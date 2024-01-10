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    «Беспроигрышный вариант для всех». Вернер сделает «Тоттенхэм» лучше

    Тимо Вернер получил еще один шанс заиграть в английской Премьер-лиге

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    Тимо Вернер
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    Тимо Вернер
    Первым громким трансфером января стал переход немецкого нападающего Тимо Вернера из «Лейпцига» в «Тоттенхэм». The Athletic разбирается, зачем «шпоры» подписали игрока, который ранее не смог проявить себя в английской Премьер-лиге.
    Многие отмечают, что «Тоттенхэм» шикарно сработал в ситуации с подписанием Вернера. Это была чересчур стремительная сделка. Как правило, в предыдущие годы лондонский клуб покупал новых игроков в последний день зимнего трансферного окна.

    Но на этот раз «Тоттенхэм» согласовал трансфер к первым выходным января. А это значит, что Вернер сможет сыграть в ближайшем матче АПЛ, в котором соперником его новой команды станет «Манчестер Юнайтед».

    При этом вполне вероятно, что «Тоттенхэм» может отправиться на «Олд Траффорд» сразу с двумя новичками. Вот-вот игроком лондонского клуба станет румынский защитник «Дженоа» Раду Дрэгушин.

    Тимо Вернер
    tottenhamhotspur.com

    У «Тоттенхэма» было несколько причин для быстрого подписания Вернера. Во-первых, главный тренер команды Эндж Постекоглу и публично, и в частном порядке дал понять, что будет хорошо, если клуб как можно раньше решит кадровые вопросы. Очевидно, что у руководства тоже было большое желание поддержать австралийца, ставшего одним из главных открытий сезона.

    Технический директор «Тоттенхэма» Йохан Ланге понимал, что с январскими трансферами действительно нельзя затягивать. Вместе с Постекоглу он был одной из ключевых фигур в этой сделке. Известно, что Постекоглу очень ценит Вернера и считает, что он сумеет быстро адаптироваться к его игровой системе.

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    • Что касается Дрэгушина, то здесь большую роль сыграл бывший директор «шпор» Фабио Паратичи, который с некоторых пор является консультантом клуба.

    Спешка «Тоттенхэма» в случае с Вернером была также обусловлена интересом к немецкому игроку со стороны конкурентов. Поговаривают, что у «МЮ» тоже было желание подписать экс-игрока «Челси», поэтому ни в коем случае нельзя было медлить.

    Эндж Постекоглу
    globallookpress.com

    Несмотря на разные мнения о Вернере среди болельщиков, в клубе почти единогласно поддержали эту сделку. Постекоглу предлагал и другие варианты, например, Жоту, который сейчас выступает в Саудовской Аравии, а раньше играл под его руководством в «Селтике». Но приоритетной целью все-таки был Вернер.

    Постекоглу, Ланге и его команда считают, что серьезным преимуществом Вернера является его способность играть на нескольких позициях. Немца можно использовать как на фланге, так и в центре нападения. Именно на этих позициях у «Тоттенхэма» сейчас наблюдается нехватка игроков, в том числе из-за отъезда Сон Хын Мина на Кубок Азии.

    Сон Хын Мин не поможет «Тоттенхэму» в ближайшие недели из-за отъезда на Кубок Азии
    globallookpress.com

    Ранее Постекоглу неоднократно отмечал, что «ценит универсальных, многофункциональных игроков», и Вернер полностью соответствует этому описанию.

    Отзывы о характере тоже были очень положительными, что тоже является важным фактором для Постекоглу при выборе игроков. По его мнению, что характер и поведение имеют большое значение. Те, кто с ним знаком, утверждают, что Вернер максимально мотивирован, добросовестен и нацелен, в первую очередь, на успехи команды.

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    • В игровом смысле его совместимость с «Тоттегхэмом» была быстро отмечена во время анализа его выступлений за «Лейпциг», который действует в похожем стиле. Плюс ранее он уже играл в АПЛ и жил в Лондоне, благодаря чему у него не должно возникнуть серьезных проблем с адаптацией.

    Поскольку Вернер будет выступать за «Тоттенхэм» на правах аренды, ему важно быстро произвести хорошее впечатление. В этой ситуации действительно не было смысла приглашать того, кому потребуется на адаптацию как минимум несколько месяцев.

    Тимо Вернер
    globallookpress.com

    При этом скептики могут напомнить, что в предыдущий раз Вернер так и не смог зарекомендовать себя в АПЛ. Кроме того, он не лучшим образом провел первую половину текущего сезона, оказавшись в «Лейпциге» на вторых ролях. В «Тоттенхэме» помнят об этом, но верят, что благодаря Постекоглу Тимо покажет свои лучшие качества и добавит команде вариативности в атаке.

    В самом сложном матче сезона, в гостях против «Манчестер Сити» (3:3), в стартовом составе «Тоттенхэма» появился Брайан Хиль, а единственной реальной заменой был Пьер-Эмиль Хёйбьерг. В конце игры на поле появился 18-летний Джейми Донли, для которого это был дебют за первую команду «шпор».

    Поэтому нет ничего удивительного в том, что «Тоттенхэм» искал того, кто может мгновенно сделать команду лучше. Январские трансферы всегда были большой проблемой: клубы либо не хотят никого продавать, либо просят чересчур большие деньги, зная об отчаянии потенциального покупателя.

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    • Но в «Тоттенхэма» изначально были уверены в правильности выбора. Найти кого-то лучше Вернера посреди сезона почти невозможно. Риск в данном случае невелик. Летом у «Тоттенхэма» будет возможность выкупить Тимо за 15,5 миллиона фунтов, но это не обязательная опция.

    У Вернера также есть дополнительная мотивация побороться за место в заявке сборной Германии на Евро-2024, который пройдет в его родной стране. Главный тренер Бундестим Юлиан Нагельсманн когда-то работал с Тимо в «Лейпциг», в том числе в сезоне-2019/2020, когда он забил 28 мячей в чемпионате Германии. Кроме того, в том сезоне он забил четыре гола в Лиге чемпионов, один из которых в гостевом матче против «Тоттенхэма», который тогда возглавлял Жозе Моуринью. Интересно, что у немца 17 голов в 43 матчах ЛЧ, тогда как у Сон Хын Мина — в 19 в 55 играх.

    Тимо Вернер ранее играл в АПЛ за «Челси»
    globallookpress.com

    Очевидно, что переговоры с «Лейпцигом» и Вернером были простыми. Это один из тех случаев, когда никого не надо было уговаривать. Тимо потерял место в основном составе, поэтому «Лейпциг» был только рад, когда узнал о предложении «Тоттенхэма».

    Вернер, в свою очередь, воодушевлен возможностью перезапустить карьеру. И он явно впечатлен тем, что он услышал о себе от Постекоглу.

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    • «Это беспроигрышный вариант для всех. И от этого выиграет сборная Германии. Тимо пойдет на пользу этот переход. В "Тоттенхэме" нам сказали, что у него не будет проблем с игровым временем», — сказал технический директор «Лейпцига» Марио Гомес.

    Впрочем, болельщики «Тоттенхэма» все равно обеспокоены. Обычно, клубы расстраиваются, когда теряют классных игроков. В этой истории все наоборот — в «Лейпциге» довольны, что избавились от Вернера.

    Теперь Постекоглу предстоит еще раз показать свое умение извлекать максимальную пользу из игроков, которых уже списали со счетов.

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