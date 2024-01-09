Контракт на 1 евро в месяц, бывшая звезда ЦСКА и еще 7 трансферов января, о которых вы не знали

Позади только первая неделя января, но трансферное окно подарило уже немало интересных событий.

Январь в трансферном плане будет не таким насыщенным и бурным, как летнее окно, когда клубы совершают большую часть сделок. Но здесь тоже найдется место интересным переходам.

В этом месяце многим клубам придется выйти на рынок из-за отъезда игроков на Кубок африканских наций и Кубок Азии. При этом есть риск, что некоторые трансферы останутся незамеченными.

В этом тексте Squawka акцентирует внимание на интересных переходах, которые остались без должного внимания.

Никола Калинич

Статус: свободный агент.

Куда: «Хайдук» Сплит

Никола Калинич globallookpress.com

Никола Калинич покинул «Хайдук» прошлым летом после завершения срока контракта, который был рассчитан на полтора года. С тех пор хорватский форвард изо всех сил пытался найти новый клуб, но в итоге снова вернулся в Сплит.

С учетом некоторых нюансов это очень интересная история. Калинич согласился играть за свой родной за один евро в месяц до конца текущего сезона!

«С финансовой точки зрения это самая простая сделка с тех пор, как мы пришли в клуб. Калинич будет получать один евро в месяц, он просто хочет помочь "Хайдуку" стать чемпионом, это единственное, что побудило его вернуться», — сказал спортивный директор «Хайдука» Миндаугас Николициус.

В знак благодарности Калиничу дали футболку девятым номером.

Хереми Сармьенто

Откуда: из «Брайтона»

Куда: в «Ипсвич»

Хереми Сармьенто globallookpress.com

А это одна из многочисленных аренд, которые так популярны именно в январе, когда клубам надо срочно искать усиление в связи с травмами основных игроков.

Но у Сармьенто все-таки необычный случай. Перед началом сезона «Брайтон» отдал его в «Вест Бромвич», за который он сыграл 20 матчей. А теперь 21-летний эквадорец поехал в «Ипсвич».

На этот раз Хереми оказался в команде, которая по итогам сезона может вернуться в Чемпионшип. Шансы действительно неплохие.

Желсон Мартинш

Откуда: «Монако»

Куда: «Олимпиакос»

Стоимость: 2,6 миллиона фунтов

Желсон Мартинш globallookpress.com

Мартинш поначалу выступал за «Монако» на правах аренды, а потом подписал полноценный контракт. С января 2019-го португалец провел 129 матчей и забил 28 мячей, но он ни разу не играл с февраля прошлого года. Всё это время он тренировался самостоятельно.

За шесть месяцев до завершения контракта с «Монако» 28-летний вингер отправился Грецию, где постарается стать игроком основого состава в «Олимпиакосе».

Лукас Бералдо

Откуда: «Сан-Паулу»

Куда: «Пари Сен-Жермен»

Стоимость: 17,4 миллиона фунтов

Лукас Бералдо globallookpress.com

Вполне вероятно, что многие болельщики были удивлены, когда в недавнем матче за Суперкубок Франции против «Тулузы» (2:0) в составе «ПСЖ» появился игрок под 35-м номером.

Это защитник Лукас Бералдо, перебравшийся в столицу Франции как раз во время рождественских праздников. Так вышло, что бразилец сразу же стал обладателем трофея в своем новом клубе.

На Бералдо также претендовал «Ливерпуль», но 20-летний Бералдо выбрал Францию и «ПСЖ», где будет играть рядом с опытным соотечественником Маркиньосом.

Фернандо

Откуда: «Севилья»

Статус: свободный агент

Фернандо globallookpress.com

Фернандо ушел из «Севильи», но пока не определился с новым клубом. Бразилец попрощался с болельщиками испанского клуба перед матчем с «Атлетиком».

Изначально контракт Фернандо с «Севильей» был рассчитан до лета 2024 года, но по его просьбе соглашение было расторгнуто на шесть месяцев раньше.

Ряд источников утверждают, что Фернандо намерен вернуться в Бразилию. При этом есть вероятность, что 36-летний защитник объявит о завершении карьеры.

Элиф Элмаз

Откуда: «Наполи»

Кому: «Лейпциг»

Стоимость: 20,8 миллиона фунтов

Элиф Элмаз globallookpress.com

На первых порах будет непривычно смотреть на Элмаза не в футболке «Наполи». Несмотря на то, что македонец не был в Неаполе игроком основного состава, он все-таки регулярно появлялся на поле. Другой вопрос, что он вряд ли мог рассчитывать на большее.

Сразу после Рождества «Лейпциг» подтвердил подписание с Элмазом четырехлетнего контракта. Немецкий клуб рассчитывает, что Элиф достойно заменит шведа Эмиля Форсберга, который уехал в МЛС играть за «Нью-Йорк Ред Буллз».

Витор Роке

Откуда: «Атлетико Паранаэнсе»

Куда: «Барселона»

Витор Роке globallookpress.com

Еще один молодой бразилец, мечтающий стать звездой в Испании. На этот раз талантливого нападающего взяла «Барселона». Контракт Витора Роке с каталонцами рассчитан до лета 2031 года.

Ожидается, что Хави будет использовать 18-летнего Роке в качестве флангового форварда. В центре нападения как минимум до лета будет играть Роберт Левандовский.

Интересно, что Витор выбрал в «Барсе» 19-й номер, под которым начинал играть за сине-гранатовых Лионель Месси.

Билли Шарп

Откуда: «Лос-Анджелес Гэлакси»

Куда: «Халл Сити»

Билли Шарп globallookpress.com

Прошлогодний переезд Шарпа в МЛС для многих стал сюрпризом, но бывший нападающий «Шеффилд Юнайтед» задержался в «Лос-Анджелес Гэлакси» всего лишь на пять месяцев.

Но не менее странно выглядит переход 37-летнего футболиста в «Халл Сити». Здесь он будет играть до конца текущего сезона, а дальше будет видно.

Вагнер Лав

Откуда: «Спорт» Ресифи

Куда: «Атлетико Гояненсе»

Вагнер Лав globallookpress.com

И, наконец, очередной переезд бывшей звезды московского ЦСКА. Да, он больше не носит фирменную прическу, но, несмотря на это, Вагнер Лав все равно продолжает играть.

Бразилец, которому в июне исполнится 40 лет, в начале 2024-го стал игроком «Атлетико Гояненсе», который стал 12-м клубом в его карьере.

Предыдущие два года Вагнер провел в «Спорт» Ресифи. Впереди еще один изнурительный сезон во втором бразильском дивизионе.