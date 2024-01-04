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    Что смотреть в январе: «Арсенал» — «Ливерпуль», Суперкубок Испании и проверка на прочность для «Лейпцига»

    Лучшие матчи топовых европейских турниров, которые пройдут в январе

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    «Арсенал» — «Ливерпуль»
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    «Арсенал» — «Ливерпуль»
    Январь, должно быть, является самым странным месяцем в календаре европейского клубного футбола.
    За исключением упрямой старой Англии, большинство лиг и стран берут хотя бы небольшой перерыв, когда календарь переворачивает страницу и наступает новый год, и почти все делают упор на игру в национальных кубках.

    Это означает, что множество крупных клубов в Испании и Франции отправляется в гости к «карликам», а также сулит несколько особенно восхитительных матчей в поздних раундах Кубка лиги в Англии, где «Мидлсбро» и «Фулхэм» оба вышли в полуфинал, и в Германии, где национальный Кубок настолько слетел с катушек, что только трое из восьми четвертьфиналистов являются командами высшего дивизиона.

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    • Да, у нас есть несколько матчей высшей лиги тут и там, но в целом январь — месяц плохой погоды, странных кубковых встреч и пары потенциально невероятных игровых дней в женской Лиге чемпионов.

    ESPN выбрал самые важные январские матчи в Европе.

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    Англия

    6 января: «Сандерленд» — «Ньюкасл» (Кубок Англии)
    7 января: «Арсенал» — «Ливерпуль» (Кубок Англии)
    9 и 23 января: «Мидлсбро» — «Челси» (Кубок лиги)
    13 января: «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити»
    14 января: «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»

    Жеребьевка третьего раунда Кубка Англии с участием 64 команд была довольно странной. Из 20 команд Премьер-лиги, участвующих в жеребьёвке, восемь играют с коллегами из высшего дивизиона, а шесть принимают соперников более низкого уровня. Только «Ньюкасл» (с «Сандерлендом»), «Брайтон» («Стоук»), «Борнмут» («КПР»), «Астон Вилла» («Мидлсбро»), «Манчестер Юнайтед» («Уиган» из третьего дивизиона) и «Шеффилд Юнайтед» («Диллингем» из четвертого дивизиона) играют с мелкими клубами на выезде, что, как правило, является самой приятной частью третьего раунда Кубка Англии.

    «Ньюкасл» — «Сандерленд»

    Тем не менее, матч «Ньюкасл» — «Сандерленд» очень важен. Клубы разделяют всего 15 миль, но это, удивительным образом лишь первое с 2016 года ожесточенное дерби Тайн-энд-Уира. В сочетании со вторым матчем «Ливерпуль» — «Арсенал» за 16 дней, за которым последует еще один матч лиги 4 февраля — у нас есть пара неплохих хитов для этого раунда.

    Календарь и таблица АПЛ

    У нас также есть пара потрясающих полуфиналов Кубка английской лиги. «Ливерпуль» (против «Фулхэма») и «Челси» привыкли к таким ставкам, но «Мидлсбро» из второго дивизиона надеется провести свой первый финал домашнего кубка с 2004 года, а «Фулхэм» — первый с 1975 года. Добавьте к этому пару крупных матчей лиги («Сити» — «Ньюкасл» и «Шпоры» — «МЮ») — и нас ждет пара потрясающих выходных в Англии.

    Германия

    13 января: «РБ Лейпциг» — «Айнтрахт Франкфурт»
    20 января: «РБ Лейпциг» — «Байер» Леверкузен
    27 января: «Штутгарт» — «РБ Лейпциг»
    30 января: «Санкт-Паули» — «Фортуна» Дюссельдорф (Кубок Германии)
    31 января: «Герта» — «Кайзерслаутерн» (Кубок Германии)

    Зимние каникулы в Германии заканчиваются на следующих выходных, и практически три уик-энда подряд «РБ Лейпциг» будет главным героем Бундеслиги. Титаны энергетических напитков в короткие сроки встретятся с тремя из шести лучших команд лиги, причем с двумя дома. На данный момент они четвертые в таблице, отставая на восемь очков от идущего на первом месте «Байера» из Леверкузена, но на шесть очков опережая идущую на пятом месте «Боруссию Дортмунд».

    «РБ Лейпциг» — «Байер»

    Рейтинги «Опты» в настоящее время дают «Лейпцигу» лишь 1,3% шансов на победу в чемпионате, но 93,1% шансов попасть в четверку лучших. Одно из этих двух чисел может резко измениться в зависимости от особенно мощной или особенно плохой январской серии матчей.

    Между тем, хотя «Штутгарт» против леверкузенского «Байера» 6 февраля даст нам как минимум один матч тяжеловесов в рамках Кубка Германии по футболу, первые два четвертьфинала в списке сместят акцент на второй дивизион.

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    • «Санкт-Паули» попытается продолжить сезон своей мечты: очаровательный пиратский клуб Германии в настоящее время занимает второе место во 2-й Бундеслиге, имеет хорошие возможности для своего первого путешествия в высший дивизион с 2011 года, и они вышли в четвертьфинал кубка также во второй раз за три года (но они не выходили в полуфинал с 2006 года). 27-го числа они примут Дюссельдорф в матче чемпионата, а через три дня эти два клуба встретятся снова.

    Испания

    6 января: «Арандина» — «Реал Мадрид» (Кубок Испании)
    7 января: «Барбастро» — «Барселона» (Кубок Испании)
    13 января: «Атлетик» Бильбао — «Реал Сосьедад»
    14 января: финал Суперкубка Испании
    21 января: «Бетис» — «Барселона»

    Аранда-де-Дуэро — город с населением 33 000 человек, расположенный примерно в полутора часах езды к северу от Мадрида. Прежде всего он известен своим вином. Барбастро — город с населением 17 000 человек, расположенный примерно в двух часах езды к северо-западу от Барселоны. Мы не уверены, чем он наиболее известен.

    И «Арандина», и «Барбастро» играют в четвертом испанском дивизионе, и оба клуба в декабре победили соперников из высшего дивизиона — «Арандина» обыграла «Кадис» со счетом 2:1, «Барбастро» обыграл «Альмерию» со счетом 1:0 — и заслужили право принимать у себя два крупнейших клуба Испании в рамка Кубка Короля. Кубковые соревнования рулят.

    «Реал» Сосьедад

    В январе Испания ОЧЕНЬ настроена на кубковую атмосферу. После 1/8 финала Кубка Испании состоится Суперкубок с участием четырех команд, хотя он пройдет и в Саудовской Аравии, а не на домашних стадионах. Полуфиналы состоятся 10-го января («Атлетико Мадрид» — «Реал» Мадрид) и 11-го («Барселона» — «Осасуна»), а финал состоится в следующее воскресенье.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Добавьте сюда грандиозное баскское дерби — победитель встречи «Реал Сосьедада» и «Атлетика» по умолчанию становится фаворитом на попадание в четверку лучших, если кто-то из лидеров (вероятно, «Жирона»?) потерпит неудачу — и вам будет за чем следить.

    Италия

    7 января: «Рома» — «Аталанта»
    14 января: «Милан» — «Рома»
    17 января: «Болонья» — «Фиорентина» (Кубок Италии)
    27 января: «Милан» — «Болонья»
    28 января: «Лацио» — «Наполи»

    На этой неделе завершается 1/8 финала Кубка Италии. Италия не была настолько любезна, чтобы устроить в своей сетке такой же бардак, как это сделала Германия, но это означает, что в четвертьфинале на следующей неделе появится множество громких имен.

    Это также означает, что это будут самые важные две недели для «Болоньи» за долгое время. «Россоблу» не финишировали выше девятого места в Серии А уже 22 года, но проиграли всего три раза в 18 матчах чемпионата. Субботнее поражение от «Удинезе» со счетом 0:3 вызвало у некоторых тревогу, но благодаря «Фиорентине» в Кубке Италии и «Милану» в чемпионате, «Болонья» получила пару серьезных возможностей в январе.

    «Милан» — «Рома»

    Это также особенно важный месяц как для «Ромы», так и для «Милана». «Рома» опустилась на седьмое место после того, как набрала всего четыре очка в четырех матчах лиги, но они по-прежнему отстают всего на пять очков от первой четверки, и у них есть матчи с соперниками, стоящими выше в таблице, в течение двух выходных подряд.

    Календарь и таблица Серии А

    А в конце января «Лацио», занимающий девятое место, и «Наполи», занимающий восьмое место, — две самые разочаровывающие команды в Серии А в этом году — встретятся лицом к лицу. У обоих есть время собраться с силами, но этого времени не так уж и много.

    Остальная Европа

    7 января: «Ревель» — «ПСЖ» (Кубок Франции)
    14 января: «Порту» — «Брага» (Португальская Примейра-лига)
    27 января: «Андерлехт» — «Юнион Сен-Жиллуаз» (Бельгийская про-лига)
    28 января: «ПСЖ» — «Брест» (Французская Лига 1)
    28 января: «Фейеноорд» — «Твенте» (Нидерландская Эредивизи)

    Как и Испания, Франция прекрасно справляется с отправкой больших клубов в гости к крошечным клубам в кубковых матчах, так что «Ревель» из шестого дивизиона принимает ПСЖ в эти выходные в Кубке Франции. Их домашний стадион слишком мал, чтобы принять матч, но они, мягко говоря, очень воодушевлены таким поворотом событий.

    «ПСЖ» также проведет довольно важный матч в конце месяца: «Брест», занимающий четвертое место, не представляет угрозы в борьбе за титул, но, скорее всего, поборется за путевку в Лигу чемпионов.

    «ПСЖ» в январе выиграл Суперкубок Франции

    Есть также матчи высшей лиги в других местах. У «Юнион Сен-Жиллуаз» есть огромные шансы оторваться от «Андерлехта», зантмавющего второе место в Бельгии (на данный момент отрыв шесть очков), «Порту» и «Браге» нужна победа, чтобы не отстать от «Спортинга», лидирующего в Португалии, а Нидерландах «Фейеноорд», идущий вторым, принимает «Твенте», занимающий третье место. Ни одному из них не грозит догнать ушедшего в отрыв лидера ПСВ, но этот матч все еще имеет последствия для борьбы за место в Лиге чемпионов.

    Женский клубный футбол

    24 января: «ПСЖ» — «Аякс» (Лига чемпионов)
    24 января: «Хакен» — «Париж» (Лига чемпионов)
    30 января: «Аякс» — «Рома» (Лига чемпионов)
    30 января: «Бавария» — «ПСЖ» (Лига чемпионов)
    30 января: «Париж» — «Челси» (Лига чемпионов)

    Нас ждут важные матчи во внутренних лигах как в Испании («Реал» против «Мадрида» 7 января), так и в Англии («Челси» против «МЮ» и «Ман Сити» против «Ливерпуля» 21 января). Но самое главное, что стоит на повестке дня в январе, — это завершение группового этапа Лиги чемпионов.

    В преддверии двух последних туров мы, по сути, рассматриваем две группы, где все практически решено, и две совершенно непредсказуемые группы. Если «Бенфика» не проиграет «Русенгорду» или «Айнтрахт Франкфурт» не шокирует «Барселону», то «Барса» и «Бенфика» выйдут из группы А, а «Лион» и «Бранн» выйдут из группы B. Но семь из восьми команд в группах C и D все еще надеются на продолжение борьбы.

    «Рома» — «Аякс»

    Группа С
    «Аякс»: 7 очков
    «ПСЖ»: 6 очков
    «Бавария» Мюнхен: 5 очков
    «Рома»: 4 очка

    Группа D
    «Челси»: 8 очков
    «Хакен»: 7 очков
    «Париж»: 6 очков
    «Реал Мадрид»: 1 очко

    Все футбольные трансферы

    Учитывая, что даже команда, которая практически вылетела («Реал Мадрид»), по-прежнему довольно хороша по игре, все восемь оставшихся матчей в этих двух группах являются жизненно важными и относительно непредсказуемыми. Это особенно верно в отношении группы C, самой сложной группы турнира, в которой разница мячей после четырех матчей у всех равна +0.

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