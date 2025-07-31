Первое лондонское дерби — и первая пощёчина от «Тоттенхэма»: «Арсенал» оступился в Гонконге

Игра получилась сдержанной, местами вязкой. Оба тренера — Артета и Томас Франк — использовали матч не только для проверки формы, но и для интеграции новичков. У «Арсенала» дебютировали Виктор Дьёкереш и Кристиан Москера, а у «Тоттенхэма» вновь блистал Мохамед Кудус.
Всё решил дальний выстрел Сарра
На 45-й минуте, после обрезки Майлза Льюиса-Скелли, Пап Сарр выстрелил прямо из центрального круга, поймав Давида Райю высоко за пределами ворот. Мяч пролетел над кипером — и стал единственным голом встречи. Это уже второй подобный эпизод с Райей за полгода: ранее его таким же образом наказал Матета из «Кристал Пэлас».
Артета после матча сдержанно прокомментировал эпизод: «Нам не хватило точности в ключевые моменты». И это точно — большинство атак «Арсенала» захлёбывались до штрафной.
У «Арсенала» и раньше были трудности с обороной при стандартах — в прошлом сезоне команда пропустила 14 мячей после угловых и штрафных. Здесь история повторилась: Кудус и Педро Порро дважды попали в каркас ворот прямо с угловых, а Ришарлисон с пары метров не попал в пустые ворота после отскока.
Интересно, что у ворот соперника «канониры» пробовали новую угловую заготовку: пять человек выстроились вдоль линии штрафной, но толку из этого не вышло. Пока — только намёк на возможные сюрпризы в сезоне.
Дьёкереш и Москера: короткое знакомство
На 77-й минуте на поле появились два дебютанта — нападающий Виктор Дьёкереш и защитник Кристиан Москера. Швед получил пару неточных навесов и однажды грамотно сыграл в подыгрыше, но общая картина атаки оставалась вялой. Москера вышел в пару к Салиба, но того быстро сместили на левый край — похоже, пока французу проще быть ментором, чем позволять новичку брать на себя центр.
Скорее всего, мы увидим эту связку в действии побольше в матче с «Вильярреалом» 6 августа, когда состав будет ближе к боевому.
Всё межсезонье «Арсенал» работал над более прямолинейным стилем. Уже в начале матча Райя и Салиба отдали по нескольку длинных передач за спину — Сака и Мартинелли активно открывались, Хаверц скидывал. Но точности снова не хватало. Многие забросы были перехвачены или попадали в офсайдную ловушку. Артета надеется, что Дьёкереш станет ключевым игроком для этого стиля — но пока швед едва успел запомниться.
Много задумок, мало результата
«Арсенал» снова владел мячом, пробил 16 раз, но по-настоящему не потревожил Гульермо Викарио. Без качественного завершения, без угрозы со «вторых мячей», без уверенности при угловых — и с Райей, у которого стало слишком много повторяющихся ошибок.
Товарищеский статус матча не отменяет того факта, что это было поражение от «Тоттенхэма» — пусть и в Гонконге. И пусть это только подготовка, но до старта сезона остаётся меньше двух недель.