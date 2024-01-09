Король Артур. «Зенит» нашел замену Малкому?

В понедельник, 8 января, петербургский «Зенит» на своем официальном сайте объявил о трансфере из «Палмейраса» нападающего Артура Гимараэса. Контракт с 25‑летним бразильцем рассчитан до конца сезона‑2026/27 и содержит опцию продления еще на один год.

Новичок «Зенита» родился в феврале 1998 года на северо-востоке Бразилии в Форталезе — пятом по размерам городе в стране и столице штата Сеара, однако уже через пару лет семья Артура Гимараэса перебралась в скромный 45-тысячный Кампу-Майор.

Там он вырос и увлекся футболом, лишь спустя десять лет вернувшись в Форталезу и в 13-летнем возрасте присоединившись к академии «Сеары». Несмотря на то, что Артур был не по годам маленьким (даже сейчас его рост всего 165 сантиметров), паренек не затерялся там, а через несколько лет попал на радары более серьезных бразильских клубов.

В 2015 году юношеская команда «Сеары» на турнире Копа Рио в Макаэ встречалась с «Палмейрасом», недавно вернувшимся в Серию А и переживавшим перестройку, которая в итоге привела к возвращению клуба на вершину бразильского футбола. «Сеара» проиграла со счетом 1:2, но 17-летний Артур сумел проявить себя в этом матче, забив гол,и вскоре с ним связались представители клуба из Сан-Паулу .

Кроме «зелено-белых», к молодому игроку был интерес и от более богатого и престижного на тот момент «Флуминенсе», но он выбрал «Палмейрас». Сначала Артур блистал за юношескую команду, наколотив 11 голов в чемпионате Бразилии-U17, а осенью 2016 года подписал новый пятилетний контракт и в декабре дебютировал за взрослую команду — к тому времени «Палмейрас» уже практически гарантировал себе чемпионский титул.

Но во взрослой команде юноше пришлось куда сложнее, закрепиться в составе не удавалось совсем и в 2017 году Артура отправили набираться опыта по арендам — сначала в «Гремио Новоризонтино», вступавший в чемпионате штата Сан-Паулу, а потом в «Лондрину» из Серии В. В это же время Артура вызвали в сборную Бразилии на молодежный Кубок Америки, но и там он лишь дважды вышел на замену, ничем не отметившись.

Молодой Артур в «Палмейрасе» globallookpress.com

А вот во втором дивизионе молодой игрок провел полноценный сезон на взрослом уровне, записав на свой счет 8 голов и 10 голевых передач в 36 матчах. «Лондрина» финишировала пятой в Серии В, а «Палмейрас» не мог не дать Артуру еще один шанс. Но воспользоваться им миниатюрному форварду не удалось, чему способствовала полученная травма с последовавшими операцией и трехмесячным восстановлением. В 2018 году «Палмейрас» снова выиграл титул, и Артур стал двукратным чемпионом Бразилии, проведя за главную команду всего 10 матчей и ни разу не забив.

В начале 2019 года последовала очередная командировка в аренду — в «Баию», выступавшую в Серии А. Он быстро стал любимцем болельщиков благодаря своей острой игре и множеству результативных передач, став лучшим ассистентом команды. Сильный сезон в аренде принес свои плоды — на Артура обратил внимание «Ред Булл Брагантино», предложивший за форварда 6 миллионов евро. Молодой игрок решил присоединиться к амбициозному проекту и не прогадал.

Поначалу Артуру приходилось играть вторую скрипку при Клаудиньо, бывшему главной звездой «Брагантино» — в 2020 году тот оформил в чемпионате «18+6» по системе гол плюс пас (у Артура на правом фланге атаки было «1+5»). Но в 2021 году Клаудиньо перебрался в «Зенит» и новичок вышел на первый план — «12+8» в чемпионате Бразилии, приз лучшему нападающему турнира, попадание в символическую сборную Серии А и второе место в гонке бомбардиров Южноамериканского кубка (7 голов), где его команда дошла до финала.

Артур в «Баие» globallookpress.com

В «Брагантино», игравшем не в самый традиционный для Бразилии «вертикальный», быстрый футбол с прессингом и контрпрессингом, Артур набрался тактической выучки и в сентябре 2021 заслуженно получил вызов от Тите в главную сборную на отборочные матчи с Аргентиной и Перу. Правда на поле так и не вышел.

Тогда же к молодому бразильцу появился первый интерес из России. Сайт TMW сообщал о переговорах ЦСКА и «Локомотива» по поводу трансфера вингера, но «Брагантино» не собирался расставаться с лидером своей атаки задешево, а российские клубы не были готовы раскошеливаться.

Следующий сезон Артур провел куда скромнее, но этого хватило для возвращения в «Палмейрас», который как раз в очередной раз стал чемпионом Бразилии в 2022-м. Клуб из Сан-Паулу выкупил своего бывшего игрока за 9 миллионов евро, и тот начал сезон 2023 года очень бодро, играя в атаке в связке с Дуду и оформив «4+1» за девять туров Серии А, не менее успешно выступая в Кубке Либертадорес (дубли в ворота «Серро Портеньо» и «Боливар», а также гол эквадорской «Барселоне»). За яркую игру болельщики прозвали вингера Король Артур

Артур в «Брагантино» globallookpress.com

А потом все изменилось — из-за травмы Дуду в середине июля тренер Абель Феррейра передвинул Артура на неудобную для него позицию левого вингера, где тот не мог смещаться в центр под удар или проникающую передачу с левой ноги. Результативность пошла на спад, а попытка выразить свое недовольство тренерскому штабу привела лишь к тому, что «Палмейрас» перешел на другую схему, в которую Артур просто не вписывался: Рафа Вейга в роли ложной девятки, а чистыми нападающими стали Брено Энрике и 17-й летний Эндрик.

За последние четыре месяца до окончания сезона-2023 Артур не забил ни одного мяча и не сделал ни одной голевой передачи в 20 матчах чемпионата Бразилии и Кубка Либертадорес. Сказалось и то, что в октябре он потерял место в основе и выходил лишь на замены (причем в 5 из 13 игр он оставался в запасе, в 8 оставшихся матчах сыграл лишь 191 минуту).

В декабре 2023-го Артур вместе с «Палмейрасом» выиграл третий в карьере титул чемпионов Бразилии, но вновь его вклад в завоевание трофея был не слишком большим. Концовка чемпионата Бразилии была драматичной, но волевую победу в турнире «зелено-белые» вырвали не благодаря игре Артура.

В результате, когда появился интерес от «Зенита», с лета искавшего кем заменить Малкома, «Палмейрас» был не против продать игрока ротации и не только отбить не слишком удачно потраченные деньги, но и хорошо навариться — ценник на Артура взвинтили до 15 миллионов евро (из которых 10% должны были уйти «РБ Брагантино»). Стоимость трансфера была очевидно завышенная, но учитывая ситуацию, в которой находится российский футбол и все проблемы с получением оплаты от отечественных клубов, торговаться «Зениту» было не с руки.

Артур в «Палмейрасе» globallookpress.com

При этом сам Артур совсем не рвался в холодную Россию, и неприятный климат был лишь одной из причин. Не нравилась вингеру и сложная политическая ситуация между Россией и остальным миром, удалённость от семьи, а также слабый уровень РПЛ. И тут с ним сложно поспорить — уровень чемпионата падает год от года, еврокубков нет, а молодые бразильцы в первую очередь надеются проявить себя в Европе.

Но нет такой проблемы, которую не могли бы решить деньги «Газпрома», так что накануне старта подготовки к новому сезону оба клуба достигли договоренности, Артура уломали на переезд в Петербург и сделка была закрыта.

Артур в «Палмейрасе»

Что же получает «Зенит» за свои деньги? Артур — быстрый, техничный, взрывной левша. Низкий центр тяжести, эффектный дриблинг, может мощно пробить издали, охотно делится мячом и создает моменты для партнеров.

При своем небольшом росте бразилец забил немало голов головой за счет выбора позиции и хорошего чтения игры. И, что немаловажно — имеет успешный опыт игры вместе с Клаудиньо.

Артур бежит с мячом и без мяча в штрафную. Вот почему он забивает больше голов. Одна из его характеристик заключается в том, что, когда мяч находится на противоположной половине поля, он превращается во второго центрального нападающего. Абель Феррейра

Примечательно, что чемпионы России уже уже приобрели бразильского вингера на правый фланг атаки — Педро из «Коринтианса». Но 17-летний форвард — покупка на перспективу, к тому же он правоногий.

Артур же призван, чтобы сходу сделать «Зенит» гибче и сильнее, а вот получится ли это у него — покажет новый сезон.