The Athletic объясняет, как конфликт интересов и отсутствие лидерства превратили сезон «шпор» в череду скандалов.

Для «Тоттенхэма» выдалась мрачная неделя — полная неприятных ударов и отвлекающих факторов, которые лишь усиливают ощущение, что и без того тяжелый сезон может скатиться в еще более глубокое болото.

«Шпоры» упустили победы в матчах с «Сандерлендом» и «Борнмутом», а также лишились сразу трех футболистов из-за травм — Мохаммеда Кудуса, Лукаса Бергвалля и Родриго Бентанкура.

Кудус выбыл до марта после повреждения, полученного в воскресной домашней ничьей с «Сандерлендом» (1:1), причем произошло это всего через два дня после того, как его сменщик Бреннан Джонсон был продан в «Кристал Пэлас».

Томас Франк globallookpress.com

И без того тяжелую ситуацию усугубили события вокруг поражения от «Борнмута» (2:3) в среду. Матч запомнился не только результатом, но и странной деталью — главный тренер Томас Франк был замечен с кофейным стаканом с эмблемой «Арсенала», а также нервной перепалкой защитников Педро Порро и Микки ван де Вена с болельщиками на выезде.

Затем последовал эмоциональный, вскоре отредактированный пост капитана команды Кристиана Ромеро в соцсетях, в котором он, по сути, обвинил руководство клуба во «лжи».

В пятницу траст болельщиков «Тоттенхэма» (THST) выступил с заявлением, выразив недовольство «позором» в Борнмуте и отсутствием лидерства со стороны высших руководителей клуба, которые, по мнению фанатов, «обязаны публично и напрямую объяснять происходящее болельщикам».

Поражение дома от «Астон Виллы» в матче третьего раунда Кубка Англии в субботу вечером лишь усилит общее ощущение безысходности и окончательно закрепит апатию, которая стремительно охватывает все большую часть фанатской аудитории «шпор».

Прошлой зимой «шпоры» вылетели из обоих внутренних кубков — в том числе уступили «Астон Вилле» (1:2) в четвертом раунде Кубка Англии. Эти поражения пришлись на два матча с интервалом в четыре дня в начале февраля, на фоне удручающего списка травмированных и стремительного падения формы в Премьер-лиге.

И все же тогда «Тоттенхэм» считался фаворитом Лиги Европы — турнир, который, как мы знаем, он в итоге выиграл.

В этом сезоне лондонцы все еще выступают в Лиге чемпионов, занимая 11-е место в таблице из 36 команд за два тура до завершения группового этапа, матчи которого состоятся позднее в этом месяце. Но на этот раз никто не верит, что у них есть хотя бы призрачный шанс на победу в турнире.

«Тоттенхэм» globallookpress.com

Безобидная оплошность Франка, который сделал глоток кофе из стаканчика с символикой «Арсенала», оставленного на стадионе «Виталити» после визита «канониров» четырьмя днями ранее, не имела никакого реального значения. Однако этот эпизод грозит надолго прилипнуть к датскому тренеру, лишь усиливая ощущение, что в новой должности у него буквально все валится из рук.

Это была ошибка из разряда тех, что случаются только с уже тонущим командиром — примерно как если бы растерянный депутат сел не на ту сторону Палаты общин. Неудивительно, что болельщики «Арсенала» с радостью ухватились за этот повод.

Впрочем, у Франка проблем куда больше, а эмоциональный выпад Ромеро после матча в социальной сети лишь подтвердил репутацию защитника как человека импульсивного и непредсказуемого.

Кристиан Ромеро globallookpress.com

В своем посте аргентинец задался вопросом, почему «другие люди» в клубе не выходят к общественности, заявив, что «так происходит уже несколько лет», и добавив, что они «появляются только тогда, когда все идет хорошо, чтобы рассказать пару ложных историй».

Позднее он отредактировал публикацию, убрав упоминание о «лжи».

Франк называл Виная Венкатешама «одним из лучших коммуникаторов, которых мне доводилось встречать», однако болельщики слышали от нового исполнительного директора клуба совсем немного — за исключением серии интервью с внутренними клубными медиа.

Винай Венкатешам globallookpress.com

При этом последнее его выступление на официальных ресурсах «Тоттенхэма» датируется октябрем, когда он расхваливал возвращение Фабио Паратичи на пост совместного спортивного директора.

Что касается Паратичи, то ему уже предложили вернуться на родину — в «Фиорентину», а его отсутствие было особенно заметным в пятницу, когда Франк перечислял журналистам руководящий штаб «шпор»: «Йохан (Ланге, второй спортивный директор), Винай и я — мы полностью на одной волне, владельцы — тоже», — сказал тренер, тем самым лишь усилив сомнения в будущем итальянца в клубе.

Любопытно, что в «Ювентусе» Паратичи регулярно общался с прессой, тогда как за оба своих периода работы в «Тоттенхэме» он скорее присутствовал, чем говорил.

Тем временем настоящая власть в клубе — мажоритарные владельцы из семьи Льюис и независимый председатель совета директоров Питер Чаррингтон — по-прежнему окутана тайной.

Их видение и стратегия развития «Тоттенхэма» остаются во многом непрозрачными и ограничиваются редкими дежурными фразами, передаваемыми через третьих лиц. Скорее всего, они по-прежнему могут спокойно пройти мимо большинства болельщиков на улице, не вызвав ни малейшего интереса.

«Мы вновь донесли до клуба, что считаем необходимым публичное обсуждение этих вопросов руководством и прямой диалог с болельщиками, — говорится в заявлении THST в пятницу. — Мы подчеркнули, что фанаты должны услышать напрямую от руководства, какие амбиции есть у футбольного клуба на этот сезон, на следующий и на более отдаленную перспективу».

Дэниел Леви globallookpress.com

Молчание сверху было характерной чертой эпохи бывшего исполнительного председателя Дэниела Леви до его сенсационного увольнения в сентябре, однако нынешний период должен был стать началом новой, более открытой эры — с амбициями и ответственностью. На деле же изменились имена в кабинетах, но разочарование болельщиков — да и самих игроков — осталось прежним.

Ромеро и раньше критиковал руководство. В декабре 2024 года после поражения от «Челси», когда Леви еще занимал свой пост, он заявил, что «за проблемы в "Тоттенхэме" всегда отвечают одни и те же люди».

Франк подтвердил в пятницу, что с Ромеро провели беседу, но не оштрафовали. Со стороны складывается впечатление, что клуб обращается с аргентинцем предельно осторожно — возможно, опасаясь оттолкнуть одного из немногих по-настоящему звездных игроков в составе.

Управление Франка раздевалкой уже вызывало вопросы — на фоне вялых выступлений команды и эпизода в ноябре, когда после очередного поражения от «Челси» его демонстративно проигнорировали ван де Вен и фулбек Джед Спенс. Теперь же вспышка капитана и реакция клуба на нее рискуют еще сильнее подорвать авторитет тренера.

В пятницу Франк косвенно усомнился в пригодности Ромеро к роли капитана, назвав 27-летнего чемпиона мира и двукратного победителя Кубка Америки «молодым лидером».

Пост аргентинца в социальной сети появился всего через пару недель после того, как он был удален в концовке домашнего поражения от «Ливерпуля» (1:2) за удар Ибраима Конате — вспышка раздражения, которая лишила «шпор» шанса вырвать ничью у соперника, игравшего без особой остроты.

Ромеро пропустил кубковую встречу с «Астон Виллой», признав обвинение Футбольной ассоциации в «ненадлежащем поведении из-за того, что не покинул поле своевременно» после того удаления. В результате к дисквалификации добавился еще один матч.

Томас Франк и Кристиан Ромеро globallookpress.com

Франк доверил капитанскую повязку Ромеро после летнего ухода Сон Хын Мина в MLS, но вправе заметить, что особого выбора у него не было: в нынешнем составе попросту нет большого числа очевидных кандидатур на эту роль.

Очевидно, что «Тоттенхэму» не хватает Сона — и как объединяющей фигуры в раздевалке, и как связующего звена с болельщиками. Отсутствие Леви, который в последние месяцы служил своеобразным громоотводом для недовольства фанатов, также усилило давление на Франка и его игроков и оставило вакуум на уровне руководства, который клуб до сих пор пытается заполнить.

«Шпорам» неизбежно потребуется время, чтобы оправиться от таких громких уходов. Однако если надежда на быстрый выход из нынешнего кризиса и существует, то она может быть связана с ближайшим соперником.

Унаи Эмери с момента назначения в октябре 2022 года преобразил «Астон Виллу», не устраивая радикальной перестройки состава: он вывел команду из зоны вылета в число лидеров, доказав, что тренер с видением и умением развивать игроков способен быстро компенсировать слабые места как выше, так и ниже себя в управленческой иерархии.

Если Франк хочет доказать, что именно он способен стать таким человеком для «Тоттенхэма», ему нельзя допускать больше ошибок — случайных или вполне заслуженных.