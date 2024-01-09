Контракт на 1 евро в месяц, бывшая звезда ЦСКА и еще 7 трансферов января, о которых вы не знали

В этом месяце многим клубам придется выйти на рынок из-за отъезда игроков на Кубок африканских наций и Кубок Азии. При этом есть риск, что некоторые трансферы останутся незамеченными.
В этом тексте Squawka акцентирует внимание на интересных переходах, которые остались без должного внимания.
Никола Калинич
Статус: свободный агент.
Куда: «Хайдук» Сплит
Никола Калинич покинул «Хайдук» прошлым летом после завершения срока контракта, который был рассчитан на полтора года. С тех пор хорватский форвард изо всех сил пытался найти новый клуб, но в итоге снова вернулся в Сплит.
С учетом некоторых нюансов это очень интересная история. Калинич согласился играть за свой родной за один евро в месяц до конца текущего сезона!
«С финансовой точки зрения это самая простая сделка с тех пор, как мы пришли в клуб. Калинич будет получать один евро в месяц, он просто хочет помочь "Хайдуку" стать чемпионом, это единственное, что побудило его вернуться», — сказал спортивный директор «Хайдука» Миндаугас Николициус.
В знак благодарности Калиничу дали футболку девятым номером.
Хереми Сармьенто
Откуда: из «Брайтона»
Куда: в «Ипсвич»
А это одна из многочисленных аренд, которые так популярны именно в январе, когда клубам надо срочно искать усиление в связи с травмами основных игроков.
Но у Сармьенто все-таки необычный случай. Перед началом сезона «Брайтон» отдал его в «Вест Бромвич», за который он сыграл 20 матчей. А теперь 21-летний эквадорец поехал в «Ипсвич».
На этот раз Хереми оказался в команде, которая по итогам сезона может вернуться в Чемпионшип. Шансы действительно неплохие.
Желсон Мартинш
Откуда: «Монако»
Куда: «Олимпиакос»
Стоимость: 2,6 миллиона фунтов
Мартинш поначалу выступал за «Монако» на правах аренды, а потом подписал полноценный контракт. С января 2019-го португалец провел 129 матчей и забил 28 мячей, но он ни разу не играл с февраля прошлого года. Всё это время он тренировался самостоятельно.
За шесть месяцев до завершения контракта с «Монако» 28-летний вингер отправился Грецию, где постарается стать игроком основого состава в «Олимпиакосе».
Лукас Бералдо
Откуда: «Сан-Паулу»
Куда: «Пари Сен-Жермен»
Стоимость: 17,4 миллиона фунтов
Вполне вероятно, что многие болельщики были удивлены, когда в недавнем матче за Суперкубок Франции против «Тулузы» (2:0) в составе «ПСЖ» появился игрок под 35-м номером.
Это защитник Лукас Бералдо, перебравшийся в столицу Франции как раз во время рождественских праздников. Так вышло, что бразилец сразу же стал обладателем трофея в своем новом клубе.
На Бералдо также претендовал «Ливерпуль», но 20-летний Бералдо выбрал Францию и «ПСЖ», где будет играть рядом с опытным соотечественником Маркиньосом.
Фернандо
Откуда: «Севилья»
Статус: свободный агент
Фернандо ушел из «Севильи», но пока не определился с новым клубом. Бразилец попрощался с болельщиками испанского клуба перед матчем с «Атлетиком».
Изначально контракт Фернандо с «Севильей» был рассчитан до лета 2024 года, но по его просьбе соглашение было расторгнуто на шесть месяцев раньше.
Ряд источников утверждают, что Фернандо намерен вернуться в Бразилию. При этом есть вероятность, что 36-летний защитник объявит о завершении карьеры.
Элиф Элмаз
Откуда: «Наполи»
Кому: «Лейпциг»
Стоимость: 20,8 миллиона фунтов
На первых порах будет непривычно смотреть на Элмаза не в футболке «Наполи». Несмотря на то, что македонец не был в Неаполе игроком основного состава, он все-таки регулярно появлялся на поле. Другой вопрос, что он вряд ли мог рассчитывать на большее.
Сразу после Рождества «Лейпциг» подтвердил подписание с Элмазом четырехлетнего контракта. Немецкий клуб рассчитывает, что Элиф достойно заменит шведа Эмиля Форсберга, который уехал в МЛС играть за «Нью-Йорк Ред Буллз».
Витор Роке
Откуда: «Атлетико Паранаэнсе»
Куда: «Барселона»
Еще один молодой бразилец, мечтающий стать звездой в Испании. На этот раз талантливого нападающего взяла «Барселона». Контракт Витора Роке с каталонцами рассчитан до лета 2031 года.
Ожидается, что Хави будет использовать 18-летнего Роке в качестве флангового форварда. В центре нападения как минимум до лета будет играть Роберт Левандовский.
Интересно, что Витор выбрал в «Барсе» 19-й номер, под которым начинал играть за сине-гранатовых Лионель Месси.
Билли Шарп
Откуда: «Лос-Анджелес Гэлакси»
Куда: «Халл Сити»
Прошлогодний переезд Шарпа в МЛС для многих стал сюрпризом, но бывший нападающий «Шеффилд Юнайтед» задержался в «Лос-Анджелес Гэлакси» всего лишь на пять месяцев.
Но не менее странно выглядит переход 37-летнего футболиста в «Халл Сити». Здесь он будет играть до конца текущего сезона, а дальше будет видно.
Вагнер Лав
Откуда: «Спорт» Ресифи
Куда: «Атлетико Гояненсе»
И, наконец, очередной переезд бывшей звезды московского ЦСКА. Да, он больше не носит фирменную прическу, но, несмотря на это, Вагнер Лав все равно продолжает играть.
Бразилец, которому в июне исполнится 40 лет, в начале 2024-го стал игроком «Атлетико Гояненсе», который стал 12-м клубом в его карьере.
Предыдущие два года Вагнер провел в «Спорт» Ресифи. Впереди еще один изнурительный сезон во втором бразильском дивизионе.