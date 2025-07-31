Первое лондонское дерби — и первая пощёчина от «Тоттенхэма»: «Арсенал» оступился в Гонконге

Предсезонка — время для экспериментов, но поражения в дерби, а тем более от «Тоттенхэма», болельщики не прощают даже в Азии. Перед встречей на стадионе Kai Tak Sports Park в Гонконге было ясно: матч «Арсенала» и «Тоттенхэма» — не просто товарищеский. Это первое северолондонское дерби за пределами Великобритании, собравшее почти 50 тысяч зрителей и массу ожиданий.

Футбол. Товарищеские матчи (клубы) Арсенал Лондон — Тоттенхэм 0:1 Голы: 0:1 Папе Сарр (45'), 0:2 Ламин Ямаль (14'), 1:2 Чхо Ёун Ук (26'), 2:2 Йазан Або Альараб (45 + 1'), 2:3 Ламин Ямаль (45 + 3'), 2:4 Андреас Кристенсен (55'), 2:5 Ферран Торрес (74'), 2:6 Гави (76') Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Бен Уайт, Вильям Салиба, Якуб Кивёр (Кристьян Москера, 77'), Майлс Льюис-Скелли (Александр Зинченко, 77'), Мартин Эдегор, Кристиан Нергор (Мартин Субименди, 68'), Деклан Райс (Микель Мерино, 77'), Букайо Сака (Max Dowman, 77'), Кай Хаверц (Виктор Дьёкереш, 77'), Габриэл Мартинелли (Леандро Троссард, 68') Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Джед Спенс, Микки ван де Вен (Бен Дэвис, 78'), Кристиан Ромеро (Кевин Дансо, 63'), Лукас Бергвалль (Ив Биссума, 78'), Мохаммед Кудус (Бреннан Джонсон, 63'), Папе Сарр (Джеймс Мэддисон, 85'), Родриго Бентанкур (Арчи Грей, 85'), Педро Порро, Ришарлисон (Матис Тель, 63'), Вильсон Одобер (Сон Хын Мин, 78') Предупреждения: Родриго Бентанкур (36'), Микель Мерино (90 + 2'), Бреннан Джонсон (90 + 2')

Игра получилась сдержанной, местами вязкой. Оба тренера — Артета и Томас Франк — использовали матч не только для проверки формы, но и для интеграции новичков. У «Арсенала» дебютировали Виктор Дьёкереш и Кристиан Москера, а у «Тоттенхэма» вновь блистал Мохамед Кудус.

Всё решил дальний выстрел Сарра

На 45-й минуте, после обрезки Майлза Льюиса-Скелли, Пап Сарр выстрелил прямо из центрального круга, поймав Давида Райю высоко за пределами ворот. Мяч пролетел над кипером — и стал единственным голом встречи. Это уже второй подобный эпизод с Райей за полгода: ранее его таким же образом наказал Матета из «Кристал Пэлас».

Удар Сарра gettyimages.com

Артета после матча сдержанно прокомментировал эпизод: «Нам не хватило точности в ключевые моменты». И это точно — большинство атак «Арсенала» захлёбывались до штрафной.

У «Арсенала» и раньше были трудности с обороной при стандартах — в прошлом сезоне команда пропустила 14 мячей после угловых и штрафных. Здесь история повторилась: Кудус и Педро Порро дважды попали в каркас ворот прямо с угловых, а Ришарлисон с пары метров не попал в пустые ворота после отскока.

Интересно, что у ворот соперника «канониры» пробовали новую угловую заготовку: пять человек выстроились вдоль линии штрафной, но толку из этого не вышло. Пока — только намёк на возможные сюрпризы в сезоне.

Арсенал — Тоттенхэм gettyimages.com

Дьёкереш и Москера: короткое знакомство

На 77-й минуте на поле появились два дебютанта — нападающий Виктор Дьёкереш и защитник Кристиан Москера. Швед получил пару неточных навесов и однажды грамотно сыграл в подыгрыше, но общая картина атаки оставалась вялой. Москера вышел в пару к Салиба, но того быстро сместили на левый край — похоже, пока французу проще быть ментором, чем позволять новичку брать на себя центр.

Скорее всего, мы увидим эту связку в действии побольше в матче с «Вильярреалом» 6 августа, когда состав будет ближе к боевому.

Виктор Дьёкереш gettyimages.com

Всё межсезонье «Арсенал» работал над более прямолинейным стилем. Уже в начале матча Райя и Салиба отдали по нескольку длинных передач за спину — Сака и Мартинелли активно открывались, Хаверц скидывал. Но точности снова не хватало. Многие забросы были перехвачены или попадали в офсайдную ловушку. Артета надеется, что Дьёкереш станет ключевым игроком для этого стиля — но пока швед едва успел запомниться.

Много задумок, мало результата

«Арсенал» снова владел мячом, пробил 16 раз, но по-настоящему не потревожил Гульермо Викарио. Без качественного завершения, без угрозы со «вторых мячей», без уверенности при угловых — и с Райей, у которого стало слишком много повторяющихся ошибок.

Товарищеский статус матча не отменяет того факта, что это было поражение от «Тоттенхэма» — пусть и в Гонконге. И пусть это только подготовка, но до старта сезона остаётся меньше двух недель.