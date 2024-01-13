Румынский Ван Дейк. Почему «Тоттенхэм» заплатил 30 млн евро за защитника «Дженоа»

При росте 191 см и комбинации из завязанных в узел волос и мушкетерской бородки трудно не заметить Раду Дрэгушина, когда он выходит на поле. А нападающим Премьер-лиги еще предстоит поближе познакомиться с 21-летним игроком.

По данным различных источников, в том числе Фабрицио Романо, «Тоттенхэм» выиграл борьбу за подписание центрального защитника из «Дженоа» за сумму, которая может достичь отметки в 30 миллионов евро. В результате сделки Джед Спенс направился в обратном направлении в аренду, что, несомненно, помогло клубу превзойти попытки мюнхенской «Баварии» перехватить трансфер. «Шпоры» официально объявили о подписании Дрэгушина в четверг, 11 января.

Это еще одно, после прибытия Тимо Вернера, заявление о намерениях клуба из северного Лондона, который, несмотря на потерю из-за травм ключевых защитников Микки ван де Вена и Кристиана Ромеро, сумел не отстать от четверки лучших АПЛ в течение первой половины сезона.

Переход Дрэгушина также завершает впечатляющую сюжетную арку в жизни игрока, после того, как «Ювентус» отказался от него, не дав ему шанса в основном составе. Вот чего болельщики «Шпор» могут ожидать от новичка проекта Энджа Постекоглу...

Где все началось

Неудивительно, что Дрэгушин стал профессиональным спортсменом. Его родители представляли Румынию в выбранной ими области: его отец играл в волейбол, а его мать заслужила международные награды в баскетболе.

Однако Дрэгушина не соблазнил ни один из этих видов спорта. После того, как двоюродный брат познакомил его с футболом, он присоединился к местной команде «Спортул Студенцеск», а затем перешел в «Регал Спорт Бухарест», центр талантов, имеющий тесные связи с «Атлетико Мадрид».

Однако «рохибланкос» не сумели использовать эту связь в своих интересах. Вместо этого в 2018 году Дрэгушина купил «Ювентус». «Челси» и «Пари Сен-Жермен» тоже были заинтересованы, но «бьянконери» действовали быстро, заплатив 250 тысяч евро за капитана юношеской сборной Румынии (U16), после того, как он произвел впечатление во втором из двух просмотров в Турине.

«Мой брат позвонил мне и сказал, что [в Румынии] есть хороший молодой игрок, и я отправил его посмотреть собственными глазами», — рассказал TMW Флорин Манеа, агент, который выступал посредником в трансфере Дрэгушина в Италию. «Он подтвердил это первоначальное впечатление, сказав мне, что он звезда, поэтому я быстро сообщил об этом "Ювентусу".

Примерно через час Маттео Тоньоцци, главный скаут "Ювентуса", позвонил мне и сказал, что Раду произвел на всех впечатление. Другие команды тоже интересовались, но "бьянконери" очень хотели его. Он спросил меня: "Где я могу стать великим центральным защитником?". "Челси" тоже хотел его, но именно поэтому он выбрал "Ювентус".».

Раду Дрэгушин globallookpress.com

В Турине Дрэгушин постепенно перемещался по возрастным группам, начиная с юношей до 17 лет и, наконец, в ноябре 2020 года его вызвали в основную команду на матч против «Лацио». В тот раз ему не удалось выйти со скамейки запасных, но ему не пришлось слишком долго ждать своего дебюта во взрослой команде, и он вышел на поле во втором тайме матча Лиге чемпионов с киевским «Динамо» в декабре, закончившемся комфортной победой.

По ходу сезона 2020/21 Дрэгушин продолжал впечатлять за молодежную команду и был вознагражден первым выходом в стартовом составе главной команды в Кубке Италии, в конечном итоге летом подписав новый четырехлетний контракт. «РБ Лейпциг» тоже сделал выгодное предложение, но вместо этого румын решил остаться в «Ювентусе» и бороться за место в составе.

Календарь и таблица Серии А

После этого его карьера несколько застопорилась. Ему не удалось произвести впечатление во время аренды в «Сампдории» и «Салернитане», и он оказался на распутье перед сезоном 2022/23.

Большой прорыв

В конечном итоге Дрэгушин перешел в игравший в Серии Б «Дженоа» на правах аренды, которая включала в себя обязательство по выкупу, а Андреа Камбьяссо отправился в обратном направлении, и это оказалась именно тем, что было нужно Раду на том этапе его развития.

Впечатляет то, что он не только пропустил всего 45 минут победного сезона своей новой команды, что помогло им показать второй лучший результат в обороне в дивизионе, но также забил четыре гола.

Раду Дрэгушин globallookpress.com

Его потрясающая форма, показанная в клубе, также позволила ему занять место в стартовом составе сборной Румынии. Дрэгушин сыграл в каждом из 10 матчей своей сборной в отборочном турнире Евро-2024, по итогам которого они неожиданно возглавили группу I, опередив лучшую сеяную Швейцарию.

Команда Эдварда Иорданеску сделала это, пропустив всего пять раз, причем Дрэгушин сыграл решающую роль в этой впечатляющей статистике.

Последние успехи

Вернувшись в высший дивизион, Дрэгушин помог своей команде закрепиться в Серию А. Уходя на зимний перерыв подопечные Альберто Джилардино занимали 12-е место, хотя от зоны вылета их отделяло всего шесть очков, настолько плотной была нижняя половина таблицы.

Звезда Дрэгушина продолжала восходить в Генуе в этом сезоне: румын был одним из шести полевых игроков Серии А, которые не пропустили ни одной секунды игры. Он также продолжал создавать угрозу воротам, забив дважды, включая важный гол, сравнявший счет с «Интером» в финальном матче его команды в 2023 году.

Раду Дрэгушин globallookpress.com

Ключом к его прогрессу стали его хорошие отношения с тренером Джилардино, который в свои игровые дни сделал успешную результативную карьеру в таких командах, как «Парма», «Милан» и «Фиорентина».

В интервью перед минимальным поражением «Дженоа» от «Ромы» в Кубке Италии в 2023 году, Дрэгушин сказал: «Джилардино вселил в нас большую уверенность в своих силах, он посоветовал нам играть от души и отдавать все силы на поле».

Самые сильные стороны

Лучшее качество Дрэгушина — его умение играть в воздухе. На момент написания только один игрок выиграл больше воздушных дуэлей в Серии А в этом сезоне, и, учитывая, что этот человек ростом 199см , нападающий «Вероны» Милан Джурич, понятно, почему 21-летний игрок не смог занять первое место.

Способность Дрэгушина играть головой делает его мощным оружием при стандартных положениях, а его сила хорошо подходит ему для атлетичной Премьер-лиги. Его любовь к тщательной игре в обороне также отражена в его показателях выносов: только два игрока Серии А в нынешней кампании совершили больше.

Раду Дрэгушин globallookpress.com

Дрэгушин также является очень искусным игроком при отборе мяча. Хотя он не особенно активный защитник — тот факт, что он играет в центре тройки защитников «Дженоа», означает, что он сидит глубже, чем два его фланговых товарища по команде — когда ему действительно приходится вступать в единоборства, он почти всегда выходит победителем.

Из 232 игроков Серии А, совершивших более 15 попыток отбора мяча в первой половине сезона, ни у кого не было лучшего показателя успеха (93,8 процента), чем у него.

Возможности для совершенствования

Хотя в способностях Дрэгушина как надежного классического защитника мало кто сомневается, труднее оценить некоторые более универсальные аспекты его игры. В этом сезоне у «Дженоа» второй с конца показатель владения мячом за матч во всей лиге (43,4%), а Джилардино регулярно выстраивает своих подопечных в дисциплинированном низком блоке.

Это не может более разительно контрастировать с игровым стилем, который любит использовать будущий тренер румына Постекоглу: «Тоттенхэм» регулярно владеет мячом более 60% времени в матчах Премьер-лиги.

Раду Дрэгушин globallookpress.com

Ожидается, что центральные защитники «Шпор» также будут проявлять смелость при пасовой игре. В этом сезоне Ромеро в среднем делал около 6,5 пасов за 90 минут, что в четыре раза больше, чем Дрэгушин за тот же период.

Он также не самый быстрый игрок. Поскольку «Тоттенхэм» играет с до опасного высокой линией обороны, Дрэгушину нужно будет идеально читать игру, чтобы избежать досадных ошибок.

Следующий... Вирджил ван Дейк?

Еще в 2020 году Дрэгушин рассказал JuventusTV о своих кумирах в обороне. Он предложил два предсказуемых варианта — Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини, но также рассказал, как Вирджил ван Дейк «вдохновил» его.

Легко понять, почему Дрэгушин стал таким большим его поклонником, ведь голландец наверняка станет одним из лучших защитников в истории Премьер-лиги, когда он повесит бутсы на гвоздь, но действительно ли они так похожи?

Вирджил Ван Дейк globallookpress.com

Действительно, оба превосходны в воздухе и устрашают физически, но Дрэгушину, вероятно, пока не хватает техники Ван Дейка на этом раннем этапе его карьеры.

Также напрашиваются сравнения с другим символом Премьер-лиги, Неманьей Видичем. Как и серб, Дрэгушин явно наслаждается черновой работой игры в защите, поэтому легко понять, почему их можно считать похожими игроками.

Что будет дальше?

Мало кто сомневался в том, что карьера Дрэгушина в «Дженоа» не будет долгой, и в течение некоторого времени муссировались слухи о его будущем. Под конец 2023 года директор «Дженоа» Марко Оттолини сказал в интервью «Фанатику»: «Я хочу сказать, что 100% к следующему лету Раду будет играть в сильном, очень сильном клубе. В топ-10 мира. Он хочет оказаться в Премьер-лига».

Его агент подлил масла в огонь в ноябре, заявив: «Я нахожусь в Лондоне уже некоторое время и почти еженедельно встречаюсь с топовыми командами. Мы становимся ближе к трансферу. Я разговаривал с "Ньюкаслом", с "Арсеналом", с "Тоттенхэмом". Мне приходят сообщения. Есть команды, которые спрашивают [о Дрэгушине]».

Раду Дрэгушин twitter.com/SpursOfficial

В конце концов, центральный защитник покинул «Дженоа» даже раньше, чем многие ожидали, поскольку кризис травм в защите «Тоттенхэма» побудил лондонцев действовать.

Хотя с ним были связаны еще несколько клубов, в том числе «Манчестер Юнайтед» и «Бавария», «Шпоры» всегда казались наиболее нуждающимися в Дрэгушине, но ему, без сомнения, потребуется некоторое время, чтобы адаптироваться к суровым условиям интенсивного стиля Постекоглу.

Календарь и таблица АПЛ

Тем не менее, он молод и явно хочет добиться успеха в Премьер-лиге, и, учитывая, что австралиец уже проделал впечатляющую работу по улучшению нескольких игроков «Шпор», его инвестиция может оказаться действительно очень удачной.