «Астон Вилла» и «Ньюкасл», две команды, которые в последние годы обошли их в таблице.

Зарплатная структура «Тоттенхэма» долгое время считалась преимуществом — гарантом финансовой стабильности и инструментом контроля над ситуацией. Но теперь болельщики все чаще видят в ней слабость, особенно после того, как стало известно, что отношение зарплат к доходам клуба составляет всего 42%. Для многих этот показатель стал символом нежелания клуба серьезно увеличивать расходы на игроков.

Именно об этом неоднократно говорил Эндж Постекоглу, обсуждая трансферную политику клуба в подкасте Stick to Football в феврале.

Упущенный импульс после Бильбао

Когда «Тоттенхэм» выиграл Лигу Европы в прошлом году, у клуба был исторический шанс. Постекоглу подарил болельщикам лучший момент за целое поколение, и сотни тысяч людей на чемпионском параде это подтвердили.

«Тоттенхэм» — победитель Лиги Европы 2024/2025 globallookpress.com

Если бы клуб сумел сохранить и развить ту волну позитивной энергии, кто знает, как сложился бы нынешний сезон? Вместо этого почти все, что произошло с мая прошлого года, лишь отдаляло клуб от того дня.

Постекоглу был отправлен в отставку — клуб заявил, что необходимо «конкурировать на нескольких фронтах». Его сменил Томас Франк, чьи футбольные идеи и публичные заявления оказались полной противоположностью подходу предшественника, и который тоже не сумел эффективно совмещать выступления в Европе и внутреннем чемпионате.

Добавьте к этому внезапное увольнение Дэниела Леви и фактическую перестройку структуры клуба прямо по ходу сезона — и Бильбао уже кажется воспоминанием из другой жизни. Не говоря уже о том, где «шпоры» находились десять лет назад, когда они смотрели на большинство соперников сверху вниз.