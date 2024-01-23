Был козлом отпущения, а теперь звезда. Удивительный путь Уэстона Маккенни

Всего лишь за несколько месяцем Маккенни прошел пути от боксерской груши в социальных сетях до настоящей звезды Серии А. Неприятные насмешки остались в прошлом. Больше нет никакой жестокости, ненависти, за исключением нескольких озлобленных фанатов в Англии, ослепленных собственным разочарованием.

Но любой, кто в теме, понимает, что Маккенни с недавних пор является важнейшим игроком в одном из самых больших клубов мира.

Уэстону удалось стать важной частью в системе Массимилиано Аллегри. Но как так вышло, что ему удалось отвоевать место в стартовом составе? Сейчас попробуем найти ответ на этот и другие вопросы.

«Ты толстый убюдок!»

В конце шестимесячной аренды в «Лидсе» у Маккенни была не самая приятная ситуация. Болельщики клуба провожали его тремя словами: «Ты жирный ублюдок!».

Это было типичное поведение английских фанатов, которые явно разозлились на Маккенни. Однако факт в том, что американцу никогда не приходилось делать то, с чем он в итоге столкнулся. Изначально были совершенно другие договоренности.

Уэстон Маккенни globallookpress.com

Первоначальный план «Лидса» заключался в том, чтобы Маккенни играл в команде Джесси Марша выше Тайлера Адамса. Но Марш вскоре был уволен, а Адамс получил травму. Уэстону пришлось играть на непривычной для него позиции шестого номера.

В итоге «Лидс» вылетел в Чемпионшип, а Маккенни стал козлом отпущения. Проще всего было обвинить игрока, который сразу после этого покинул команду, которой предстояло пережить последствия провального сезона. Насмешки в адрес американца можно было услышать и прочитать даже летом.

После ужасных шести месяцев в «Лидсе» его акции упали до рекордно низкого уровня. После возвращения в «Ювентус» на это сложно было не обращать внимание.

Уйти или остаться?

Прошлым летом интерес к Уэстону проявляли клубы АПЛ и Бундеслиги. С самого начала стало очевидно, что он начнет сезон где-то в другом месте. Аренда в «Лидс» как бы намекала на то, как его оценивают в «Ювентусе».

Несмотря на определенные проблемы во время предсезонной подготовки, до очередного трансфера так и не дошло. Вместо этого Маккенни остался.

Уэстон Маккенни globallookpress.com

Поначалу он был игроком запаса. «Сейчас вы наблюдаете за правым защитником стартового состава и за резервным правым защитником», — отшучивался Уэстон в сентябре. Но вскоре стало ясно, что он идеально подходит на роль атакующего игрока в полузащите.

Из-за травмы Тимоти Веа американец стал получать чуть больше игрового времени, сполна воспользовавшись этим шансом. После дисквалификации Поля Погба и Николо Фаджоли его окончательно перевели в полузащиту, и здесь он снова стал процветать. Прямо сейчас его можно назвать незаменимым игроком для «Юве».

Беги, не останавливайся

Когда Маккенни вернулся в «Ювентус», Аллегри дал ему небольшой совет.

«Как я изменил Маккенни? Я ничего не менял в его игре. Летом я всего лишь сказал ему, что у него большие шансы остаться в команде», — объяснял Аллегри.

Однако это слишком упрощенный взгляд на ситуацию. Ключевыми стали энергия и упорство Маккенни, который существенно оживил полузащиту «Ювентуса» в этом сезоне.

Уэстон входит в число лучших игроков Серии А по количеству отборов и выносов мяча. Но при этом он значительно улучшил свою игру в атаке.

«Он не изменился, но при этом добился прогресса»

Маккенни также очень помогает команде в ситуациях, когда надо контролировать мяч.

Сейчас он один из лучших по продвижению мяча вперед. Более того, теперь он близок к статусу элитного распасовщика.

Недавно Уэстон провел волшебный матч в Кубке Италии против «Фрозиноне», в котором стал автором двух результативных передач. Кроме того, в игре с «Лечче» он был близок к тому, чтобы забить свой первый гол в текущем сезоне Серии А, но в итоге его удар завершился точным подправлением Душана Влаховича. Всего лишь за несколько недель он сделал три ассиста, продолжая приносить пользу «Ювентусу» на всех участках поля.

Теперь в «Лидсе» наверняка поняли, что Маккенни — не классический опорный полузащитник или десятый номер. Это полузащитник бокс-ту-бокс, который способен выполнять различные функции.

«Он не изменился, но при этом добился прогресса. В "Лидсе" он повзрослел и вернулся с огромным желанием закрепиться здесь. Впереди месяцев, которые надо провести еще лучше», — отметил Аллегри.

Лучший игрок «Ювентуса»

На недавние успехи Маккенни обратили внимание не только в его родной Америке, но и в Италии.

Туринское издание Tuttosport в начале года составило рейтинг лучших игроков «Ювентуса» в этом сезоне, и вы никогда не догадаетесь, у кого был наивысший балл. Да, у Маккенни, вместе с которым «Старая синьора» продолжает бороться за Скудетто.

Уэстон Маккенни globallookpress.com

«Летом он был выставлен на продажу, но теперь он принадлежит к числу неприкосновенных. Он с первых дней турне по США убедил Аллегри своей работой в том, что может быть полезен и в защите, и в средней линии», — отмечает Tuttosport.

Впереди еще много матчей, но на данный момент Маккенни является тем игроком, в котором «Ювентус» так нуждался. Все идет к тому, что клуб предложит ему новый контракт.

Ряд источников утверждают, что туринский клуб готов обсудить с американским полузащитником условия будущего соглашения. Текущий договор рассчитан до лета 2025 года. Всего через пару месяцев после неудачной аренды в «Ювентусе» убедились, что Маккенни может стать ключевым игроком не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе.

«Период в "Лидсе" был шагом вперед»

В этом сезоне «Ювентус» борется за титул в Серии А. «Старая синьора» опережает «Интер» на одно очко после 21 тура. Прошло уже три года с тех пор, как «Юве» завоевал предыдущее Скудетто, и это похоже на целую вечность для столь успешного клуба.

Уэстон Маккенни globallookpress.com

Кто знает, что будет дальше? Иногда все очень быстро меняется, и пример Маккенни — лучшее тому подтверждение. Всего лишь за несколько месяцев он стал незаменимым, доказав многим, как сильно они ошибались.

«Я из тех, кто всегда старается мыслить позитивно. Я верю в Бога, верю, что всегда есть план, что все происходит по какой-то причине. Поэтому я по-прежнему рассматриваю свой период в "Лидсе" как шаг вперед. Думаю, это именно то, что мне было нужно в тот период.

Возможно, в "Лидсе" я подвел некоторых людей, в том числе болельщиков, которые верили в меня. Я понимал, что там у меня были плохие результаты. Я знал, что все изначально пошло не так, как мы планировали. Это навело меня на мысль, что после возвращения в "Ювентус" я начну всё заново, попытаюсь зарекомендовать себя», — сказал американец в интервью 8by8.

Так и получилось, он сделал это. Если Маккенни продолжит в том же духе, он наверняка станет еще лучше.