Уходит как легенда: Сон Хын Мин прощается с «Тоттенхэмом

— форвард мирового уровня, который отдал лучшие годы карьеры клубу, не раз становившемуся объектом насмешек, и все это — без единого душещипательного интервью на гольф-поле в стиле Гари Невилла.

Подобные трансферы случаются редко — когда решение расстаться кажется правильным абсолютно для всех. Но и наш циничный редакционный взгляд не может остаться равнодушным: расставание Сона и «Тоттенхэма» получилось по-настоящему теплым, честным и своевременным.

Это действительно редкий, почти трогательный случай, когда клуб и игрок расстаются в нужный момент — красиво и по обоюдному согласию.

Последний раз нечто подобное происходило со «шпорами», когда Кайл Уокер переходил в «Манчестер Сити». Тогда казалось, что сделка на 50 миллионов фунтов за «обычного правого защитника» устраивала всех: «Сити» получал усиление, «Тоттенхэм» — деньги, а Уокер — шанс на трофеи.

На деле это оказалось чепухой.

Недавно Уокер признался, что с радостью отдал бы один из своих титулов АПЛ, чтобы быть частью состава «Тоттенхэма», выигравшего Лигу Европы. И это говорит о многом. Даже спустя восемь лет, за которые он выиграл все, что можно, и в Англии, и в Европе — воспоминания о клубе, который он покинул, все еще живы. И, кажется, немного болят.

А теперь представьте, что чувствует тот, кто остался.

Последним серьезным вкладом Сона в игру стал тот самый кубок Лиги Европы — заслуженная награда за 10 лет безупречной преданности клубу, который умудрился быть одновременно великой футбольной историей и объектом бесконечного интернет-сарказма.

Сон Хын Мин с трофеем Лиги Европы globallookpress.com

Он сделал то, чего не смог Гарри Кейн. И не дал ни одного пафосного интервью на фоне лунок и кедров.

Последний выход Сона на поле в футболке «Тоттенхэма» вообще — это товарищеский матч с «Ньюкаслом» в Сеуле. Он вывел команду на игру как капитан, а за 20 минут до конца ушел под оглушительные аплодисменты, объятия всех партнеров по команде и уважительные взгляды соперников.

Настоящее прощание со «шпорами» еще впереди — оно наверняка состоится уже по ходу нового сезона. И да, там снова будут слезы. Но это будут счастливые слезы.

Сон, возможно, и не был таким же великим игроком, как Гарри Кейн — с которым его имя навсегда останется неразрывно связано в истории «Тоттенхэма». Но именно он, вполне вероятно, войдет в клубную летопись как более масштабная легенда. На первый взгляд это звучит парадоксально. Кейн — воспитанник клуба, мальчик с «Уайт Харт Лейн», ставший одним из лучших бомбардиров мира.

Сон пришел в Лондон в 2015 году, в тот момент, когда Кейн уже начинал закрепляться в основе. И очень быстро влюбился в этот странный, непредсказуемый, местами нелепый, но родной клуб. И любовь эта была взаимной — огромной и искренней.

Он мог быть вторым номером в их ярком партнерстве, но именно он, возможно, останется в памяти болельщиков «Тоттенхэма» как самый светлый символ эпохи.

Гарри Кейн и Сон Хын Мин globallookpress.com

Если вам кажется, что все это звучит преувеличенно — подумайте вот о чём: кому скорее поставят памятник у стадиона? Кейну с одной из его «Золотых бутс» — или Сону, ликующему с трофеем в Бильбао, ставшим символом эмоционального освобождения?

Долгое время было странно, почти нелепо, что «Тоттенхэм» может одновременно располагать двумя из лучших атакующих игроков своего поколения. Но если Кейн регулярно мелькал в трансферных слухах, иногда сам подталкивая клуб к продаже ради «больших возможностей», то Сон просто оставался.

Это не новая мысль, но оттого не менее поразительная: игрок с такими данными, как Сон, годами играл за клуб без чемпионских титулов, и все вокруг — болельщики, эксперты, даже соперники — воспринимали это как нечто естественное. Как должное.

Вы не увидите Сона в шоу Гари Невилла на гольф-поле, делящегося своими переживаниями о «новом этапе». У него нет брата-агента, сливающего сплетни таблоидам на свадебных фуршетах о грядущем переходе в «Ман Сити».

Сон просто улыбался, играл и делал все возможное, чтобы тянуть этот упрямый клуб вперед.

Как и Кейн, он особенно вдохновлялся матчами с «Арсеналом» — и это всегда хороший выбор. Но, пожалуй, важнее всего другое: сколько бы теплых слов вы ни услышали о Соне как о футболисте, вдвое больше вы услышите о нем как о человеке.

Сон Хын Мин globallookpress.com

Его доброжелательность к партнерам и сотрудникам клуба никогда не выглядела показной — только искренней. Он был гораздо жестче на поле, чем его добродушная улыбка и легкий дриблинг могли бы показать. И немало защитников подтвердят: Сон вполне умел быть «тем самым» соперником.

Но дело не только в том, что он наконец взял трофей, давший ему право считаться легендой «шпор». Правда в том, что Сон уже некоторое время сдает.

В прошлом сезоне ему не хватало прежней скорости — ни ног, ни мысли. И все же это лишь подчеркивает его класс, самоотдачу и энергию: даже в таком состоянии он сумел выдать достойные цифры — 7 голов и 10 голевых передач в 30 матчах АПЛ в сезоне-2024/25.

Но отдача от его игры постепенно снижалась. Единственный гол в Премьер-лиге после января — реализованный пенальти против «Борнмута». Если вы смотрели матчи, вы знали: что-то ушло. Та скорость, та уверенность, с которой Сон годами разрывал фланг — исчезли. Из той самой стартовой позиции слева, откуда он с легкостью обходил защитников с обеих сторон.

В лучшие годы — а длились они почти восемь сезонов — сложно было представить более опасного игрока в ситуации «один на один» с вратарем. Разве что вы — болельщик «Арсенала», мечтающий, чтобы он промахнулся и тем самым спас ваши шансы на титул.

Сон был убийственно эффективен. Достаточно быстрым, чтобы оставить защитника позади, и достаточно хладнокровным, чтобы без колебаний решить, как и когда переиграть вратаря.

Сон Хын Мин globallookpress.com

Он был восхитительным футболистом. Магнитом для взгляда. Но в прошлом сезоне это ушло. Он стал медлительным, неуверенным. Мелкие травмы били по скорости, а с ней исчезла и та решительность, которая была его визитной карточкой.

Тот самый человек, который когда-то раз за разом возглавлял стремительные контратаки «Тоттенхэма» — при Почеттино, Нуну, Моуринью, Конте и Постекоглу — теперь сам замедлял игру команды.

Точность и резкость сменились на сомнения и нерешительность.

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Во всех смыслах, сейчас — идеальное время для ухода. Сон уходит на своих условиях, поставив галочку напротив единственного пункта, за который его могли не включить в список вечных легенд «шпор». Он выиграл трофей.

И своим решением попробовать что-то новое он не только проявил уважение к клубу, который любит — он сделал для «Тоттенхэма» то, что всегда делал лучше всего: поступил правильно.