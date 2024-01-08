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    Трансферный дайджест. 2-8 января

    Отъезд игроков из Саудовской Аравии, а также «Реал» и «Бавария» решат свои проблемы в оборонительной линии

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    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Жан-Клер Тодибо

    «Ницца», защитник, 24 года

    Этот защитник уже несколько лет является одним из основных игроков в «Ницце», а сейчас Тодибо может перебраться в один из топ-клубов Европы.

    По данным RMC Sport, «Милан», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» попытаются приобрести защитника уже в ближайшее время. К тому же, защитник «россонери» Фикайо Томори может перебраться в «Баварию» и итальянцы будут остро нуждаться в игроке обороны.

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    • Отмечается, что руководство «Ниццы» попытается сохранить Тодибо до лета 2024 года. Пока все идет к тому, что защитник действительно сможет покинуть клуб только летом.

    Напомним, что Тодибо пополнил состав «Ниццы» в 2021-м году, перейдя из «Барселоны» за 8.5 млн. евро. По данным интернет-портала Transfermarkt стоимость игрока достигла 35-м млн. евро.

    Жан-Клер Тодибо
    globallookpress.com

    В нынешнем сезоне Тодибо провел 14 матчей за «Ниццу» в Лиге 1 и сделал одну голевую передачу.

    Наш прогноз: Тодибо перейдет в один из клубов АПЛ летом 2024-го года.

    Норди Мукиеле

    ПСЖ, защитник, 26 лет

    Этот игрок не всегда попадает в состав парижан, но не раз отмечался талант Мукиеле. Уже в ближайшее время игрок может пополнить состав другого топ-клуба.

    Как сообщает L’Équipe, «Бавария» настроена взять в аренду Мукиеле с правом выкупа. Отмечается, что мюнхенцы могут выкупить игрока за 25 млн. евро.

    Норди Мукиеле
    globallookpress.com

    Руководство ПСЖ готово отпустить Мукиеле, если смогут найти замену на место игрока. В «Баварии» у защитника будет шанс закрепиться в основном составе.

    Сам Мукиеле готов пополнить состав мюнхенцев, а главный тренер «Баварии» Томас Тухель считает идеальным вариантом использовать Мукиеле на позиции правого защитника.

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    • В нынешнем сезоне защитник провел 9 матчей за ПСЖ во всех турнирах, не отметился результативными действиями и заработал одну желтую карточку.

    Наш прогноз: Мукиеле перейдет в «Баварию».

    Раду Дрэгушин

    «Дженоа», защитник, 21 год

    Игрок стал одним из ключевых в «Дженоа», но в ближайшее время Дрэгушин может сменить прописку — топ-клубы Европы ведут борьбу за подписание защитника.

    По данным Gazeta Sporturilor, «Бавария» является главным претендентом на подписание Дрэгушина. Мюнхенцы готовы заплатить за игрока около 30-и млн. евро.

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    • Помимо «Баварии» на подписание Дрэгушина претендуют «Тоттенхэм», «Наполи» и «Барселона», но «шпоры» не хотят платить 30 млн. за игрока, сделав предложение в 25 млн.

    К тому же, главный тренер «Баварии» Томас Тухель уже заявил руководству клуба о необходимости подписания защитника.

    Раду Дрэгушин
    globallookpress.com

    В нынешнем сезоне Дрэгушин провел 22 матча за «Дженоа» во всех турнирах, забил 2 гола и сделал одну голевую передачу.

    Наш прогноз: Дрэгушин останется в «Дженоа» до конца нынешнего сезона.

    Джарред Брэнтуэйт

    «Эвертон», защитник, 21 год

    Только в этом сезоне защитник по-настоящему раскрылся и стал одним из главным в оборонительной линии «Эвертона». Прошло буквально половина сезона и Брэнтуэйт уже в шаге от перехода в топ-клуб.

    По информации Daily Mail, «Реал» является лидером в борьбе за защитника «ирисок». Руководство «сливочных» ищут разные варианты для усиления обороны и Брэнтуэйт является приоритетным вариантом.

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    • Отмечается, что главный тренер «Реала» Карло Анчелотти лично заинтересован в подписании защитника, ведь именно под его руководством Брэнтуэйт дебютировал за «Эвертон».

    Помимо «Реала», «Манчестер Юнайтед» также интересовался Брэнтуэйтом, но сейчас «сливочные» явно ближе к подписанию защитника.

    Джарред Брэнтуэйт
    globallookpress.com

    В нынешнем сезоне Брэнтуэйт провел 17 матчей за «Эвертон» в АПЛ, не отметился результативными действиями и заработал 6 желтых карточек.

    Наш прогноз: Брэнтуэйт перейдет в «Реал».

    Джордан Хендерсон

    «Аль-Иттифак», полузащитник, 33 года

    Трансфер полузащитника из «Ливерпуля» в «Аль-Иттифак» получился довольно громким, ведь Хендерсон вполне мог выступать и дальше в АПЛ, но решил подзаработать деньги.

    По данным Daily Mail, Хендерсон разочаровался в чемпионате Саудовской Аравии и уже покинул страну. Источник сообщает, что полузащитник вернется в АПЛ.

    Джордан Хендерсон
    globallookpress.com

    Отмечается, что Хендерсон не смог адаптироваться в новой для себя стране. К тому же, полузащитника не устраивала посещаемость болельщиков «Аль-Иттифака» на матчах чемпионата.

    Хендерсон перейдет в другой чемпионат уже в ближайшее время. Игрок даже готов существенно потерять размер зарплаты. Стоит отметить, что Хендерсону также необходимо заплатить налог в Саудовской Аравии.

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    • В нынешнем сезоне полузащитник провел 17 матчей за «Аль-Иттифак» и сделал 4 голевые передачи.

    Наш прогноз: Хендерсон перейдет в один из клубов АПЛ, которые находятся в середине турнирной таблицы.

    Роберто Фирмино

    «Аль-Ахли», нападающий, 32 года

    Еще один экс-игрок «Ливерпуля» в ближайшее время может вернуться в английскую Премьер-лигу. Фирмино все еще впорядке, но игрок, очевидно, не подходит для Саудовской Аравии.

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    По информации talkSPORT, форвард также имеет сложности с адаптацией в новой стране и хочет покинуть «Аль-Ахли» уже в зимнее трансферное окно.

    Отмечается, что «Фулхэм» уже предложил контракт для Фирмино. В ближайшее время игрок может вновь выйти на поле в качестве игрока Премьер-лиги. Напомним, что форвард Александар Митрович покинул «Фулхэм», а клуб все еще не нашел замену игроку.

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    Напомним, что Фирмино уже выступал в АПЛ за «Ливерпуль» в период с 2015-го по 2023-й год.

    Роберто Фирмино
    globallookpress.com

    В нынешнем сезоне бразилец провел 17 матчей за «Аль-Ахли», забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.

    Наш прогноз: Фирмино подпишет контракт с «Фулхэмом».

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