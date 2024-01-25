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    Отцы и дети. Мальдини, Макаллистеры и еще 14 самых известных футбольных династий

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    Чезаре и Паоло Мальдини
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    Чезаре и Паоло Мальдини
    Футбольный талант либо есть, либо его нет. Здесь уже как повезет. Кому-то приходится прилагать невероятные усилия, а кому-то многое дано от природы.
    В детстве почти каждый мечтает стать футболистом, и в этом плане значительно проще тем, чей отец играл или продолжает это делать на профессиональном уровне.

    Правда, даже в этом случае далеко не всегда бывает легко. Многие зачастую так и остаются в тени своих успешных родителей.

    Тем не менее, в футболе немало примеров, когда сыновья известных футболистов тоже играют на высшем уровне. Squawka вспоминает самые яркие примеры.

    Марк Чемберлен и Алекс Окслейд-Чемберлен

    История имеет тенденцию повторяться. Именно это произошло на знаменитом стадионе «Маракана» в 2013 году, когда Алекс Окслейд-Чемберлен забил гол в ворота сборной Бразилии. Его отец был в сборной Англии в 1984 года, когда команда «Трех львов» обыграла бразильцев благодаря классному удару Джона Барнса. Марк в итоге провел за национальную команду лишь восемь матчей, хотя многие считали, что на определенном этапе он играл намного лучше Барнса.

    Стив и Алекс Брюс

    Окей, это не самая знаменитая пара. Стив был капитаном «Манчестер Юнайтед» в начале славной эпохи сэра Алекса Фергюсона. Именно он стал автором двух мячей в ворота «Шеффилд Уэнсдей», благодаря которым «красные дьяволы» выиграли первый титул в АПЛ. В качестве тренера ему так и не удалось выйти на этот уровень, а сейчас Брюс-старший и вовсе находится без работы после увольнения из «Вест Бромвича» в концн 2022 года. Между тем, Алекс тоже играл на позиции центрального защитника, но, в отличие от отца, у него была максимально скромная карьера.

    Брайан и Найджел Клаф

    Найджел и Брайан Клаф
    globallookpress.com

    Комичный Брайан во много опередил свое время. Благодаря своему саркастическому, но в то же время резкому характеру перед камерами он точно не затерялся бы в эпоху АПЛ. Но много лет назад это привело к тому, что его отстранили от работы в сборной Англии. Клафу-старшему пришлось завершить игровую карьеру из-за травмы, но зато он преуспел в качестве тренера, добившись невероятных результатов вместе с «Ноттингем Форест».

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    • Найджел долгое время играл под руководством отца за «Ноттингем», после чего провел несколько сезонов в «Ливерпуле» и «Манчестер Сити». Кроме того, в его активе есть 14 матчей за сборную Англии. С 2020 года Найджел Клаф тренирует скромный «Мэнсфилд Таун».

    Алекс и Даррен Фергюсон

    Алекс и Даррен Фергюсон
    globallookpress.com

    Сэр Алекс не нуждается в представлении. Это один из величайших тренеров всех времен, с его именем связаны все главные успехи «Манчестер Юнайтед». Упадок клуба в последние годы только подчеркивает, насколько он был важен. Фергюсон помог своему сыну Даррену закрепиться в «молодежке» «МЮ», но в первую команду ему так и не удалось пробиться. В итоге Даррен какое-то время выступал за «Вулверхэмптон» и «Рексем». Дальше он пошел по стопам отца, став тренером. Не так давно Фергюсон-младший в четвертый раз возглавил «Питерборо Юнайтед».

    Гарри и Джейми Реднапп

    Гарри блестяще играл за «Вест Хэм Юнайтед» и «Борнмут», прежде чем в 1983 году перешел на тренерскую работу. Джейми успешно выступал за «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Правда, из-за травм ему пришлось завершить карьеру в 32 года. Сейчас Реднаппа-младшего можно увидеть в качестве эксперта на Sky Sports. Гарри Реднапп добился серьезных успехов в качестве тренера «Тоттенхэма», «Вест Хэма» и «Портсмута».

    Иан Райт и Шон, Брэдли и Димарджио Райт-Филлипс

    Прирожденного бомбардира Яна с любовью вспоминают и в «Кристал Пэлас», и в «Арсенале». Кроме того, он проявил себя в качестве эксперта на ТВ. Его приемный сын Шон здорово играл за «Манчестер Сити» и «Челси».

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    • Брэдли так и не смог пробиться в АПЛ, но зато добился больших успехов с «Нью-Йорк Ред Буллз» в МЛС. Сын Шона Димарджио Райт-Филлипс с 2022 года выступает за «Сток Сити».

    Питер и Каспер Шмейхель

    Питер и Каспер Шмейхель
    globallookpress.com

    Вратарь был просто монстром и главной опорой «МЮ» в сезоне, в котором команда выиграла требл. В 1992 году Питер помог сборной Дании стать победителем чемпионта Европы. Разумеется, говоря о Каспере, тяжело избежать сравнений с его отцом. Однако Шмейхелю-младшему тоже есть чем похвастаться. В 2016 году он вместе с «Лестером» стал чемпионом АПЛ. Кроме того, он был одним из ключевых игроков сборной Дании, которая дошла до полуфинала на Евро-2020.

    Данни и Дейли Блинд

    Данни был изящным защитником, обладающим превосходной техникой. Точно так же можно охарактеризовать и его сына Дейли. Блинд-старший никогда не играл за иностранные клубы, основную часть карьеры проведя в «Аяксе» (с 1986 по 1999-й).

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    • Дейли, в свою очередь, после «Аякса» выступал за «Манчестер Юнайтед». В 2018-м вернулся в «Аякс», откуда сначала отправился на полгода в «Баварию», а потом стал частью сенсационной «Жироны».

    Арнор и Эйдур Гудьонсен

    Эйдур и Арнор Гудьонсен
    globallookpress.com

    Арнор и Эйдур являются единственными отцом и сыном, которые играли за сборную Исландии в одном и том же матче. На тот момент (24 апреля 1996 года) Арнору было 34 года, а Эйдуру — всего 17. Эйдур вышел на замену во втором тайме вместо отца. Арнор успел поиграть на клубном уровне за «Андерлехт» и «Бордо», тогда как Эйдур выступал за «Челси» и «Барселону», а также за «Монако», «Тоттенхэм» и «Фулхэм».

    Йохан и Хорди Кройф

    Йохан и Хорди Кройф
    globallookpress.com

    Как повторить путь отца, который является одним из лучших игроков и тренеров в истории футбола? Очевидно, что это почти невозможно. Но Хорди все-таки удалось поиграть сначала за «Барселону», а потом и за «Манчестер Юнайтед», но в обоих случаях у него была скромная роль в команде. Йохан был революционером и на поле, и его пределами, оставив огромный след в развитии футбола. Именно Кройф-старший был главным учителем Хосепа Гвардиолы, который в итоге тоже стал великим тренером.

    Пол и Том Инс

    Пол был жестким полузащитником, проведя свои лучшие годы карьеры в «Манчестер Юнайтед», миланском «Интере» и «Ливерпуле». Том, в отличие от отца, выступает на позиции вингера, избегая грубой игры.

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    Инс-младший пытался пробиться в первую команду «Ливерпуля», но очень быстро стало ясно, что он не готов играть на таком уровне. Зато он провел шикарный период под руководством отца в «Блэкпуле». После этого Том начал путешествовать по клубам, с прошлого года он находится на контракте в «Уотфорде». Перед этим был «Рединг», где он снова работал вместе с отцом.

    Зинедин, Энцо, Лука и Эльяс Зидан

    Энцо и Зинедин Зидан
    globallookpress.com

    Известно, что Зинедин назвал своего сына Энцо в честь знаменитого уругвайского футболиста Энцо Франческоли, но он не смог передать ему свой футбольный талант. После неудачных попыток пробиться в первую команду «Реала» старший сын Зидана безуспешно играл за скромные клубы.

    Остальные сыновья Зизу — Лука (сейчас в «Эйбаре»), Тео и Эльяс (сейчас в резервной команде «Бетиса») — тоже были или по-прежнему находятся в системе «Реала». Но очевидно, что они тоже не добьются серьезных успехов на футбольном поле.

    Густаво и Диего Пойет

    Густаво сделал себе имя в английском футболе, выступая за «Челси» и «Тоттенхэм». При этом до переезда в Западный Лондон он провел семь успешных сезоов в «Сарагосе». Диего безуспешно пытался закрпиться в «Вест Хэме», потом играл в низших английских дивизионах, в Аргентине и на Кипре. Пойет-младший завершил карьеру в 2020 году, когда ему было всего лишь 25 лет.

    Абеди Пеле и Андре, Джордан и Ибрагим Айю

    Абеди Айю получил прозвище Пеле в честь знаменитого бразильского нападающего. Столь щедрое сравнение было абсолютно оправданным. Ганец оказался одним из первых африканских игроков, заявивших о себе в Европе. Айю-старший успешно выступал за «Марсель», вместе с которым выиграл Лигу чемпионов.

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    • Трое его сыновей тоже стали известными игроками. Джордан в настоящее время выступает за «Кристал Пэлас». Андре играл за «Вест Хэм» и «Суонси». Ибрагим провел карьеру в менее известных клубах. Все они играли за сборную Ганы, но ни одному из них не удалось превзойти достижения отца.

    Чезаре, Паоло и Даниэль Мальдини

    Чезаре и Паоло входят в список легендарных игроков «Милана». Оба играли на позиции центрального защитника и в разное время добились выдающихся успехов на «Сан-Сиро». Чезаре после завершения карьеры тренировал «Милан» и сборную Италии. При этом никто не мог обвинить его в предвзятости, когда он перевел в состав «россонери» своего сына Паоло. Даниэль, сын Паоло, дебютировал за взрослую команду «Милана» в феврале 2020 года. В этом сезоне сначала выступал на правах аренды за Эмполи«, а недавно стал игроком "Монцы".

    Карлос и Алексис Макаллистер

    Алексис Макаллистер
    globallookpress.com

    Если у вас когда-нибудь было желание узнать ответ на вопрос "Кто лучше — Лионель Месси или Диего Марадона?", об этом лучше всего поговорить Макаллистерами. Карлос провел три матча за сборную Аргентины вместе с Марадоной.

    Макаллистер-младший в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира, благодаря чему чуть позже перешел в "Ливерпуль". Как и отец, ему тоже повезло играть в одной команде с одним из величайших футболистов в истории. Неплохая династия.

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